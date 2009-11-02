Александр Сугоняко: Вокруг валютного рынка вертится политико-бизнесовый монстр

Украинские банки еще никогда не вызывали у украинцев столько негативных эмоций: они задерживают депозиты, играют с курсом гривни и пытаются отобрать последнее в качестве залога под кредит.

Но и сами банки – заложники положения дел в реальной экономике. О состоянии банковской системы, кризисе в целом, будущем гривни и многом другом рассказал «Главреду» президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

- Александр Анатолиевич, достиг ли экономический кризис в Украине своего дна?

—В Украине есть три вида кризиса одновременно. С одной стороны, кризис недопроизводства, с другой - кризис перепроизводства в отдельных отраслях, например, в химии и металлургии. А еще есть кризис структурній. Его суть состоит в том, что существующий производственный потенциал в Украине значительно не удовлетворяет потребности общества.

Некоторое время мы сможем продержаться за счет внешних кредитов, или за счет распродажи невосстанавливаемых природных ресурсов, таких как металл. Но настоящий выход из кризиса возможен только после структурных реформ и определения экономической стратегии, которой у нашего государства нет.

Отвечая на ваш вопрос, скажу так: экономический кризис в Украине дна не достиг. Об этом свидетельствуют финансовые результаты деятельности предприятий в Украине за январь-август. За эти месяцы у нас уже убыток по предприятиям составляет три миллиарда гривен. А это значит, что в целом промышленность уже платить налог на прибыль не может и не будет. За счет чего будет в таком случае пополняться бюджет? Только за счет станка, или внешних заимствований. И то и другое — это петля на шее украинцев.

- Дела в банковской системе улучшаются или на очереди вторая волна кризиса?

- Банковская система в настоящий момент стабилизировалась в тяжелом состоянии. По нашим банковским макропоказателям, июнь был переломным. После июня по активам и по депозитам остановилось падение и наметились позитивные тенденции.

Но мы прекрасно понимаем, что состояние банковской системы сегодня зависит от состояния нашего кредитного портфеля. А состояние нашего кредитного портфеля зависит от финансового положения предприятий и населения. Оно ухудшается, доходы населения падают, приблизительно на 10% по сравнению с прошлым годом. Розничная торговля снизилась более чем на 16%. Это значит, что реальная покупательная способность украинцев падает, соответственно, они будут хуже обслуживать свои долги перед банками. Прибавьте к этому нестабильный курс национальной валюты и продолжения бестолковой экспортно-импортной политики (моноэкспорт, продолжение во время кризиса (!) импорта автомобилей, как будто финансирование украинцами других экономик поможет им выйти из кризиса).

Подытоживая, скажу - падение основных показателей банковской деятельности приостановилось, но кредитный портфель, я думаю, будет ухудшаться. А это означает постепенную декапитализацию банков и угрозу ухудшения ситуации в банковской системе. Не будем забывать о нестабильной политической ситуации, о выборах, в условиях которых в ближайшие восемь-девять месяцев улучшения экономики точно не будет. Нужно банкам заниматься имеющимся кредитным портфелем, радикально уменьшать расходы и искать дополнительный капитал — вот темы, которыми придется им заниматься.

— Вы отмечаете, что решающее для состояния банковской системы состояние реальной экономики. Но все же могут быть сейчас проведены реформы, приняты тактические или стратегические меры, чтобы ситуация в банковской сфере улучшилась? Возможно, нужно реформировать Нацбанк?

- Не думаю, что в это время в системе нужно начинать реформы – сейчас кризис. Образно говоря, это пожар, а во время пожара никто не начинает прикидывать план перестройки горящего дома. Нужно пожар тушить. Звучащие сейчас предложения выделить из НБУ наблюдение и регуляцию сейчас абсолютно несвоевременны. Даже в Европе сегодня заговорили о том, что нужно объединять функции, ранее разделенные. Так же до кризиса говорилось, что нужны очень крупные банки. Теперь на Западе говорят о необходимости разукрупнения банков, потому что власть и общество очень зависят от банкротства таких банков.

Кризис не то время, когда нужно удовлетворять реформаторский зуд. Кризис требует честности, выяснения причин и их ликвидации. Иными словами, нужно точно установить диагноз болезни и ликвидировать ее.

- Каков диагноз, по-вашему?

- Жизнь в долг. Жизнь не по карману. Отсутствие структурных реформ в украинской экономике. Огромный внешний долг корпораций и банков. Вступление в ВТО на невыгодных Украине условиях. Работа за девять месяцев во время кризиса этого года показала, что дестабилизация валютного рынка сразу отражается на пассивах банков. Это негатив. Сегодня очевидно, что на Национальный банк осуществлялось политическое давление, которое привело к резкому и периодическому колебанию курса гривни в прошлом году. Там же зародился и другой центр - бизнесовый, объединивший людей, которые могли зарабатывать на этих курсовых колебаниях.

Если мы хотим минимизировать негативные влияния на банковскую систему в условиях экономического кризиса, то нужно — стабилизировать курс. Курсовая политика должна стать прозрачной и понятной. Кроме того, необходимо немедленно ликвидировать политические и бизнесовые влияния на Национальный банк.

— Кто должен это делать?

— Власть должна делать. Те ответственные люди во власти, которые слышат меня и понимают, о чем я говорю. Но есть ли они там?

-- «Людям рассказывают басни, что Национальный банк повысит курс гривни до 5,05 за доллар, и будет такой курс. Этого не будет»

— Вы затронули тему, интересную каждому украинцу, - курс гривни. Очень много обвинений было в адрес Нацбанка. Но является ли Нацбанк единственным виновником непредсказуемости курса, или есть еще и другие факторы?

— Есть большая неправда, распространяемая первыми лицами правительства, о том, что только Национальный банк отвечает за курс. Вопрос: кто отвечает за экспортно-импортную политику у нас в стране — Национальный банк?

Я думаю, что правительство и в какой-то степени Верховная Рада.

Кто отвечает за то, что и сколько экспортирует Украина? Кто отвечает за то, что и сколько импортирует Украина? Кто заключал газовые соглашения, например, в которых за недобор газа – штраф. Все это влияет на предложение и спрос на валютном рынке. Что делает Национальный банк? Есть рынок валютный, есть предложение валюты на этом рынке. Откуда оно берется? Наши экспортеры продали товар — пришла валюта на рынок. Еще могут люди принести валюту, чтобы поменять на гривню, еще может правительство одолжить валюту за рубежом, и она тоже придет на рынок. Может прийти инвестор из-за границы, могут прийти зарплаты наших рабочих, которые сейчас не очень идут. Вот источники, которые поставляют валюту на наш рынок. Что из названного тут от Национального банка зависит? Ничего.

Людям рассказывают басни, что Национальный банк повысит курс гривни до 5,05 за доллар, и будет такой курс. Да не будет такого курса, потому что курс зависит от того, сколько валют в Украину пришло, или сколько мы продали товаров за границу, и сколько мы купили за рубежом. Нужно сбалансировать экспортно-импортную политику, и тогда, добавив к этому нормальную валютную политику уже Национального банка, можно спокойно смотреть в будущее. Но этого нет. Нормального контакта между Нацбанком и Кабинетом Министров нет и не было. Вот это главная проблема.

—Нацбанк очень много и очень громко обвиняли в огромных спекуляциях на курсе, в результате чего руководство НБУ и дружественные ему структуры существенно обогатились. Вы можете сказать, действительно ли имели место подобные спекуляции?

— И до меня доходили слухи и об использовании нестабильности курса, и о валютных спекуляциях, и о коммерческих интересах при рефинансировании банков. Но было ли это на самом деле, - это тема наших доблестных правоохранительных органов.

— Что ждет гривню?

— Тут нужно говорить не только о курсе, но и об инфляции. Национальному банку, при всей критике, нужно отдать должное: у нас нет развалившейся банковской системы, благодаря действиям Национального банка по рефинансированию коммерческих банков в конце прошлого в начале этого года. Он предоставил свыше ста миллиардов кредитов банкам, и заместил те депозиты, которые из банковской системы вышли. Если бы этого не случилось, думаю, украинская экономика и украинское население заплатило бы значительно большую цену. Почему? Потому что банки обанкротились бы, и предприятия, которые имели счета в банках, а также население, которое имело там депозиты или другие счета, все потеряли бы. Это был бы коллапс, и банкам, и экономике пришлось бы все начинать с нуля. В части, касающейся курса, в настоящий момент неплохие показатели по торговому сальдо, оно негативное, но гораздо меньше, чем было год назад. Речь идет о том, что из-за высокого курса более чем на 50% снизился импорт. И экспорт снизился, но импорт снизился больше, и из-за этого у нас торговое сальдо в допустимых пределах, его можно контролировать валютными резервами Национального банка, и таким образом мы могли бы удерживать курс более-менее стабильным.

— Восемь-девять гривен за доллар?

— В этих пределах его можно держать. А мешает политико-бизнесовый мутант, созданный теми, кто вокруг этого рынка вертится. Политику от бизнеса и бизнес от политики у нас не отделить. Можно говорить, что ближайшие три месяца курс может держаться на сегодняшнем уровне. Но на него будут влиять внешние толчки и желание заработать. На конец года приходится обслуживание внешних долгов, и спрос на доллар может расти, что повлияет на курс. К тому же мы не знаем, как поведет себя доллар на международных валютных рынках. Там ситуация с долларом противоположна нашей.

-- «Серьезного профессионального разговора о бюджете не может быть. Он политизирован»

—Насколько реальны макроэкономические показатели, заложенные в бюджет? Сумеет ли правительство привлечь достаточно средств?

— Серьезного профессионального разговора о бюджете не может быть. Он политизирован. Но мы можем проанализировать источники поступлений в бюджет. Мы знаем, что они формируются за счет налога на добавленную стоимость, налога с доходов населения, налога с прибыли предприятий.

Предприятия Украины за январь-август совокупно показали убыток. Это значит, что предприятия проявили свои авансовые платежи в бюджет и теперь у них проблемы с прибылью, и соответственно в бюджет будет идти меньше.

Доходы населения снизились. За второй квартал падение составляло 8,3%. Это значит, что будет уменьшение поступлений от подоходного налога с людей. Реальная же безработица, уменьшение зарплат, переход в тень части предприятий приведут к тому, что население, думаю, процентов на тридцать меньше заплатит. Ситуация с НДС известна.

Каковы еще источники наполнения бюджета?

- Внешние заимствования.

- Вот-вот. Правительство погрязает во внешних долгах, или внутренних долгах, и формирует инфляционный навес. По сути это значит – включить печатный станок.

ВВП упал за третий квартал на 17,8%, за первый квартал — на 20%, за девять месяцев нам не дают информацию, но думаю, что падение также около двадцати процентов. А промышленность упала почти на тридцать процентов. Думаю, процентов на сорок мы можем реально оценивать уменьшение поступлений в бюджет от экономики. На сорок процентов! — Вы сказали о печатном станке – для того чтобы обеспечить расходы бюджета, придется печатать гривню. Какой еще масштаб эмиссии может выдержать украинская экономика?

— Что значит, сколько она может выдержать? Если мы забыли тот холодный свинцовый дождь инфляции 1993 года, то можем снова мировой рекорд поставить — 10 250 % годовой инфляции получить. Но не нужно забывать, особенно тем, кто руки потирает и хочет инфляции: большая инфляция — всегда перераспределение собственности и революция. Всегда.

— Какой выход?

—Инфляция всегда бьет по самым бедным. Нужно думать об изменении структуры украинской экономики, о прекращении действия Соглашения о ВТО, о создании импортозамещающих производств, аргументированно доказав необходимость этих шагов всем нашим контрагентам. Если мы хотим физически спасти Украину по сути, должны «закрываться» на время и возобновить производство, дать людям работу и жизнь.

На самом деле у нас проблема не в уровне потребления - уровень потребления в Украине высокий, по сравнению с доходами. Мы заняли более ста пяти миллиардов долларов, из них большую часть на потребление чужих товаров, поэтому стимулировать потребление у нас нет необходимости. А стимулировать производство есть необходимость: будь то машиностроение, переработка, или легкая промышленность.

— Ваше отношение к недавно принятому в Верховной Раде закону о повышении социальных стандартов? Как вы считаете, сейчас целесообразно повышать минимальную зарплату и пенсии?

— Вот смотрите, если бы мы с вами начали в Украине действительно изменение структуры экономики, стали бы строить или перепрофилировать заводы на производство тех товаров, которые мы сегодня получаем из-за границы, соответствующие общественные работы, если бы мы это стали делать, то ничего бы страшного в стимулировании внутреннего спроса не было. Речь идет о том, куда пойдут эти средства. Если бы они пошли в нашу экономику - нормально. Но если деньги дали, а они ушли за границу на импортные товары, на валютный курс, то это же вред обществу. -- «Мои сбережения хранятся в банке, часть в долларе, часть в гривне»

— Как вы относитесь к тому, что некоторые банки стали публиковать списки своих должников?

— Это проявление отсутствия в Украине действия законов. Собственно, отсутствие власти. Если не защищают кредитора, владельца, инвестора, если у нас защищается должник, когда у нас действует (внимание!) принцип невозвращения долга — это модно, это принцип некоторых бизнесменов, так что остается делать тем, кто одновременно является должниками, перед вкладчиками, а их должники не обслуживают долги перед ними? Что им делать? Причем банкир знает, что у конкретного предприятия нормальное финансовое положение, а он не возвращает долг. Что делать с ним? А власть предпринимает шаги в защиту того, кто не возвращает. Это вот проявление того, что у нас власти нет в Украине. Власть в Украине валяется на земле, как отребье. Суды - это человеческое воплощение “справедливости” - признают кредитные договоры недействительными, физических лиц – банкротами путем всевозможных махинаций, досудебное взимание залога невозможно. Что в этих условиях делать честному банкиру?

—Вы можете посоветовать гражданам, что делать со своими сбережениями, если таковые у кого-то есть?

— Где-то у меня есть такая хорошая цитата. «Не живи в стране, в которой никто не правит. Правят многие: правит женщина, или правит ребенок…». Мы как раз живем в такой стране, где правит много людей, и бежать нам не хочется. Если правит много людей, то это означает безответственность. То есть у нас такая ситуация — во власти никто ни за что не отвечает и трудно в такой ситуации давать советы, особенно если ты не можешь повлиять на ситуацию и посодействовать тому, чтобы твой совет пошел на пользу людям.

— Скажем, у человека дома есть определенная сумма долларов. И он думает, что с ними делать: дома хранить, в банк положить, золото купить в слитках?..

- Я думаю, что касается слитков, то у девяноста процентов людей есть суммы меньше тех, при которых можно говорить о банковском золоте. Так что ваш вопрос касается людей с крупным капиталом. Думаю, эти люди разберутся и без моих советов, наймут себе советников.

— Посоветуйте тому, у кого есть тысяча долларов...

— Люди уже сами научены. Доллар - не лучшее средство накопления, потому что его инфляция большая и перспективы в годовом измерении не ясны.

— Возможно, лучшее хранить деньги дома, но в какой валюте?

— Не думаю. Могу сказать о себе: мои сбережения хранятся в банке, часть в долларе, часть в гривне. Хотя, с точки зрения относительно длительной перспективы, два-три года, то я бы отдал преимущество евро, а не доллару.

— А если гривня и евро?

— А если гривня и евро, то здесь вопрос упирается в политику. Как только приходит власть, которой я доверяю, отдаю преимущество гривне. А если остаются бездари, которые есть на сегодняшний день, то перспектива на шесть-девять месяцев по гривне такова: повышение инфляции.

— А что вы посоветуете тем людям, у которых уже есть депозиты в банках, которые пока еще функционируют нормально? Если срок, на который положен депозит, заканчивается, стоит забирать деньги домой, продолжать депозит или дробить его на более мелкие и размещать в разных банках?

- Нельзя рассматривать вопрос доверия к банку отдельно от доверия к гривне в целом и от доверия к власти. Это все взаимосвязано. Доверие к власти у нас находится на очень низком уровне, оно утрачено, власти никто не доверяет, грубо говоря. При таком уровне доверия организовать нормальное банковское дело в Украине крайне сложно. И банки сегодня страдают из-за недоверия к власти как таковой. Поэтому тут нужно минимизировать свои риски. Пришло время забирать депозит — если очень нужно что-то купить, то забирайте и покупайте. Если такой нужды нет, то выберите такой депозитный продукт, который позволяет в любой момент снять деньги. Все средства из банков забирать неправильно. Иначе мы будем рубить сук, на котором сидим.

Как представитель банковской системы, прекрасно понимаю, что от доверия или недоверия к банкам зависит само существование банковской системы.

С другой стороны, уровень моей ответственности не позволяет призывать людей массово нести те деньги в банки, которые сейчас под матрасом.

- Почему?

- Потому что премьер-министр, глава Нацбанка, Президент и председатель Верховной Рады завтра могут совершить такие действия, которые приведут к проблемам в банковской системе.

— А если у человека «зависла» определенная сумма в проблемном банке, например, «Киеве» или тех же «Надрах». Что бы вы им посоветовали делать?

— Это проблема общественная, а не одного человека. Таких людей миллионы, нынешняя власть интересы этого человека не будет защищать, правоохранительные органы тоже. Я вижу выход только в том, чтобы вкладчики банков, которые являются проблемными с точки зрения возвращения вкладов, объединялись ради защиты своих интересов.

Только такие объединения могут требовать от власти, задавая вопрос персонально премьеру, Президенту, председателю Верховной Рады, прокурору, министру внутренних дел – будете персонально отвечать перед нами, если деньги в этом банке будут украдены. И чем сильнее будет это движение, тем больше будет вероятность, что деньги не пропадут. Если же вкладчики будут разобщены, деньги выведут, то крайними окажутся эти вкладчики. Только объединение и контроль за властью даст шанс сохранить деньги вкладчиков.

- К Ассоциации украинских банков можно обращаться, если возникла проблема?

- Нужно. Есть решение Совета Ассоциации украинских банков от сентября-месяца нынешнего года, которое обязывает исполнительную дирекцию АУБ активизировать работу с общественными объединениями вкладчиков с целью их привлечения к решению проблемных вопросов в банковской деятельности, прежде всего связанных с выполнением заемщиками обязательств по кредитам. Сегодня двести миллиардов гривен, которые находятся в банках, — это вклады населения. По большому счету, банки принадлежат этим людям. Если люди не объединятся и не проявят свою силу, то власть, которая творит зло, не остановится.