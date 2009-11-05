«Хорошего друга» посетил «дорогой коллега»

5 ноября 2009, 18:00

Визит живого воплощения авторитаризма к экс-символу демократии на постсоветском пространстве пока что проходит без особых неожиданностей.

Тем не менее, приезд одиозного белорусского лидера к борющемуся за второй президентский срок Виктору Ющенко симптоматичен сам по себе. Протокольная часть сегодняшней встречи президентов Украины и Беларуси прошла без сбоев: высокого гостя традиционно встретил Почетный караул, были отыграны гимны обеих стран, президенты обменялись рукопожатиями друг с другом, а многочисленные члены белорусской делегации пожали руки принимающей стороне. После этого традиционного ритуала главы государств удалились на переговоры тет-а-тет. В общем, все как всегда на мероприятиях подобного рода. Двусторонние переговоры президентов несколько затянулись – впрочем, на любом событии, в котором принимает участие глава Украинского государства, ожидать пунктуального исполнения графика не приходится. На этот раз оказалось, что Виктор Андреевич имел срочный разговор с самим Председателем Еврокомиссии Жозе Баррозу, да и тем для обсуждения у Ющенко и Лукашенко накопилось немало – белорусский президент последний раз гостил в Киеве 12 лет назад. На брифинге по итогам встречи Лукашенко выглядел бодро и весело, Ющенко – грустно и меланхолично. Главы держав отчитались о широчайшем круге проблем, затронутых и частично решенных в ходе разговора: сотрудничество с ЕС по программе «Восточное партнерство», делимитация украинско-белорусской границы, совместные транспортные проекты, сотрудничество в гуманитарной сфере, перспективы роста товарооборота и многое другое. Причем преуменьшать значение своих переговоров президенты не намерены – по словам Лукашенко, на встрече «обсуждались ответы на вызовы планетарного масштаба». «Бацька» изо всех сил пытался подчеркнуть хорошие личные отношения с нашим Президентом – называл Ющенко «своим хорошим другом» и обращался к нему на «ты». Виктор Андреевич подобного панибратства избегал, обращаясь к Лукашенко «мой дорогой коллега», не более того. Когда Лукашенко в очередной раз начал рассказывать историю о том, как его старший сын-пограничник помог какому-то украинцу перетащить через границу баллон с пропаном, Ющенко даже одернул его: «Александр Григорьевич, Вы уже раз в четвертый эту историю рассказываете…», однако остановить гиперактивного белорусского лидера, как известно, невозможно. И даже эпидемии свиного гриппа бравый белорус не боится – «во всем виноваты производители лекарств», поднявшие искусственный ажиотаж в своих интересах. Присутствующие журналисты ждали от Лукашенко очередной яркой метафоры, и он не обманул ожиданий. «Мы давно перестали кукарекать от птичьего гриппа, наверное, все лекарства от него уже продали. Теперь – по-свински. А завтра, наверное, замурлыкаем и замукаем?» - острил «Бацька». Вполне в духе белорусской внешней политики последнего времени Александр Григорьевич не упустил возможности подколоть своего восточного соседа: «Я знаю, что многих руководителей других государств напрягает тот хороший диалог, который установился между нашими странами… ». «Но я говорю не только о России», - добавил Лукашенко после небольшой паузы. Виктор Андреевич все это время выглядел печально – возможно, он думал о том, что к концу своего президентского срока дожился до того, что своим другом его теперь называет «Бацька», а не лидеры стран развитой Европы, куда он обещал привести «свою нацию». Впрочем, это лишь догадки – на словах же Ющенко выразил «глубокое удовлетворение» результатами встречи. Наверное, это удовлетворение сегодня будет только нарастать – после брифинга Ющенко и Лукашенко отправились на ланч, а вечером займутся одним из любимых занятий главы Украинского государства – высаживанием кустов калины в память жертв Голодомора.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять