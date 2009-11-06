Гриппозные выборы: в Донецке все спокойно

Эпидемическая ситуация в Украине подкорректировала ход предвыборной кампании.

Из повестки дня в регионах исчезли традиционные митинги и концерты, а политические силы, представляющие различных кандидатов, предпочитают "встречаться" с избирателем большей частью виртуально.



Яркий пример тому - Донбасс. Несмотря на то, что область пока лишь приближается к эпидемическому порогу, уже можно считать, что текущая избирательная гонка может оказаться едва ли не самой скромной за всю историю Донетчины.



Индивидуальный подход



Вообще-то представители кандидатов в президенты в Донецкой области не торопятся признавать, что грипп оставил их без работы. Невзирая на эпидемию, они продолжают хором убеждать электорат: "планов громадье", дайте только срок их реализовать.

Чемпионом по предвыборным проектам можно считать Блок Юлии Тимошенко. Глава ДОО БЮТ Валерий Карпенко рассказывает "Главреду", что запланированы у донецких сторонников Юлии Тимошенко и визиты депутатов, и встречи с активами предприятий, и встречи с интеллигенцией, распределение гуманитарной помощи в виде защитных масок и даже раздача дончанам листовок по бесплатному получению актов на землю… "Как я вам перечислю все наши акции?! И праздник Святого Николая, и Новый год… Ну как я все это перечислю?" - запыхавшись, говорит он. И это, по словам Карпенко, еще сокращенный вариант предвыборной кампании на Донетчине - остальные акции, особенно те, в ходе которых планировалось большое скопление людей, были отменены в связи с гриппом, и теперь БЮТ в работе со своим потенциальным электоратом применяет исключительно "индивидуальный подход".

Однако в целом, по словам Карпенко, грипп скорректировал предвыборную кампанию БЮТ в Донецкой области только в одном направлении: помимо агитации за своего кандидата БЮТовцам теперь приходится "ломать менталитет" и разъяснять несговорчивым дончанам, что нужно носить маски, принимать профилактические лекарства и "вообще вести себя цивилизованно". "Как таковой эпидемии нет, нагнетается истерика, пытаются на правительство взвалить какую-то вину, но статистика-то говорит сама за себя!" - отмечает глава ДОО БЮТ.

Впрочем, когда разговор переключается на тему результата, оптимизм БЮТовцев быстро угасает: "Соцопросы показывают очень разное… Мы даже около тысячи человек опросили по телефону, у нас показало по линии Славянска, Краматорска, Дружковки - 20,3% за Юлию Тимошенко и 38% за Януковича. Но это такое… сегодня так, а завтра меньше", - отмечает он, но при этом добавляет, что хотя в Донбассе "есть еще зомбированные", люди все равно начали думать, "кто чем занимается".

Совсем другой настрой на выборы у "регионалов" - они уверены, что Лидеру на этих выборах удастся не только победить, но и "отстоять победу". "Теперь мы готовы. Мы понимаем, что результат придется защищать, даже если разрыв между кандидатами будет очень большим... Я думаю, власть попытается сделать все, чтобы во второй раз не дать Януковичу стать президентом", - отмечает народный депутат от ПР Елена Бондаренко.

Что касается предвыборной кампании, то тут у "регионалов" выработан целый талмуд планов и проектов. "Мы переориентируемся на работу с медиа и работу общественных приемных, в которые приезжают депутаты и встречаются с людьми. Сейчас активизируем работу в СМИ…. Также предусмотрены другие акции. Виктор Федорович заявил он том, что Партия регионов будет лекарствами помогать и марлевыми повязками. Мы сейчас ждем поступления марлевых повязок, и в палатках мы будем людям раздавать марлевые повязки и листовки - будем информировать людей, как предохраниться от гриппа, простудных заболеваний", - рассказывает пресс-секретарь Донецкой областной организации Партии регионов Игорь Чичасов. По его словам, грипп, конечно, внес изменения в планы, но изменения не должны повлиять на общий ход агитации. "Были запланированы митинги-концерты "Єднаємо Україну". Мы отменили массовые мероприятия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в целом в стране", - рассказывает он. Впрочем, еще до эпидемии Партия регионов успела провести целых два таких мероприятия: в городах Доброполье и Димитрово Донецкой области "регионалы" собрали два полных зала местных партийцев, которым рассказали о преимуществах предвыборной программы Виктора Януковича.

Об ожидаемом результате на выборах в Донбассе "Регионы" можно даже не спрашивать. "В Донбассе даже неприлично агитировать за Януковича", - пошутил народный депутат от ПР Нестор Шуфрич, посетивший с визитом Доброполье. "И даже стыдно предполагать, что он не победит!" - ответили ему радостные партийцы.



"Ой… Победа. Только победа"



"Донецкие "фронтовики" не боятся гриппа", - бодро ответили "Главреду" в областном штабе "Фронта перемен" Арсения Яценюка. По словам координатора Донецкой областной организации "Фронт перемен" Марины Пальчик, в работе областного и городских штабов из-за эпидемии никаких изменений не планируется. Единственное, на что подвиг грипп сторонников Яценюка - сократить рабочий график волонтеров, раздающих прессу с 8.00 до 16-18 часов. Впрочем, даже и в этом контексте "фронтовики" ссылаются скорее на похолодание, а вовсе не на эпидемию.

С другой стороны, грипп все же успел навредить планам самого Арсения Петровича: "К сожалению, нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране внесла некоторые коррективы в подготовку визита Арсения Петровича Яценюка в Донецкую область. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, рабочая поездка лидера "Фронта перемен" в наш регион переносится", - сетует Марина Пальчик.

Переносами визитов лидеров озаботились и донецкие коммунисты. Эпидемия, которую они упрямо величают "так называемой", заставила их отложить даже традиционное празднование годовщины Октябрьской революции. По словам первого секретаря Донецкого обкома КПУ Николая Кравченко, основные мероприятия Компартия в Донбассе проведет в декабре: встречи доверенных лиц Петра Симоненко с избирателями, собрание депутатов-коммунистов всех уровней (всего их будет около 600 человек), а прямо перед самым Новым годом в область нагрянет лидер коммунистов Петр Симоненко. Коммунисты уповают на то, что в "декабре ударят морозы, и грипп и респираторные инфекции успокоятся".

Впрочем, как можно судить из слов Н.Кравченко, все эти переносы КПУ не помеха: они уверены в хорошем результате в Донбассе. "Мы проводили социсследование двухнедельной давности. У нас был результат 20% - за Симоненко", - утверждает он. При этом коммунисты, как и "регионалы" тоже озабочены основной проблемой - "защитить результат". "Мы сегодня больше волнуемся за то, как сохранить (голоса - Ред.), а не агитируем. Мы знаем о том, что такое количество людей проголосует за нашего кандидата. Мы уже наметили мероприятия: после формирования избирательных комиссий мы будем предупреждать каждого члена комиссий об уголовной ответственности за фальсификацию, за оказание влияния на ход выборной кампании", - отметил Кравченко.

С оптимизмом смотрят в будущее и донецкие сторонники Сергея Тигипко. Говорят, грипп, конечно, скорректировал их планы ("Массовые мероприятия отменили", - сказал "Главреду" пресс-секретарь Донецкого областного штаба Тигипко Евгений Кудряшов), однако активности не убавил. "Готовимся активно (к выборам - Ред.), визит Тигипко будет скоро. Пока у нас визит, мы все в визите, он у нас будет трехдневный. А после визита, возможно, что-то и будет - и акции, и маски, и все это дело", - планирует Е.Кудряшов. О результате "тигипковцы" тоже не переживают - правда, непонятно, почему: то ли действительно верят в лучшее, то ли смирились с реальностью. В любом случае на вопрос о том, на что рассчитывают в итоге голосования со вздохом и улыбкой отвечают: "Ой… Победа, только победа".



В стране иллюзий



Как ни удивительно, но в победу верят даже там, где, казалось бы, все надежды на нее умерли, еще не родившись.

В областном штабе "Нашей Украины" настроение - бодрее некуда. По словам Антона Клименко, руководителя областного штаба Виктора Ющенко, "НУ" надеется, что результат на этих выборах для Виктора Ющенко в Донбассе будет выше, чем в 2004 году (а тогда, напомним, он едва перевалил за 2%). "Результаты работы президента, его команды, результаты работы местной власти должны дать свой эффект… Будьте уверены, что Ющенко, получивший громадную поддержку граждан Украины на Майдане, получивший поддержку более 50% населения, идет в президенты совсем не для того, чтобы получить рейтинг 3-5%. Ближе к Новому году нас ждет очень много сюрпризов, которые изменят ход этой кампании, и я уверен, мы увидим Виктора Андреевича во втором туре - это раз, и победителем этих выборов - это два", - оптимистично предрекает Клименко.

Впрочем, грипп внес свои поправки и в эти "сюрпризы". "Мы планировали ряд акций в Донецке и Донецкой области, в связи с карантином мы отменили часть, а часть перенесли на будущий период. По состоянию на сегодня мы заняты двумя вещами: мы стараемся в качестве благотворительной помощи обеспечить больницы, детские, школьные учреждения, садики и просто простых жителей Донецка масками и препаратами, которые носят профилактический характер для лечения гриппа", - отметил Антон Клименко. Помимо этого, нашеукраинцы посвящают свои усилия формированиям штабов и собеседованиям с доверенными лицами Ющенко. А вот палаточная кампания по обсуждению проекта Конституции Ющенко, которая анонсировалась еще летом, не проводится. "Мы прекратили ее до регистрации кандидата в президенты Ющенко, дабы, не дай Бог, не вызвать каких бы то ни было намеков у оппонентов на то, что это якобы агитационная кампания… Она должна была быть развернута сразу же после регистрации, но в свете карантина во избежание нанесения какого бы то ни было вреда здоровью жителей региона мы палаточную кампанию не проводим. Я думаю, что за неделю-две ситуация с эпидемией и карантином будет решена, все войдет в нормальное русло, и через пару недель мы вернемся и к массовым акциям, массовым мероприятиям, и к палаточной кампании, и к кампании "От двери до двери", - обещает глава областного штаба Ющенко.

На этом фоне планы Блока Литвина кажутся совсем уж мелкими. По словам главы Донецкой областной организации "Народной партии" Игоря Аровина, Блок уже начал свою палаточную кампанию, а заодно и агитацию по районам области и прием граждан, однако на практике все это выглядит очень вяло. И дело тут вовсе не в гриппе. Даже визит в Донбасс самого Владимира Литвина, который состоялся еще до эпидемии, анонсировался очень слабо, а когда многие журналисты все же попросили на него аккредитации, в донецкой пресс-службе Блока просто предлагали им звонить в Киев и бросали трубки.

Но несмотря на это - надежды у "литвиновцев" очень амбициозные. "Планируем выходить во второй тур. По Донецкой области будем выходить на максимальный результат. Мы себе цифр не ставим, мы себе ставим задание работать", - отмечает Аровин в комментарии "Главреду". По его словам, применительно к Литвину нужно говорить не о сторонниках, а о симпатиках, и он уверен, что последних в Донбассе - больше половины, просто не все в этом признаются.



"Чужим не светит"



Впрочем, несмотря на всю эту бурю планов, на практике выясняется, что предвыборная кампания в Донбассе пока еще даже не набирает обороты. Единственное, что сегодня напоминает дончанам о предстоящем в январе голосовании, - это рекламные плакаты на улицах. Улыбаются с них донбассовцам преимущественно Виктор Янукович и Владимир Литвин, а кроме того кое-где можно увидеть сообщения о том, что "Вона працює", остальные же кандидаты, видимо, этого вида агитации за себя любимых пока не освоили. Еще печальнее дело обстоит с палатками - пока эта ниша безраздельно принадлежит Арсению Яценюку - его "милитари"-палатки вкупе с газетами, которыми регулярно снабжают граждан, можно встретить, пожалуй, на большинстве донецких улиц. Впрочем, в день визита в регион народных депутатов от Партии регионов в одном из сел красноармейского района была замечена еще и голубая "региональная" палатка, однако простояла она недолго - на обратном пути парламентариев ее уже не было.

"В городе тихо до безобразия, - делится с "Главредом" впечатлениями 40-летний житель Донецка Дмитрий Михайлов. - Если бы не реклама по телевизору и не статьи в газетах, можно было бы забыть о том, что 17 января придется идти голосовать. Никаких митингов, никаких концертов, никаких ленточек и флажков, к которым все привыкли. Я не вижу, чтобы шла предвыборная кампания", - резюмирует он. По мнению донбассовцев, проблема даже не в угрозе гриппа - все дело в специфике самой Донецкой области. "Все политики привыкли, что в Донбассе может победить только Виктор Янукович. Сам Янукович в этом уверен на все сто! Зачем же агитировать? Тимошенко, Ющенко, Яценюк - все они понимают, что не получат здесь "копейки", так что им тоже не резон стараться", - рассуждает 35-летняя дончанка Екатерина Рыбалко.

Однако, по мнению экспертов, если кандидаты не начнут работать активнее, на предстоящих выборах в Донбассе впору ожидать рекордно низкой явки, и ударит это прежде всего по самому Януковичу. По мнению директора международного Института политической экспертизы (Россия) Евгения Минченко, "опасность" исходит прежде всего от сторонников Партии регионов: "При росте рейтинга Януковича избиратели, его поддерживающие, не верят в победу Виктора Федоровича сегодня. Или считают, что он может выиграть электорально, но не сможет удержать позиции технически. Альтернативой не является Коммунистическая партия - в восприятии избирателей сегодня Коммунистическая партия - это составная часть истеблишмента, это составная часть системы, она уже не воспринимается, как некая оппозиция… Проблема Партии регионов, на мой взгляд, прежде всего в том, что это некий бизнес-проект, а идеологически заряженного проекта сегодня не существует", - считает он.

Впрочем, даже невзирая на такой настрой, социологические исследования для ряда кандидатов все равно продолжают оставаться неумолимыми: даже при низкой явке безоговорочным победителем в Донбассе все равно останется Партия регионов. Согласно опросу компании "Research & Branding Group", который был проведен в октябре текущего года, почти 47% жителей Донбасса по-прежнему готовы голосовать за Януковича. На этом фоне данные других кандидатов выглядят очень грустно: Юлию Тимошенко готовы поддержать 7,1%, Арсения Яценюка - 5,8%, Петра Симоненко - 4,7%, а Сергея Тигипко - 4,4%. Рейтинги же Владимира Литвина и Виктора Ющенко и вовсе находятся на уровне статистической погрешности - у Литвина 1,5% сторонников, у Ющенко и вовсе - 0,9%. Все потому, утверждают эксперты, что все кандидаты, кроме главного "регионала", так и остались для Донбасса чужими. И невзирая даже на тотальное разочарование в Януковиче и раздражение от его деятельности, дончане все равно не готовы отдавать свои симпатии кому-то другому: здесь по-прежнему с антипатией относятся к "чужим", даже если "свои" тоже не внушают доверия.