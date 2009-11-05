Литвин нашел источники заразы

Народный депутат от НУНС Павел Жебривский заклеймил политиков, призывающих украинцев побольше пользоваться импортными лекарствами. «Надо бы говорить о серьезной профилактике заболеваний, о том, чтобы не допустить заболевания гриппом!» - возмущался г-н Жебривский. По его мнению, во многих препаратах, которые ввозятся сейчас в Украину, полно вредной химии, а поэтому лучше бы покупать (и рекламировать) «недорогие препараты», улучшающие иммунитет. Возмущение депутата было понятно: все-таки именно его старшая сестра Филя Жебривская возглавляет крупнейшую фармакологическую корпорацию «Фармак» (благодаря чему, по утверждениям прессы, является долларовой мультимиллионершей). Так что сведения о том, что не все препараты одинаково полезны, г-н Жебривский мог получить из первых рук. Его коллега по НУНС Вячеслав Кириленко, который никак не может утвердиться на посту главы фракции (вероятно, потому, что самой фракции как целостного субъекта де-факто не существует), обрушился с критикой на правительство. По мнению г-на Кириленко, Кабмин подложил гриппующим украинцам крупную свинью, когда запретил аптекарям продавать марлевые маски дороже установленной Кабмином же цены. Теперь аптекари, утверждал г-н Кириленко, вообще не хотят торговать масками, и простым украинцам приходится встречать опасный вирус в буквальном смысле слова с открытым забралом. По мнению депутата, коммерческим аптекам надо разрешить устанавливать удобные для них цены на маски – и тогда эти маски появятся-таки на прилавках, пусть и недешево. «Региональная» Анна Герман обрадовала присутствующих сообщением о том, что, по подсчетам неких экспертов, каждый украинец уже потратил на лекарства от 100 до 1000 долларов. «При этом правительство не хочет платить повышенные зарплаты и пенсии самым бедным украинцам – пенсионерам и малообеспеченным», - подчеркнула депутат. В ложе прессы представили малообеспеченного пенсионера, накупившего препаратов на тысячу-другую гривен, и прослезились. В том же направлении выступил и НУНСовец Ярослав Кендзьор, обвинивший Юлию Тимошенко в том, что она организовала выдвижение себя в президенты на Майдане, зная о том, что на западе страны уже началась эпидемия гриппа. «І все це весілля, це весілля відбувалося на тлі тих смертей, які спричинив грип!» - сообщил известный своим патриотизмом парламентарий, в волнении путая слова «веселье» (укр. «веселощі») и «свадьба» (укр. «весілля»). «Заметьте, как так называемому националисту аплодируют коммунисты!» - парировал БЮТовец Владимир Бондаренко. – «Их взгляды сошлись в борьбе с правительством!». После этого депутат обрушился на вчерашнее решение парламента о передаче миллиарда гривен на борьбу с эпидемией в распоряжение Минздрава. Как писал «Главред», оппозиция таким образом хотела не дать Тимошенко распределить этот самый миллиард «вручную». В БЮТ, со своей стороны, настаивают, что Минздрав освоить деньги не сумеет, а к тому же, без доступа к финансированию останутся регионы и другие министерства, также подключенные к борьбе с эпидемией – например, МЧС. «Один человек, по имени Адам, фамилии не называю, чтобы не было реплики, тут всех нас вводил в заблуждение, говоря, что через министерство можно все это распределить!» - распалялся г-н Бондаренко, подразумевая коммуниста Адама Мартынюка. Спикер Владимир Литвин, однако, счел, что Адам в Раде только один, и хотя его фамилия упомянута не была, право на реплику он имеет. Все-таки г-н Литвин в свое время долго просидел с г-ном Мартынюком в президиуме парламента, а вот г-н Бондаренко таких высот пока не достиг. «Мы тут прослушали плач Ярославны – правда, она десять ярославн собой представляет», - съехидничал г-н Мартынюк в адрес обладающего завидной комплекцией Владимира Бондаренко. – «А миллиард гривен мы вчера отдали по назначению – людям, болеющим гриппом!». Возмущенный депутат сорвался с места и стал, как писал классик, «в чрезвычайно энергичных выражениях» требовать слова, чтобы ответить невоспитанному коллеге-коммунисту. Шумное поведение г-на Бондаренко, впрочем, эффекта не возымело. - Успокойтесь! Не будет никакой реплики! Прошу фракцию БЮТ, успокойте народного депутата! – закричал Литвин. В результате в ближайшие полчаса депутаты от БЮТ трижды передавали слово Владимиру Бондаренко, а Литвин трижды отключал тому микрофон, как только депутат начинал говорить о нарушении регламента самим же Литвином. Все это изрядно достало в первую очередь спикера. Еще больше он огорчился, когда депутаты демонстративно не поддержали его предложение работать до рассмотрения всех вопросов повестки дня или же рассматривать эти вопросы по сокращенной процедуре. Возможно, это огорчение подвигло Литвина на неожиданно резкие заявления: - Если вы, уважаемые коллеги, думаете, что вы сделали председателю Верховной Рады хуже, то я думаю, что вы сделали хуже людям, о которых вы так сильно заботитесь, когда надо! И организовали то, чего не надо организовывать – в виде эпидемии гриппа, чтобы не нести ответственность, что не отапливаются дома, школы, вузы, детские учреждения! Вы хуже хотите этим сделать? Посмотрим принципиальность вашу дальше! Будете работать самостоятельно! Со своим правительством… Произнеся всю эту невнятную тираду (другой классик выразился бы жестче, но он-то говорил не о главе парламента, а о конферансье Жорже Бенгальском), Литвин перешел к рассмотрению экономических законопроектов. Репортеры же бросились передавать в редакции «сенсационные» сообщения о том, что Литвин публично обвинил политсилу Тимошенко в организации эпидемии гриппа. Вне изложенного выше контекста эти сообщения действительно смотрелись сенсационно… Что же до собственно работы депутатов, то к концу вечернего заседания они сумели принять два достаточно важных политических решения. Во-первых, Рада проголосовала интереснейшую поправку в Кодекс административного судопроизводства. Законопроект был обтекаемо назван «Об устранении неточностей в процессе обжалования общенациональных выборов», а содержание самой поправки сводилось всего к двум словам. Все просто: ранее закон указывал, что нарушения при организации референдума обжалуются в Киевский областной апелляционный суд. Теперь же депутаты добавили в закон и слово «выборы». Теперь деятельность и бездеятельность, например, членов ЦИК во время подготовки к выборам обжалуются только в этот судебный орган. Конечно, если закон подпишет Президент. Но, учитывая, что за закон проголосовали «регионалы» и БЮТ, преодолеть вето при минимальном желании не будет проблемой. Второе же решение, которое приняли депутаты, наоборот, должно порадовать Виктора Ющенко: Рада в первом чтении учла его поправки к многострадальному закону о выборах Президента, часть положений которого ранее отменил Конституционный суд. Поправки Ющенко предусматривают, в частности, что исправления в списки избирателей прекращаются за два дня до выборов (разве что по решению суда), что общественные организации могут иметь на выборах официальных наблюдателей, и что избирательные округа сокращаются с 3000 до 2500 избирателей (максимум). В проекте есть еще ряд нюансов, касающихся формирования избиркомов, но тщательно анализировать их особого смысла пока нет – депутаты и на первое-то чтение едва собрали 227 голосов. Тем самым подчеркнув отсутствие авторитета у главы государства – по крайней мере, в их, депутатских, глазах. Впрочем, учитывая, как прошел этот типичный сессионный день, самим парламентариям авторитетом тоже не похвалиться. «Реплики не будет!».