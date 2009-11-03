Момент истины для Тимошенко: сегодня или никогда

На прошлой неделе в пресс-центре «Главред-Медиа» состоялось обсуждение возможных вариантов политического будущего нынешнего Президента Украины Виктора Ющенко.

Продолжая эту тему, мы предложили обсудить политическое будущее премьер-министра Юлии Тимошенко руководителю Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко, научному директору Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексею Гараню, эксперту Центра политических исследований и конфликтологии Антону Финько и политологу Дмитрию Выдрину.

Предлагаем вашему вниманию мнения экспертов по поводу политического будущего Юлии Владимировны, озвученные ими в пресс-центре «Главреда».



Владимир Фесенко: Тимошенко – или президент, или проблема



По мнению Владимира Фесенко, Юлия Владимировна останется влиятельным и активным игроком при любом результате президентских выборов.

Фесенко отметил, что в случае победы на выборах, у Юлии Тимошенко существенные преимущества: «она де-факто может стать и президентом, и главой правительства», - сказал он. «Если премьер-министром станет человек лояльный или зависимый от Юлии Тимошенко, то, конечно, он будет руководить правительством», - объяснил эксперт. «Любой другой кандидат на посту президента будет иметь дело с проблемой по имени «Тимошенко», у Тимошенко такой проблемы нет», - добавил он.

По мнению политолога, кроме Тимошенко, любому другому президенту будет трудно сформировать при нынешнем составе парламента «стабильное и более-менее действенное» парламентское большинство. «Теоретически это возможно, но вероятность очень мала», - сказал он.

Фесенко допустил возможные варианты поведения Юлии Тимошенко на посту президента Украины. По мнению Фесенко, стиль президентства Юлии Владимировны будет «ярким», «деятельность быстрой», в ближайшие дни после ее инаугурации следует ожидать «принципиальных кадровых решений».

Политолог спрогнозировал два варианта развития событий в случае поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах. По его словам, первый вариант - это сотрудничество с новым президентом. «Регионалам для того, чтобы утвердиться на посту президента, придется оценивать вариант договоренности с Тимошенко», - сказал он, - «в случае договоренности хотя бы на определенное время, она может остаться на посту премьер-министра». Подобное «сосуществование», по мнению Фесенко, протянется недолго, поскольку есть много точек конфликта интересов.

Политолог также допустил второй вариант: если новый президент решит обойтись без Тимошенко и ему «удастся сформировать ситуативное большинство в Верховной Раде и провести вотум недоверия премьер-министру», то он сможет отстранить Тимошенко от этой должности. Фесенко считает, что это может произойти уже после досрочных парламентских выборов. В этом случае, по словам политолога, Тимошенко также окажется в благоприятной для нее среде - в оппозиции. «Как античный герой Антей подпитывался от земли, так Юлия Тимошенко подпитывается от оппозиционного состояния», - прибавил политолог.



Алексей Гарань: Тимошенко не повезло с эпидемией – «фарт» на стороне Януковича



В контексте перспектив Юлии Тимошенко стать президентом, Алексей Гарань заметил, что «фарт сейчас на стороне Януковича»: «ему повезло с кризисом, с эпидемией». Влияние на дальнейшее развитие событий и на последующие предпочтения «фарта» будут иметь попытки действующего премьер-министра показать, насколько она сильный руководитель и может справиться со всеми вызовами. Политолог отметил, что ситуация усложнена тем, что эпидемия набрала обороты именно в Западной Украине, - «именно там, где ей нужна мобилизация электората».

По словам политолога, еще одним важным фактором станет успешность мобилизовать на свою сторону «посторанжевый электорат», который в первом туре будет расколот между многими кандидатами. Эксперт добавил, что пожелание победы Тимошенко со стороны главы Европейской народной партии Мартеса станет «козырем в борьбе за посторанжевый электорат».

Политолог подчеркнул некоторые моменты, которые будут иметь место в случае победы на выборах Юлии Тимошенко. В частности, произойдет переформатирование большинства, «часть Партии регионов попытается присоединиться к премьеру», будет достигнута определенная стабилизация, которой нет в настоящий момент, но не будет преодолен раскол власти. Есть ли здесь угрозы демократии? Эксперт успокоил: «в Украине будет работать «закон украинской политики», когда элитные группы пытаются не допустить монополизацию власти одним лидером». Это будет ограничивать возможности Юлии Тимошенко, и именно это будет уменьшать царящие в обществе опасения в отношении того, что сильный лидер может превратиться в диктатора.

Что касается внешней политики, Алексей Гарань прогнозирует улучшение отношений с Россией независимо от того, кто одержит победу в президентских выборах.

В случае поражения на выборах Юлии Тимошенко, ее дальнейшая судьба будет зависеть от отрыва от лидера, - отмечает политолог. По словам Алексея Гараня, от этого зависят ее шансы оставить за собой должность премьер-министра. Политолог отметил, что тут, опять же, сработает «правило украинской политики»: «бизнес-группы попытаются поддержать баланс, которым может стать премьер-министр Тимошенко».

Относительно экономической ситуации, эксперт считает, что она будет «подталкивать» к договоренностям «для того, чтобы лодка не перевернулась».



Антон Финько: Тимошенко как лифт для элит



Политолог считает, что любой кандидат, который станет президентом, будет вынужден искать пути, как «заново «сшить» страну, как объединить запад и восток и как сбалансировать интересы разных элит». Политолог допускает отсутствие таких рецептов и у Тимошенко, и у Януковича.

По мнению Антона Финько, Юлия Тимошенко сама создала такую ситуацию, поскольку «Майдан, в котором она приняла участие, был хуже, чем преступление и хуже, чем ошибка», «это была наивность, приведшая к тому, что в стране были сломаны правила игры, по которым она играла и по которым достигалось согласие между западом и востоком, в которых сохранялся определенный баланс между элитами», - сказал он. Эксперт видит разбалансировку страны как следствие того, что Тимошенко в свое время поддержала Виктора Ющенко, у которого не было никаких шансов стать эффективным лидером.

Что же касается перспектив Юлии Тимошенко, то, по мнению эксперта, они значительны и в случае ее победы, и в случае поражения. Перед Тимошенко-президентом «открывается возможность для дальнейшей борьбы за полноценную власть в Украине», перед Тимошенко-оппозиционеркой «открывается возможность для последующей борьбы за полноценную власть в Украине».

В случае, если Юлия Владимировна попадет в оппозицию, эксперт считает, что «она будет играть роль лифта для западных и центральных элит в их попытке вернуться к власти». Что, по мнению политолога, происходит уже сегодня.

Антон Финько констатирует, что основная поддержка Юлии Владимировны сегодня – это запад и центр страны, на востоке она имеет приблизительно 5%, и это, отмечает эксперт, главная ее проблема. «Нынешние выборы – это выборы борьбы за доверие на юге и востоке страны», - сказал он. Политолог считает, что в любом случае у Юлии Тимошенко «сильная позиция и достаточно сильные перспективы».



Дмитрий Выдрин: Момент истины для Тимошенко – сегодня или никогда



Политолог считает, что Юлия Владимировна сделает все для того, чтобы победить в этих выборах - «другого выбора у нее нет, она избрала свою политическую судьбу, сделав ставку на образы, а не на смыслы», - сказал он. «90% ее потенциала - это внешность, наряды, вздохи, слеза в голосе, умение дирижировать образами аудитории». Политолог заверил, что даже при «невероятном таланте работы в этой нише», в следующей каденции она будет неэффективной. Политолог считает, что в следующей каденции она будет вынуждена либо «переформатировать политику» в обратном направлении, либо просто уйти из политики, поскольку держать аудиторию на «угасающей внешности» будет нереально.

По этим причинам Дмитрий Выдрин уверен, что Тимошенко направит все силы на победу, или же на то, чтобы не признать результаты выборов, если они окажутся не в ее пользу.

«В Украине случай играет колоссальную роль», - сказал Дмитрий Выдрин. Политолог привел пример шведского детектива, в котором во время предвыборной кампании началась эпидемия и власть в стране возглавил санитарный врач, который «создал санитарный спецназ, тот изолировал все ветви власти, как результат - санитарный врач стал диктатором страны». Дмитрий Выдрин допускает, что в Украине подобный сценарий «витает в воздухе».

Политолог считает, что в борьбе с «новым кандидатом в президенты» преференции и бонусы получит тот, «кто лучше использует ситуацию, не более подло, а более честно».

Политолог отметил, что в связи с эпидемией произойдет переформатирование кампании Юлии Тимошенко, «она переместится с улиц в телевизионный ящик», - сказал он. Дмитрий Выдрин добавил, что в случае перемещения избирательных коллизий в «ящик», могут появиться новые фигуры, которые получат «неожиданно высокие результаты, коих они никогда не достигли бы в случае развертывания кампании по своему рутинному сценарию».

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