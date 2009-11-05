Украина вступила в ГИнВо

В нашей стране идет гражданская информационная война - ГИнВо. Президентские выборы превратились в уничтожение основ государственности.

Такова объективная реальность, которая представляет собой прямую и реальную угрозу суверенитету нашей страны.



Беспрецедентная паника, отсутствие не только необходимых лекарств и защитных средств в аптеках, но и внятной информации от чиновников, включая высшее руководство страны. Информация о десятках умерших от гриппа согражданах заботливо приправляется заявлениями о том, что правительство еще полгода назад начало готовиться к эпидемии. Где и как проходила подготовка – непонятно, но сегодня налицо стремление продемонстрировать качества пожарной команды там, где было необходимо использовать стратегическое мышление. Премьер-министр, уверенно вытеснившая с телевизионных экранов врачей-вирусологов, понятия «эпидемия» и «пандемия» не различает. Зато, как утверждают представители Партии регионов, один из ее спонсоров хорошо знает, сколько стоит называемое панацеей при гриппе лекарство «Тамифлю». Не отстают и ее оппоненты – Инна Богословская, «открывшая» легочную чуму на Западной Украине, имеет шансы попасть в анналы черного пиара.



Вместо принятия превентивных мер Юлия Владимировна старательно демонстрирует, будто ситуация в стране находится под контролем. Известно, что лидер БЮТ неплохо себя чувствует в кризисных ситуациях, но паника подобного масштаба способна опрокинуть все расчеты. Премьера можно понять: она не только прилагает усилия к монополизации информационного пространства в условиях очевидного запрета на проведение массовых акций, но и борется против введения чрезвычайного положения. Режим ЧП чреват переносом даты проведения президентских выборов, а это ломает логику избирательной кампании. Зато перспектива с помощью чрезвычайного положения выбить Юлию Тимошенко из числа фаворитов президентской кампании может объединить ее оппонентов.



Зато о «деле педофилов», жирной кляксой расплывавшемся на бело-сердечном бютовском знамени, сегодня практически забыли. Ничего удивительного: более интенсивная информационная война подавляет менее интенсивную – классика жанра. Поэтому общественному мнению, сформированному гражданами, борющимися за собственное выживание, уже нет дела до судьбы пары детей, ставших разменной картой в политических играх. Локальный случай преступления против личности играючи вытеснен из информационного пространства проблемой общенационального масштаба, расширяющейся в пространстве и времени. Подобное развитие событий и позволяет утверждать, что в стране идет гражданская информационная война – комплекс мероприятий по воздействию на массовое сознание. Ситуация усугубляется тем, что противостояние развивается в формате гражданской войны – противостояния политических группировок со своими согражданами с привлечением внешних сил.



О значении президентских выборов 2010 года в жизни страны сказано уже немало. Чтобы не повторяться, констатируем: борьба за главное кресло страны идет с применением тяжелой информационной артиллерии, причем не просматривается наличие в природе сдерживающих факторов. Основные конкурирующие команды действуют примитивно и по-своему надежно: они пытаются перебить информацию оппонентов другой, еще более резонансной. «Маленькому украинцу» за каких-то полгода пришлось не только узнать о резиденции Януковича в «Межигорье», террористах-исламистах в Крыму, наблюдать за циничным смакованием «дела педофилов». На сегодня кульминацией ГИнВо стала необходимость для миллионов украинцев собственной психикой и кошельком реагировать на известие об эпидемии смертельно опасного гриппа. Вопрос «Будет ли следующий виток?» выглядит риторическим. Конечно, будет.



Те, кто называет себя политической элитой страны, экзамен на аттестат государственной зрелости не выдержали. К сожалению, по обе стороны властно-оппозиционной баррикады находятся не специалисты в сфере государственного управления, а политиканы, не способные думать на полшага вперед Очевидная необходимость поставить национальные интересы выше узкопартийных не вынудила кандидатов в президенты прервать политическую борьбу. В «эпидемию» информационно играют практически все кандидаты на высший государственный пост. По всей видимости, провозглашенный еще маркизой Помпадур принцип «После нас – хоть потоп» остается актуальным и в Украине в начале третьего тысячелетия.



Сегодня мы наблюдаем изощренное передергивание цифр умерших и заболевших представителями не только разных политических сил, но и разных государственных ведомств. Удручает и усугубляет панику среди населения отсутствие единого информационного центра, способного не только обнародовать информацию о количестве жертв эпидемии, но и давать внятные ответы на вопросы обеспокоенных граждан. Грипп дает основания полагать, что недавно вброшенное определение failed state превращается из технологического приема недругов нашей страны в объективный диагноз для Украины. Государство в центре Европы, одно из самых крупных на континенте по площади и населению, оказалось практически беззащитным перед наступлением вирусов – гриппа и информационных войн. Этот «букет» наотмашь бьет по государственному суверенитету. Не являясь сторонником конспирологических теорий, отмечу, что превращение Украины в огромный полигон для обкатки технологий информационных войн представляет огромную угрозу суверенитету страны. После ГИнВо, которая продолжится не менее полугода в условиях повышенной интенсивности, наша страна рискует оказаться беззащитной перед любой мало-мальски спланированной информационной интервенцией. Стоит ли бороться за президентскую власть в стране, которая может просто перестать существовать?



Сложно противостоять информационному воздействию в государстве, где отсутствует внятная информационная политика. Пожалуй, наиболее кардинальный выход – отказаться от получения информации через официальные каналы, что в условиях массовой паники непросто. Поэтому для начала следует, как минимум, прислушиваться к советам врачей, а не политиков, не воспринимать на веру фантастические утверждения, не продуцировать слухи и не переставать жить своим собственным умом.