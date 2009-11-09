Тимошенко пугает взяточников «грузинским вариантом»

Чтобы доказать факт преступления, взяточника нужно буквально «схватить за руку». Как правило, это возможно только при содействии взяткодателя: если, скажем, чиновник вымогает у бизнесмена «хабар», тот может пойти в милицию, а милиция (теоретически) снабдит его мечеными купюрами и следящими средствами, что и позволит зафиксировать процесс получения взятки.

Даже при этом количество «схваченных за руку» взяточников в Украине в последнее время зашкаливает – что говорит то ли о возросшей расторопности органов, то ли о возросшем количестве взяток. Что выросло точно, так это суммы «предложений» чиновникам: как уже писал «Главред» (см. «Дядя, возьми миллион!»), единоразовые доходы коррупционеров достигают миллионов долларов. При этом львиная доля зафиксированных МВД преступлений на этой почве касается именно что почвы – то есть сферы земельных отношений.

Видимо, оценив милицейскую статистику, премьер-министр Юлия Тимошенко 22 октября на совещании с губернаторами, посвященном вопросам выдачи земельных актов, сделала сенсационное заявление. «Министерство внутренних дел получило специальную команду, и они будут заниматься тем, что будут провоцировать взяточников, будут давать искусственные взятки, чтобы посмотреть, кто их берет», - заявила глава правительства.

«И, если нужно будет, будем возбуждать столько уголовных дел, сколько нужно», - подчеркнула она.

Насколько это заявление напугало коррупционеров, сказать трудно. Зато оно вызвало резкую реакцию оппозиции. Все дело в том, что в Уголовном кодексе существует статья 370, которая совершенно однозначно гласит: «Провокация взятки, то есть сознательное создание должностным лицом обстоятельств и условий, обуславливающих предложение или получение взятки, чтобы затем разоблачить того, кто дал или получил взятку, карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет». А за то же деяние, совершенное представителем правоохранительных органов, этому самому представителю «светит» от трех до семи лет.

Таким образом, поручение Тимошенко юридически было попыткой добиться незаконных действий от органа власти, каковым является МВД. Причем попыткой, совершенной с использованием служебного положения. Согласно ст. 344 УК, такое деяние может караться лишением свободы до трех лет.

И если поручение Тимошенко действительно существовало в природе, то под суд должны были бы пойти – по разным статьям – как сама глава правительства, так и всякий милиционер, который рискнул бы это поручение реализовать.

Справедливости ради следует сказать, что оформленного по всем канонам поручения Тимошенко МВД провоцировать взятки никто не видел. Тем не менее, 27 октября народный депутат Украины от Партии регионов, секретарь комитета ВР по вопросам правосудия Елена Лукаш заявила, что обратилась по этому поводу в Генпрокуратуру. По мнению госпожи Лукаш, Тимошенко совершила должностное преступление, подпадающее под признаки ст. 343 УК «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа» и ч. 2 ст. 344 УК «Вмешательство в деятельность государственного деятеля».

Однако в стане Тимошенко и не подумали сдавать назад. 4 ноября председатель все того же комитета по правовой политике, БЮТовец Сергей Мищенко (в прошлом – прокурор Киевской области) зарегистрировал проект поправки в УК, которая сделала бы «провокацию взятки», по крайней мере, не противозаконным действием. В цитированной выше ст. 370 депутат предлагает убрать слова «получение» (взятки) и «получивший» (взятку). Таким простым методом предлагается сделать подсудной только провокацию кого-либо на дачу взятки – в то время как провокация принятия взятки с целью разоблачить взяточника становится ненаказуемой.

В сопроводительной записке к своему законопроекту депутат Мищенко указывает, что провокация взятки «в некоторых случаях» является «едва ли не единственным» способом выявления взяточников. «В частности, при решении так называемых земельных вопросов», - подчеркивает БЮТовец, и этот момент прямо перекликается с тем фактом, что о провоцировании взятки Тимошенко заговорила именно в связи со злоупотреблениями при выдаче земельных актов.

В то же время, опрошенные «Главредом» юристы сходятся во мнении, что предложенных депутатом Мищенко мер для того, чтобы узаконить провокацию взятки, недостаточно. Ведь никто не отменял другие статьи УК – о даче и получении взятки. А доказать в суде, что речь шла именно о спецоперации правоохранителей, будет непросто. И нововведение может, наоборот, только разнообразить технологии взяточничества и расширить возможности злоупотреблений со стороны правоохранителей.

«Предохранителем» от этих злоупотреблений могла бы стать продуманная система провоцирования. По такому пути пошли в свое время в Грузии, где президент Михаил Саакашвили инициировал специальную программу по выявлению коррупционеров на нижнем уровне госслужбы и правоохранительных органов. Наряду с принятием законодательных изменений, в грузинских органах создали «провокаторские» спецгруппы (их сотрудников набирали из незнакомых между собой людей, не замеченных ранее в особо тесных связях с силовиками). «Провокаторы» получали большие зарплаты и находились под строгим контролем высшего руководства силовых структур. В результате тысячи грузинских полицейских и госслужащих получили серьезные сроки (до восьми лет), зато сотрудники местных администраций, полицейские и даже дорожные патрули перестали вымогать у граждан «хабар» за выполнение своих прямых обязанностей.

Сегодня этот факт признают самые заядлые оппоненты Саакашвили внутри страны. Хотя они же его за это и критикуют. «Грузины – вольнолюбивый народ, с ними нельзя так поступать!» - не раз приходилось слышать автору этих строк от рядовых участников антипрезидентских протестов в Тбилиси прошлой зимой.

Среди украинцев, как известно, свободолюбие тоже распространено. «Если бы премьер имела время и привычку подумать, она пришла бы к выводу, что в Украине количество запретов в десять раз больше, чем в любой нормальной стране, а взятки порождаются именно запретами», - сказал «Главреду» депутат от ПР, первый замглавы комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Владимир Сивкович.

По его мнению, узаконенные провокации приведут «только к росту суммы взятки». В целом же, уверен депутат, бороться с коррупцией можно только системными методами – стратегическим сокращением количества запретов и количества чиновников.

Но есть у этой идеи и сторонники. Так, глава комитета ВР по национальной безопасности и обороне Анатолий Гриценко в свое время вносил в Раду аналогичные предложения. «Юлия Владимировна записала в свою программу не только эту идею, которую я озвучивал более полугода назад… Но это и хорошо, что она тоже выступает за это – значит, фракция БЮТ проголосует», - сказал он в интервью «Главреду».

Впрочем, господин Гриценко не уверен в возможности принятия подобного законопроекта во время выборов. И, наоборот, уверен в том, что даже в случае позитивного решения ВР закон ожидает президентское вето. Таким образом, вопрос радикальной борьбы со взяточниками переносится в необозримое будущее; в сухом же остатке пока остаются только заявления депутатов – и премьер-министра, которая, как оказалось, поставила телегу впереди лошади.