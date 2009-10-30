Кто здесь самый «послідовний»?

Изменчивость позиций украинских политиков по базовым вопросам развития страны давно стала притчей во языцех.

Тем не менее, все они в публичных выступлениях очень любят напирать на свою «последовательность».



В преддверие выборов «Главред» решил проанализировать, как изменились взгляды украинских топ-политиков и кандидатов в президенты на внутреннюю и внешнюю политику Украины со времен президентских выборов 2004-го.



Учитывая, что отдельные политики за истекшее время почти вылетели из политической высшей лиги (например, Александр Мороз), а некоторые в 2004-ом в ней еще не вращались (к примеру, Арсений Яценюк), «Главред» отобрал для анализа кандидатуры Президента, премьер-министра, спикера Верховной Рады и лидера оппозиции. Их заявления и реальные действия мы кратко рассмотрели по четырем условным направлениям: политическая реформа и структура власти (внутренняя политика); социально-экономические ориентиры; внешняя политика; «больные вопросы» (трактовки истории и статус языков).



Свои – разумеется, не бесспорные – оценки мы выставили в пятибалльной шкале.



Гарант



Взгляды Виктора Ющенко на систему организации власти в Украине за истекшие годы изменились радикально – из сторонника парламентской республики он превратился в апологета сильного института президентства. Так, на рубеже 2002-2003 годов его «Наша Украина» обсуждала возможность подписания политического соглашения с провластной «За единую Украину» на предмет непосредственного участия парламентского большинства в формировании правительства, что Конституция в те годы не предусматривала.



Подписать соглашение тогда так и не вышло, и свое отношение к политреформе Виктор Андреевич изменил. Перед первым туром президентских выборов 2004-го кандидат Ющенко комментировал конституционные инициативы, разработанные Александром Морозом, следующим образом: «Такая реформа, которая ставит целью законсервировать власть при власти, не удастся. Это не пройдет. Демократическая реформа будет, и это будет одна из моих первых инициатив в качестве Президента». Но в чем будет состоять суть «демократической» реформы, будущий Президент тогда не уточнял.



Впрочем, это скоро стало неважно: голосование за законопроект № 4180, перераспределяющий полномочия от Президента к парламенту, стало одним из условий согласия Леонида Кучмы на третий тур выборов.



Став Президентом, Ющенко сразу же пообещал «отыграть» свои полномочия назад еще до вступления изменений в Конституцию в силу. Но свежеиспеченному Президенту постоянно было не до этого – в 2005 году Ющенко тратил массу времени на триумфальные зарубежные визиты, да и культурно-исторические проекты отнимали у него много сил и времени. Одумался Президент лишь после вступления политреформы в действие, но тогда было уже поздно – рейтинг и политическое влияние Виктора Андреевича стремительно уменьшались.



Примерно с 2007 года Виктор Ющенко начал говорить о необходимости переписать Конституцию полностью. Свой проект он представил общественности в конце марта текущего года. В своих основных положениях он подозрительно напоминает конституционные инициативы Леонида Кучмы, которые тот вынес на всеукраинский референдум в 2000 году: и создание двухпалатного парламента при сокращении численности депутатов нижней палаты, и общее усиление полномочий Президента. Свой проект Конституции нынешний Президент сделал главной «фишкой» президентской кампании, что, впрочем, не делает ее осуществление сколько-нибудь реальным, равно как и не приводит пока к росту рейтинга самого Ющенко.



А вот в вопросах языка действующий Президент стал несколько более радикальным: если на Майдане обещал одним из своих первых решений принять меры по защите русского языка, то позже стал одним из наиболее ревностных защитников языка украинского. Хотя крайне важно провести границу между реальными усилиями действующего главы государства в этом направлении и политическими обвинениями в «насильственной украинизации». Не секрет, что при том же Кучме образование, например, украинизировалось куда серьезнее и глубже – а вот обвинений звучало не в пример меньше.



Столь же своеобразная ситуация сложилась и на внешнеполитическом поприще Президента. Свое избрание Ющенко связывал с перспективой стремительной евроинтеграции Украины. Но все ограничилось лишь серией визитов в страны дальнего и ближнего зарубежья, где Ющенко неизменно срывал аплодисменты, пока Запад не разочаровался и не устал от Украины. Реальных же подвижек в сторону Запада так и состоялось – НАТО фактически закрыло двери перед Киевом, и даже подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в декабре текущего года вызывает большие сомнения. При этом в плане геополитической риторики Ющенко-2004 от Ющенко-2009 почти не отличается.



Одновременно за время президентства Ющенко сильно испортились отношения с Россией. Впрочем, было бы странным считать это виной только одной стороны, если та же Москва объявляет антироссийскими акции в память жертв Голодомора, на которых сам Ющенко не устает подчеркивать, что возлагает вину отнюдь не на Россию или россиян, а исключительно на сталинский режим.



В плане социально-экономической политики нынешний Президент, которого почему-то часто называют либералом, мало отличается от своих политических конкурентов, внятного о ней представления не имеющих. Более того, именно его президентская кампания-2004 стала знаковой в плане активного использования популистских лозунгов – вскоре так начали делать все. Хотя сам Виктор Андреевич, сделавшись главой государства, начал обвинять в «оголтелом популизме» своих оппонентов.



Впрочем, объявить о подписании принятого парламентом с подачи Партии регионов закона о повышении соцстандартов это ему не помешало – видать, желание подложить свинью Юлии Тимошенко слишком сильно.



Оценки последовательности:



Внутренняя политика – 1



Экономика – 2



Внешняя политика – 3



История и язык - 4



Претендент



Виктор Янукович, прославившийся в свое время не только как жертва «яичного теракта», но и как «тому що послідовний», в своих предпочтениях действительно относительно последователен. Другое дело, что он не всегда четок в их выражении.



Насчет структуры власти в стране, например, господин Янукович обычно «колебался вместе с линией партии». И это не всегда была его родная партия. Так, в 2002 году президент Леонид Кучма подал кандидатуру Януковича в премьеры именно (как стало ясно позже) «под политреформу». Уже к концу 2003-го соратники Леонида Даниловича в ВР на память заучили, что правительство должно иметь оформленную поддержку парламентского большинства (хотя законодательно это закреплено еще не было).



Когда ранней весной 2004-го около 30 партий согласились выдвинуть Януковича кандидатом в президенты, это было сделано именно под его обещание «развивать и углублять» конституционную реформу. Еще раньше Янукович подписал политическое соглашение на эту тему с лидерами парламентских фракций, входивших в «кучмистское» большинство.



2 июля 2004 г., выступая на закрытии 5-й сессии ВР четвертого созыва, премьер сказал: «Пятая сессия в стратегическом плане стала определяющей в смысле становления ориентиров будущей общественно-политической жизни Украины. В первую очередь, я имею в виду предварительное одобрение проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины» (как видим, тогдашний Виктор Янукович умел формулировать мысли не хуже нынешнего Виктора Ющенко. – Авт.).



«На сегодня практически всем политикам стало очевидным, что реформирование политической системы в Украине является обязательным условием ее стабильного дальнейшего развития», - добавил также Янукович.



Осенью 2006 г., когда политреформа уже вступила в действие, а г-н Янукович во второй раз стал премьером, он тоже весьма позитивно отзывался о парламентско-президентской системе власти. «Политическая реформа формирует условия создания эффективной системы власти», - заявил Янукович на совещании с хозактивом Николаевщины 5 октября.



При этом глава Кабмина пожаловался, что до сих пор правительства страны работали «сами по себе», поскольку парламент не принимал законы «под конкретные программы». Правда, своей программы за год второго премьерства Янукович так и не подготовил.



А вот уже сегодня господин Янукович уверяет, что реформированную Конституцию неплохо бы и «подрихтовать». Неделю назад, выступая на телеканале «Интер», он заявил, что «безусловно, оставить это на таком уровне, как это было сделано тогда (в 2004 г. – Авт.), нельзя».



Увы, при этом лидер ПР не объяснил, как именно надо реформировать реформу, поскольку «это надо делать… когда мы преодолеем кризис, когда начнет расти экономика». Как известно, в целом Янукович – как и все без исключения кандидаты – выступает за создание жесткой системы управляемости государством. Одним из инструментов для этого в ПР видят введение конституционной нормы, по которой партия, завоевавшая относительное большинство на выборах, будет получать 50 % мест в парламенте.



Так же во внутренней политике г-н Янукович выступает за активное участие в ней народа – в частности, посредством референдумов. Недаром ПР уже давно добивается референдума о вступлении в НАТО и статусе русского языка. В то же время справедливости ради надо сказать, что ни Янукович, ни его партия не требовали никаких референдумов, когда курс на НАТО провозглашался Леонидом Кучмой, или когда тот же Кучма в одночасье объявил о планах ввести Украину в ЕЭП.



Таким образом, не факт, что Виктор Янукович будет говорить о референдуме и в том случае, если неким чудесным образом украинцы в массе своей поймут преимущества членства в НАТО. Впрочем, поскольку избиратель «регионалов» за последние годы определен и структурирован, сам Янукович вынужден продолжать эксплуатировать темы русского языка и сближения с Россией. Что он – и это уже вполне последовательно – делает с 2004 года.



Эта последовательность теоретически может прерваться только в случае победы г-на Януковича на нынешних президентских выборах. Как это случилось с «пророссийским» Леонидом Кучмой после его победы в 1994 году.



Теми же факторами определяется и позиция Виктора Януковича относительно социально-экономических проблем. Еще в 2003 году, выступая с ответами на критику будущих «оранжевых» по поводу «слишком медленного» повышения соцстандартов, Янукович упирал на необходимость сначала развить производство. Эту же логику он исповедовал все годы, как не менял и своего видения путей этого самого развития: всяческое содействие крупному бизнесу, снижение зарегулированности в бизнесе среднем и мелком, постепенное снижение налогов, создание льготных условий на определенных территориях или для определенных отраслей…



В то же время в накале политической борьбы лидер ПР периодически дает добро своим соратникам на совершенно не лезущие в ворота его экономических взглядов инициативы – вроде скандального закона о повышении соцстандартов. Что вынуждает нас снизить на один балл оценку его последовательности в той сфере, где он внутренне наверняка последователен больше всего.





Оценки последовательности:



Внутренняя политика – 3



Экономика – 3



Внешняя политика – 4



История и язык - 5



Вона



Юлия Тимошенко насчет структуры власти всегда высказывалась еще более последовательно, чем Виктор Янукович. В 2004 г. она категорически выступала против политреформы, а в сейфе ее «правой руки» Александра Турчинова с момента принятия конституционных изменений хранилось подписанное депутатами от БЮТ обращение в Конституционный суд по поводу их (то есть изменений) отмены.



В декабре 2006 г., находясь в оппозиции, Тимошенко заявила, что существующая структура власти ведет к людоедству. «Конституционная реформа породила политический каннибализм – кто кого из конкурирующих центров влияния съест первым делом», - сказала она в интервью журналу «Профиль».



В то же время, например, формирование парламента по «закрытым» спискам политических сил сегодняшнюю Тимошенко вполне устраивает. Хотя еще в 2002 – 2004 гг. она громко возражала против этой схемы, утверждая, что это превратит депутатов в «кнопкодавов, которыми будут управлять два-три олигарха из-за стен парламента». Что ж – сегодня ЮВТ сама находится среди этих «управляющих». Не менее категорично Тимошенко отзывалась ранее и о принципе открытых списков на выборах, всячески настаивая на жестком контроле над депутатами со стороны партийного руководства, а также на императивном мандате. Впрочем, с началом избирательной гонки взгляды Тимошенко кардинально изменились: теперь она пламенная сторонница открытых списков на выборах в местные советы.



А в некоторых вещах Тимошенко противоречит самой себе не просто часто, а с завидной регулярностью. Так, в 2003 – 2004 гг. она неоднократно называла повышение соцстандартов (проводившееся Кабмином Януковича) «взяткой избирателям». В то же время во время собственного пребывания при власти постоянно заявляя о необходимости увеличивать зарплаты бюджетников и пенсии. В 2007 - 2008 гг. это вылилось в известную эпопею с «Юлиной тысячей», которую так и не получили все, кому она причиталась (уже сегодня Тимошенко напомнили, что два года назад она обещала подать в отставку, если не вернет по тысяче гривен каждому, кто пострадал от утраты вкладов Сбербанка СССР).



Точно так же сегодня Юлия Владимировна рапортует о неуклонном соблюдении соцстандартов и наполнении бюджета, в то же время запрещая обнародовать информацию о реальном бюджетном дефиците и требуя от Президента Ющенко ветировать закон о повышении минимальных зарплат.



В «идеологических» вопросах Юлия Владимировна тоже двояка. Так, Тимошенко никогда и нигде не высказывалась публично за повышение статуса русского языка. Но много раз утверждала, что ее политическая сила отстаивает сохранение госстатуса исключительно за украинским. А, например, в годовщину Голодомора в 2006 г. выступила с заявлением о том, что «память жертв убийственного голода должна быть предостережением и тем политическим силам, которые в настоящее время пытаются торговать государственным суверенитетом во имя каких-то мифических ценовых преференций и соседских геополитических выгод».



Странным образом все это не помешало самой же Тимошенко стать мишенью обвинений в государственной измене в пользу России (о чем летом прошлого года говорили чиновники Секретариата Президента). Причиной для этих заявлений стали неоднозначные договоренности с Москвой относительно поставок газа. Но показательно и то, что если в 2005 г. Тимошенко фактически была в Москве «персоной нон грата», то в 2008 – 2009 она неоднократно встречалась с Владимиром Путиным и пользовалась его демонстративной поддержкой.



С одной стороны, это действительно вылилось в некоторые демонстративно пророссийские жесты Тимошенко – например, молчание по поводу войны в Грузии и фактический отказ от НАТО (в последнее время Тимошенко заявляет, что вместо НАТО Украина должна стремиться в некую «общеевропейскую систему безопасности», умалчивая, что таковой пока не существует). С другой стороны, показательно, что Кремль сумел найти общий язык с Тимошенко, выступавшей и выступающей по поводу «совместной истории» или языка более резко, чем якобы «антироссийский» Ющенко. Что многое говорит не столько о Тимошенко, сколько о российской власти.



Оценки последовательности:



Внутренняя политика – 3



Экономика – 3



Внешняя политика – 3



История и язык - 5





Спикер



Во время Помаранчевой революции Владимир Литвин занимал ту же должность, что и сейчас – был главой Верховной Рады. Бескровное завершение конфликта Владимир Михайлович неоднократно ставил себе в заслугу – в частности, он принимал активное участие в «продавливании» политреформы. Впрочем, это не мешало ему спустя некоторое время активно ее критиковать и добиваться ее отмены, обосновывая это нарушениями, имевшими место при голосовании. Собственного же видения конституционного устройства в стране Литвин тогда, судя по его заявлениям, не имел.



Не имеет и сейчас. На общем фоне предельно расплывчатых формулировок в стиле «за все хорошее, против всего плохого» несколько выделяется лишь требование вернуться к мажоритарной избирательной системе, прежде всего на местных выборах (да и то, подобные призывы сейчас издает большинство политических игроков). В своих выступлениях спикер старательно избегает конкретики в вопросах языка, и даже в вопросах социально-экономических, четко держа нос по ветру.



Свое же видение внешней политики спикер однозначно очертил лишь недавно - на съезде Народной партии, на котором его выдвинули в президенты. «Мы отбрасываем устремление дать Украине костыли в виде вступления в разные структуры, например, НАТО», - с нехарактерной для себя безапелляционностью заявил Литвин.



В таких же вопросах, как язык или история, г-н Литвин вполне верен себе. «В Украине нет необходимости давать русскому языку статус государственного», - заявлял он в марте 2005 года. В октябре 2009-го спикер непрямо выступил против референдума по этому вопросу: «Что нам надо – решить проблему или расколоть страну?». Между тем, напомнил глава ВР, без референдума изменить статус языка невозможно – это прописано в Конституции.



Выход Литвин видит в «усовершенствовании» закона о языках, в котором прописан статус русского языка как языка межнационального общения.



Относительно же, например, Украинской повстанческой армии или Голодомора, историк Литвин не устает твердить, что этими вещами должны заниматься ученые, а не политики. Хотя и считает, что «называть трагедию Голодомора исключительно геноцидом украинцев – неправильно» (из интервью РИА «Новости» в мае 2009-го).



Оценки последовательности:



Внутренняя политика – оценке не поддается



Экономика – оценке не поддается



Внешняя политика – 3



История и язык - 4