Рада взялась за старое

Жареным запахло еще вчера, когда целый ряд согласительных советов лидеров парламентских фракций так и не смог окончательно решить, когда же парламент будет заслушивать отчет правительства и голосовать за его отставку. В понедельник лидер Партии регионов Виктор Янукович высказался за скорейшее рассмотрение этого вопроса в стенах парламента. БЮТ неожиданно поддержал такое предложение и согласился рассмотреть отчет правительства уже во вторник. Все фракции такую инициативу встретили одобрительно, кроме... Партии регионов. Логику сторон понять не сложно. БЮТ понимал, что Партия регионов точно не сможет привести 226 штыков для голосования за отставку Тимошенко на вторник, а значит, нужно осуществить блицкриг и провести голосование, которое наверняка окажется безрезультатным. А согласно Конституции, в случае неудачной попытки отставки правительства оно получает иммунитет на полгода – до следующей сессии. Понимая это, Партия регионов решила не давать возможности провести отчет правительства во вторник, и не долго думая заблокировала трибуну и президиум. Именно в таком состоянии пребывал сессионный зал, когда в парламент пришли депутаты, журналисты, послы иностранных государств, народный хор и ряд чиновников во главе с Юлией Тимошенко, которые в праздничной атмосфере должны были открыть новую сессию Верховной Рады и слушать отчет правительства. Депутаты расселись по своим местам, иностранные послы уселись в ложе для почетных гостей, хористы уже выстроились для исполнения гимна, журналисты настроили камеры, почти все министры во главе с Юлией Тимошенко устроилось в правительственной ложе. А в ложе напротив уже присутствовали генеральный прокурор, глава Верховного Суда, глава ЦИК и множество других чиновников и… ничего. Дверь в президиум Рады была заблаговременно подперта стульчиком. От правительственной ложи президиум блокировали креслом, а от сессионного зала президиум отделял отряд отборных «бойцов» из Партии регионов. А потому шансов у Литвина открыть новую сессию было мало. Казалось, только Бог мог помочь украинскому парламенту «открыться». Но, как показали последующие события, не только Бог, а и Андрей Клюев. Именно этот влиятельный депутат от Партии регионов подошел к блокирующим коллегам и дал им ценные указания, после чего стульчик, блокирующий вход Литвину, был убран. После этого руководство парламента попало на свои рабочие места, и Владимир Литвин смог огласить об открытии четвертой сессии шестого созыва Верховной Рады. Итак, хор запел национальный гимн, и все, включая блокирующих трибуну, как-то пытались изобразить его пение перед журналистскими камерами. Глава Федерации профсоюзов Василий Хара, который отвечал за блокирование парламентской трибуны и был своеобразным блюстителем микрофонов на трибуне, во весь голос пытался петь гимн прямо в микрофоны. Благо микрофон был отключен… Иностранные дипломаты вообще не понимали, что же происходит и как может открываться сессия при заблокированном президиуме и трибуне. На пении гимна сегодняшняя депутатская работа и закончилась… Владимиру Литвину не дали вести заседание, и он не нашел лучшего выхода, как огласить перерыв на полчаса – для совещания лидеров фракций. Напоследок он заявил депутатам, что как бы кто ни старался, досрочных парламентских выборов не будет, он этого не допустит. Как только руководство парламента покинуло свои места, выход был оперативно заблокирован стульчиком. Забегая наперед, скажем – почти на весь день. Кресло спикера уже традиционно для себя занял «регионал» Алексей Журавко. После ухода Литвина Андрей Клюев раздавал ценные указания по схеме блокирования Эльбрусу Тедееву и другим «смелым регионалам». Как раз во время этого занятия к Андрею Петровичу подбежал Борис Колесников и начал нервно ему объяснять, что, мол, нельзя было убирать стульчик и пускать Литвина. Этот разговор позже вызвал море разговоров в кулуарах парламента. Журналисты и политики открыто говорили о том, что группа Клюева пытается снова навести мосты с БЮТ, группа же Колесникова продолжает вынашивать планы о проведении досрочных парламентских выборов. Эксперты уже заговорили о двух возможных сценариях проведения досрочных парламентских выборов, в результате которых к власти могут прийти «регионалы». Первый вариант – на протяжении тридцати дней парламент не сможет начать работу. Второй вариант – 150 народных депутатов от Партии регионов сложат свои мандаты. Не будем вдаваться во все подробности этих двух сценариев. Заметим лишь, что оба они разбиваются об одну «маленькую» проблему – если даже основания для роспуска парламента появятся, денег на избирательную кампанию все равно в бюджете не предусмотрено. «Регионал» Александр Ефремов сегодня не исключил, что Партия регионов может сложить мандаты, правда, где взять денег на новые выборы, Александр Сергеевич сказать так и не смог. Но вернемся к нашему блокированию. Официальное объяснение действиям своих депутатов дал сам Виктор Янукович, которого на несколько минут журналисты «зажали» в кулуарах парламента. Виктор Федорович объяснил, что слушать одного премьер-министра «регионалы» не согласны. Потому трибуну разблокируют, только когда давать отчет об экономической ситуации в стране придут премьер-министр и Президент. Более того, Янукович сказал, что партия будет подвозить в Киев своих избирателей, чтобы продемонстрировать мнение народа о правительстве во время голосования по его отставке в четверг. Именно в четверг «регионалы» хотели бы «отставлять правительство». К слову, представители коалиции имели свою точку зрения на поведение Партии регионов. По их мнению, у Партии регионов пока просто нет 226 голосов для отставки Юлии Тимошенко, поэтому они пытаются затянуть время до четверга. Если к этому дню нужные голоса и не найдутся, то хоть людей в Киев можно подвезти, чтобы поднять побольше шумихи. Как бы там ни было, Верховная Рада сегодня заработала именно после того, как было принято решение слушать отчет правительства и Президента именно в четверг. Оглашенный Литвином перерыв продлился до 14.00. После этого лидеры фракций зашли в сессионный зал, собрали свои фракции и объяснили им что к чему. То есть, что никто ни о чем не договорился. Процесс этот выглядел более чем смешно. Александр Ефремов собрал «регионалов» возле трибуны и проводил там ликбез. Игорь Шаров собрал «литвиновцев» возле своего сектора и дал им ценную оперативную информацию. Коммунисты совещались, пытаясь утаиться от «регионалов». Иван Кириленко собрал «бютовцев» в центральном проходе сессионного зала. Одним словом, выглядело это в точности как конкурс «разминка» в КВН. После политической подготовки от лидеров своих фракций депутаты начали понемногу расходиться. Надежд на возобновление работы было мало, но все же просочилась информация, что вечернее заседание попробуют начать в 16.00. Огласить об этом в зале Литвин не мог, так как спикерский вход все еще был заблокирован. Иван Кириленко в кулуарах с сожалением сообщал, что согласительный совет ни к чему не привел. Мол, «регионалам» предлагали слушать правительство в среду вечером, но те не согласились. Таким образом, блокирование затягивалось на неопределенное время. Правда, Кириленко еще выражал надежду, что на новом согласительном совете, который соберется ближе к вечеру, может, до чего-то и договорятся. И договорились. В 17.00 блокирующие трибуну «регионалы» отступили. В зал зашел Владимир Литвин со своими заместителями, и вечернее заседание открыли. Как сообщил Литвин, главы фракций достигли компромисса в том, чтобы слушать отчет правительства, Президента, да еще и некоторых глав местных органов власти в четверг. За это постановление проголосовало 415 народных избранников. Частью компромисса стало то, что депутатов в четверг перед голосованием «пересчитают» у столов регистрации. По мнению Литвина, это может позволить избежать голосования отсутствующих в парламенте депутатов. Также главы фракций договорились о том, что если Президент в парламент не придет, то это не станет поводом для блокирования трибуны со стороны Партии регионов. Фактически, «регионалы» добились своего, ведь и время голосования по отставке перенесли на четверг, да еще и Президента попросят выступить перед депутатами. А главное, что эти два политика снова на всю страну будут обвинять друг друга во всех смертных грехах, чего «регионалам» и надо. Более того, это шоу поручили транслировать по Первому национальному телеканалу. Правда, пока не понятно, как Юлия Владимировна сможет отчитываться в четверг, ведь еще утром она заявила, что 5 и 6 февраля она будет совершать сверхважный визит в Германию. По результатам сегодняшних парламентских договоренностей, в Германию она, наверное, поедет уже в пятницу. Под конец дня Верховная Рада все же немного поработала. После принятия постановления о заслушивании отчета правительства депутаты взялись за закон «Об организации и порядке работы Верховной Рады Украины». Этот документ позволяет депутатам не принимать Регламент работы парламента в виде закона, что чрезвычайно им выгодно. Логично, что данный закон был ветирован Президентом Украины. Сегодня же депутаты 393 голосами президентское вето преодолели. Скорее всего, судьба этого акта будет решаться в КСУ… Последним своим решением Верховная Рада приняла закон о государственной поддержке детских центров «Артек» и «Молодая Гвардия». Также депутаты приняли постановление о неотложных мерах по поддержке «Артека» и «Молодой Гвардии» и внесли изменения в бюджет для их финансирования.