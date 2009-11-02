Николай Мартыненко: «После президентских выборов политикум договорится»

Пока что будущее руководителю фракции НУНС кажется светлым. Но сложным. «За три года мы должны решить вопрос структурной перестройки экономики. Для этого придется принимать, в том числе, непопулярные решения», – признает он. И уже давно избрал для себя политика, которому это под силу. Коллеги из фракции придерживаются другого мнения. Поэтому требуют отставки Мартыненко. Позиция Николая Владимировича тверда как камень: «Давайте работать согласно процедуре, и никаких вопросов не будет. Обращать же внимание на так называемые документы или подписи, которые неизвестно кем, неизвестно где и неизвестно как собраны, не буду. В отставку подавать не собираюсь».

Николай Владимирович, члены фракции НУНС требуют вашей отставки. Почему?

Я считаю, в этом вопросе дело не в Мартыненко. Дело – в других вопросах: развал коалиции, дестабилизация работы парламента, ослабление позиций правительства.

Вспомните, что мы с вами слышали на протяжении последних недель от Партии регионов: создание новой коалиции, возможность формирования антиконституционного большинства за пределами фракций, то есть собранием индивидуальных подписей двухсот двадцати шести и больше народных депутатов.

Меня очень удивляет, что в этом вопросе мессиджи СП и ПР совпадают. Ведь именно в тот день, когда Александр Ефремов заявил о возможности создания временной коалиции из НУНС, Вера Ивановна Ульянченко особенно заинтересовалась делами нашей фракции. В политике совпадения – это, как правило, случайность.

Виктор Балога заявил о наличии более 38 подписей под предложением о вашей отставке.

Я что-то не припомню во фракции НУНС такого депутата – Балогу...

Давайте представим гипотетически, что ситуация сложилась не в вашу пользу, и руководителем фракции НУНС стал Вячеслав Кириленко. Какие последствия для парламентской жизни это будет иметь?

Кроме Мартыненко и Кириленко во фракции есть еще семьдесят депутатов. И я не хочу делать прогнозы относительно Кириленко, Мартыненко или кого-то другого. О своей позиции скажу: я против изменения формата коалиции и не собираюсь подавать в отставку.

Если члены фракции НУНС будут выступать с инициативой моего снятия с должности руководителя, то я соберу фракцию в любое время. Все решит голосование. Единственное условие – все это должно происходить публично и в соответствии в требованиями регламента, чтобы потом не возникало никаких вопросов. Как говорил один писатель, «молчание – золото, но гласность – дороже золота».

Когда было последнее заседание фракции НУНС?

На прошлой пленарной неделе. Мы собирались во вторник, среду, четверг и пятницу. Но некоторые депутатские группы принципиально на заседание фракции не ходят. Почему? Вот вы спросите об этом у группы «За Украину». Возможно, если бы они принимали участие в обсуждениях законопроектов на заседании фракции, то не голосовали бы за откровенно популистское и экономически необоснованное так называемое повышение соцстандартов.

А вы их приглашаете?

Приглашаем всех 72 депутатов на каждое заседание фракции. Без исключений.

Сколько обычно отзываются на приглашение?

По-разному: иногда больше, иногда меньше. Но большинство от большинства на заседание приходит. Я с первого дня всем протянул руку и предложил работать вместе.

Член депутатской группы «За Украину» Андрей Парубий в интервью нашему изданию утверждает, что вы уже не руководитель фракции НУНС, поскольку 37 подписей за вашу отставку собрано, зарегистрировано в секретариате ВР и соответствующее заявление спикера по этому поводу уже сделано. Прокомментируете?

Можно, я это не буду комментировать? Все они – мои коллеги по фракции, я их всех уважаю. Я сам не люблю говорить глупости и не хочу, чтобы глупости говорили о тех вещах, которые касаются конкретно меня. Взаимоуважение – основное, что должно быть во фракции или в любом коллективе, где вы находитесь. А для того, чтобы вопрос руководства фракцией НУНС был исчерпан, существует процедура. Давайте работать сгласно процедуре, и никаких вопросов не будет возникать. Обращать же внимание на так называемые документы или подписи, которые неизвестно кем, неизвестно где и неизвестно как собраны, я не буду.

Николай Владимирович, какой президент нужен Украине, на ваш взгляд: либеральный или сильный настолько, что «спустит шкуру с каждого», цитируя слова Виктора Януковича?

Я сторонник того, чтобы не приобщаться сейчас к конституционным процессам. Считаю, что после президентских выборов стоит решать более актуальные проблемы, отложив дискуссии об изменениях к Конституции на некоторое время. Главное, чтобы президентская ветвь власти, законодательная, исполнительная, судебная пришли к консенсусу в том, что страну нужно вытягивать. И определили перечень вопросов, которые следует решать в первую очередь.

Какие глобальные вопросы из жизни страны нужно будет решить новому президенту в первую очередь?

Достижение политического консенсуса, борьба с коррупцией, подписание общественного договора, который бы четко объяснял шаги государства, направленные на стабилизацию ситуации в стране. Действовать нужно быстро, а времени в обрез. Скажем, за три года мы должны решить вопрос структурной перестройки экономики.

Для этого придется принимать, в том числе, и непопулярные решения. Понимание этого должно присутствовать не только в политической, но и в общественной среде. Надо работать, а не беспрестанно готовиться к следующим выборам. Мы же из-за пустой болтовни, которой занимаемся столько лет, ни один важный вопрос в государстве не решили. Поэтому экономический кризис так серьезно ударил по Украине.

Вы считаете, что у Юлии Тимошенко есть отвага, чтобы взять на себя ответственность за принятие непопулярных решений?

Пока что я не вижу никого другого, кто может взять на себя решение этих вопросов.

В нынешнем составе парламент работает неэффективно. Решат ли проблему досрочные выборы?

На самом деле даже в этом парламенте есть два варианта. Первый: если не будет эффективного большинства, нужно Верховную Раду распускать. После выборов президента у нас будет очень и очень мало времени на решение вопросов, требующих быстрой реакции. Времени на длительную раскачку относительно формата коалиции или кадровых вопросов нет.

Если мы со всеми этими вопросами будем только попадать в «болото», нужно сразу идти на досрочные парламентские выборы. Другого варианта нет. То противостояние, которое есть в политикуме сейчас, в дальнейшем недопустимо. Нужно наконец понять, что кроме собственных политических амбиций есть еще и интересы национальные. Без решения политических проблем у нас останутся нерешенными и финансовые, и экономические, и социальные вопросы.

Если сравнивать наведение порядка в Украине после выборов с лечением больного, то это – срочное хирургическое вмешательство, когда уже испытаны все возможности терапии. Поэтому второй вариант – без роспуска ВР создать эффективное большинство для стабильной работы в ближайшие несколько лет. Я считаю, что это можно сделать.

Каким образом?

Сейчас все ослеплены борьбой за высшую должность. Но после 17 января жизнь не закончится. Выборы президента пройдут, и уровень конфликтности существенно упадет. Я лично верю в то, что весь политикум договорится после президентских выборов. Другого выхода нет. Или война всех против всех, или мир всех со всеми.

Возможно ли создание ситуативного большинства в парламенте на время проведения президентских выборов?

Невозможно. А вот втянуть парламент в это болото и ухудшить ситуацию можно. Меня очень волнует, что в нынешнее сложное время стабильность в стране держится только на правительстве. Можно по-разному оценивать работу Кабмина, но лишь благодаря ему страна не упала. Вспомните, как еще недавно нас пугали дефолтом, социальными катаклизмами и концом света. Эти ужасающие прогнозы не исполнились.

Зато парламент правительству сегодня – вообще не помощник. Сначала работа ВР несколько месяцев блокировалась Партией регионов, потому что они хотели красиво пропиариться. Потом с подачи «регионалов» был принят опасный закон о так называемом повышении минимальных выплат. Все прекрасно понимают, что выполнить его невозможно, поскольку это спровоцирует высокий уровень инфляции, безработицы, ухудшения финансового положения предприятий, невыдачу зарплаты. Однако закон все равно принимают. Даже Международный валютный фонд призывает Президента его не подписывать. Но Ющенко вместе с Януковичем готовы пожертвовать экономикой, лишь бы досадить Тимошенко.

Вам понравилось выдвижение Юлии Владимировны в президенты?

Да, понравилось. Я был на Майдане.

Что больше всего поразило?

Во-первых, это было нестандартно. Во-вторых, на Майдане ощущалась некая ностальгия. Эти эмоции и открытость мне понравились.

Сколько времени требуется политику, чтобы реабилитироваться после громкого скандала, например, с «любими друзями»?

Ни тогда, ни сейчас я себя виновным не считал. Поэтому на ваш вопрос отвечу так: нисколько времени на это не потребовалось. За безосновательные обвинения в свой адрес себя не корю. Поэтому и в реабилитации не нуждался.

В политике нужно смотреть в будущее, а не в прошлое. Есть личные, а есть национальные вопросы, национальные интересы. Они приоритетны. Особенно перед президентскими выборами.

Скольки времени потребуется БЮТ, чтобы «отмыться» от скандала, связанного с изнасилованием детей в «Артеке»?

Давайте дождемся окончания следствия, а потом посмотрим, кто будет отмываться: обвиняемые или те, кто был инициатором этого скандала. Однозначно могу сказать, что политики использовали это дело как политическую технологию. Больше я не хотел бы ничего комментировать – там пострадали дети, и эта тема – чрезвычайно болезненна.