Революции изменяют мир

Как бы сложилась судьба Украины, если бы в 1917 году большевикам не удалось взять власть? Несмотря на то, что история не знает сослагательного наклонения, на этот вопрос в пресс-центре «Главреда» согласились ответить историки: член Центрального комитета Компартии Украины, кандидат исторических наук Сергей Гмыря и ведущий эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины, кандидат политических наук Александр Палий.

Эксперты оказались идеологическими оппонентами, их диалог в «Главреде», скорее, напоминал битву и не привел к общему знаменателю.

Предлагаем вашему вниманию обе точки зрения. А право давать оценку сказанному мы оставляем за читателями «Главреда».



Если бы не Октябрьская революция, Украины бы не существовало



Коммунист Сергей Гмыря уточнил, что Октябрьская революция началась не 7 ноября 1917 года, а несколькими неделями раньше. Причем не в Петрограде, а в украинском Луганске. «1 октября, за несколько недель до известных событий в Петрограде, советская власть впервые была установлена в украинском городе Луганске», - рассказал историк.

Сергей Гмыря признался, что ему «трудно гадать» о том, что бы было, не случись Октябрьской революции, однако попробовал пофантазировать на заданную тему.

«Центральная рада в 1918 году пригласила в Украину немцев, в 1919 году Петлюра заключил унизительное экономическое соглашение с Антантой, а в 1920 году половину Украины он отдал Польше». По мнению коммуниста, не трудно предположить, к чему могла бы привести такая политика в дальнейшем – «Украины просто бы не существовало не только как государства, но и как страны, а украинцев бы не существовало как народа», - сказал он.



Октябрьская революция начала серию геноцидов



«В тех войсках, которые воевали против Украинского государства в 1917-20-х годах и далее, абсолютное большинство составляли русские, башкиры, евреи, латыши. Украинская часть там составляла максимум 15-20%», - рассказал Александр Палий.

Историк сравнил Октябрьскую революцию с приходом к власти Гитлера в Германии. По его мнению, события 1917 года стоили Украине очень дорого: «это и миллионы погибших во время гражданской войны, и остановка в развитии государства».

Что касается территориальных границ, то Александр Палий уверен, что «и западные территории, и другие территории, населенные украинцами, были бы обязательно возвращены в состав Украины – просто такова логика процесса формирования национальных государств, которое происходило в то время в Европе».

По словам историка, до 1917 года рождаемость в Украине была сравнима с китайской. Кроме того, «вопреки всем имперским ограничениям, украинцы в экономике занимали порядка 23% должностей».

Александр Палий уверен, что на тот момент ничто не могло остановить развитие украинской государственности, «кроме геноцида». «Октябрьская революция начала серию геноцидов на уничтожение Украины и на «очищение» Украины от украинцев», - сказал он.

«Когда Украина была независимой, она имела образование, она имела экономику, она имела хорошую демографию, когда Украина попала в имперскую кабалу, она сразу же деградировала», - подвел итог историк.



Советская Украина вошла в десятку передовых стран мира



Сергей Гмыря не согласился с оппонентом в том, что украинские территории, подаренные Петлюрой Польше, были бы возвращены. «Я один раз предал, я второй раз предал, я третий раз предал, но потом, по вашей логике, я бы все вернул»? - спросил коммунист и перечислил преимущества, которые получила Украина, став советской республикой:

1.Воссоединение украинских земель;

2.Вхождение Украины в десятку передовых экономических и культурных стран мира.

«Это факт, который нельзя опровергнуть в принципе», - сказал историк.



Украинские коммунисты работают на другую страну?



«Коммунисты для Украины – чуждая сила, которая представляет собой «пятую колонну» и которая не уважает государственных и национальных символов», - считает Александр Палий.

По словам эксперта, украинские коммунисты «работают на другую страну». Правда, «были борцы украинского характера в Коммунистической партии, - признал историк, - но они были уничтожены физически в начале 1920-х годов».

Александр Палий считает, что членами Коммунистической партии являются в большинстве своем люди преклонного возраста, которые «просто паразитируют на старческой склонности к ностальгии». «У них вчерашнее и позавчерашнее заменяет сегодняшнее», - сказал он.

Более того, историк считает, что коммунисты, беря пример с идейных оппонентов, зарабатывают эксплуатацией человека человеком.

«Коммунисты живут в капиталистическом обществе», - объяснил Сергей Гмыря. «И не надейтесь, что мы не будем использовать все возможности, которые оно дает для того, чтобы бороться против вашей власти», - заявил коммунист и добавил, что один из основоположников марксизма – Фридрих Энгельс – был «крупным предпринимателем».

«Да, среди коммунистов есть богатые люди, но их процент не больше, чем процент богатых в целом по стране», - сказал Сергей Гмыря.



Революция – это не хорошо и не плохо



По наблюдению Сергея Гмыри, «всякое событие, которое нравится, спешат обозвать революцией». «Революция – это не хорошо и не плохо. Без революции мир не развивается», - пояснил коммунист.

«Бывают такие революции, которые захлебываются в крови», - парировал Александр Палий. Вместе с тем, во время Оранжевой революции «все люди улыбались, потому что понимали, что делают хорошее дело». Кроме того, по словам историка, в дни Майдана преступность сократилась на 30%, «а во время Октябрьской революции были массовые убийства».



У настоящего коммуниста праздник – в сердце!



«Историю надо оставить историкам», - уверен Сергей Гмыря. В частности, коммунист «категорически против того, чтобы СБУ занималась вопросами истории». Для Сергея Гмыри достаточно личного убеждения в правильности взгляда на историю. «И точка», - сказал коммунист.

Пышно отпраздновать 92-ю годовщину Октября коммунистам вряд ли удастся – в связи с эпидемией гриппа массовые собрания не приветствуются. Но у Сергея Гмыри «праздник в сердце». Завтра коммунист намерен возложить цветы к памятнику Ленину и «выпить несколько рюмок водки».

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