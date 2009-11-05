«Хорошего друга» посетил «дорогой коллега»

Тем не менее, приезд одиозного белорусского лидера к борющемуся за второй президентский срок Виктору Ющенко симптоматичен сам по себе. Протокольная часть сегодняшней встречи президентов Украины и Беларуси прошла без сбоев: высокого гостя традиционно встретил Почетный караул, были отыграны гимны обеих стран, президенты обменялись рукопожатиями друг с другом, а многочисленные члены белорусской делегации пожали руки принимающей стороне. После этого традиционного ритуала главы государств удалились на переговоры тет-а-тет. В общем, все как всегда на мероприятиях подобного рода. Двусторонние переговоры президентов несколько затянулись – впрочем, на любом событии, в котором принимает участие глава Украинского государства, ожидать пунктуального исполнения графика не приходится. На этот раз оказалось, что Виктор Андреевич имел срочный разговор с самим Председателем Еврокомиссии Жозе Баррозу, да и тем для обсуждения у Ющенко и Лукашенко накопилось немало – белорусский президент последний раз гостил в Киеве 12 лет назад. На брифинге по итогам встречи Лукашенко выглядел бодро и весело, Ющенко – грустно и меланхолично. Главы держав отчитались о широчайшем круге проблем, затронутых и частично решенных в ходе разговора: сотрудничество с ЕС по программе «Восточное партнерство», делимитация украинско-белорусской границы, совместные транспортные проекты, сотрудничество в гуманитарной сфере, перспективы роста товарооборота и многое другое. Причем преуменьшать значение своих переговоров президенты не намерены – по словам Лукашенко, на встрече «обсуждались ответы на вызовы планетарного масштаба». «Бацька» изо всех сил пытался подчеркнуть хорошие личные отношения с нашим Президентом – называл Ющенко «своим хорошим другом» и обращался к нему на «ты». Виктор Андреевич подобного панибратства избегал, обращаясь к Лукашенко «мой дорогой коллега», не более того. Когда Лукашенко в очередной раз начал рассказывать историю о том, как его старший сын-пограничник помог какому-то украинцу перетащить через границу баллон с пропаном, Ющенко даже одернул его: «Александр Григорьевич, Вы уже раз в четвертый эту историю рассказываете…», однако остановить гиперактивного белорусского лидера, как известно, невозможно. И даже эпидемии свиного гриппа бравый белорус не боится – «во всем виноваты производители лекарств», поднявшие искусственный ажиотаж в своих интересах. Присутствующие журналисты ждали от Лукашенко очередной яркой метафоры, и он не обманул ожиданий. «Мы давно перестали кукарекать от птичьего гриппа, наверное, все лекарства от него уже продали. Теперь – по-свински. А завтра, наверное, замурлыкаем и замукаем?» - острил «Бацька». Вполне в духе белорусской внешней политики последнего времени Александр Григорьевич не упустил возможности подколоть своего восточного соседа: «Я знаю, что многих руководителей других государств напрягает тот хороший диалог, который установился между нашими странами… ». «Но я говорю не только о России», - добавил Лукашенко после небольшой паузы. Виктор Андреевич все это время выглядел печально – возможно, он думал о том, что к концу своего президентского срока дожился до того, что своим другом его теперь называет «Бацька», а не лидеры стран развитой Европы, куда он обещал привести «свою нацию». Впрочем, это лишь догадки – на словах же Ющенко выразил «глубокое удовлетворение» результатами встречи. Наверное, это удовлетворение сегодня будет только нарастать – после брифинга Ющенко и Лукашенко отправились на ланч, а вечером займутся одним из любимых занятий главы Украинского государства – высаживанием кустов калины в память жертв Голодомора.