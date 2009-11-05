Технічним кандидатам прохання не хвилюватися!

5 ноября 2009, 12:22

Єдиний в Україні щомісячний рейтинг найвпливовіших людей «Перша сот¬ня» у жовтні було сформовано колективними зусиллями 52 експертів – політологів, соціологів, редакторів і журналістів, блогерів із багатьох областей України та з-за кордону.

Порівняно з попереднім місяцем бачимо вісьмох новачків і лідера, принаймні – поки що, парламентської «Нашої України» Миколу Мартиненка, який після перерви – знову у «вищій лізі». Крім керівників «Інтера» та ICTV, у рейтингу відтепер і глава «1+1» Олександр Ткаченко. Знайомтеся: Ольга Трегубова, тіньовий, але дуже впливовий перший помічник прем’єра Тимошенко. Початок виборчої кампанії різко підняв статус заступників голови ЦВК. Тож Андрій Магера та Жанна Усенко-Чорна – у топі. Високе місце, але, припустимо – ненадовго, посіла адвокат Тетяна Монтян – її роль у роздмухуванні скандальної теми «педофіли у владі» важко переоцінити. Тренер футбольної збірної Олексій Михайличенко – теж уперше в товарис¬тві політиків, чиновників та олігархів. Скандал і подальші судові розборки навколо «Одеського припортового» позначилися на збільшенні цитованості й впливу виконувача обов’язків Фонду держмайна Дмитра Парфененка. Найвище з новоприбульців – аж на 64-й позиції – інший в.о. міністра фінансів, Ігор Уманський, що легко зрозуміти – триває формування бюджету, тож ця тема й чільні його розробники, як кажуть, «у всех на устах». А тепер про старожилів нашого рейтингу. Відразу тридцять сходинок перескочив перший Президент Леонід Кравчук, якому не звикати до ролі довіреної особи кандидата в президенти. Щоправда, у 2004-му його вибором був Віктор Янукович, а тепер… Юля. Мда… Також зіграли в «плюс» керівник виборчого штабу глави держави Ігор Тарасюк (+27), Ганна Герман та кандидат у президенти Анатолій Гриценко (+23), Олег Тягнибок (+21), Петро Симоненко і Олександр Фельдман (+20), глава Центрвиборчкому Володимир Шаповал (+17), російсько-український мультимільйонер Костянтин Григоришин (+17). Не так добре місяць, але нагадаю – очима експертів, минув для телеведучих Євгена Кісельова (-38) та Савіка Шустера (-24), власника «Інтера» і за сумісництвом заступника глави СБУ Валерія Хорошковського (-34). Відсутність у медіаполі грає проти керівника КРУ Миколи Сивульського (-31), нардепа Богдана Губського (-26), президентського брата Петра Ющенка (-21), хазяїна «РосУкрЕнерго» Дмитра Фірташа, журналістів «Української правди» Сергія Лещенка та Олени Притули (усі -16). Сто першим, за межею порогу до сотні, фінішував голова Рахункової палати Валентин Симоненко. За ним – заступник глави Секретаріату Президента Ігор Попов, нардепи-регіонали – Володимир Сівкович та Олена Лукаш, Володимир Хандогій, якому так і не судилося стати головним дипломатом країни. Лише впродовж одного місяця втримався у переліку «луччих людей» голова Антимонопольного комітету Олександр Мельниченко. Щонайменше місяць не побачимо портретів Юлії Мостової, автора й редактора «Дзеркала тижня», першого віце-мера Анатолія Голубченка та екс-заступника генпрокурора Сергія Винокурова. У листопаді завершиться формування переліку «кандидатів у Ющенки». На нас чекає доволі багато відкриттів, нових облич – як майбутніх політичних зірок, так і одноразових блазнів та технічних кандидатів. Уже нині, заради спортивного інтересу, ми запропонували експертам оцінити політичну вагу першого зареєстрованого ЦВК кандидата в президенти – Олега Рябоконя. 120-те місце зі 120-ти можливих. Нуль шансів, але хто сказав, що відомий юрист іде за перемогою та славою?.. До уваги інших претендентів. Документи і грошову заставу в 2,5 млн грн треба встигнути подати у ЦВК до 9 листопада. Якщо хтось із читачів тижневика «Главред» хоче «врятувати країну» і зможе пройти всі бюрократичні кола, отримавши посвідчення в Центрвиборчкомі, тоді напишемо й про вас…

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