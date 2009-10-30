Владимир Вьятрович: УПА никому не стреляла в спину

30 октября 2009, 17:04

Причины конфронтации ветеранов УПА и Красной армии – незнание истории и политические спекуляции

В эти дни отмечается 65-я годовщина освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Как говорят историки, свою лепту в это событие внесли не только советские войска, но и Украинская повстанческая армия. Тем не менее не все украинцы согласны с такой оценкой деятельности УПА.
За исторической правдой «Главред» обратился к директору архива СБУ Владимиру Вьятровичу. Предлагаем вашему вниманию рассказ историка о роли УПА и Красной Армии в освобождении Украины.

Лучшая подборка документов по истории УПА доступна для всех

Советский период истории Украины отражен в полутора миллионах томов архивных документов, - рассказал директор архива. «Один из наиболее интересных массивов касается периода Второй мировой войны», - сказал он.
Владимир Вьятрович похвастался, что лучшая подборка документов по теме УПА находится именно в возглавляемом им архиве. «Это очень разные документы, - рассказал он, - как документы самой Украинской повстанческой армии, так и огромный массив советских документов – документы советских партизан, документы НКВД, касающиеся УПА». Плюс архив немецких документов.
Причем ценные документальные свидетельства открыты для ознакомления. Директор архива утверждает, что «каждый желающий может работать с материалами»: для этого надо лишь написать заявление на его имя, в котором указать дату работы в читальном зале. «Если же вы хотите поработать с электронными копиями этих документов, достаточно прийти в Киеве на улицу Ирининская,4 между 14 и 17 часами, заполнить анкету и начать работать». Директор архива СБУ рассказал, что подобные залы работают во всех областных центрах Украины и в Крыму.
Что касается размещения архивных документов в сети Интернет, то здесь на сегодняшний день проблема только одна – техническая: «речь идет о том, как обеспечить доступ к гигабайтам информации и возможность их скачивания с сайта». В настоящее время СБУ работает над решением этой задачи.
Но несмотря на огромное количество документов, хранящихся в архиве СБУ, украинские историки рассчитывают на открытие аналогичных документов архива ФСБ России. «Руководство ФСБ очень вяло или вовсе не открывает свои архивы», - пожаловался историк. Владимир Вьятрович предполагает, что таким образом российская сторона пытается обезопасить себя от ломки стереотипов, «до сих пор господствующих в российском обществе в отношении УПА».

Роль УПА в победе над фашизмом недооценена

«Абсолютно все перечисленные документы – и документы УПА, и советские, и немецкие, - подтверждают активную антинемецкую борьбу украинских повстанцев», - заявил Владимир Вьятрович.
Более того, изучив документы, директор архива пришел к выводу, что роль УПА в победе над нацизмом недооценена. Вместе с тем «документов, которые подтверждают такую роль, очень много», - сказал он.
Историк прокомментировал распространенные обвинения в военных преступлениях УПА таким образом: «Очевидно, что среди сотен тысяч людей, которые прошли через УПА, могли быть и те, кто совершал преступления. Но среди всех участников Второй мировой войны – и тех, кто боролся на стороне нацистской Германии, и тех, кто боролся на стороне антигитлеровской коалиции, - нет ни одной армии, которая могла бы сказать, что она не совершала военных преступлений в годы войны – к сожалению, военные преступления не отделимы от самого понятия войны», - сказал он.

УПА не воевала с Красной Армией - ее основным противником был НКВД

Что касается взаимоотношений между УПА и Красной Армии, то на эту тему в архиве СБУ содержится также немало документов.
Владимир Вьятрович отметил, что до сих пор в обществе доминирует стереотип «они стреляли нам в спину». «Это опровергается документами, которые есть в наших архивах», - заверил историк. «Документы подтверждают, что руководство Украинской повстанческой армии давало четкие указания своим подразделениям не воевать с наступающей Красной Армией», - добавил директор архива СБУ.
В качестве причин такого нейтралитета историк называет две: тактическую и политическую. С одной стороны, «командование УПА понимало невозможность остановить приближающийся немецко-советский фронт». С другой стороны, украинские повстанцы рассматривали Красную Армию «как возможный резерв в борьбе против и сталинизма, и нацизма».
Историк также рассказал о случаях, когда красноармейцы присоединялись к УПА – «часто это были люди, которые попадали в немецкий плен и которых освобождали украинские повстанцы». В качестве примера Владимир Вьятрович привел такие имена: лейтенант Красной Армии Дмитрий Карпенко, который стал первым кавалером высшей награды УПА – "Золотого креста боевой заслуги»; Иван Кулик (Серый), воевавший в УПА до 1952 года. «Таких примеров можно привести много», - сказал директор архива.
Основным противником УПА была не Красная Армия, а НКВД, «проводивший зачистки среди местного населения», - рассказал историк. «Именно против этих войск воевала Украинская повстанческая армия до середины 1950-х годов», - добавил он.

Причины конфронтации ветеранов УПА и Красной Армии – незнание истории и политические спекуляции

Исходя из этих фактов, Владимир Вьятрович утверждает: «История не дает серьезных оснований для конфронтации между воинами Красной Армии и воинами УПА».
Историк считает, что конфронтация – результат двух факторов: неграмотности в вопросах истории большинства граждан Украины и спекуляции на этой неграмотности со стороны «отдельных политиков, таким образом пытающихся дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране».
«Большинство украинцев не знают собственной истории. Эта ситуация очень выгодна для политиков – она позволяет им манипулировать, устраивать политические игры и получать от этого политические дивиденды вместо того, чтобы дать людям самостоятельно разобраться, чем была УПА», - сказал историк и посоветовал гражданам не лениться и обращаться к архивным документам.
Примирить же ветеранов, по мнению Владимира Вьятровича, очень просто: предоставить воинам УПА статус участников украинского освободительного движения – «параллельно с этим статусом будет существовать и статус участников Великой Отечественной войны». «Это стало бы примером справедливости по отношению к людям, воевавшим за независимость Украины».

Историческая правда помирит всех

Ветеранов УПА и Красной Армии можно помирить. Но как быть с их потомками? На сегодняшний день в вопросе оценки деятельности УПА украинское общество разделено на два непримиримых лагеря. Дополнительное свидетельство тому – «война», разразившаяся в разделе комментариев к анонсу этой пресс-конференции.
Кто и каким образом положит этому конец?
Владимир Вьятрович уверен, что раскол победит историческая правда. «Правда никогда не разделяла», - сказал он. Свою же миссию историк видит в том, чтобы сделать эту правду «доступной и понятной».
«История УПА в ближайшее время будет не разделять, а объединять украинцев, потому что идеалы, за которые боролись украинские повстанцы – национальное самоопределение, демократическое государство – это то, что должно объединить всех граждан Украины независимо от их политической ориентации и национальной принадлежности», - сказал Владимир Вьятрович. Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: СБУ предложила вариант примирения ветеранов УПА и Красной Армии Политики получают дивиденды от неграмотности украинцев

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