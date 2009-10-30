Свиной грипп в Украине: что делает власть, и что делать вам

30 октября 2009, 19:11

Так называемый «свиной грипп» диагностирован и в Украине. Об этом объявил в пятницу министр здравоохранения Василий Князевич.

Еще днем ранее г-н Князевич на внеочередном заседании Кабмина заверял премьера Юлию Тимошенко, что точные данные о природе вируса, спровоцировавшего ряд смертей в западных регионах страны, могут появиться не ранее следующей недели.
- Я думаю, - нервно говорил министр, сидевший, по такому случаю, непосредственно рядом с премьером, - что в понедельник-вторник смогу здесь, на Кабмине, доложить о тех данных, которые мы получим из лаборатории в Лондоне. Поскольку мы направили запрос туда, так как окончательно природу вируса наши лаборатории установить могут не всегда…
На этом моменте министр несколько растерянно посмотрел на главу МИДа Петра Порошенко.
- И я надеюсь, что если мы, в случае необходимости, как бы, обратимся к международным организациям, Министерство иностранных дел нас поддержит?
Господин Порошенко активно закивал головой.
- Значит, так, - решительно сказала Тимошенко. – Вы, Василий Михайлович, прямо в течение этого заседания подготовьте проекты поручений, чтобы все телеканалы, все газеты информировали граждан о том, что есть вот такие симптомы, и что к врачам нужно обращаться скорее… А вы, Александр Валентинович, - обратилась она к первому вице-премьеру Турчинову, - подготовьте на понедельник внеочередное заседание правительства и заседание чрезвычайной комиссии по противодействию эпидемиям и эпизоотии.
На всех этих сложных словах Тимошенко не запнулась ни разу. Зато, к восторгу телевизионщиков, в течение речи она пару раз кашлянула.
Хотя украинцы уже умирали от неизвестного вируса, через призму политики возможная эпидемия виделась не более чем ярким шоу.
Но уже в пятницу ситуация резко обострилась. Не ситуация с больными, нет: по имевшимся на 19 часов пятницы данным, в стране имелось под тысячу госпитализированных с диагнозом «острые респираторные заболевания» и «пневмония».
В то же время, пока достоверно известно о том, что от «вируса гриппа AH1/M1» - то есть «свиного гриппа» - погибли только четверо украинцев. Сейчас, к слову, Всемирная организация здравоохранения называет этот грипп не «свиным», а «калифорнийским». Ведь в памяти человечества слишком свежи броские названия «коровье бешенство» и «птичий грипп». И, по мнению некоторых представителей этого человечества, обеспечивающих соплеменников мясом насущным, подобные термины нанесли их отраслям убытки, несоизмеримые с экономическими потерями от реальной пандемии.
В то же время нельзя забывать, что большие эпидемии начинаются с малых вспышек. И, возможно, если бы в Европе шестьсот лет назад были в ходу антиэпидемические стратегии, треть населения Франции, Италии, Германии и других регионов не вымерла бы от чумы в течение каких-то трех лет.
Руководствуясь этой мудростью (хотя, возможно, и какой-либо другой), глава правительства сегодня на очередном внеочередном заседании Кабмина в пятницу ввела карантин в девяти областях Украины. Именно – во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой.
Также Тимошенко объявила о трехнедельных каникулах в школах, детских садах и ВУЗах. После чего «героически» уехала в Тернополь «разруливать» ситуацию с гриппом.
Недоброжелатели Юлии Владимировны тут же вспомнили фотографии хрупкой женщины в вертолете и на табуретке во время наводнения на Западной Украине – и с нетерпением стали ждать карточек Юли в маске и белом халатике.
Лидер оппозиции тоже не дремал. Он попытался эпидемией гриппа воспользоваться в политических целях. Янукович не просто в очередной раз озвучил грозное желание отправить в отставку министра здравоохранения Василия Князевича, но и призвал всех коллег-политиков отказаться от митингов. А в предвыборное время такое заявление дорого стоит!
Более того, верная соратница «Лидера» Анна Герман озвучила желание фракции немедленно созвать внеочередное пленарное заседание Рады, на котором надобно «обсудить вопрос о том, насколько серьезной является угроза для распространения эпидемии по всей Украине и какие именно меры необходимо принять стране для остановки распространения этой болезни».
Интересно, какими критериями 450 политиков могут оценить серьезность заболевания? А вот для введения чрезвычайного положения с полной концентрацией власти в одних руках – хрупких женских либо натруженных шахтерских - масштабная эпидемия гриппа в стране подходит идеально.
Что же до главы государства, то он «срочно» (но на сутки позже Тимошенко) отреагировал по своей линии – созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. В ходе совещания выяснилось, что Виктор Ющенко отказался от анонсированного ранее выступления на Софийской площади. Напомним, 1 ноября в сопровождении концерта ведущих украинских рок- и альтернативных групп Президент собирался презентовать нации свою предвыборную программу.
Как заявила пресс-служба главы государства, армии дан приказ подготовить к разворачиванию военные госпиталя (интересно, что буквально часом раньше с таким предложением публично выступил экс-министр обороны Анатолий Грциенко). Они могут быть быстро перемещены в любой регион страны и, по уверениям чиновников, имеют «все необходимые запасы медикаментов и техники для локализации эпидемических вспышек на ограниченной территории».
На этом политический расклад можно завершить, и вернуться к болезненным будням. Последние характеризуются в первую очередь тем, что официальные сообщения о сложившейся ситуации меняются буквально ежечасно. На данный момент известно, что правительство распорядилось о закрытии всех – без исключения – учебных заведений страны. Пока – сроком на три недели.
В свою очередь, Минздрав активно распространяет среди граждан информацию о том, как уберечься от инфекции. А если это не удалось – как, по крайней мере, сохранить свою жизнь. Кстати, мы должны с оптимизмом заметить, что добиться второго легче, чем первого: смертность от вируса AH1/M1 во всем мире, включая даже гораздо менее развитые страны, чем Украина, составляет считанные доли процента.
Итак:
- Возраст большинства из тридцати умерших украинцев – от 20 до 50 лет. Но есть среди них и двое детей. Особенно же легко вирус проникает в организм беременных женщин – страшная статистика в Украине насчитывает два случая гибели будущих матерей вместе с плодом. Таким образом, именно эти группы населения должны беречься больше всех.
- Протекание болезни осложняют уже имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, сахарный диабет, ожирение, общее ослабление иммунитета.
- Болезнь передается окружающим еще до первых клинических проявлений! Поэтому при малейшем кашле позаботьтесь о том, чтобы не передать вирус родным и коллегам. Скорее всего, вируса у вас и нет – но мало ли что.
- Вирус в течение нескольких часов сохраняется на поверхностях, до которых дотронулся больной человек! Хотя, конечно, через кожу он не выделяется – попасть на пальцы он может только с дыханием, кашлем или слюной.
- Инкубационный период вируса – 2 – 4 недели. НО:
- Уже через неделю после заражения визит к врачу может оказаться запоздалым.
Таким образом, рецепт спасения выглядит классически: не стесняйтесь обращаться к медикам при первом признаке недомогания, меньше контактируйте с окружающими, употребляйте побольше витаминов и тщательно соблюдайте правила гигиены.
И, конечно же, меньше паникуйте. В конце концов, современная медицина не отрицает, что даже вирусные болезни – они часто «от нервов».

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