Пантеизм Тимошенко и «прорыв» Януковича

Предвыборные программы двух главных кандидатов в президенты похожи друг на друга, как двойняшки – обилие невыполнимых обещаний и минимум конкретики.

Впрочем, пару программных «интересностей» от Виктора и Юлии «Главред» все же отыскал.

Предвыборная программа Януковича уместилась на восьми листах, а Тимошенко смогла обрисовать свое видение будущего страны всего на семи. Тем не менее, смысловых блоков у Юлии Владимировны целых девять, а у Виктора Федоровича – лишь семь. Эти различия между программами кандидатов являются едва ли не самыми существенными, ведь в остальном они отличаются лишь формулировками. Немногочисленные исключения при этом только подтверждают правило: чтобы продукт, в том числе политический (кандидат в президенты) имел успех на рынке (избирательном), без небольших отличий от товара-конкурента не обойтись.

Сразу отметим, что свое внимание при анализе программ мы сосредоточили на нескольких блоках вопросов: государственное управление и система власти, социально-экономические реформы, гуманитарная сфера и внешняя политика плюс госбезопасность. В целом, обе программы производят отталкивающее впечатление своей хаотичностью, поэтому среднестатистическому избирателю разобраться в них объективно будет очень непросто. «Главред», руководствуясь лучшими побуждениями, решил помочь им в этом. Приступим.

Государственное управление и система власти.

Обе программы начинаются с обширных преамбул, которые в общих словах очерчивают видение кандидатами идеального устройства Украины и указывают виновных в том, что страна от этого идеала безгранично далека.

Главные враги народа в представлении Тимошенко – разрушенная политреформой вертикаль власти и некие абстрактные «олигархи», Янукович в свою очередь клеймит не менее абстрактную «помаранчевую власть». Естественно, скорая расправа над обозначенными недругами, по обещаниям кандидатов, непременно приведет к тому, что жизнь украинцев станет сытой и благодатной. Как именно это произойдет, кандидаты без особой конкретики раскрывают в следующих разделах своих программ.

Например, Тимошенко туманно обещает превратить референдум в «действенный инструмент народовластия». Положение о принятии новой Конституции посредством плебисцита, обещанное полулегендарным «Украинским прорывом», из нынешней программы Тимошенко исчезло.

Зато в новую программу Юлии Владимировны «Украина победит. Украина – это ты!» из «Прорыва» перекочевало обещание выбирать судей народом. Более того, на этих выборах Тимошенко уже обещает сделать судей финансово независимыми и предоставить гражданам право инициировать дисциплинарные дела против «нечестных» судей. Эти, на первый взгляд прекрасные инициативы, на поверку оказываются весьма сомнительными. Во-первых, народ уже и так избирает народных депутатов, однако к улучшению качества государственного управления это почему-то не приводит – нет гарантии, что с судьями не будет так же. Во-вторых, финансовая независимость судей – это что? Перевод их на самоокупаемость, как в известном анекдоте о милиционере, получившем табельное оружие и «крутись, как хочешь»? В-третьих, если украинцы получат право инициировать дела против судей, то те же суды просто утонут в море исков - ведь в глазах обычного гражданина «нечестным» является любой судья, принявший не удовлетворившее этого гражданина решение.

Изменилась и позиция Тимошенко в отношении принципа избрания депутатов. Если раньше Юлия Владимировна отстаивала жесткий контроль партийной верхушки за нардепами всех уровней, то теперь обещано повсеместно внедрять открытые списки.

Тимошенко предлагает предоставить органам местного самоуправления права формировать собственные исполнительные органы. О том, как при этом будет выглядеть вся система местной власти, не говорится больше ни слова.

Зато с завидным постоянством Тимошенко обещает, в случае победы на выборах, ввести пожизненную отсидку для всех чиновников-коррупционеров. Отметим, что за время пребывания во власти никакой инициативы в этом направлении глава правительства не проявляла.

Реформам системы государственного управления в программе Януковича отведено ровно в четыре раза меньше строк, чем у его главной конкурентки на выборах. Лидер оппозиции обещает лишь «децентрализацию власти» и «расширение полномочий местного самоуправления». А вот от обещания установить выборность судей народом, данное Януковичем на выборах 2007 года, лидер оппозиции отказался.

Социально-экономические реформы

В экономической сфере Тимошенко обещает уменьшить налоговую нагрузку и отменить отдельные налоги как таковые (какие именно, не уточняется). Что характерно, эти посылы явно идут вразрез с практической деятельностью главы правительства – Тимошенко регулярно рапортует об увеличении налоговых сборов и перманентно пытается заставить предпринимателей платить налоги наперед.

Кроме этого, обещано много: развитие наукоемких отраслей промышленности, уменьшение кредитных ставок до «европейского» уровня, внедрение энергосберегающих технологий, развитие нетрадиционных источников энергии, создание сети сельскохозяйственных кооперативов, закрепление земли за теми гражданами, которые на ней трудятся, развитие сельской инфраструктуры. Отдельным пунктом - усиление возможностей Украины как транзитного государства, постройка новых нефте- и газопроводов, новых НПЗ.

А вот два момента программы Юлии Владимировны вызвали у «Главреда» ироническую улыбку. Первый из них – кредитование бизнеса на долгосрочной основе – на 10 лет (Тимошенко не знает, что кредитовать бизнес можно в любых формах и на любые сроки, по согласию должника и кредитора?) Второй - лишение чиновников «права предоставлять лишние лицензии и разрешения, проводить безосновательные проверки» (получается, это право у них сейчас есть?).

Социуму Тимошенко обещает в полном объеме выплатить утраченные в Сбербанке СССР вклады населения на протяжении трех лет. При этом обещание уйти в отставку через два года, если вклады не будут возвращены, озвученное в сентябре 2007-го, благополучно забыто. Кроме того, намечено введение специального налога на роскошь (в программе Юлии Владимировны, предпочитающей «Луи Виттон» продукции фабрики «Дана», это выглядит как минимум комично); установление размера стипендии на уровне прожиточного минимума; помощь семьям, в которых есть инвалиды, на уровне 2000 гривен в месяц и пенсию – не менее 60% средней заработной платы за время работы.

Как видим, Тимошенко своей программой явно пытается создать среди избирателей имидж своеобразной Родины-матери, щедрой рукой одаряющей благами всех страждущих. Достаточно только внимательно вчитаться в само название ее предвыборной программы – «Украина победит. Украина – это ты!». Ведь сперва пиарщики Тимошенко настойчиво внушали украинцам, что «вона» - это Юля, впоследствии оказалось, что «вона» - это Украина. Теперь от абсолютистских замашек а-ля Людовик XIV (знаменитое «Государство – это я!») они перешли к обожествлению действующего главы правительства в духе пантеизма: если Тимошенко и страна – одно и то же, равно как и страна и гражданин, то элементарная логическая операция приводит нас к выводу, что часть Тимошенко существует в каждом из украинцев. Такая заявка, мягко говоря, пугает. Хорошо, что пока никаких практических рекомендаций относительно внедрения в ум, душу и совесть отдельно взятого гражданина технологи ЮВТ пока не придумали.

Куда более материальным является обещание учредить долгосрочное ипотечное кредитование под 2-4% годовых, которое перекочевало из «Прорыва». По факту, это означает возможность покупки украинцами квартир под сравнительно низкие проценты, что не может не приветствоваться. Но опять-таки, за счет чего государство будет это финансировать, не указано.

Экономический блок программы Януковича начинается громогласным обещанием за десять лет ввести Украину в топ-20 самых развитых стран мира (напоминает тональность «Украинского прорыва»). Добиться этого нынешний лидер оппозиции планирует за счет «действенной инвестиционно-инновационной модели развития», однако механизм ее построения не разъяснен.

Янукович, как, впрочем, и Тимошенко, обещает развитие инфраструктуры сельской местности, юридические гарантии защиты земельных паев и прочее.

Скопированным с программы ПР образца 2007 года является обещание принять новый Налоговый кодекс, обеспечить налоговые каникулы малому и среднему бизнесу на пять лет, уменьшить НДС и налог на прибыль.

Глубину экономических познаний лидера оппозиции характеризует обещание компенсировать проценты по кредитам инвесторам сельхозпроектов. Достаточно очевидно, что в таком случае банки этих кредитов выдадут огромное количество, а сами крестьяне с радостью их возьмут. Вследствие этого в госбюджете планово образуется громадная дыра.

Социальные обещания Януковича отличаются от подобных тимошенковских лишь косметическими изменениями. Лидер ПР планирует ввести «антикризисные» продуктовую и медицинскую корзинку (интересно, Виктор Федорович прогнозирует кризис на все время своего нахождения при власти?). Но даже этот нюанс меркнет в сравнении с феерическим обещанием довести численность населения страны до 50 млн. граждан уже в 2020 году (явно вопреки локальным и глобальным демографическим тенденциям). Кто именно будет выполнять данное обещание, и какие карательные меры будут применяться за его невыполнение, в тексте программы предусмотрительно не указывается. Янукович также обещает повысить выплаты на рождение детей, а еще поддерживать их во время взросления: детям от трех до тринадцати госбюджет выделит целых 250 грн., старшим – аж пятьсот. Лидер ПР обещает продолжить политику повышения социальных стандартов и ипотечное кредитование не больше чем под 7% годовых.

Гуманитарная сфера

Тимошенко обещает каждому украинцу возможность доступа к Интернету, окончательный переход на систему внешнего независимого тестирования выпускников, организационную и финансовую автономию школам и вузам, одним предложением упоминается о поддержке науки. Интересно, финансовая автономность школ в понимании Тимошенко – это возможность самостоятельно распределять полученные «сверху» средства или поддержку школ за счет благотворительных взносов и добровольных пожертвований (по факту – узаконивание коррупции)?

Говоря об «изюминках» программы, нельзя обойти вниманием нововведение, касающееся СМИ. Так, Основам редакционной политики предлагается предоставить статус закона. Учитывая тот факт, что законы может принимать исключительно парламент, унифицированный подход к информполитике всех масс-медиа в стране настораживает. Пока понятие «демократия» журналисты и власть трактуют весьма по-разному.

В сфере здравоохранения глава правительства обещает учреждение системы больничных касс, контроль над качеством и ценами на лекарства, обеспечение больниц современным оборудованием.

Не слишком оригинален в этом плане и Виктор Федорович. Конкретные обещания предусматривают увеличение квоты бюджетных мест в вузах до 75% и вхождение минимум трех украинских вузов за 10 лет в мировой топ-500 (почему взяты именно эти цифры - непонятно). Наиболее существенным отличием программ Януковича и Тимошенко в области образования является отказ от внешнего тестирования выпускников, которые будут поступать в вузы по школьным аттестатам. Думается, одним этим обещанием Янукович может переманить к себе всех учителей Украины – при таком подходе учителя снова смогут беспрепятственно получать от родителей взятки в обмен на хорошие оценки детям. В вопросе медобеспечения Янукович обещает довести финансирование здравоохранения до 10% ВВП.

Забавно, что в программе Януковича есть пункт, явно позаимствованный им из программы действующего главы государства – об учреждении института семейного врача. Не отказался Янукович от одного из наиболее спорных предвыборных обещаний – предоставить русскому статус второго государственного языка, под избитым лозунгом «Два языка – одна страна!»

Внешняя политика и госбезопасность

В свою предвыборную программу Тимошенко включила пункт о вхождении Украины в Евросоюз, но после того, «как мы построим Европу в Украине». Впрочем, к системам коллективной безопасности Тимошенко обещает присоединяться только после решения референдума. Неудивительно, что Юлия Владимировна продолжает обещать переход к полностью профессиональной армии – однако сейчас никаких конкретных сроков уже не называется.

А вот Виктор Федорович более конкретен – отменить призыв он обещает уже в 2011-м.

От гарантированного содержания младших офицеров на уровне 2000 грн. в месяц, что упоминалось в программе «регионалов» в 2007-м, Янукович отказался, зато обещает им получение жилья на протяжении первого года службы. Внешняя политика, по Януковичу, должна основываться на сохранении внеблокового статуса Украины, ни о евроинтеграции, ни о каких-либо союзах с северовосточным соседом в его программе нет ни слова, просто предлагается дружить со всеми.

Проанализировав содержание и форму изложения обеих программы, «Главред» пришел к выводу, что собственно политическими программами (в значении документа, которым политик будет руководствоваться после прихода к власти) они не являются. В украинских реалиях, образно говоря, программа является не инструкцией для избирателя по использованию политика, а руководством для самого политика по эксплуатации избирателя. Наши предвыборные программы – своего рода политтехнологический «темник», набор обещаний, которыми политики еще многократно будут пудрить мозги электорату. И это не может не печалить.