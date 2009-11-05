Ющенко: «Всякие пределы перейдены – даже те, которые по Конституции ограничивают мои действия как Президента».

Дорогі співвітчизники!Звертаюся до вас, виконуючи свій конституційний обов’язок на підставі статті 106 Основного закону держави.Причина – надзвичайна епідемічна ситуація в країні.Україною стрімко поширюються інфекції вірусного походження, в тому числі вірусу грипу A/H1N1.Про надзвичайність ситуації говорить масштаб епідемії: швидкість і географія її розповсюдження, блискавичність перебігу хвороби та виняткова кількість смертей.Гинуть люди. Епідемія вбиває медиків. Це – взагалі безпрецедентно і немислимо у XXI столітті.Будь-які межі перейдено – навіть ті, які за Конституцією обмежують мої дії як Президента.Тому керуюся найважливішим: безпекою вашого життя і вашого здоров’я.Тому даю чітку і відверту оцінку ситуації. І ви повинні про це знати.Ми маємо особливі фактори ризику, які обтяжують епідемію саме в Україні.Про це свідчать висновки Ради національної безпеки і оборони України, мої численні консультації з національними і міжнародними експертами.Перше. На відміну від аналогічних епідемій в інших країнах в Україні одночасно зійшлися три збудники важких вірусних інфекцій: двох сезонних грипів та «каліфорнійського».За висновками вірусологів, таке поєднання інфекцій, внаслідок мутації, може дати ще більш агресивний, новий вірус.Саме тому я звернувся до Організації Об’єднаних Націй з проханням здійснити вірусологічну експертизу в Україні і створити відповідну лабораторію, щоб завчасно вжити протиепідемічних заходів.Друге. «Каліфорнійський» вірус є надзвичайно мінливим. В Україні він з’явився, пройшовши пів Земної кулі.Це означає, що вірус набув особливо хвороботворної сили.Це означає, що медичну допомогу необхідно терміново посилити засобами екстреного, реанімаційного лікування.Третій фактор ризику. Загальновідомо, що єдиним засобом попередження будь-якої інфекції є вакцинація.Унаслідок вкрай непрофесійної та дезорганізованої кампанії вакцинації проти кору та краснухи, практика вакцинацій в Україні скомпрометована в принципі.Сьогодні можна сказати, по оцінках міністра охорони здоров’я в Україні вакциновано приблизно 58% при ефективному рівні від 90% і вище.Люди припинили вакцинуватись проти надзвичайно небезпечних інфекцій: туберкульозу, дифтерії і так далі.Це призвело до високого ризику розповсюдження інфекцій в час приходу до України вірусу «каліфорнійського грипу», що унеможливило профілактичну вакцинацію проти двох сезонних грипів.Все це разом ще більше ускладнило загальну епідемічну ситуацію в Україні.Як Глава держави прошу вас, дорогі співвітчизники, переглянути своє ставлення до вакцинації і, в разі необхідності, але виключно, підкреслюю - виключно після консультації з лікарем, зробити її.Водночас, доручаю Уряду, Міністерству охорони здоров’я негайно розгорнути профілактичну і агітаційну роботу в регіонах, де ще немає епідемії, дбаючи передусім про групи особливого ризику.Вимагаю від Уряду негайно скасувати існуючий порядок реєстрації засобів медичного призначення, в тому числі вакцин.Вивчення цього питання на Раді національної безпеки і оборони виявило, що саме цей порядок дав можливість різним ділкам завозити в країну сумнівні ліки і вакцини, які не мають визнання у ВООЗ та інших національних інституціях.За моєю вказівкою, зараз це питання розслідує Служба безпеки.Четвертий фактор. А насправді – «четвертий реактор».Це епідемічний, стрімкий характер поширення вірусних інфекцій на заході країни. Про це було відомо Урядові, керівництву Верховної Ради та опозиції ще на початку жовтня цього року.Перший, найефективніший засіб профілактики – не допускати згромадження людей.Ігноруючи цей принцип, в Київ було завезено сотні тисяч людей з різних регіонів - і з епідемічного вогнища, і з областей, де не було ознак цієї епідемії.Це різко підвищило ризик розповсюдження інфекції.Підкреслюю: це було відомо. І це проігнорували: і керівник парламенту, і лідер опозиції, і насамперед Прем’єр-міністр. А свій посадовий обов’язок не виконав Головний державний санітарний лікар та його підлеглі в областях, в тому числі і в місті Києві.Це прямо нагадує першотравневу демонстрацію в Києві після аварії на Чорнобилі.Це – вияв злочинної безвідповідальності політиків і повної байдужості до людей.Наведу один приклад. 20 жовтня в Тернополі оголошено епідемію грипу, школи, садочки закрито на карантин. «21 жовтня в Тернополі припиняється навчання у загальноосвітніх, початкових школах у зв’язку з ростом захворюваності на грип і ГРВІ». Це розпорядження місцевої адміністрації.Станом на 20 жовтня рівень захворюваності на ГРВІ в Тернополі становить 172,9 випадки на 10 тисяч населення, епідеміологічний поріг для Тернополя становить 160 хворих на 10 тисяч населення. Іншими словами – всі служби країни, які контролюють даний показник, були інформовані і знали про цю ситуацію.Разом з тим жоден санітарний лікар не заборонив ні переміщення людей, ні їх зібрання – в тому числі і у місті-герої Києві, коли 24 жовтня зібрався відповідний майдан.Хочу нагадати, шановні, до 24 жовтня 2009 року в самій Тернопільській області вже було зафіксовано 10 смертей, 6 смертей – у Львівській області. І після проведення майдану, через 7 днів Київ отримав обставини, за яких було досягнуто того рівня захворюваності, після якого вводиться оголошення епідемії грипу. Це, здавалося б, проста поведінка великих політиків. Елементарне ігнорування засобами, з яких починається профілактика боротьби з цим захворюванням в будь-якій країні світу, будь-якому суспільстві. А нам треба шоу проводити, нам треба концерти, тому що вже заплачено, 130 млн. вже витрачено.У цьому, шановні українці, я вбачаю не лише моральну, але й кримінальну відповідальність.Я звернувся до Генеральної прокуратури України з вимогою порушити кримінальні справи за фактом злочинної недбалості, яку виявили передусім Головний державний санітарний лікар України, санітарний лікар міста Києва, урядовці, що мали щоденну інформацію про епідемічну ситуацію в країні, але заради політичних дивідендів і амбіцій не зупинилися ні перед чим.Зараз єдиним принципом організації протиепідемічних заходів в загальнонаціональному масштабі має бути такий:Лікуємо Захід, усіма силами захищаємо Схід, Центр, Північ і Південь України.Зараз я покладаюся виключно на професіоналізм наших лікарів. На сьогодні вони є справжні герої нашої нації.Ще раз вимагаю від Уряду виконати доручення Ради національної безпеки і оборони - вирішити питання оплати праці наших медиків у цей складний для країни період.П’ятий фактор.Дорогі співвітчизники, ключова загроза, яка багатократно обтяжує становище, - безлад в системі організації охорони здоров’я і захисту життя людей.Сьогодні ми повинні визнати, що Україна не має єдиного простору охорони здоров’я. Недопущення, тобто профілактика будь-яких інфекцій, в тому числі – через вакцинацію, локалізація і подолання наслідків епідемій є виключною компетенцією Державної санітарно-епідемічної служби України.Її очолює Головний державний санітарний лікар. Його призначає Прем’єр-міністр.Діюча Конституція після змін 2004 року віддала реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я до виключних повноважень Уряду.Практика застосування цих повноважень, як свідчить сьогоднішній день, провальна.Виконавчій владі, яка в Україні не підпорядковується Президенту, я запропоновував цілісний план реформи системи охорони здоров’я і - впродовж років - комплекс доручень і рекомендацій, які дозволяли створити оптимальну модель організації цієї системи. Мої зауваження подавали виключно як безпідставне втручання в роботу Уряду і голослівну критику.Ще у квітні 2009 року я звернувся до Уряду з вимогою створити спеціальну міжвідомчу комісію проти поширення вірусів грипу, профінансувати Центр грипу і вжити всі заходи, щоб захистити країну від грипу. В тому числі, щоб мати в наявності належну кількість ліків, масок і всього необхідного.Часткове виконання доручень має свої результати.Проігнорували не мене – проігнорували народ, людей. Звісно чому. Бо в Україні досі існує несправедлива система надання медичної допомоги – одна для влади, інша – для народу.Треба міняти систему. Треба міняти всю систему організації державної влади в Україні.Але зараз, у цю хвилину, часу для вмовлянь і чекання немає.Головним центром прийняття рішень має стати Рада національної безпеки і оборони.Невиконання її рішень буде супроводжуватися негайним поданням до правоохоронних органів.Нагадую це усім відповідальним особам і привертаю увагу до всіх моїх доручень, зроблених у Львові чотири дні тому. Через три дні спливає строк виконання цих доручень.Своїм рішенням вводжу посади Міністра охорони здоров’я і Головного державного санітарного лікаря України до складу Ради національної безпеки і оборони.Я свідомий своєї відповідальності.Висловлюю глибоке співчуття сім’ям і рідним померлих.Висловлюю глибоку вдячність медикам, які, ризикуючи собою, сьогодні рятують наших людей. Я вражений цією самопожертвою. Така відданість означає, що епідемія буде зупинена.Прошу всіх вас, дорогі співвітчизники, виявити солідарність, взаємну підтримку і суворо дотримуватися всіх засобів захисту власного здоров’я і життя.Держава ні на мить не стоятиме осторонь.Дякую за увагу.