Почем «золотой дождь» для народа?

Чтоб мы так жили, как Тимошенко и Янукович наобещали.

В традиционном соревновании Тимошенко и Януковича – кто больше наобещает избирателям в своей предвыборной программе – на этот раз победил последний.



Имидж «крепкого хозяйственника» не помешал лидеру Партии регионов пролить на исстрадавшихся от гриппа и кризиса граждан «золотой дождь» обещаний в виде увеличения «социалки», налоговых каникул и ускоренного принятия «нужных» решений.



«Почую кожного» за 280 млрд. грн.

Самое дорогое обещание программы Януковича – построить за счет госбюджета 1 млн. квартир для молодежи, бюджетников, малообеспеченных и инвалидов в течение десяти лет. То есть, в год – по 100 тыс. квартир.

Даже если предположить, что каждый получит однокомнатную квартиру площадью 41 кв.м, а средняя стоимость квадратного метра в 2010 году не превысит 4,715 тыс. грн. (прогноз Минрегионстроя), каждая квартира обойдется казне в 193,3 тыс. грн. (около $25 тыс.). Это значит, что в год социальное жилье обойдется казне в 19,3 млрд. грн. (100 тыс. квартир * 193,3 тыс. грн.). И так в течение десяти лет!

Еще одно обещание из разряда дорогостоящих – переход с 2011 года на контрактную армию. Увы, «добрые намерения» лидера оппозиции не учитывают большого количества побочных затрат. Во-первых, необходимо позаботиться об увеличении зарплат людей «в погонах». Иначе ждать желающих «послужить Отчизне» за 1,5-2 тыс. грн. придется очень долго.

Во-вторых, увеличение зарплат военных неминуемо приведет к перерасчету военных пенсий и повышению социальных стандартов для людей «в погонах» из МВД, СБУ и Погранслужбы.

В-третьих, существенно возрастут затраты на военную подготовку, вооружение, технику, топливо. Понятно, что профессиональные военные (да еще с повышенными зарплатами) должны быть загружены боевой подготовкой по полной программе, а не «облагораживанием» дач генералов.

Прибавим к этому стоимость квартир, обещанных Януковичем каждому выпускнику военного вуза. Не считая новобранцев, на 1 июля 2009-го года на квартирном учете в Вооруженных силах состояли 44,2 тыс. семей. Государство в этом году «умыло руки», и на жилье военнослужащим в общем фонде военного бюджета не выделило ни копейки. Запланированные в спецфонде 755,7 млн. грн. еще необходимо заработать. Итого, долг Отчизны перед ее защитниками по обеспечению жильем составил 8,5 млрд. грн. (44,2 тыс. семей * на 193,3 тыс. грн.).

Можно и дальше продолжать перечень затрат на военную реформу, но очевидно одно: сумма порядка 150 млрд. грн. в украинском «дырявом» бюджете к 2011 году вряд ли найдется.

Следующее фантастическое обещание Виктора Федоровича – довести численность населения страны до 50 млн. граждан уже в 2020 году. Пути реализации этого намерения неизвестны, поэтому оценить его «стоимость» для бюджета трудно.



Кроме того, это намерение абсолютно не вписывается в нынешние демографические реалии: только за 8 месяцев текущего года убыль населения Украины составила 136,2 тыс.



Госкомстат Украины публикует шокирующие данные: более половины украинских семей (62,2%) не имеют детей! Из тех, кто отважились завести «чадо», большинство пар (70%) ограничиваются одним ребенком, еще четверть семей имеют двух детей и только 5% – трое и больше «цветов жизни». Такими темпами украинцев к 2030 году будет 30 млн. (прогноз ВОЗ), а через пару-тройку сотен лет – неизвестно, останется ли вообще.



На заграничных мигрантов надежды мало: в 2008 году их прибыло в Украину всего 8,7 тыс. Открытие границ для переселенцев из беднейших стран «третьего мира» – тоже не выход.



Да и расчеты показывают, что такой «бэби-бум» обойдется казне «в копеечку». Как и на предыдущих выборах, Янукович оседлал риторику защиты «народного интереса», предложив увеличить выплаты помощи при рождении:

– первого ребенка – с 12,24 тыс. до 25 тыс. грн.;

– второго – с 25 тыс. до 50 тыс. грн.;

– третьего и больше – с 50 тыс. до 100 тыс. грн. Правда, с 2011 года.



Воспользуемся статистикой за 2008 год, когда родилось 510,6 тыс. детей. 70% семей (357,4 тыс.) имеют одного ребенка, 25% семей (127,6 тыс.) – двух и 5% (25,5 тыс.) – трех и более детей. Выходит, что при сохранении нынешних темпов рождаемости на указанные цели дополнительно понадобится около 9 млрд. грн. (357,4 тыс. х (25 тыс. - 12,24 тыс.) + 127,6 тыс. х (50 тыс. - 25 тыс.) + 25,5 тыс. (100 тыс. – 50 тыс)).



Если цель данной акции – увеличить рождаемость – будет достигнута, расходы еще возрастут. Правда, здесь необходимо сделать существенную оговорку. Вся сумма целиком в течение года выплачивается только на первого ребенка. На второго же она растягивается на два года (сразу 4840 грн.), а на третьего и последующих детей - на 3 года (сразу 5000 грн.). То есть, нагрузка на бюджет будет расти с каждым годом, достигнув пика в 2013 году. А там, как известно, уже все выборы (президентские, парламентские, местные) пройдут.



О безграничной любви Партии регионов к детям свидетельствует и предложение выплачивать всем детям от трех до тринадцати лет – 250 грн., а от 13 до 18 лет – аж пятьсот.



Согласно данным Госкомстата, в Украине насчитывается 6,4 млн. «недорослей» в возрасте до 14 лет и еще и 6,8 млн. граждан от 15 до 24 лет. По приблизительным подсчетам (градация Госкомстата несколько отличается от предложенной ПР), данная инициатива потребует ежегодно 3 млрд. грн.



Кстати, данная инициатива – яркая иллюстрация народной мудрости «обещанного три года ждут». Не сложно догадаться, что это обещание рассчитано не на 2010 год, а, как минимум, на 2013-й (когда родившиеся в 2010 году дети достигнут 3-летнего возраста). К тому же, неясно, будут ли распространяться указанные выплаты на все семьи или только малообеспеченные и многодетные? Ныне ежемесячную помощь получают только малообеспеченные семьи. Тем не менее, для получения электоральных дивидендов инициатива, безусловно, сгодится.



Дальше – больше. Лидер ПР обещает всем ипотечное кредитование не больше чем под 7% годовых. Первое, что приходит на ум – кто заплатит за дешевые кредиты, ведь мало кто поверит, что инфляция в Украине в ближайшие годы опустится ниже 7%.



Ни один коммерческий банк кредитовать физлиц себе в убыток не станет, значит, разницу между нынешними коммерческими ставками (20-25%) и обещанными 7% будет доплачивать государство (13-18% годовых).



По состоянию на октябрь прошлого года, общий объем ипотечных кредитов, выданных физическим лицам, составлял 60,5 млрд. грн. Соответственно, в случае внедрения данной схемы в 2010 году государство должно доплатить 10,8 млрд. грн. на компенсацию процентных ставок (18%*60,5 млрд. грн.). И это только в первый год! А ведь кредиты выдаются сроком на 10-30 лет. И с каждым годом эти обязательства будут расти: придется компенсировать ставки и по старым кредитам, и по новым, не считая всевозможные дополнительные платежи.

Аналогично, на миллиарды гривен потянет предложение лидера оппозиции компенсировать проценты по кредитам инвесторам сельхозпроектов. При этом программа старательно уходит от ответа о рынке земли. Если земля не может выступать залогом, то совершенно не понятно, как можно «уболтать» банки на льготные кредиты для сельхозсектора, разве что компенсировать им разницу, как и в случае с ипотекой.

В сфере образования Янукович предложил еще одну весьма интересную инициативу – увеличить квоту бюджетных мест в вузах до 75%. По этому поводу можно отметить следующее. Согласно данным Минобразования, на 2008-2009 учебный год в вузах ІІІ-ІV уровней аккредитации на средства государственного и местных бюджетов обучаются 848,5 тыс. студентов (36%). Себестоимость подготовки одного специалиста в государственном вузе в 2009 году составила более 10 тыс. грн.



Чтобы обеспечить квоту в 75%, число студентов-бюджетников необходимо увеличить на 919 тыс. человек, а затраты на их подготовку – на 9,1 млрд. грн.



В вопросе медобеспечения Янукович пообещал довести финансирование здравоохранения поэтапно до 10% ВВП. Правда, тут Виктор Федорович немного слукавил, не назвав конкретных сроков.



По данным Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, доля расходов на медицину по отношению к ВВП в 2007 году составляла 3,4%, в 2008 – 3,3%, в 2009-м – 2,9%, в 2010 (проект) – 3,2%, то есть, расходы и близко не приближались к заветной цифре в 10%.



Чтобы обеспечить финансирование медицины в размере 10% ВВП, потребуется 117,8 млрд., то есть на 70 млрд. грн. больше, чем заложено в общем фонде проекта бюджета на 2010 год (47,5 млрд. грн.).



Как и Тимошенко, лидер оппозиции обещает развитие инфраструктуры сельской местности, строительство дорог, больниц, школ. К сожалению, эти приоритеты не поддаются более-менее точной количественной оценке. Ясно, что расходы будут огромными, но неизвестно, кто и когда их понесет.



К сожалению, Виктор Федорович ни словом не обмолвился в своей программе «Украина – для людей» о давно перезревшей проблеме реформирования ЖКХ. А то б еще пару-тройку миллиардов смело можно было накинуть.



В этой ситуации логично возникает вопрос – где взять деньги на «брак по расчету» с электоратом? Особенно, если учесть обещание Януковича предоставить малому и среднему бизнесу налоговые каникулы на 5 лет, а также снижение ставок НДС и налога на прибыль. Кстати, вводить налоги на роскошь лидер ПР, в отличие от своей главной конкурентки, не собирается.



В стремительный рост ВВП в будущем году слабо верится. Возможно, лидер оппозиции планирует добиться этого за счет «действенной инвестиционно-инновационной модели развития», однако механизм ее построения не известен. Обещание привлечь в экономику Украины к 2014 году $50 млрд. инвестиций впечатляет (в 2008 году эта сумма не превысила 7,5 млрд. грн.). Но главное здесь не цифры, а как именно будет обеспечен рост инвестиций. Об этом в программе – ни слова.



Таким образом, план Януковича потребует ежегодно, дополнительно к текущим расходам, 280 млрд. грн. (при условии повышения расходов на медицину со следующего года). Расчеты хотя и приблизительные, но впечатляющие.



«Горящие» предложения Тимошенко на 200 млрд. грн.



Юлия Владимировна, в свою очередь, тоже наобещала «с три короба»: развитие наукоемких отраслей, уменьшение кредитных ставок до «европейского» уровня, внедрение энергосберегающих технологий, развитие нетрадиционных источников энергии, развитие сельской инфраструктуры и так далее.



Снова «вечная» подготовка Украины к капитализации аграрного сектора и созданию всей необходимой инфраструктуры. Отдельный пункт – строительство новых нефте- и газопроводов и нефтеперерабатывающих заводов. Возникает только один вопрос – если действующие НПЗ и нефтепровод «Одесса-Броды» не загружены на полную мощность, зачем строить новые?



В рамках защиты прав миноритарных акционеров премьер-министр предусмотрела «выплату им ежеквартальной прибыли». Но абсолютно непонятно, как это будет реализовано на практике. Соответствующее решение должно принять общее собрание акционеров. Кроме того, кто будет нести расходы на модернизацию предприятий – только крупные акционеры?

Из более-менее конкретных обещаний Тимошенко – обеспечить больницы в течение трех лет современным медицинским оборудованием и автомобилями скорой помощи. Цена претензий очень высока. Помните, как доктор Хаус, герой одноименного сериала, не уставал повторять: «На томографию, на томографию, на томографию!». Так вот стоимость такого чуда медицинской техники для больницы в Ровно составила 48 млн. грн. Для обеспечения томографами 2,9 тыс. больниц в масштабах Украины потребуется порядка 139,2 млрд. грн. И это, не считая расходов на другое оборудование, медикаменты, повышение зарплат врачам и так далее.

Не забыла Тимошенко и про свою любимую «фишку» – выплату в полном объеме обесцененных вкладов в Сбербанке СССР на протяжении трех лет. Учитывая заложенный ресурс на эти цели на 2010 год, общий объем задолженности – 111,15 млрд. гривен и темпы их погашения, для возвращения сбережений потребуется свыше 400 лет. К такому выводу пришли специалисты Секретариата Президента. Либо в течение трех лет из бюджета необходимо выделить на эти цели по 37 млрд. грн.

Как известно, главный приоритет любого кандидата в президенты – это перевыполнение социальных обязательств. Тимошенко – не исключение. Каждому пенсионеру она пообещала пенсию в размере не менее 60% средней зарплаты, которую гражданин получал до выхода на пенсию.



Звучит красиво, но цена вопроса – почти 4 млрд. грн. Чтобы довести среднюю пенсию по состоянию на сентябрь 2009-го (898,4 грн.) до 60% средней зарплаты (1178 грн.), каждый пенсионер (13,7 млн.) условно должен получить надбавку в размере 280 грн. Итого, Пенсионному фонду потребуется найти дополнительно 3,8 млрд. грн. – (13,7 млн. * (1178 - 898 грн.)).



Упразднение льготных пенсий для депутатов и министров, обещанное Тимошенко, конечно, позволит сэкономить средства и уменьшить трансферт из госбюджета в Пенсионный фонд. Определенный прирост поступлений в ПФУ обеспечит рост минимальной зарплаты. Но часть дотаций все же придется на себя взять государству.

Если Виктор Федорович выделился любовью к детям, то Юлия Владимировна, очевидно, спешит понравиться студентам, обещая им стипендию на уровне прожиточного минимума (825 грн.). В текущем году минимальная стипендия для учащихся ПТУ (436,7 тыс.) составила 200 грн., студентов I – II уровня аккредитации (393,3 тыс.) – 400 грн. и III – IV уровня аккредитации (2364,5 тыс.) – 530 грн.

Несложно подсчитать, что для поднятия всем стипендии до прожиточного минимума потребуется 1,1 млрд. грн. (436,7 тыс. студентов * (825-200) + 399,3 * (825-400) + 2364,5 * (825-530)).

Для выплаты помощи семьям с инвалидами (около 2,5 млн. человек) в размере 2000 грн. потребуется 5 млрд. грн.



Ипотечные новации Тимошенко очень похожи на предложения Януковича, только Леди Ю предлагает ипотеку под еще более «щадящие» проценты – 2-4% годовых. В этом случае государство придется ежегодно компенсировать ставку по кредиту порядка 20%, что составит 12,1 млрд. грн. Плюс к этому премьер-министр обещает налоговые льготы для банков, в зависимости от объемов выданных долгосрочных кредитов на развитие бизнеса.

Примечательно, что, наобещав гражданам и бизнесу с «три короба», Юлия Владимировна осторожно подошла к вопросу переходу армии на контракт, не обещая никаких конкретных сроков.

Конечно, можно считать данную программу стратегической «дорожной картой» на многие годы вперед. Однако, все равно неясно, где взять деньги на ее реализацию.

В дополнительные средства за счет борьбы коррупцией верится с трудом. Налог на роскошь и отмена «привилегированных» пенсий позволят сэкономить несколько миллиардов, но, учитывая «космический» масштаб обещаний, вряд ли помогут найти дополнительные 200 млрд. грн. И это не предел!

**** С сожалением приходится констатировать, что программы Януковича и Тимошенко – это совсем не те документы, которые необходимы стране после кризиса. В обеих программах катастрофически не хватает адекватных предложений, «как сделать, чтобы коррупция уменьшилась, бедных стало меньше, а богатых — больше».

Складывается впечатление, что оба кандидата подали программы только потому, что это требование ЦИК. Их «бело-сердечные» и «бело-голубые» сторонники готовы верить своим кумирам и без всяких программ, а оппонентов никакие доводы не убедят. Ну, а выполнять обещания после победы или нет – решать будет победитель. Ведь, как известно, истории побеждённых не существует.