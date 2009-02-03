Андрей Парубий: «Бытие Кабмина поставит под сомнение лишь новоизбранная Верховная Рада»

Очевидно, по состоянию на вторник голосов за недоверие не набиралось никак. Может, «регионалы» думают, что если хорошо поработать и постараться, то в четверг случится чудо, и голоса найдутся? Иначе зачем устраивать эти несерьезные мизансцены с перевернутыми вверх ножками креслами вокруг спикерского места?



Очевидно, «критические» голоса будут искать в среде коммунистов, которые сейчас находятся с БЮТ в сладострастном симбиозе. Дело это непростое и недешевое, потому что «убедить» придется всю фракцию, то есть фактически всех 27 депутатов.



Остальные 30 голосов нужно будет искать во фракции НУНС – в «Едином центре», в группе «За Украину!» и среди фракционных депутатов-одиночек, не вошедших в коалицию и не присоединившихся ни к одной из этих групп. Конечно, Президент постоянно подчеркивает, что избежать ответственности и сбежать в отставку правительству Тимошенко не удастся, да и очевидно, что лишь политический камикадзе или идеалист будет стремиться занять премьерское кресло сейчас.



Но ситуация ведь меняется молниеносно, тем более в умах политиков: вполне вероятно, что вчера что-то изменилось, если «бело-голубые» «прагматики» заблокировали работу ВР и открыто говорят о сборе подписей, о сложении полномочий, обнулении списков и т.п.



О том, какие настроения в отношении правительства зреют в пропрезидентской подгруппе НУНС «За Украину!», «Главред» говорил с членом политсовета «Нашей Украины» народным депутатом Андреем Парубием.



Господин Парубий, как группа «За Украину!» и вы в частности оцениваете сегодняшнее блокирование трибуны Партией регионов? Ждали ли его и чем оно закончится?



Это блокирование трибуны необосновано: создается впечатление, что Партия регионов вспомнила, что слишком давно не баррикадировала парламентскую трибуну и заблокировала ее. Другое объяснение найти сложно, потому что заявления «мы блокируем, потому что Рада врет» не аргументированы и не очень серьезны для такого действия в парламентском зале.



Вчера министр Кабинета Министров Петр Крупко заявил, что правительство само будет инициировать свой отчет в парламенте, и лидеры парламентских фракций, которые входят в коалицию, – Иван Кириленко и Николай Мартыненко этот почин поддержали. Причины такой позиции понятны: голосов для отставки правительства в парламенте нет, и, по закону, вопрос об ответственности правительства ВР может рассматривать только один раз в течение одной сессии. В сегодняшней повестке дня вопроса об отчете правительства нет...



Отчет правительства предварительно намечался на 5 февраля, то есть на четверг. Эта дата была запланирована еще до начала депутатских каникул. Партия регионов подала соответствующее обращение, его должны были рассмотреть в течение десяти дней, и тогда согласительный совет решил, что именно 5 февраля должен состояться отчет правительства перед депутатами. То есть я думаю, что блокирование трибуны будет продолжаться ровно до четверга – до того момента, пока не начнется отчет правительства. Тогда блокирование снимут и начнется рассмотрение данного вопроса.



Зачем тогда и премьер Юлия Тимошенко, и оба ее вице-премьера Александр Турчинов и Григорий Немыря пришли в парламент? Чтобы послушать хоровой гимн на открытии сессии?



Позиция БЮТ заключалась в том, чтобы перенести отчет правительства с четверга на вторник. А Партия регионов считала, что отчет должен состояться в определенный день, 5 февраля. Что касается присутствия в зале премьера и вице-премьеров, то на открытие сессии ВР приглашаются все первые лица всех ветвей власти, в том числе исполнительной.



Партия регионов начала сбор заявлений о сложении мандатов, пытаясь повторить и использовать прецедент 2007 года, приведший к досрочному прекращению полномочий ВР V созыва. Владимир Литвин уже успел окрестить эти действия провокацией и подчеркнул, что ВР подталкивают к обслуживанию межличностных конфликтов за пределами парламента. Могут ли подобные действия ПР привести к недееспособности ВР и, как следствие, к досрочным выборам? Какая вообще цель сбора этих заявлений, которые, говорят, на самом деле уже давно лежат в сейфе руководства ПР?



Действительно, вчера заместитель председателя фракции ПР Александр Ефремов заявил, что Партия регионов начинает сбор заявлений своих кандидатов в депутаты о сложении полномочий. Напомню, что после досрочных выборов позапрошлого года в законодательство были внесены изменения, которые осложнили процесс роспуска ВР через сложение мандатов. Если раньше, для того чтобы обнулить списки кандидатов в ВР, достаточно было провести съезд и принять соответствующее решение, то теперь необходимо заявление за подписью каждого, кто есть в списке. То есть теперь, чтобы обнулить список и сложить полномочия, необходимо собрать 450 заявлений.



Насколько эти намерения Партии регионов, о которых говорил Ефремов, можно считать серьезными, является ли это только одним из механизмов политического давления, покажет только время. Хотя в действительности я очень мало верю в возможность досрочных выборов – по крайней мере, до президентских...



О чем шла речь на вчерашней встрече с Президентом лидера депутатской группы «За Украину!» Вячеслава Кириленко? Какие директивы вы получили от председателя партии «Наша Украина»?



На вчерашнем заседании группы «За Украину!» господин Кириленко доложил о своей встрече с Президентом. И на этой встрече, и на заседании обсуждали общую ситуацию в парламенте, ситуацию во фракции...



Шла речь также о том, что многие из тех людей, которые в свое время поставили свои подписи под коалиционным соглашением, сегодня в размышлениях по поводу возможного отзыва своих подписей. Это может изменить всю картину в парламенте и, соответственно, во фракции. Собственно, мы и обсуждали эту возможность, поскольку есть сигналы из определенных групп в нашей фракции о перемене их позиции. Пока все это происходило в виде разговоров, прогнозов, как это может отразиться на совместной работе.



Но главный вопрос, проговариваемый на заседании, – будет ли наша группа после отчета правительства голосовать за его отставку. Ключевым стало решение непосредственно перед отчетом, на заседании в среду, определиться, как мы будем голосовать. Большинство наших активистов выступали за то, чтобы не голосовать. Но, чтобы иметь временной маневр, когда мы увидим, как разворачиваются события, решили, что окончательное решение примем перед голосованием.



Что именно может подтолкнуть сомневающихся в целесообразности пребывания в коалиции отозвать свои подписи из-под коалиционного соглашения? Кадровые изменения в правительстве, не оправдывающие ожидания некоторых амбициозных членов НУНС?



Думаю, что скорее не столько кадровые вопросы, хотя и они тоже. В большей степени повлиять на такое решение может то, что многие считают, будто слишком жесткими, неприемлемыми были предложения БЮТ касательно голосования вопроса банковской проблемы, а именно постановление о политической ответственности Президента.



Также многие очень критично оценивают газовые соглашения, подписанные Юлией Тимошенко в Москве. Многие недовольны решениями, которые должны были согласовываться в коалиции, а согласовываются скорее с коммунистами, чем с фракцией «Наша Украина».



Ну и, конечно, кадровые моменты... Мы считаем сегодня неприемлемой кадровую ротацию. Группа «За Украину!» решила, что мы не будем голосовать ни за какого нового кандидата на пост любого министра – кто бы им ни был. То есть если возникнет ситуация, когда министров из квоты НСНУ – Васюника, Вовкуна, Вакарчука и др. захотят сменить, мы ни за кого голосовать не будем. Потому что к Кабинету Министров возникает вполне закономерный вопрос: снимая действующих министров, как они надеются избрать новых? Если они надеются сделать это голосами коммунистов, то пусть об этом объявят! Раз объявлено, что кадровые изменения могут произойти уже на этой неделе, и уже определяют кандидатуры! Но позиция нашей группы «За Украину!» уже исключает возможность избрания новых министров взамен действующих сайчас!



Мы считаем, что эти кадровые ротации в принципе неприемлемы: во время экономического кризиса они внесут кадровый хаос в работу Кабмина и дестабилизируют работу министерств. Вместе с тем, в политическом плане, мы себе представляем, благодаря каким механизмам хотят эти ротации провести. Если через механизм привлечения Коммунистической партии в исполнительную власть, тогда это должно быть очень прозрачно: фракция коммунистов должна войти в коалицию на политическом уровне. На кулуарном уровне такие вещи происходить не должны.



То есть возникает очень много вопросов в этом аспекте... И многие люди, искренне переживавшие за коалицию, к сожалению, сегодня видят, что очень многие вопросы согласовываются не с «Нашей Украиной», а с КПУ, и, таким образом, проводятся через парламент. Все это дает многим депутатам основания полагать, что позиции коалиции корректируются сегодня не в пользу украинских государственных интересов, а в пользу своеобразного заигрывания к коммунистам.



Кстати, что касается ротации в правительстве: говорят, Роману Зварычу предлагалась должность министра юстиции за то, что он обеспечит голосование за пакет изменений в правительстве и, возможно, в президиуме ВР...



Слухи ходят разные, но мы предупреждаем, что мы за кадровые ротации в правительстве голосовать не будем – кто бы ни был этот человек, и какой бы ни была его фамилия. Собственно, мы тоже понимаем, насколько непросто будет собрать голоса тех же коммунистов или таких депутатов, как Юрий Костенко, по этому вопросу. Поэтому, я думаю, все это скорее некие пиар-ходы, которые пытаются запустить, чем реальные вещи, которые могут иметь серьезные последствия.



А как может состояться отчет правительства в четверг, если премьера Тимошенко не будет в стране: она ведь предупредила, что на этот день у нее запланирована зарубежная командировка, которую она не сможет отменить?



Не знаю, что за командировка, зато знаю, что еще несколько недель назад, в канун отмененных депутатских каникул, была определена четкая дата отчета правительства в парламенте – 5 февраля. Поэтому, я думаю, присутствие премьер-министра должно быть обязательным во время этого отчета. Возможно, именно поэтому БЮТ инициировал перенесение этого вопроса на вторник, хотя, возможно, на то были и еще какие-то мотивы. Потому что вообще-то дата этого отчета давно озвучена и определена, и это дата, до которой Партия регионов будет блокировать работу парламента.



В последние недели из уст Юлии Тимошенко звучало требование немедленного отчета Президента в парламенте о ситуации в НБУ и, в частности, о рефинансировании банка «Надра». Не собирается ли группа «За Украину!» выторговать снятие этого вопроса в обмен на неголосование за отставку правительства Тимошенко?



Ну, мы же понимаем, что такие договоренности с БЮТ бессодержательны: любые договоренности с БЮТ на более-менее отдаленную перспективу просто невозможны. Напомню, кстати, что именно БЮТ блокировал трибуну, препятствуя выступлению Президента в парламенте – и это было тогда, когда существовала демократическая коалиция и мы были более близкими и более надежными партнерами в парламенте! Но и это не помешало им блокировать тогда трибуну и обвинять Президента во всех грехах!



А что касается требования отчета Президента, то это такая пиар-технологическая тактика Юлии Тимошенко – все беспорядки, происходящие по вине правительства, сбрасывать на Президента. Это разработанная тактика под условным названием «правительству не дают работать»: эту тактику ничего не изменит, и ничего не остановит Юлию Владимировну в постоянных попытках обвинить Президента во всем, в чем она допустила ошибки...



Согласитесь, что это процесс взаимный: Тимошенко всю вину приписывает Президенту, а Президент, соответственно, ей. В этой взаимной борьбе вряд ли можно достичь согласия хотя бы по поводу каких-то совместных действий в преодолении кризиса...



Честно говоря, когда я слышу подобные обвинения со стороны Президента то ли по газу, то ли по бюджету, то ли ситуации на рынке мяса, то с его стороны всегда есть аргументы и анализ ситуации. Когда такие обвинения звучат из уст премьера, то это, как правило, не более чем пиар-технологические действия, необоснованные и безосновательные. Критика бывает разной: в одном случае она конструктивная и предполагающая выход из ситуации, в другом – выливается в безосновательные и общие обвинения в адрес Президента, сводящиеся только к тому, что Президент плохой...



Вспомните, Президент неоднократно приводил факты, что бюджет недофинансированный, и каждый человек, мало-мальски разбирающийся в бюджетной сфере, согласится с этим. А что мы услышали в ответ? Что Президент не тот лидер, который нужен государству, и нужно менять лидера! Аргументов и фактов - никаких!



Конечно, Юлия Владимировна прекрасный манипулятор человеческими эмоциями, и очень умело использует этот свой талант. Благодаря пропагандистским штампам, которые не требуют анализа и рационального мышления, она в большей степени может влиять на массовое сознание, чем аргументами и логикой, которые меньше воспринимаются в целом. Но, тем не менее, это выбор каждого: кто-то пытается что-то делать для государства, а кто-то занимается пропагандистскими трюками... Думаю, люди это оценят – не сегодня, так позже...



Очевидно, позиция группы «За Украину!» относительно немедленного внесения изменений в бюджет тождественна позиции Президента, который назвал его «воздушным замком», хотя и подписал...



Мы целиком и полностью согласны с Президентом, что бюджет абсолютно нереальный. Собственно, Виктор Ющенко и заявил, что если правительство не подаст свои изменения в бюджет, то он, пользуясь законодательной инициативой, сам подаст изменения в Верховную Раду и предложит ей пересмотреть бюджет. Конечно, мы будем помогать Президенту и его команде в формировании этих изменений, и поддержим их в парламенте.



Мы уверены, что в этих условиях, при нынешнем бюджете, каждое первое число будут возникать такие же ситуации, как сегодня, когда масса людей в государстве или не получают зарплату вообще, или получают только ее половину, или же эти выплаты задерживаются. Все это еще больше усилит социальную напряженность в обществе и усугубит психологический кризис, что, без сомнения, распространит и ускорит кризис экономический...



На что рассчитывает Президент со своим проектом изменений в бюджет – на чьи голоса в парламенте?



Президент рассчитывает на голоса тех депутатов, которые понимают, что кризис, в котором оказалось государство, требует быстрых радикальных действий, – на депутатов, которые, независимо от фракции, будут голосовать за эти изменения, понимая, что они несут персональную ответственность за жизни десятков миллионов сограждан.



Просто, с одной стороны, вы говорите об ответственности и эффективности власти, а с другой – выступаете против замены любых министров. А если речь пойдет не о квоте НУНС, а об экономическом блоке правительства, которое контролирует БЮТ?



Если бы стоял вопрос о смене правительства, мы скорее были бы сторонниками смены правительства в целом, чем отдельных министров: правительство нужно менять не косметически, а кардинально. Наряду с этим мы считаем, что в том положении, в котором сейчас находится государство, менять правительство сложно и слишком рискованно. Кроме того, все мы прагматичные политики и понимаем - очевидно, Коммунистическая партия не даст голосов за недоверие правительству. Поэтому, соответственно, наши голоса и наша позиция в этом аспекте не решающие. А делать ее какой-то экстраординарной неправильно и неконструктивно.



Если же начнут менять отдельных министров, то в отдельных министерствах просто начнется кадровая вакханалия, которая развалит там работу. Кстати, ни к Вакарчуку, ни к Вовкуну, ни к Васюныку, то есть к тем министрам, которых сейчас хотят заменить, до сих пор не возникало каких-то претензий или вопросов, и даже были благодарности от правительства. Собственно, в сферах деятельности этих министров не возникало скандалов и недоразумений: на протяжении года работы нынешнего правительства вопросы были скорее к экономическому блоку. Поэтому мы и не видим оснований проводить кадровые ротации, которые будут выглядеть скорее как политическая расправа, чем желание дать ответ на вызовы, стоящие перед правительством.



Какие последствия может иметь отзыв подписей из-под коалиционного соглашения отдельных «нашеукраинцев»? Ведь Литвин многократно подчеркивал, что по Конституции коалицию создают фракции, а не отдельные депутаты, а соглашение подписывают председатели фракций...



Во-первых, речь идет только о намерениях, а не о реализованном по факту решении, поэтому говорить не о чем. Во-вторых, я считаю, что это вовсе не изменит стиль работы Верховной Рады: я убежден, что Верховная Рада вполне может работать и без оформления коалиции, причем работать честнее и справедливее.



Ведь зачастую голосования в зале происходят вовсе за пределами коалиции: часто совместно голосуют БЮТ и ПР, очень часто голосуют БЮТ и коммунисты, которые не в коалиции. На самом деле почти каждое голосование в парламенте ситуативное! Поэтому существование коалиции – это формальность и фиговый листок, который на самом деле не имеет под собой абсолютно ничего. Поэтому, я думаю, уход «Нашей Украины» из коалиции будет честной реакцией на события, происходящие в парламенте, и никак не навредит работе парламента и созданию ситуативного большинства под каждое происходящее голосование.



А это разве не поставит под сомнение бытие Кабмина?



Нет, не поставит. Бытие Кабмина поставит под сомнение только новоизбранная Рада, перед которой Кабмин должен сложить полномочия. Президент уже обнародовал свою позицию – он не будет инициировать досрочные выборы.



Все остается в конституционном поле, а Верховная Рада продолжит работать так, как и работает сегодня. Та формальность, которая сегодня не отвечает реальному положению вещей в парламенте, будет снята и расставит на свои места многие акценты. Я понимаю людей, которые сегодня ставят вопрос о ситуативном большинстве в парламенте.



А хотя бы теоретически может набраться нужное количество голосов за отставку правительства в тот же четверг?



Скажем откровенно: если коммунисты проголосуют, голосов хватит, если не проголосует, то нет. То есть это на сегодняшний день вопрос, лежащий в плоскости той команды – Партии регионов и КПУ...