Виктор Мусияка: «Было бы правильным ввести чрезвычайное положение и определить новую дату выборов»

Если эпидемия гриппа будет развиваться угрожающими темпами, то вполне могут появиться основания для введения чрезвычайного положения, уверен известный юрист, профессор, народный депутат двух созывов Виктор Мусияка.

Вопрос в том – будет ли Кабмин его инициировать.

В то же время, грипп уже сделал избирательную кампанию «дефектной», а запрет на три недели массовых собраний может поставить под сомнение результаты выборов, подчеркнул юрист. Подробнее о правовых нюансах режима чрезвычайного положения – основаниях, процедуре и последствиях – Мусияка рассказал в интервью «Главреду».





– На ваш взгляд, очень вовремя возникшая пандемия гриппа – это технология, направленная на срыв выборов?



– Не хотелось бы думать, что такое несчастье можно использовать в политических целях, хотя и исключать, конечно же, ничего нельзя. Пока мы не видим со стороны кого-то из участников избирательного процесса попыток использовать эту ситуацию. Они пытаются как-то препятствовать пандемии, компенсировать то, что не было вовремя сделано. То есть политической составляющей пока не просматривается.



Но если масштабы эпидемии будут угрожающими, то вполне могут появиться основания для введения чрезвычайного положения в рамках Закона «О правовом режиме чрезвычайного положения». Самое главное в этой ситуации – предпринять необходимые меры по спасению здоровья людей.



– Смерть 71 человека в результате эпидемии гриппа – достаточное основание для введения чрезвычайного положения и переноса даты выборов на один-два месяца?



– Как только медики объявили о пандемии, появились формальные основания для введения чрезвычайного положения. В то же время, Закон «О правовом режиме чрезвычайного положения» гласит, что оцениваются все обстоятельства. Поэтому, п. 1 ст. 4 Закона предусмотрено, что в случае чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, в том числе пандемии, введение чрезвычайного положения должен инициировать Кабинет Министров. Если в правительстве считают, что можно обойтись и без чрезвычайного положения, то его не будут инициировать. Во всех остальных случаях введение чрезвычайного положения инициирует Совет национальной безопасности и обороны.



Первый вице-премьер-министр Александр Турчинов заявил, что предпосылок для введения чрезвычайного положения нет. В конце концов, я думаю, правительство будет руководствоваться тем, насколько оно в состоянии решить стоящие перед ним задачи.



«Без представления Кабмина указ Президента о введении чрезвычайного положения будет незаконным»



– В данном случае указ Президента о введении чрезвычайного положения без представления Кабмина будет иметь силу?



– Он будет незаконным. Хотя у нас могут возникнуть разночтения. Если толковать исключительно положение п. 21 ст. 106 Конституции, там говорится, что Президент уполномочен издать указ о введении чрезвычайного положения с последующим обязательным одобрением его Верховной Радой. Там не говорится о представлении Кабмина. Об этом речь идет в законе, который устанавливает механизм введения чрезвычайного положения. И только Конституционный суд может дать разъяснение, обязателен ли это порядок – представление Кабмина – в данном случае или нет.



- Если парламент откажется поддержать указ о введении чрезвычайного положения, какие это будет иметь последствия?



– Если в течение двух дней не будет закона об утверждении указа о введении чрезвычайного положения, то он перестанет действовать.



– Верховная Рада может без указа Президента, своим постановлением ввести чрезвычайное положение в случае пандемии?



– Не может. Конституция четко определила – только указом Президента, инициированным Кабмином и одобренным парламентом.



– Бытует мнение, что перенос выборов в результате чрезвычайного положения выгоден Ющенко и Януковичу и невыгоден Тимошенко. Парламент на срыв выборов пойдет?



– Это невыгодно, в первую очередь, премьер-министру из-за «напряженки» в экономике. Мне не хочется даже распространяться на предмет, кому это выгодно, – настолько это цинично. Жизнь и здоровье людей зависят от того, насколько они все согласованно будут действовать, отбросив свои планы по взятию и утверждению во власти.



– То есть депутаты попиарятся на проблемах людей и успокоятся?



– Не исключаю. Многие из нашей первой шеренги политиков уже потеряли ощущение, что прилично, а что нет.



– А то, что премьер-министр каждый день выступает по телевизору: дает сводки о гриппе, советы, что с ним делать, – это не является нарушением законодательства об агитации?



– Язык не поворачивается оценивать эти действия с точки зрения политической рекламы. По сути, речь идет об исполнении Кабмином возложенных на него полномочий. В данном случае Тимошенко, как глава Кабмина, не агитирует, а ведет речь о конкретных обстоятельствах, дает указания органам, что нужно делать. Ситуация так сложилась, что на первый план выходят действия органов власти и управления.



Это достаточно тонкая материя: есть скрытая реклама, скрытая агитация. Эти вопросы должны рассматривать специалисты. Я, например, считаю, что если здесь нет признаков действий, которые должны оцениваться с точки зрения Закона о выборах, то правительство действует согласно Конституции и закону о Кабинете Министров. Видите ли, кому – война, кому – мать родная.



«Если ЧП будет введено, то за 60 дней необходимо подготовить все необходимые изменения хотя бы в Закон о выборах президента. Такого раньше не было»



– Предположим, чрезвычайное положение закончилось. Что дальше: начинаем с нуля или продолжаем с той точки, на которой остановились?



– Этот нюанс не предусмотрен ни Законом о выборах президента, ни каким-либо другим законом. Что в этом случае делать? Ясно, что выборы надо остановить. Но есть правовые механизмы, которые предусматривают приостановление процесса и перерыв. Если выборы приостанаваливаются, то по окончании обстоятельств, процесс продолжается. В случае перерыва –процесс начинается заново. В любом случае, будь это приостановление или перерыв, это уже новая дата выборов.



– Вы к какому варианту больше склоняетесь – приостановлению или перерыву?



– Я считаю, что должен быть перерыв, после чего процесс надо начинать заново. Иначе кандидаты будут в неравных условиях: кто-то успел провести агитацию, а кто-то мог бы это сделать, но у него не было такой возможности.



Такого прецендента еще не было. Если это произойдет, то за 60 дней чрезвычайного положения необходимо подготовить все необходимые изменения хотя бы в Закон о выборах президента. Как только закончится чрезвычайное положение, надо будет назначить новую дату выборов. Но вот прерывать или приостанавливать процесс – это зависит от народных избранников.



– Предположим, грипп удастся победить и без чрезвычайного положения. А как быть с тремя неделями запрета на массовые собрания? Фактически действенный инструмент избирательной кампании не используется. Можно ли продолжать кампанию в этих условиях?



– Ситуация, мягко говоря, неоднозначная. Она делает дефектным сам процесс и вполне может привести к оценке результатов выборов. Скажем, Кабмин запрещает массовые собрания на три недели. На основании чего? Это ж ограничение конституционных прав граждан – свободно собираться. Я понимаю, что это необходимо, но ограничение определенных прав граждан допускается только в рамках режима чрезвычайного положения. А такого режима нет. Даже те, кто зарегистрировались, отказываются от многих масштабных мероприятий из-за большого риска заражения людей. И неизвестно, как долго этот запрет будет длиться.



Можно ли считать, что кампания отвечает Конституции, где четко закреплено, как должны быть обеспечены активные и пассивные права граждан? Все эти добрые и правильные по сути намерения Кабмина ограничивают права граждан, поэтому они должны осуществляться только в рамках чрезвычайного положения.



Кабмин должен был провести консультации на эту тему среди участников процесса, субъектов власти – Верховной Рады, Президента. Если для обеспечения здоровья граждан потребуется то или иное ограничение политических прав, то перед этим нельзя останавливаться. Но надо иметь в виду, что эти ограничения возможны лишь в случаях, предусмотренных Конституцией и законом.



– Выходит, что после окончания трехнедельного запрета на массовые собрания, целесообразно начать избирательный процесс с самого начала, дабы избежать оспаривания результатов выборов?



– Я думаю, они этого не сделают. Тут есть следующее объяснение: якобы эти несуразности, нарушающие избирательный процесс, для всех одинаковы. Но это не имеет значения. Возможностей лишены все, но эти возможности они могли бы использовать по-разному. Вполне возможны апелляции участников процесса и к Закону, и к Конституции.



«С правовой точки зрения было бы правильным ввести чрезвычайное положение, после чего определить новую дату выборов. И не надо этого бояться»



– Как «разрулить» проблему?



– Если все так и дальше будет продолжаться - без введения чрезвычайного положения - субъекты избирательного процесса должны завершить регистрацию в сроки, оговоренные Центризбиркомом и Законом, а также проводить только те формы агитации, при которых нет непосредственного контакта с избирателями. Хотя на каком основании кандидаты лишаются этих возможностей, когда это право предусмотрено Законом. Получается, что на основании каких-то моральных принципов, гуманности.



– В сложившейся ситуации, когда невозможно вести полноценную агитацию, депутаты могут перенести выборы на более поздний срок?



– Нет, это уже суд может назначить. Верховная Рада может отслеживать какие-то процессы, принимать решения по поводу законов, того же Закона о выборах, например. Но остановить процесс парламент не может. Это компетенция административных судов. Кодекс об административном производстве точно называет такую инстанцию - Киевский апелляционный административный суд.



– А суд может определить новую дату выборов?



– Нет. Верховный Суд в 2004 году вышел за рамки закона. Закон четко говорит, что при наличии оснований, он должен был поставить вопрос перед Центризбиркомом о новых повторных выборах. А Центризбирком должен был в соответствии с законом принять решение о назначении повторных выборов в 2004 году. Но судьи Верховного Суда Украины взяли и назначили ничем не предусмотренное второе повторное голосование. То есть, они сами придумали норму.



Таким образом, объективно складываются условия, не дающие возможности надлежаще, качественно, в соответствии с Законом о выборах президента проводить мероприятия. С правовой точки зрения было бы правильным ввести чрезвычайное положение, после чего определить новую дату выборов. И не надо этого бояться. А так Кабмин ограничивает права, но не хочет делать этого в рамках Конституции и законов, потому что в этом случае остановится избирательный процесс.