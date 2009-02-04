Представитель Украины в Гаагском суде Владимир Василенко: «На стороне Украины остались практически все разведанные нефтегазовые месторождения»

Поздравление украинским дипломатам от нашего Президента не прозвучало и по состоянию на сегодняшний день – Банковая прокомментировала вчерашнее решение только устами заместителя главы Секретариата Президента Андрея Гончарука. Поэтому, возможно, не с чем поздравлять?..



Прокомментировать результаты гаагского процесса для нашего государства «Главред» попросил уполномоченного Украины в Международном Суде ООН по делу о делимитации морских просторов в Черном море профессора Владимира Василенко.



«Главред» будет продолжать отслеживать оценки вчерашнего решения Гаагского суда для Украины и Румынии.



Владимир Андреевич, как вы оцениваете решение Международного суда ООН относительно спора между Украиной и Румынией?



Это решение суда положительно для обеих сторон. Потому что из украинско-румынских взаимоотношений исключен огромный конфликтный фактор. И это будет способствовать развитию наших отношений. По большому счету, именно так можно оценить это решение.



Румынские СМИ подают эту новость как победу Румынии. Они ссылаются на то, что суд признал доступ Румынии к 79,34% спорной территории, тогда как Румыния настаивала на признании за ней 80% спорной территории.



Вы понимаете, это очень примитивные расчеты. Тут ведь нужно найти критерии, что больше, а что меньше. Есть критерии количественные, а есть качественные. Так вот, с точки зрения качества решения суда, то я считаю, что это – победа обеих сторон. Если уж говорить всерьез, то следует принять во внимание то, что решение суда было принято единодушно. Оно всесторонне обосновано судом с точки зрения современного международного права и методов делимитации, которые разрабатывались судом и утверждались в международной практике. Многие аргументы румынской стороны, на которых она строила свою позицию в Международном суде ООН, не были приняты судом. В частности, суд не согласился с аргументами румынской стороны о том, что остров Змеиный в свое время был включен в состав СССР вопреки Парижскому мирному договору. Суд не воспринял аргументы о том, что дамба Сулина на румынской территории должна быть точкой перестройки конструкции линии разграничения. Также суд отверг претензию Румынию на то, что вокруг острова Змеиный может существовать только 12-мильная зона, которая включает в себя лишь территориальное море. Он подтвердил то, что Змеиный является островом и что это территория Украины. И линия делимитации, проведенная судом, доказала, что Змеиный имеет право не только на 12-мильное территориальное море, но и на континентальный шельф под ним и исключительную экономическую зону за пределами этой полосы. И, наконец, главное – в результате определенной судом линии делимитации морские просторы в районе делимитации соотносятся как 2,1:1 в пользу Украины. И на стороне Украины остались практически все разведанные нефтегазовые месторождения.



То есть, если оценивать решение суда с точки зрения тех запасов нефти и газа, к которым теперь будет иметь доступ Украина, преимущество на стороне Украины?



Я не могу этого сказать, потому что разведанные запасы – это эфемерное понятие. Поскольку даже в отношении разведанных запасов не существует точных подсчетов. А те подсчеты, которые есть, свидетельствуют о том, что запасы газа не очень велики и, по крайней мере, сегодня не имеют критического значения для решения энергетических проблем ни одной из стороны, и какого-то геополитического влияния они иметь не могут.



Но другое дело, что мы уладили спор с Румынией, и это влияет на улучшение отношений и с Румынией, и с ЕС и НАТО, членом которых является Румыния. Решение имеет позитивное значение для развития сотрудничества между обоими государствами. Кстати, установление четкой границы разграничения способствует уверенности в разработке этих ресурсов и привлечению инвестиций на разработку этих ресурсов, если они там есть. Поэтому, если не прибегать к выделению каких-то отдельных аспектов по этому делу, то выиграли обе стороны.



Украина настаивала на том, что Змеиный – это остров, а следовательно, должен быть точкой отсчета линии разграничения. Если Змеиный не является точкой отсчета в разграничении, то какая разница, остров это или скала?



Не то чтобы Украина на этом настаивала. Признание Змеиного островом зафиксировано в Дополнительном соглашении к основному Договору о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией от 1997 года.



Так почему румыны спорили о том, что это скала, если еще в 1997 признали другое?



Ну, почему они начали спорить – это другое дело. Суд не рассматривал вопрос о том, остров это или не остров. Суд исходил из того, что Змеиный является островом, а следовательно, имеет свой континентальный шельф и свою исключительную экономическую зону в соответствии с линией, которую предложил суд. Суд не принял во внимание остров Змеиный при определении линии разграничения, как не принял во внимание и наличие дамбы Сулина в Румынии, на чем настаивали румыны. Поэтому тут суд соблюдал определенное равновесие. И в то же время, он избежал дискуссий о том, остров это или нет. Он принял это как факт.



Какая площадь спорной территории согласно линии раздела отошла Украине, а какая Румынии?



Мне сейчас сложно сказать. Это уже нужно садиться, линии чертить и так далее. Но в общем соотношении территории морских просторов за пределами территориальных вод обеих стран в пользу Украины. Самое главное, что разведанные месторождения остаются в той части морских просторов, которые теперь признаются как морские просторы Украины.



Есть ли какие-то конкретные цифры разведанных месторождений?



Никто точно не знает. Называют цифру от 50 до 100 млрд. кубометров газа. Но такие объемы не критичны для решения энергетических нужд и обеспечения энергетической безопасности ни одной из сторон. Главный позитив в том, что мы, наконец, разрешили этот спор, длившийся декадами, отравлявший отношения обеих стран и дававший повод определенным политическим силам дестабилизировать ситуацию и в регионе, и в Украине.