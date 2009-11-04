Сравнительный анализ предвыборных программ Виктора Януковича и Юлии Тимошенко

Между тем, это единственные юридически зафиксированные обещания кандидатов, иначе говоря, хотя бы предложения того, что они собираются предложить стране в случае своего руководства ею.



И уж, во всяком случае, единственное, о чем их потом можно спрашивать в смысле «чего это вы обещали и не сделали, и что вам мешало танцевать». Если, конечно, у нас будет возможность задавать вопросы.



Я остановился на программах Виктора Януковича и Юлии Тимошенко, так как уже понятно, что кто-то из них двух будет президентом. Это не означает, что в программах других кандидатов нет ничего интересного, например у В.Ющенко нет упоминания о НАТО. Он отказывается от курса в НАТО? Он «забыл» о НАТО упомянуть, как в предвыборной программе 2004 года? Он думает, что все забыли, как он до 2005 года о НАТО не говорил, а потом заговорил? Я отказываюсь понимать «глубину замысла».



С удивлением обнаружил, что некоторые позиции уважаемых кандидатов пересекаются. Даже идентичны. Например, у Януковича: «Судьи будут выбираться народом». У Тимошенко: «Люди непосредственно будут избирать и отзывать судей». Или вот это из выступления Януковича при выдвижении его кандидатом в президенты: «Выборы в Верховную Раду будут проводиться по открытым спискам». У Тимошенко в предвыборной программе: «Депутаты всех уровней будут избираться по открытым списками и закрепляться за соответствующими списками».



Часть обещаний - похожие или взаимно пересекающиеся. У Януковича: «Рост иностранных инвестиций до 50 млрд. долл. в 2014-м». У Тимошенко: «инвесторы при создании новых производственных мощностей будут освобождены на 10 лет от налогов при импорте оборудования, технологий и комплектующих, аналоги которых не производятся в Украине».



Конечно, есть разная расстановка акцентов. У Януковича: «своевременная выплата государственных дотаций отечественным сельхозпроизводителям». У Тимошенко: «Годовая арендная плата за сельскохозяйственную землю будет законодательно закреплена на уровне 10% ее рыночной стоимости». У Януковича: «Я введу налоговые каникулы для малого бизнеса на 5 лет». У Тимошенко: «Кредитные ставки будут уменьшены до европейского уровня, кредитование бизнеса будет осуществляться на долгосрочной основе – от 5 до 10 лет». У Януковича: «гарантирую увеличение количества бюджетных мест в государственных ВУЗах. На протяжении 10 лет минимум 3 украинские университета должны войти в мировой рейтинг 500 лучших высших учебных заведений». У Тимошенко: «мы увеличим объем финансирования фундаментальных научных исследований, которые обеспечат интеллектуальный прыжок страны». У Януковича: «С 2011-го - 25 тыс. гривен при рождении первого ребенка, на второго - 50 тыс., на третьего и следующих - по 100 тыс. Ежемесячные социальные выплаты на каждого ребенка от 3-летнего возраста до 13-ти - по 250 грн, от 13-ти до 18 лет - по 500 грн. Гарантированное место каждому ребенку в детском саду». У Тимошенко: «Будут продолжаться введенные мной государственные выплаты при рождении детей». У Януковича: «Ипотечное кредитование жилья с фиксированной ставкой не более 7% в год». У Тимошенко: «сразу же после завершения кризиса мы восстановим долгосрочное ипотечное кредитование жилья под 2-4% годовых на 10-30 лет». Юлия Владимировна подкорректировала свои капиталистические обязательства - сравним УНИАН, 28 января 2007 года: «Тимошенко обещает обеспечить украинские семьи возможностью брать кредит на жилье без первого взноса и под 4-6% годовых».



У Тимошенко наблюдаем весьма любопытный шаг: «сельскохозяйственная земля будет принадлежать только гражданам Украины, которые живут и работают на ней». Это любопытное предложение, которое многим может понравиться: лежать на печи, околачивать груши, отдать землю, находящуюся у тебя в собственности, в аренду, получать бабки, ничего не делая.

У Януковича: «снижение НДС до 17% и налога на прибыль до 19% с 2011 года, с последующим ежегодным снижением последнего на процент до 16%». У Тимошенко поабстрактней: «будет уменьшена налоговая нагрузка, ликвидированы некоторые налоги, в том числе и рыночный сбор».

Есть и различия, они – немалы. У Януковича – «отказ от системы обязательного внешнего оценивания для вступления в ВУЗы». У Тимошенко: «Будет завершена замена выпускных и вступительных экзаменов в ВУЗы внешним независимым тестированием». У Януковича – внеблоковость Украины. У Тимошенко – тишина, при том, что 15 января 2008 года она подписала «письмо трех» (президента, премьера, спикера парламента) - о присоединении Украины к ПДЧ НАТО на саммите в Бухаресте. У Януковича – русский язык как второй государственный. У Тимошенко – тишина.

Конечно, весьма смешным выглядит заявление Тимошенко о том, что она в оппозиции. К олигархам, которые мешают. Что ж, все мы в оппозиции к этой жизни.



И уж самым интересным с точки зрения будущего страны является – нет, не предложение Тимошенко сделать основы редакционной политики Законом, что «прикольно» для журналистов, и то, не очень умных. Самым интересным является отсутствие в предвыборных программах кандидатов мнения о необходимости перестройки политической системы общества – отмены или продолжения политреформы.



Янукович политреформу ревизовать не будет. Он по этому поводу высказывался. В августе в «Зеркале неделе», где четко объявил свою позицию – продолжение политреформы в сторону усиления прав парламентской коалиции. Поскольку в настоящее время существует «двойная структура Кабмина, когда двоих министров предлагает в правительство президент Украины» и «фактически президент исполняет роль внепарламентского участника коалиции, что разрушает целостность правительства как органа коллективной ответственности», Янукович предложил «решить проблему двойной структуры Кабинета Министров Украины формированием всего состава Кабинета Министров парламентской коалицией». Очень важно и это: «местные госадминистрации должны формироваться как составная часть исполнительной власти, включая систему назначений Кабмина». Полномочия главы государства надо закрепить, по Януковичу, разработкой и утверждением закона «О гарантиях и формах осуществления конституционных полномочий Президента», который будет регулировать статус и функциональные полномочия вспомогательных и органов главы государства (в частности Секретариата Президента Украины), а также его отношения с высшими госинститутами страны, центральными и региональными органами исполнительной власти.



Но в случае с Тимошенко… 8 декабря 2004 года парламент 402 голосами «за» проголосовал политическую реформу, ликвидировавшую практически неограниченные авторитарные полномочия главы государства. Единственной фракцией, которая проголосовала «против», стал БЮТ. 16 апреля 2008 года, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Тимошенко заявила, что выступает за то, чтобы Украина стала парламентской республикой. 11 июня 2009 года в интервью 5 каналу Тимошенко заявила: «Я поддерживаю как президентскую, так и парламентскую форму правления». А в предвыборной программе она говорит: «После выборов президента я готова буду взять на себя полную ответственность за страну».

Что это означает? Тимошенко на должности президента желает отмены политреформы, она за президентскую модель? Тимошенко на должности премьера не желает отмены политреформы, она за парламентскую модель?

Поживем – увидим. Если поживем, то увидим.