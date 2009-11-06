Політики проти журналістів

6 ноября 2009, 14:23

Політики неначе змовилися вказати журналістам на їхнє місце. Днями одна з ключових речників Партії регіонів Ганна Герман заявила, що домагатиметься, аби сумнозвісного Олега Калашникова відновили у Партії регіонів

Так-так – це той самий, якого 2006 року звинуватили в побитті телевізійної групи каналу СТБ. Оператор Володимир Новосад лікується до сьогоднішнього дня від «приязного ставлення» колишнього народного депутата. «Відтоді, коли у нього стався інцидент із журналістами СТБ, – сказала пані Герман журналістам, – він багато передумав, усвідомив, багато працював і зрозумів, що свобода преси – це щось таке, що політик повинен абсолютно шанувати. Я думаю, що в цьому житті на людині не можна ставити крапку тільки тому, що вона помилилася. Важливо, щоб людина могла виправити свою помилку. Я вважаю, що Калашников пройшов свого роду чисти-лище».

Чистилище – це, напевне, просте відлучення від «корита». Свого часу Калашникова під тиском громадської думки не включили до виборчого списку Партії регіонів, і він перестав бути народним обранцем. Інших покарань щодо нього не було. Ганна Герман у минулому – сама журналістка, має неабиякий досвід і не може не розуміти, що подібні заяви навряд чи підуть на користь її іміджу, тим більше на посаді керівниці постійного парламентського комітету зі свободи слова. Лишається припустити, що вона таку заяву оприлюднила за вказівкою найвищого керівництва партії. Важко сказати, чи то керівництво справді не усвідомлює, що робить, чи то воно вирішило не приховувати більше свого ставлення до нахабних акул пера і, повернувши Калашникова, продемонструвати весь ступінь свого презирства до представників журналістського ремесла. Незадовго до того провідник Партії регіонів у відповідь на незручне запитання журналіста запропонував йому «не бовтати язиком», оптимістично зауваживши при цьому, що жити йому ще дуже довго. Щоправда, в яких умовах жити – не уточнював.

Зате близький до прем’єрки Юлії Тимо¬шенко народний депутат Андрій Портнов вустами свого адвоката дуже чітко дав зрозуміти, в яких умовах житиме невгодний йому журналіст. Це сталося після виграного суду за позовом до газети «Україна молода», яка раніше оприлюднила деякі темні рейдерські плями з біографії вищезгаданого депутата. Автору цих рядків важко судити, наскільки коректною була стаття в газеті, тим більше, що наші судові рішення користуються в нас самі знаєте якою довірою. Навіть якщо газета, власником якої є односелець Президента Ющенка й близький до нього Михайло Дорошенко, і передала куті меду під час президентської передвиборної кампанії, то покарання головному редакторові готується явно неадекватне. Адвокат Портнова Олена Ісаєвська заявила, що відносно Дорошенка буде здійснено комплекс правових заходів на повне позбавлення особистого майна в рамках цивільних позовів народного депутата проти головного редактора газети. Ось так – не більше і не менше: ходитиме Дорошенко голий і босий. Чи не для того, щоб інші боялися?

У мене історія з Дорошенком викликає асоціацію з часами не такими далекими. Років 12 тому я залишився без роботи лише через рішення суду, яке передбачало, що газета, де я тоді працював, має виплатити позивачу проти неї суму, що перевищувала її річний бюджет. Видання не мало жодного шансу вижити й мусило закритися. Згодом з’ясувалося, що інформація, за яку його засудили, була цілком правдивою. До речі, судове засідання чомусь відбувалося в Чернівцях, хоча ні газета, ні позивач до того міста не мали жодного стосунку. У всіх журналістів була підозра, що той суд і не мав наміру бути об’єктивним.

Із часом ситуація поліпшилася. Зокрема, новоухвалені закони забороняли висувати позови до ЗМІ на суми, які збанкрутували б їх. Далі журналісти відвоювали своє право працювати без цензури. Пригадується, у часи боротьби з цензурою, у часи Помаранчевої революції політики намагалися демонструвати свою любов до свободи преси, прагнули завоювати симпатії журналістів. Тепер же, схоже, вони не надто церемоняться з нашою братією й відкрито демонструють їй свою зневагу. Вони, звісно, зціпивши зуби, щось кажуть про свободу слова й вільну журналістику, але це не більше, ніж ритуал. Їм мало хто вірить. Це за умов боротьби за владу. А що буде після того, як вони її завоюють, – можна собі лише уяви- ти.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять