Рада распилила «гриппозный миллиард»

Массовые призывы медиков носить защитные маски и марлевые повязки, чтобы уберечься от гриппа, особого эффекта на нардепов не произвели – всего лишь три народных избранника исполнили предписание эскулапов. Тем не менее, именно грипп был главной темой дня.Настолько главной, что в парламент пришла сама премьер-министр Юлия Тимошенко. Еще и правительство в полном составе с собой привела.Никаких сенсаций в получасовом выступлении Тимошенко не прозвучало: она озвучила свежайшую статистику относительно распространения эпидемии, отметив при этом, что в 2007 году наблюдалась более мрачная картина, и пообещала сурово покарать наживающихся на народной беде спекулянтов. Впрочем, предметно поговорить об эпидемии у депутатов никак не получалось – в своих выступлениях они ни разу не упустили возможности «подколоть» политических оппонентов.Заслушав информацию Тимошенко, парламентарии перешли к вопросу выделения бюджетных средств на борьбу с эпидемией. Правительство на эти цели запросило целый миллиард гривен, при этом контроль над их использованием возлагался на Кабмин в целом. Такая постановка вопроса не устроила Партию регионов, открыто заявившую, что «антиэпидемические» деньги пойдут на избирательную кампанию Тимошенко. В результате «за» проголосовали лишь 214 нардепов. Кроме фракции ПР, не голосовали коммунисты и почти половина НУНС. Тем не менее, совсем отказаться от выделения средств на борьбу с гриппом депутаты не могли. Потому предложили еще раз проголосовать за правительственный законопроект, но с существенной поправкой – контролировать использование бюджетных средств предложили исключительно Министерству здравоохранения.Такая постановка вопроса вызвала неприятие уже у «бютовцев», однако это предложение Рада все же поддержала 229 голосами. «За» были ПР, коммунисты, Блок Литвина и часть НУНС. А вот за принятие закона в целом отдал свои голоса уже 401 народный избранник – видно, фракция БЮТ осознала, насколько некрасиво будет смотреться полный отказ голосовать за борьбу с эпидемией.Таким образом, тема дня была исчерпана – на вечернее пленарное заседание пришли от силы сто нардепов. Стало понятно, что обсуждения законопроектов о выборах президента не будет. Когда у Рады дойдут руки до очередной попытки изменить правила президентской гонки, в данный момент неизвестно.(12)