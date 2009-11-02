Год выборов

Старт президентской кампании и первые, пристрелочные, заявления ее фаворитов дают основания предполагать, что 2010 год станет периодом масштабных выборов.

Не исключено, что в следующем году мы станем свидетелями и участниками сразу трех избирательных кампаний.



Проведение двух из них – президентских выборов и переизбрание местных органов власти 30 мая 2010 года – уже определены решениями Верховной Рады. Инициирование досрочных парламентских выборов в данном случае напрашивается само собой. Украина может получить шанс на реальное переформатирование власти в достаточно короткий промежуток времени. Правда, чтобы изменения были реальными, а не фиктивными, предстоит выполнить несколько условий.



Стоит отметить, что большинство кандидатов в президенты вовсе не исключают проведения досрочных парламентских выборов. Пожалуй, только Юлия Тимошенко до последнего времени не артикулировала своего отношения к перспективе переизбрания Верховной Рады. Ее соратники тем временем демонстрируют различные позиции: советник премьера Александр Задорожний предположил, что после победы Юлии Владимировны в президентской гонке под ее знамена перейдет добрая треть фракции Партии регионов. Будущее доверенное лицо кандидата в президенты Тимошенко - Леонид Кравчук - наоборот, настаивает на необходимости распустить парламент, подчеркивая, что сам не собирается баллотироваться в законодатели. Юлию Владимировну можно понять: она продолжает занимать премьерское кресло, опираясь на худо-бедно существующую парламентскую коалицию. Для Тимошенко сегодня прямо заявить о стремлении переизбрать парламент означает лишиться поддержки союзников, чего лидер БЮТ в условиях ожесточенной политической борьбы не может себе позволить.



У Виктора Януковича в этом плане развязаны руки. Хотя он осторожно намекает на готовность переформатировать коалицию еще до президентских выборов, эти заявления скорее можно назвать технологическим ходом, а не реальными планами на жизнь. Куда прагматичнее предложение Януковича проводить выборы в органы власти один раз в пять лет, как это уже сделано в России. Ну, и стремление минимизировать влияние оппозиции в случае победы у Виктора Федоровича прорежется наверняка. Этот вариант, кстати, позволит увеличить на год срок полномочий депутатов местных советов, сделать их более лояльными новому главе государства. Говорят, что кандидат в президенты должен уметь рисовать будущее перед представителями местных элит, и сведение всех выборов в один годичный интервал – предложение из разряда перспективных. Осталось только выяснить, способен ли Янукович сначала три месяца отработать в качестве кандидата в президенты, а потом еще и выступить в роли локомотива для Партии регионов на парламентских выборах.



Арсений Яценюк также выступает за проведение досрочных парламентских и местных выборов, подчеркивая необходимость их организации по новому избирательному закону. Логика Арсения Петровича ясна: сегодня он практически единственный «фронтовик» в системе государственной власти. И победа в президентской гонке, и поражение заставят молодого политика уделять больше внимания наращиванию присутствия в представительной ветви власти. Яценюку самое время не выслушивать наставления в «Школе власти», а проверить свежеприобретенную партию в условиях внеочередной избирательной кампании.



Виктор Ющенко уже пытался распустить парламент шестого созыва, но не смог переломить противодействие бютовских юристов. Но давнишняя неудача отнюдь не уменьшает его решимости: Виктору Андреевичу необходимо обеспечить собственное политическое будущее, возможно, путем получения мандата парламентария. По крайней мере, окружение действующего главы государства не заинтересовано в уходе Ющенко на маргинес. Он еще должен сыграть роль ракеты-носителя, способной обеспечить светлое парламентское будущее десятку-другому приближенных. Прогнозирует досрочные парламентские выборы на весну 2010 года и спикер Верховной Рады Владимир Литвин. Председателю законодательного органа вряд ли хочется расставаться с нагретым местом в президиуме, зато есть шанс конвертировать участие в президентской кампании в увеличение парламентского представительства. Призрачный, но шанс.



Пожалуй, только Петр Симоненко не отзывался одобрительно о проведении досрочных парламентских выборов. Для коммунистов подобные испытания лояльности избирателей сопряжены с серьезным риском, поэтому даже подгребающий под себя «диванные» левые партии первый секретарь КПУ осторожничает. Впрочем, в ходе президентской кампании проявится и другой кандидат, который предложит ограничить депутатские права.



При любом исходе президентских выборов для проведения масштабного переформатирования власти необходимо выполнить ряд условий. Первое и главное – наличие доброй воли главы государства. Результат голосования на президентских выборах может быть далеким от триумфального, а политическая апатия охватывает украинское общество все сильнее. 2010-й априори станет непростым с экономической точки зрения: после президентской кампании настанет время принимать непопулярные решения. Оптимально для этого президенту неплохо было бы заручиться парламентской поддержкой.



Второе условие – согласие законодателей совершить «политическое харакири», досрочно завершив свои полномочия. Как показывает отечественная политическая практика, досрочные выборы можно проводить либо с позиций силы, либо в условиях иллюзии консенсуса основных игроков. В противном случае затея с роспуском Верховной Рады может обернуться пшиком.



Третье условие – изменение избирательного закона, переход к открытым спискам или возврат к смешанной системе выборов. Сегодня украинские партии не просто превратились в финансово-политические клубы по интересам, в них нарушен политический обмен веществ, молодая партийная поросль не успевает пробиться через барьеры, выстроенные старшими товарищами. Украинцам пора вернуть возможность реального участия в выборах, в противном случае перспективы развития нашей страны выглядят неутешительными.



Но не стоит забывать и того, что проведение масштабного переформатирования власти в один год таит опасность сосредоточения власти в одних руках. И тогда предположения о сильной руке, способной вытащить Украину из кризиса, могут быть реализованы. Действенным противоядием для такого варианта остается принятие обновленного избирательного закона.