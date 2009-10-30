Янукович vs Тимошенко: рейтинг есть, а счастья нет?

В то же время Юлии Тимошенко удалось создать впечатление о неотвратимости своей победы у многих из тех, кого принято называть «околополитической тусовкой» - экспертов и журналистов. Они упрямо не верят социологии и ждут от Юлии Владимировны некоего «финального прыжка», который и приведет ее к заветному креслу.



Обобщая несколько отличающиеся, но в целом совпадающие данные ряда последних опросов, можно констатировать, что Тимошенко летом-осенью не только перестала терять сторонников, но даже немного нарастила «электоральные мускулы».



Если на Востоке (47%) и Юго-Востоке (37%) Янукович по-прежнему воспринимается безальтернативным кандидатом, то в Центре и на Западе страны граждане делают ставку на Тимошенко – 24% и 27% соответственно (данные КМИС).



При этом, по данным социологической фирмы Research&Branding Group, число сторонников Арсения Яценюка – основного конкурента Тимошенко в западных областях – в октябре упало почти вдвое (16%) по сравнению с маем текущего года (29%). Ляп за ляпом кампании превращают «молодого яппи» из фаворита весны в лузера осени.



Всплеск электоральной и политической активности Тимошенко заставляет штабистов Партии регионов всерьез задуматься над тем, что перевес в первом туре в 3-5% – слишком мал, чтобы обойти Тимошенко во втором туре, а в 10% и более – слишком велик и чреват обвинениями в фальсификации. Поэтому, как утверждают источники «Главреда», штаб Партии регионов ставит задачу опередить Тимошенко в первом туре не менее чем на 5%, но не более чем на 10%.



Смогут ли регионалы оценить по достоинству конкурентку и не переоценить любовь избирателей к себе, социологи прогнозировать не берутся. Зато охотно готовы поделиться мнениями о том, какими резервами располагают наиболее рейтинговые кандидаты.



Скрытые резервы

Едва ли не все политические силы апеллируют к неопределившимся избирателям. Их число, по разным данным, составляет от 6 до 20%.



Чем ближе ко дню выборов – тем их число будет сокращаться. Такова уж психология украинского избирателя: многие еще за час до выборов не знают, за кого будут голосовать. А потом по дороге или уже непосредственно в кабинке для голосования делают свой выбор то ли под впечатлением последних слов кандидата, то ли скандалов, то ли по принципу: люблю – не люблю, нравится – не нравится, хочу – не хочу.



В то же время эта категория избирателей, похоже, представляет определенную «загадку» даже для видавших виды социологов. В ходе опроса «Главред» услышал и записал от экспертов три различные гипотезы, как поведут себя «неопределившиеся».



Так, по мнению заместителя директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, голоса неопределившихся избирателей в первом туре распределятся между кандидатами примерно пропорционально тем рейтингам, который они имеют.



Ирина Бекешкина, научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» с рядом оговорок относит «неопределившихся» в большей мере к резерву Тимошенко. Именно большой выбор в «помаранчевом» секторе (Яценюк, Тигипко, Гриценко, Тягнибок, Тимошенко, Ющенко) завел электорат в тупик.



Тогда как в «бело-голубом» все гораздо понятнее: альтернативы Януковичу с его 28% «ядерного» электората практически нет. Симоненко и Витренко с их карликовыми рейтингами не в счет. Тем более что большую часть разочаровавшихся в главном коммунисте страны Виктор Федорович уже «подобрал» раньше. Отсюда и меньшее число неопределившихся граждан на Востоке и Юго-Востоке.

По данным еще одной социологической компании – Research&Branding Group – определенный потенциал с точки зрения привлечения голосов тех избирателей, которые не определились или затрудняются ответить (около 9%) в первом туре президентских выборов, имеют:

– Петр Симоненко – к нему потенциально могут уйти около пятой части неопределившихся избирателей;

– Янукович – около 15% голосов неопределившихся;

– Тимошенко – около 7% голосов.

«Единственное объяснение подобной тенденции может заключаться во влиянии кризиса, когда достаточно популярными становятся левые идеи», – отметила «Главреду» заместитель директора компании Research&Branding Group Марина Касьян.

При этом она уточнила, что среди «неопределившихся» условно преобладают женщины (около 60%), люди старшего возраста (55 лет и старше - 34%) или молодежь от 18 до 29 лет (26%), со средним и средним специальным образованием (около 65%), со средним и ниже среднего уровнем дохода, преимущественно - жители Юго-Востока страны (около 48%), отметила социолог.

Во втором туре поведение этих людей становится еще более непредсказуемым. Поскольку значительная их часть – противники и Тимошенко, и Януковича, то, по мнению Бекешкиной, примерно половина неопределившихся либо так и не сделают свой выбор либо проголосуют «против всех».

В Research&Branding Group, напротив, уверены, что в случае выхода во второй тур Януковича и Тимошенко, голоса тех избирателей, которые не определились в настоящее время со своим выбором (около 7%) потенциально могут распределиться следующим образом: 59% на 41% в пользу Януковича.

Еще одна категория избирателей (7-15%) – те, кто «против всех» – проигнорируют выборы даже в большей степени, чем те, кто не определился, подчеркнул «Главреду» гендиректор Всеукраинской социологической службы Николай Михальченко.



Правда, по мере того как выдвиженцы будут «разогревать» свой электорат, поднимая на щит, скажем, пророссийскую или проеевропейскую карту, число тех, кто «против», будет снижаться, предположил социолог.



Коллеги по несчастью

«Головная боль» и Тимошенко, и Януковича – явка избирателей. На старте президентской кампании социологи Research&Branding Group фиксируют достаточно высокую готовность украинцев участвовать в выборах президента: 56% точно проголосовали бы, а 25% – скорее всего проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее время.



Причем региональная разница в данном случае практически стирается. Точно или скорее всего придут на выборы:

– на Востоке – 81%;

– в Центре – 81%

– на Западе – 79%.



Аналогично, не придут или скорее всего не придут на выборы всего 10% в Центральной и Восточной Украине и 11% - на Западе.



Но эти цифры могут быть обманчивы, предостерегла Бекешкина. Нет, конечно, исследования проводились вполне добросовестно, но обещать – еще не значит придти на участок. Опыт свидетельствует, что на всех выборах реальная явка оказывалась ниже, чем озвученное ранее желание людей прийти на участки. Недельные новогодние каникулы – дополнительный фактор риска. Далеко не все избиратели смогут и захотят дойти до участков.



О том, к каким последствиям приводит недостаточная мобилизация электората хорошо помнит Виктор Федорович, который в 2007 году потерял из-за низкой явки несколько процентов голосов и пост премьер-министра. В этот раз социологи советуют ему обратить особое внимание на Одесскую область и Крым – как наиболее «ненадежные» в плане явки регионы.



Кольцо сжимается

Перед вторым туром Юлию Владимировну ждет немало приятных сюпризов. Во-первых, как ни крути, во втором туре голосуют не «за», а «против». А это значит, что Леди Ю получит голоса тех, кто выбирает ее как меньшее зло.



Во-вторых, успешно «паразитирующие» на рейтинге Тимошенко кандидаты – Тягнибок, Гриценко, Яценюк, Литвин и Ющенко – во втором туре, по данным R&B, поделятся с ней своими голосами:

– Инна Богословская – 20%;

– Анатолий Гриценко – 36,4%;

– Владимир Литвина – 30,6%;

– Петр Симоненко – 7,3%;

– Сергей Тигипко –17%;

– Олег Тягнибок – 50%;

– Виктор Ющенко – 60,6%.



У Виктора Федоровича, увы, резервы во втором туре гораздо скромнее, чем у его главной конкурентки. За Януковича-кандидата в президенты отдадут голоса избиратели (данные R&B):

– Инны Богословской – 56%;

– Анатолия Гриценко – 27,3%;

– Владимира Литвина – 27,8;

– Петра Симоненко – 43,6%;

– Сергея Тигипко – 44,6%;

– Олега Тягнибока – 15%;

– Виктора Ющенко – 5,5%.

Опрошенные «Главредом» социологи практически уверены, что Яценюку «зеленый свет» во второй тур уже не светит. Сработает инерционность общественного мнения: Янукович и Тимошенко будут и далее наращивать рейтинг, тогда как у Яценюка он стабилизировался и расти не будет, считает Михальченко.



Нехитрый пропагандистский трюк Арсения Петровича – критиковать правительство на фоне кризиса – больше не работает. Как только социально-экономическая ситуация «законсервировалась», однообразные мессиджи Яценюка перестали находить отклики в сердцах избирателей. Своими же заявлениями о бесперспективности пути Украины в НАТО и ЕС он окончательно распугал своих избирателей на Западе и ничего не приобрел на Востоке, отметил Михальченко.



Беда «украинского Обамы» еще и в том, что в оппозиции он практически ничего не делает. А о его присутствии в политической жизни страны в последнее время напоминают разве что скандалы (в Ужгороде с мэром Ратушняком и брошенным яйцом) и билборды, пестрая цветовая гамма которых уже стала притчей во языцах. Тогда как Тимошенко едва ли не каждый день рассказывает украинцам, как правительство героически борется с олигархами, болезнями и кознями президента. Напоминаниями о том, что «Вона – працює» обклеена вся страна.





По словам Касьян, определенную часть голосов у Яценюка могут забрать как Тимошенко, так и Янукович, а также такие кандидаты, как Литвин, Тигипко и Ющенко. Впрочем, пока в бывшем «помаранчевом» электорате силен запрос на «третью силу» у Яценюка сохраняется шанс на приличный рейтинг, заверил «Главред» заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.



Единственный человек в стране, которого рейтинги могут больше не волновать, – это Виктор Ющенко. Его деятельность раздражает 76% украинцев (Research&Branding Group). Его рейтинг колеблется от 2% до 7% опрошенных. При чем самые оптимистичные цифры ему «рисует» подконтрольный Институт стратегический исследований.



Президенту не позавидуешь: куда не пойдешь – «спалишь» свой рейтинг. Объединишься с Януковичем – назовут предателем. В «помаранчевом» сегменте и без него не протолкнуться. Хотя какая разница: сказал же экс-глава его секретариата Виктор Балога, что оценивать надо не по рейтингам, а по предназначению и высшей миссии. Так что Виктор Андреевич и далее катится вниз, и, похоже, изменить это положение дел не поможет уже никакая пиар-кампания.



Несмотря на сложности конкурентов, социологи призывают Тимошенко не расслабляться раньше времени. Даже мобилизация всех «помаранчевых» голосов отнюдь не гарантирует ей победы, поскольку «тех голосов, которые имеет Янукович, ему может вполне хватить для победы», подытожил Мищенко.



Круговорот голосов



И на десерт: стоит ли доверять социологии? Штабы разных кандидатов пытаются «накрутить» рейтинги своего кандидата. А надо ли?



Как и в случае с наружной рекламой, правило «чем больше – тем лучше» не работает. Видя, что оставание кандидата «А» от кандидата «Б» составляет 2-4%, на участки активнее придут избиратели первого кандидата, желая поддержать его. Тогда как сторонники кандидата «Б» сделают вывод, что победа уже у него в кармане, и проигнорируют выборы, рассказал Мищенко. Поэтому на эффект от соцопросов может рассчитывать скорее Яценюк, выход которого во второй тур под вопросом, чем Янукович, победа которого в первом туре никем не оспаривается.



Для «непроходных кандидатов» тоже не все потеряно. Если бы граждане ориентировались только на соцопросы, то выбирали бы исключительно между двумя наиболее рейтинговыми кандидатами – Тимошенко и Януковичем. Но это не происходит, отмечает Бекешкина.



В любом случае, анализируя соцопросы, необходимо помнить, что украинцы демонстрируют устойчивое и болезненное пристрастие доверять одним, поручать бороться с кризисом другим, а на президентских выборах голосовать за третьих. Как ни крути, а все точки над "і" расставит только финиш президентской кампании.