Подарунок Клауса

9 ноября 2009, 10:09

Конституційний суд Чехії визнав, що Лісабонський договір не суперечить основному закону країни.

Таким чином, було ліквідовано останню перешкоду, яку поставив перед собою президент цієї країни Вацлав Клаус. «Поставив перед собою» – точне визначення ситуації: до Конституційного суду Чехії звернулася група сенаторів, які поділяють погляди президента країни. Сам він, утім, не надто вірив у вердикт суддів і тому висунув умову лідерам Європейського Союзу. Умова ця виглядала неприйнятною, і тому здавалося, що на окремі поступки Празі ніхто не піде. Президент Чехії побоювався, що Лісабонський договір поставить під сумнів так звані декрети Бенеша, що стали правовою базою для виселення судетських німців із території колишньої Чехословаччини. Але на нещодавньому саміті у Брюсселі лідери країн ЄС із вимогою президента Чехії погодилися. Вацлаву Клаусу просто нікуди було відступати. Думали, що поспішати з підписанням Лісабонського договору він не буде. Адже наступного дня після історичного засідання суду розпочався візит президента Чехії до Сполучених Штатів. Проте Клаус вирішив не марнувати часу і підписав угоду практично відразу. Не випадково ж він порівняв документ із катком, який уже нікому не зупинити. Сенс у діях чеського президента був. Йому необхідно було відтягнути час – не до нескінченності, звісно. А до парламентських виборів у Великобританії. Їх імовірний переможець, Девід Камерон, обіцяв у разі успіху провести в країні референдум щодо підтримки Лісабонського договору. З огляду на настрої жителів Об’єднаного Королівства, можна було розраховувати на їхню відмову щодо підтримки документа. І, таким чином, угоду було б поховано остаточно. Але після того, як відбувся референдум в Ірландії і договір підписав польський президент Лех Качиньські, Вацлав Клаус лишився на самоті. І можливості відтягувати час до парламентських виборів у Великобританії і референдуму, обіцяного консерваторами, у нього просто не залишилось. Та й якщо мислити реалістично: у чому насправді зацікавлений Девід Камерон? У тому, щоб пообіцяти своїм виборцям референдум, чи в тому, щоб провести його насправді? А так – і євроінтегратори ситі, і євроскептики цілі. Адже насправді вже сам Лісабонський договір є компромісним документом у порівнянні з так званою Євроконституцією, благополучно проваленою французами і голландцями. Саме тому, що широкий план європейської інтеграції виявився неприйнятним для жителів країн-членів ЄС, Німеччина і Франція, які побоювалися некерованості розширеного співтовариства і запропонували прийняти нову, набагато обережнішу угоду. І боротьба проти неї виглядає швидше позиційними боями після битви, що поховала Конституцію Євросоюзу. Саме тому, після підписання Вацлавом Клаусом Лісабонського договору, євроскептикам не варто особливо турбуватися. Ця угода і є їхнім справжнім компромісом із євроінтеграторами. Для України підпис Клауса – справжній подарунок. Президент Франції Ніколя Саркозі ще у червні попереджав, що без схвалення Лісабонської угоди розраховувати на подальше розширення ЄС не доводиться. «Мені здалося б дуже дивним, якби 27 країн-членів ЄС не змогли домовитися з приводу реформування інститутів Євросоюзу – і водночас змогли прийняти до своїх лав 28-му, 29-ту, 30-ту країну», – заявив Саркозі. Тепер виникла перспектива можливого прийняття України хоча б у майбутньому – бо провідні країни ЄС уже не побоюватимуться впливу української політичної та підприємницької еліти на будівництво єдиної Європи, а просто візьмуть відстаючу країну «на поруки» (якщо схочуть). Але разом із тим українці повинні усвідомлювати те, чого не розуміли поляки чи чехи: тепер приєднання до ЄС насправді стає відмовою від частини державного суверенітету на користь єдиної Європи та її керівництва. З точки зору сучасних політичних процесів у цьому, можливо, немає ніякої трагедії. Але для того, щоб агітувати «за» чи «проти» вступу до ЄС, слід чітко усвідомлювати те, до якої співдружності ми хочемо приєднатися.

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