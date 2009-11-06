В Раде меняли старосту и наращивали долги

6 ноября 2009, 19:15

В Верховной Раде сегодня вроде бы были поставлены точки сразу в двух эпических историях, будораживших парламент долгое время: повышении соцстандартов и смене руководства фракции НУНС.

Тем не менее, недовольные исходом обеих эпопей намерены эти точки превратить в запятые.

Начало последнего на этой неделе пленарного дня не предвещало никаких глобальных событий: почти три часа (с получасовым перерывом) депутаты занимались в основном взаимными обвинениями. Единственным конструктивом было принятие за основу проекта Жилищного кодекса и внесение изменений в закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Но этот обманно-успокаивающий маневр нашу бдительность не усыпил – в кулуарах депутаты активно обсуждали возможность окончательного завершения внутреннего переворота в НУНС. Иными словами, снятия Николая Мартыненко с должности главы фракции.

Партия регионов в это время активно «дожимала» оппонентов повышения социальных стандартов – «регионалы» хотели сегодня же принять предложенный Президентом законопроект о внесении изменений в госбюджет на текущий год. Напомним, он предусматривает выделение денег на возросшие зарплаты и пенсии за счет экономии на обслуживании внутреннего госдолга. «Начиная со вчерашнего дня, народные депутаты из фракции БЮТ делают все для того, чтобы затянуть голосование по изменениям в Госбюджет. Но фракция Партии регионов сделает все возможное, чтобы эти изменения были проголосованы», - заявил журналистам заместитель лидера ПР Александр Ефремов.

Определенного успеха ПР таки смогла добиться: Рада проголосовала за изменение повестки дня и продолжение пленарного заседания до рассмотрения этого вопроса. Стоит отметить, что численность депутатов в сессионном зале за весь парламентский день ни разу не превысила сотни человек, поэтому нардепы были вынуждены демонстрировать потрясающую ловкость рук, успевая голосовать еще и за отсутствующих коллег.

За президентский проект решили голосовать даже коммунисты, что отдельно отмечали в своих выступлениях. «Фракция коммунистов впервые поддерживает законопроект Президента», - заявил Адам Мартынюк, сорвав аплодисменты у части зала.

Фракция БЮТ сопротивлялась голосованию, как могла. Особенно активно вел себя Олег Ляшко. После того, как парламентарии отказались предоставить слово для выступления заместителю министра финансов Анатолию Матвийчуку, Ляшко ворвался в президиум и начал крайне агрессивно пререкаться с председательствующим на заседании Александром Лавриновичем. Вслед за Ляшко в президиуме появился его давний оппонент и «спарринг-партнер» Владислав Лукьянов, принявшийся активно оттягивать БЮТовца от первого вице-спикера. Атмосфера накалялась, казалось, что драка может начаться в любую секунду. Впрочем, совместными усилиями нескольких нардепов негодующего Ляшко все же удалось успокоить.

Стало понятно, что в схватке за госбюджет «регионалы» и их союзники возьмут верх – за принятие закона в целом проголосовали 246 депутатов. Оппоненты из БЮТ не сдавались - вице-спикер Николай Томенко заявил, что легитимность закона о повышении соцстандартов будет оспорена в Конституционном суде.

В то же время было очевидно, что главным событием дня станет отнюдь не продолжение заботы о неимущих, а переворот в НУНС. С самого утра спикер Владимир Литвин посоветовал «нунсовцам» Андрею Парубию (требовавшему объявить об отставке Мартыненко) и Анатолию Матвиенко (выступавшему против этого) разобраться внутри фракции. «Между собой определитесь, кто будет у вас старостой», - сказал Литвин. Но «определиться» у депутатов от НУНС никак не получалось.

Напомним, что сторонники Мартыненко придерживаются версии о фальсификации протокола заседания фракции, в котором говорилось о принятии решения об отставке Мартыненко, да и отсутствии самого заседания. Более того, во вторник Роман Зварыч сообщил журналистам о результатах деятельности группы по расследованию этого вопроса (в которую кроме него самого вошли еще Анатолий Матвиенко и Борис Тарасюк). По словам Зварыча, было обнаружено ровно десять доказательств того, что протокол является поддельным: не указано количество депутатов, проголосовавших «против» или воздержавшихся, отсутствует номер протокола, листы с подписями сделаны по разным шаблонам и т.д.. Тогда Зварыч заявил и о возможности привлечения фальсификаторов к уголовной ответственности за подделку документов, но отметил, что инициировать это может только пострадавшая сторона – сам Николай Мартыненко. При этом Зварыч указал, что «потерпевший» делать этого пока не намерен – «чтобы не разжигать войну внутри НУНС».

Однако после того как сегодня первый вице-спикер Александр Лавринович с парламентской трибуны официально заявил об отставке Мартыненко, миролюбия у Зварыча резко поубавилось. Депутат заявил о предстоящем обращении в Окружной админсуд Киева (с опротестованием действий Лавриновича) и в Генеральную прокуратуру (относительно подделки документов).

Оказавшаяся в распоряжении «Главреда» копия обращения фракции НУНС к Владимиру Литвину с требованием огласить об отставке Мартыненко и правда вызывает некоторые сомнения в своей подлинности. В частности, прилагающийся к письму протокол существенно отличается по форме и содержанию от того, который «Главред» опубликовал в октябре, сразу после начала всей этой истории. В частности, в сегодняшней версии протокола заседания фракции от 23 октября, на котором якобы и было принято решение об отставке Мартыненко, появилось еще одно основание смены фракционного лидера – совмещение Мартыненко должностей главы фракции и главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, что противоречит Регламенту ВР. В октябрьском протоколе пустым осталось поле «Заместитель главы депутатской фракции», который должен был обеспечить подачу соответствующих материалов в Аппарат Рады. А в сегодняшнем протоколе эта обязанность возлагается на «Уполномоченного депутатской фракции НУНС» Андрея Парубия.

Кстати, по словам Зварыча, уполномоченным фракции Парубий не является. «Он присвоил себе эти полномочия, а это еще одна статья криминального кодекса», - сгущал тучи над головой Парубия Зварыч.

Сам Парубий, ставший одним из основных ньюсмейкеров пленарного дня, уверен, что протокол заседания фракции настоящий, и Мартыненко ее главой больше не является. А отзыв некоторыми депутатами своих подписей под требованием снятия Мартыненко (еще одно обвинение со стороны Зварыча) Парубий считает «несущественным».

Приведет ли смена лидера НУНС (если ее все-таки не удастся оспорить) к переформатированию коалиции, пока неизвестно. По крайней мере, Николай Томенко заявил сегодня об образовании «временной антиправительственной коалиции, в которую входят Партия регионов, коммунисты, Блок Литвина и пропрезидентская часть «Нашей Украины». «Если Ющенко и Янукович смогли договориться о создании новой коалиции, то ее надо объявить на следующей пленарной неделе», - отметил Томенко.

Произойдет ли это на самом деле, или же это очередная буря в стакане воды и попытка обнаружить заговор там, где его нет, наверняка станет известно в скором времени.

P.S. Пока это материал готовился к выходу, стало известно еще об одном следствии сегодняшнего парламентского дня – фракция БЮТ выступила с требованием отставки вице-спикера Александра Лавриновича. БЮТовцы аргументировали это многочисленными нарушениями регламента, которые Лавринович допустил, председательствуя на заседании. Лавриновича обвинили в том, что он «назначен главным исполнителем разработанного Партией регионов сценария по превращению украинского парламента в главный центр фальсификаций». 150 подписей БЮТовцы для этого уже собрали.
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