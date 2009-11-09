10 ноября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Политическое будущее Виктора Януковича».



В пресс-конференции приняли участие:



- директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала;

- директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко;

- руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.





Виктор Небоженко: На самом деле, он уже прекрасно знает, какое у него будущее. И в этом смысле Янукович – один из немногих политиков, который спокоен и сохраняет нервные клетки, в отличие от других. Он не сильно переживает насчет кризиса, он приобрел опыт мистических религиозных практик и это позволит ему в трудную минуту сообщить нам очень важное событие по поводу отхода от своей политической работы.

О чем идет речь? Я бы связал будущее Януковича с известной всем женщиной – Витренко. Ни Богословская (правый фланг), ни Витренко (левый фланг) никогда бы не решились пастись на электоральном поле Партии регионов во время президентских выборов, если бы они не получили «добро» со стороны Москвы.

Если вы помните, в прошлый раз Витренко помогал известный российский бизнесмен, который вел масонскую организацию с сомнительным названием «Русский клуб». Вы знаете, чем заканчиваются встречи богатых российских бизнесменов с Витренко – кто-то из них погибает.

Повторяю: то, что Москва разрешила «пастись», с одной стороны, праворадикальной Богословской, которая говорит очень резкие вещи, а с другой стороны, наличие Витренко, говорит о том, что на самом деле Москва не ставит на Януковича. По многим причинам.

Первая причина – как это ни странно, это его послушность. Он очень обязательный, он всегда говорит «да» Москве, даже если они будут говорить о безнадежно неприличных вещах. Он всегда демонстрирует свою «промосковскость», и Москве это тоже не нравится, тем более, что они прекрасно понимают, что юго-восточные бароны и миллионеры со своими попытками выйти на IPO на западных площадках или купить собственность шахт в США – это все доказательство того, что они не смотрят в сторону Кремля и они всегда сломают Януковича.

Вы знаете, что в самой Партии регионов существуют очень сложные процессы. Все крупные партии – и БЮТ, и Партия регионов – повторят судьбу «Нашей Украины»: обязательно будет раскол. И Янукович это тоже прекрасно понимает.

Более того, тот факт, что сегодня избирательная кампания Януковича носит пассивный характер, говорит о некоей имитации. Скорее всего, это имитация избирательной кампании. Да, будут потрачены какие-то донецкие деньги, может быть, до 150 миллионов долларов, но этого недостаточно для того, чтобы во втором туре что-то сделать, и Янукович это прекрасно знает.

Да, будут российские и американские политтехнологи, но они будут, скорее, выполнять роль политической бижутерии, чем настоящих профессионалов, которые будут нести ответственность за интересные, креативные решения и политические прорывы.

Я не хочу сказать, что у Тимошенко такие хорошие шансы, но я не вижу ни желания самого Януковича, ни желания самой партии, ни Кремля видеть Януковича Президентом. Во-первых, они теряют очень важный козырь в виде антиукраинской истерии, которая очень важна для Кремля. На этом зарабатывает большое количество людей, этим кормится большое количество сайтов, академий, институтов. Москва бурлит. Единственное, на чем сегодня могут объединиться власть и население России – это не кризис, не харизматичная личность Путина, не странные улыбки Медведева, а именно ненависть к Украине. И в ближайшие несколько лет эта функция будет выполняться, и она будет плохо выполняться, если тут станет большой друг России. Поэтому они с удовольствием имели бы либо прагматика, либо человека, с которым можно было бы поддерживать хотя бы эпистолярный конфликт, как у Ющенко и Медведева. И Медведеву хорошо – он выглядит серьезным, решительным, и Ющенко хорошо – он говорит: «Да, бандитам - тюрьмы».

В этой ситуации партия будет все равно раскалываться. Может быть, аккуратно, потому что никто не хочет, чтобы политические противники быстренько залезли на восточную Украину. Повторяю, все эти юго-восточные проекты – и активизация Богословской, и так называемая «Левица» - все они будут толпиться там, в восточной Украине. По большому счету, у меня есть очень глубокое убеждение в том, что Партию регионов будут делить по двум принципам: собственно региональной организации, которая будет лоббистская при парламенте, при президенте – не важно. Может быть, она и сохранит название «Партии регионов». И чисто пророссийская. России уже давно нужна открытая, публичная, пророссийская своя политическая сила. Не просто влияние через газ, не просто через Януковича, который как только попадает на пост премьер-министра, мгновенно вспоминает про НАТО, про английский язык… Если он выучил украинский, почему теперь не выучить английский? Это опасно для Кремля, если он вдруг тайно начнет учить английские слова.

Я думаю, в конечном итоге, когда пройдет избирательная кампания и Янукович торжественно проиграет – а он очень драматический актер, - он честно нам скажет: «Ради мира в Украине и чтобы опять не вспыхнул грипп, я соглашаюсь с результатами этих выборов». Я себе не представляю с таким заявлением Тимошенко, но Януковича я вполне представляю. Видимо, это будет на том знаменитом дворике, на котором происходят все исторические события в Украине – дворик Киево-Печерской лавры. Думаю, там он нам и сообщит эту весть.

Что будет дальше? Партия регионов будет раскалываться. Наверняка ПР выберет либо правоцентристскую позицию, либо левоцентристскую. Мы будем что-то наблюдать, но уже без Януковича.



Віталій Бала: Коли ми говоримо про політичне майбутнє Януковича, треба виходити з такої аксіоми, що насправді Янукович не є сам по собі. Треба подивитись на оточення, команду, яка з ним є. тому ми будемо говорити про майбутнє цього оточення.

Всі речі, про які говорив пан Небоженко, мені здається, мають коригуватися тим, наскільки оточення захоче триматися чи не триматися за владу, наскільки це оточення матиме вплив на Віктора Януковича, щоб він не зробив цю видану заяву на дворику у Києво-Печерській лаврі.

Кампанія котиться по інерції. Вона почалася у 2004 році, а зараз сніжний ком має ставати більшим, але він чомусь стає меншим. Таке враження, що він вже не по снігу котиться, а по якійсь пустелі. Уже немає віри в ті ідеали, які вони нібито мали. І це, до речі, дуже добре, бо можливість мобілізації електорату Партії регіонів ґрунтувалась на протистоянні двох частин України. Як на мою думку, це дуже добре, що зараз вже немає такої великої завзятості, затятості. Пасивність, в першу чергу, є свідченням того, що поки що (сподіваюсь, що цього не буде) що немає апеляції до негативних емоцій, щоб знов зіштовхнути дві частини України.

В цій ситуації Янукович, напевно, у найвигіднішому положенні. Для Тимошенко це війна досить принципова з тієї точки зору, що для неї особисто програш у цій президентській кампанії може мати серйозні політично-психологічні наслідки.

Якщо Тимошенко буде легше робити нову коаліцію, Януковичу буде важче. Він потихеньку заявив, що їм треба буде перемагати на парламентських виборах, хоча, з моєї точки зору, вони все рівно не візьмуть ту кількість голосів, яка дає можливість сформувати уряд. Я б їм хотів сказати, щоб вони цими ілюзіями не жили, а скоріше попрацювали з нинішніми депутатами, де їхній інстинкт самозбереження може зіграти на плюсі – вони будуть підтримувати той курс, який буде пропонувати Партія регіонів.

У випадку проведення дострокових виборів вони мають шанси зайняти перше місце, але це не буде 226 голосів. Зміни до Конституції їм не дадуть внести. З іншого боку, люди, які прийдуть в опозицію, сформують таку коаліцію, що там виявиться майже триста голосів. І тут може бути досить патова ситуація, коли Президент, по Конституції, має вносити кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, а в коаліції є прем’єр-міністр, який не має жодного відношення до переможців.

Тому, говорячи про майбутнє Януковича після виборів, я б сказав, що воно в нього, насправді, пов’язано з його минулим. Це минуле 2004 року. Мені здається, що після 2004 року треба їм було робити переформатування. Тоді вони б мали можливості вести свою лінію. І хоча дійсно всі відзначають, що сьогоднішній Янукович відрізняється від Януковича зразку 2004 року, але це тільки ззовні. Я особисто не відчуваю того стрижня, який би мав бути, що це його «последний и решительный бой», як це було в 2004 році.

В президентській кампанії, особливо якщо вона почне розвиватися не в конструктивному руслі, все-таки виграє «панчер» - чинний чемпіон світу, який фактично може пропустити удар і програти. Хоча ситуація досить специфічна, тому що всі форс-мажори і катаклізми нібито мають «плюс» для Партії регіонів, але дивують політична гравці своїми вчинками. Це процес заради процесу.

Я думаю, в Партії регіонів буде більше задіяний великий бізнес. Скоріш за все, вони будуть шукати лідера. Я не виключаю, що це може бути Богословська. Безумовно, ця політична сила буде щедро фінансуватися. Будемо реалістами: в сучасному світі сильна Україна із консолідованою владою нікому не цікава.

У нас заберуть певні економічні важелі, у нас заберуть речі, в яких ми можемо бути конкурентами, і ми станемо додатком до певних фінансових схем інших країн, якщо й надалі ми будемо вести таку політику всередині країни.

Мені здається, що ці президентські вибори могли б стати спробою України вийти з тієї політичної периферії, політичного хуторянства. Зараз Україна входить в стан політичного карантину. Нас заганяють у політичний карантин. Якщо так буде продовжуватися, ми реально опинимося у політичному карантині. Коли побудується нова глобальна система світу, мені важко уявити, де буде Україна, якщо з нас знімуть цей політичний карантин.



Юрій Якименко: Майбутнє Віктора Януковича можливе у двох варіантах: Віктор Янукович при владі і Віктор Янукович без влади. Третього варіанту тут немає.

Пасивність кампанії «регіоналів» можна пояснити тим, що вони досить тривалий час вважають, що їм нічого можна не робити і перемога сама іде в руки. Скільки ми не дивимося на рівні підтримки, ми бачимо, що Віктор Федорович може нічого не робити і залишатись зі своїми близько 30% голосів. Він стабільно займає першу позицію і в другому турі з усіма в парах він поки що виграє. Тому це самозаколихування грає таку роль, що кампанії особливої і немає.

Разом з тим, якщо ми говоримо про другий тур, то там не все так однозначно і не все так зрозуміло. Звичайно, для Тимошенко проблема перетікання голосів є більшою. Але ми припускаємо, що Віктор Федорович все-таки виграє президентські вибори і не виступає в Печерській лаврі, а виступає в іншому місці і говорить про те, що «справедливість відновлена». Це, звичайно, для нього кращий варіант, тому що Янукович відчуває себе в опозиції не те, що дискомфортно – ніяк. Він просто не знає, що там робити. Він не може застосувати свою енергію, проявити себе в опозиції йому вкрай важко.

Він нечасто виступає в самому парламенті. Як лідер опозиції, він міг би себе поводити й активніше. Очевидно, що в нього від цього є певні негативні емоції.

Влада. Якщо б це була влада виборів 2004 року, з ще не зміненою Конституцією, Президент з повними повноваженнями, який може фактично керувати урядом – це одне. А влада в нинішніх конституційних умовах – тут я бачу певні проблеми для нього як для майбутнього Президента, тому що, по суті, йому доведеться знаходити способи співіснування з прем’єр-міністром – з фігурою, яка реально керує соціально-економічними процесами, яка є керівником в повному сенсі слова, яким звик бути Віктор Федорович. Тому що в нього превалює прем’єрська парадигма – він має керувати.

Що в цій ситуації залишається Президенту? Повноваження глави держави, представницькі функції – це трошки інше. Безпосереднього впливу на Кабінет Міністрів він не матиме. Тому постала проблема: який буде уряд, яку роль в ньому відіграватиме Партія регіонів і хто буде прем’єр-міністром. В цій ситуації зрозуміло, що за сприятливого для «Регіонів» розвитку обставин, потрібен такий прем’єр-міністр, який би був вторинної фігурою порівняно із Президентом, щоб він не був йому конкурентом, щоб він не був достатньо самостійною фігурою.

Це можна було б зробити, тільки коли б ПР сама змогла сформувати більшість. Такого, очевидно, неможливо зараз в цьому форматі парламенту, і так само буде неможливо майбутньому парламенту, якщо він буде обраний після дострокових парламентських виборів.

Ця ситуація значною мірою для Януковича буде дискомфортною. Він не отримає тієї повноти влади, яку він хотів би отримати. Я думаю, це відчуття потреби в реванші все-таки присутнє. Хоча б з символічної точки зору, він повинен сісти в це крісло для того, щоб сказати: «Все, тепер 2004 рік ми пройшли, справедливість відновлена».

Тобто, варіант при владі також складний для нього. Він, можливо, кращий, ніж другий, але він містить в собі серйозні ризики для нього і як для державного керівника, і, власне, для його майбутнього як політика.

Другий варіант, на мій погляд, це вже стане початком плавного сходження з політичної траєкторії. Тому що в разі, якщо він програє і ці вибори, нехай навіть він дійсно певний час буде залишатися лідером партії, лідером фракції, тому що я не бачу реальної альтернативи в «Регіонах», яка могла б сісти на це місце, замінити Януковича. В силу того, що дійсно не так багато цих облич, стара когорта поступово відходить, яка ще раніше прийшла в партію, створювала цю партію, до того, як він був обраний її головою, нова не так себе ще сильно проявляє, можливо, тому, що їй не дають проявити себе.

Інший чинник - це те, що все-таки фактор «донецький», фактор регіональний, для Партії регіонів грає особливу роль. Тому що все-таки це є колиска Партії регіонів по суті, це її основний електоральний регіон, економічний ресурс черпається з цього регіону, і за ментальними характеристиками підтримки Партії регіонів і Віктора Януковича особисто, все-таки, фактор цієї регіональної ідентичності, регіональної особливості донецьких відіграє свою роль.

Тому, я думаю, в партії представник іншого регіону, навіть та ж Богословська з Харкова, має значно менші шанси на те, щоб очолити «Регіони». В «Регіонах», я думаю, ще найближчі кілька років має бути керівник саме донецький. Тобто, партія, при всьому тому, що вона, особливо після президентських виборів за рахунок входження інших опозиційних частин, тих же соціал-демократів об’єднаних і інших, трошки розширила свої, так би мовити, кордони підтримки, на виборах вона пройшла більше і в центральній Україні, і в західній, підняла відсоток рівня своєї підтримки, але все одно ця асоціація залишається.

Тому я думаю, ще певний час, навіть за тим варіантом, що він не виграє президентські вибори, він буде залишатися лідером цієї політичної сили, але вже на фоні значно більш інтенсивних процесів пошуку нового лідера, того, який би міг стати його своєрідним наступником в цій партії. Звичайно, це буде залежати від основного донора, на якого буде робитися ставка в цих кадрових кулуарних іграх.

Тому, підводячи певний підсумок, перший варіант - це влада, але з проблемами її реалізації, із проблемою визначення свого місця в системі влади, із спробами змінити правила гри, якщо щось не буде вдаватися чи знову повернутися до тієї ж ідеї президентської республіки через конституційну реформу чи щось інше, щоб президент опанував дійсно повноту влади. Другий варіант - це варіант поразки, утримання на певний час на рівні формального політичного лідерства, але з перспективою подальшого завершення політичної біографії.

Якщо порівнювати, то Віктор Федорович не настільки партійний політик, як, скажімо, Симоненко, щоб вибори від виборів, брати участь, програвати, залишатися вождем, все нормально. Він не такий. Тут, скоріше, буде варіант Мороза, коли якісь потуги ще робляться, але рік за роком вони показують, що, власне, не треба цього робити, треба, очевидно, переходити до більш спокійного життя.



Виктор Небоженко: В Партии регионов ситуация сложная. Почему мы не знаем этих новых лиц? Они стесняются об этом говорить даже в бассейне, в сауне, в постели у любовницы или еще где-то. Дело в том, что над ними висит комплекс Кушнарева. Они все очень боятся: не дай Бог.

Второе - я не думаю, что после его поражения будет какая то критика партии, этого не будет, он самостоятельно предложит какого-то человека, это будет неожиданный выбор, может, даже не из окружения Януковича. Это будет самостоятельный уход, вполне сознательный, со всей религиозной и миролюбивой атрибутикой, которая присуща Януковичу за последних несколько лет после 2005 года. Я думаю, поэтому мы эти фамилии и не знаем, потому что этих людей будут тайно вести до тех пор, пока не будет никакой опасности, что они не исчезнут на последней ступеньке выдвижения.



Читательница сайта «Главред» Елена (Ukraine, Kiev): Уважаемые эксперты. Г-н Янукович поздравил всех с победой по повышению соцстандартов. Но деньги "борцы с бедностью" расчитывали взять из очередного транша МВФ.Денег не дали.Считаете ли Вы,что ПР сможет предложить реальные шаги в данной тупиковой ситуации.Или опять все сведеться к банальным обвинениям правительства (в котором, в частности работают и представители Януковича.Спасибо



Виктор Небоженко: Мне кажется, так поступает любая оппозиция во всем мире – она задает высокие рамки, в которых не может действовать ни один Кабмин. Точно так же, наверное, действовала бы Тимошенко, если бы она была на месте Януковича.

Другая ситуация, что у Януковича появился сильный противник. Я уже говорил о Витренко, о Богословской, но оказывается, что из западного экономиста-либерала Президент Ющенко превратился в социального папу, в отца, который вспомнил, что есть население, есть украинцы.

Точно так же, как Яценюк меняет ориентацию электората, точно так же Ющенко в последний момент меняет ориентацию с либерала-западника на социального попечителя. Но эта роль всегда принадлежала Януковичу, Тимошенко. Они как рыба в воде чувствуют себя в этой роли.



«Главред»: А где же брать деньги на повышение соцстандартов?



Віталій Бала: Я взагалі вважаю, що в цій ситуації мову про підвищення соціальних гарантій взагалі не можна було вести. Ми фактично культивуємо іждівенчеські настрої населення. Економіка у нас нормально не робить. Якщо ви поїдете в село і захочете там щось побудувати, вам назвуть таку цифру… Під час виборів дають обіцянки: ви нічого не робіть, але ми все рівно будемо щось давати. Доведемо до того, що потім весь світ буде нам давати транші, щоб прогодувати, тоді Україну треба брати на утримання, по великому рахунку. Я вважаю це принципово неправильним.

Наші політики, напевно, будуть використовувати це й надалі, тому в цій ситуації можна все що завгодно сказати. Мені здається, треба пропонувати такі схеми: зараз ми вкладаємо щось в економіку, а через три роки підвищуємо соцстандарти.



Юрій Якименко: Нічого дивного немає, тому що кожен діє з тим арсеналом, який в нього є. Янукович в 2004 році, будучи прем’єром і будучи кандидатом у президенти, піднімав ці самі соціальні виплати. Він це робив, тому що він був при владі і було економічне зростання.

Зараз вони помінялися місяцями, і в Тимошенко зараз гірша ситуація, ніж в Януковича тоді, але тепер вона – влада. Тепер вона повинна відповідати на виклики, провокації і все інше.

Є передвиборна боротьба, яка ставить ці «фішки» перед владою. Влада повинна реагувати. Якщо вона не реагує, її кандидат програє. Це дуже проста вигода. Вони грають за тією ж логікою, за якою у нас завжди грають на виборах. Нічого нового.



Читатель сайта «Главред» Димон (Russian Federation, Volgograd) Уважаемые эксперты, способен ли Янукович объединить Украину и придать стране новый импульс к развитию?



Виктор Небоженко: Понимаете, сейчас еще догорают остатки той элиты, которая пришла к власти в 1990-х годах. Вряд ли кто-то из них сейчас, если конечно не сделают массовую чистку партии, это касается и Тимошенко, и Януковича, способны сейчас дать какой-нибудь импульс. Они все сгорят, даже после президентских выборов, в кризисе.



Віталій Бала: Я погоджуюся, більш того, якщо ситуація буде розвиватися в сенсі продовження боротьби після президентських виборів, а не можливості домовитися з своїм опонентом, незалежно від того, хто стане Президентом. Я думаю, що новий Президент він може взагалі як на заклання вибраний, тобто, через три роки він взагалі може бути зметений. Там можуть проходити процеси, які, з однієї точки зору, будуть небезпечні і погані, а можливо це буде єдиний шлях, якщо не проведуть певні структурні реформи, в першу чергу, через місцеві вибори. Зараз вони не голосували не те, що за мажоритарну, а і за відкриті списки. Тобто, вони розуміють, що консервуючи себе таким чином світлого майбутнього не буде.

Я не вважаю це політичними елітами, вони люди, які формувалися в Радянському Союзі, які були спрямовані по своїх функціональним завданням зовсім на іншу мету, і стати в незалежній країні національною елітою не з точки зору національності, а з точки зору території, на якій вони зараз при владі. Вони при владі, так, але їх не можна назвати елітою. Якби вони були елітою, вони б розуміли, що відбувається, як мінімум інстинкт самозбереження спрацював би, у нас не було б такої дурниці, яка протягом останніх двох чи трьох років робиться на самому вищому рівні.

З приводу може чи не може. Безумовно, він не може це зробити, бо і програма і риторика, яку веде партія, які він очолює, вона тому, щоб Україна об’єднувалася не сприяє. Я вже навіть не говорю про, умовно кажучи, демонстративну підтримку візиту російського патріарха, який, фактично, мав би стати якимось об’єднуючим процесом. А в результаті, він в Києві намагався більш менш нормально говорити, ми почули досить цікаві речі про людей, які до нас не приєднуються, вони як крана будуть десь там далеко. Такі речі не можна собі дозволяти, це не може сприяти. Достатньо, якщо піде серйозна боротьба в другому турі, знов звернути на це увагу і показати віруючим, які не належать до цього московського патріархату, це буде мати, не дай Боже, і духовний розкол суспільства. Набагато важче буде все зліплювати, зшивати, ніж мовні…мова російська, українська чи китайська.



Юрій Якименко: Я згоден з колегами відносно того, що неможна чекати нових імпульсів представників цієї старої еліти. Щодо інтеграції, треба сказати, що так само не можна претендувати на роль інтегратора і одночасно використовуючи ті теми, які по суті розмежовують, які підтверджують існуючі лінії розмежування. У цій кампанія, хоч ми говоримо, що цей чинник можливо поки не настільки чітко видний, як в кампанія 2004 року, але ці регіональні розмежування вони використовуються, тобто, електорату відбувається за тими ж абсолютно принципами що і раніше. Ця інерційність кампанія, і інерційність головних гравців, які власне використовують ті ж самі теми і просто вони працюють з тим самим полем виборців з їхніми симпатіями, воно не дозволяє зараз, по суті, нікому, за винятком тих, хто не може претендувати на перемогу претендувати на роль якогось об’єднуючого лідера, яким би був підтриманий у національному масштабі. Подивимось на рейтинги, на регіональну підтримку, знову ж таки, чітко видно. Зберігається цей поділ, абсолютно видно, де Віктор Федорович має свої відсотки, де їх набирають інші кандидати де їх набирає Тимошенко, де їх набираю Ющенко. Тобто, на роль загального, національно, об’єднуючого в період такої виборчої кампанії йому претендувати буде важко. Якщо кампанія була б іншою, то можливо це було б простіше.



Читач сайту «Главред» Анатолій Анатолійович (Ukraine, Dnepropetrovsk): Товариш Янукович - є тріумфом совьєтської соціалістичної демократії. Ніхто став чимось попри логіку цивілізації. ЗЕК, стукач, мордоворот досяг посад і лізе до найвиищої, бо угоден замовникам-олігархам і зрозуміло приємен люмпен-електорату. Тобто все це з минулого. Питання: про яке політичне майбутнє йдеться?



Віталій Бала: Я говорив, що політичне майбутнє Януковича в минулому. З читачем не погодитися важко.



Юрій Якименко: Я не став би так ображати всіх людей і називати «люмпенами» тих, хто підтримує Януковича. Це прорив вітчизняної демократії – якщо людина може пройти цей шлях і може стати кандидатом в президенти. Врешті-решт, кожен має право на свій власний вибір.



Виктор Небоженко: Все равно будем надеяться на охотничий сезон (смеется).



Читатель сайта «Главред» путин (Ukraine, Kharkov): Политический труп. Как вы думаете, это о Януковиче?



Віталій Бала: Ні, я би так не говорив. Хто б що не говорив, я би сказав так: фактично, якщо Янукович стане Президентом – це буде його почесна політична пенсія.



Виктор Небоженко: Но партию у него все равно отберут.



Віталій Бала: Безумовно. Можливо, це якраз і є таємна мрія тих людей, які його висувають – щоб він пішов у Президенти, а потім це зробити. Такий сценарій є абсолютно реальний. Для нього це буде, дійсно, почесна політична пенсія. Друга справа, що він буде робити на цій посаді – це вже питання друге. Навіть якщо він не виграє вибори і відійде від політики, його не можна буде називати політичним трупом, бо він не набере 1,5% на виборах.



Виктор Небоженко: И Янукович останется, и Ющенко останется. Все останутся еще очень долгое время, они будут в разных ролях.



Юрій Якименко: Я думаю, як мінімум, п’ять років політичного життя в нього ще є. за будь-якого варіанту.