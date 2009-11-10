Сергій Тігіпко: «Країною повинні керувати професіонали»

Завдання державної влади зводиться лише до двох пунктів: робити добрі справи і не дозволяти відбуватися поганим. Українська держава сьогодні неспроможна їх виконувати.

Система влади наскрізь – від ЖЕКу до уряду й парламенту – корумпована. Змусити її працювати неможливо. Цю систему потрібно зламати й побудувати новий механізм державного управління. Кандидат у президенти України, 49-річний політик і економіст Сергій Тігіпко вважає, що майбутній керівник країни повинен сконцентрувати всі зусилля на реалізації нерозривно пов’язаних між собою проектів: створенні ефективного державного апарату та подоланні корупції. У розмові з кореспондентом «Главреда» Сергій Тігіпко виклав свій погляд на основні проблеми України та шляхи їх вирішення



Сергію Леонідовичу, ваша книга «Україна: Проект розвитку» починається словами: «Нинішні керівники України намагаються видати економічну кризу за певний різновид грипу, занесеного до нас із-за океану». Метафора виявилася, на жаль, і точним прогнозом. Тепер у нас – епідемія справжнього грипу...

Якщо порівнювати світову кризу з епідемією, то ми повинні визнати, що від епідемії гинуть переважно слабкі, уражені хронічними захворюваннями організми без імунітету. Сильні ж самі швидко виробляють антитіла, перемагають хворобу і стають ще сильнішими.

На жаль, до нинішньої епідемії грипу влада виявилася абсолютно не готовою, хоча ще влітку світова спільнота попереджала про небезпеку і вживала конкретних заходів для профілактики. У нас же замість реальних дій – популізм політиків. Саме паніка, яка виникла під впливом їхніх заяв, породила дефіцит ліків, пов’язок тощо. Чогось іншого сподіватись було марно. Коли налякані вкладники найстабільнішого банку займають чергу за депозитами, фінустанова стає банкрутом. Щось подібне сталося і з нашою системою забезпечення населення ліками. Вона просто не витримала ажіотажного попиту й перестала справлятися зі своїми обов’язками.

Зіткнувшись із дефіцитом медпрепаратів, влада не знайшла нічого кращого, ніж жорсткі адміністративні заходи впливу. Фармацевтів перевіряють і карають СБУ, міліція, податкова, місцева влада, прокуратура. До знищення аптек не підключили хіба тільки армію. Між тим, у такій ситуації влада повинна допомогти фармацевтам, а не шукати винних у дефіциті ліків від грипу.

У 2004 році вас називали одним із найбільш перспективних претендентів на пост президента України. Багато політологів стверджують, що якби тоді Леонід Кучма зробив ставку на вас, а не на Віктора Януковича, результат тих виборів був би зовсім іншим ...

«Що було б, якби…», – залишмо ці питання політологам. Наприкінці дев’яностих – початку двотисячних я активно працював у системі державної влади. Обіймав посади віце-прем’єра, міністра економіки, голови Національного банку. Разом з тим, займався і політичною діяльністю. Та коли оголосили третій тур президентських виборів, мені стало зрозуміло, що політична система країни поринає в хаос. Я не мав ресурсів впливу на ситуацію і повернувся в бізнес.

Сьогодні у суспільстві виник попит на повну зміну політичної еліти, люди стомилися від постійних конфліктів у владі, від корупції й безсилля держави. Зараз я бачу можливість докорінно змінити ситуацію і маю чітке уявлення про те, як потрібно перебудувати державу, зробити економіку ефективною. Я хочу допомогти своїй країні і знаю, як це зробити.

Передвиборні програми нинішніх кандидатів у президенти досить схожі. Всі вони говорять про необхідність нової Конституції, серйозних економічних і соціальних реформ. У чому ваша відмінність?

По-перше, більшість із нинішніх кандидатів мали достатньо часу, щоб продемонструвати своє вміння керувати країною, вести політичний діалог, досягати компромісів в ім’я загальнонаціональних цілей. Вони виявилися не на висоті й тепер повинні піти. Вони можуть роздати ще яскравіші обіцянки, можуть навіть щиро бажати змін. Але біда в тому, що виконати їх неможливо. Між президентом – з його обіцянками і добрими намірами – та населенням стоїть така річ, як державний апарат, чиновництво. Система влади наскрізь – від ЖЕКу до уряду й парламенту – корумпована. Змусити її працювати – неможливо. Цю систему потрібно зламати й побудувати новий механізм державного управління. Країною повинні керувати професіонали. Зараз нам треба сконцентрувати всі зусилля на реалізації нерозривно пов’язаних між собою проектів: створенні ефективного державного апарату й подоланні корупції.

Ми повинні зруйнувати вузлові точки корупції в держзакупівлях, армії, охороні здоров’я, житлово-комунальному господарстві. Коли податки повною мірою підуть до бюджету, автоматично будуть вирішені проблеми хронічного недофінансування соціальної сфери та недоінвестування економіки.

Криза вдарила по Україні більш боляче, ніж по інших країнах Європи та СНД. Чому?

Головна причина – неспроможність системи державної влади. Бомба під систему була закладена політреформою, яка стала результатом Помаранчевої революції 2004 року. Як наслідок – країна просто втратила керованість. Останні п’ять років минули під знаком постійних політичних воєн між президентом, парламентом і урядом. Ці п’ять років втрачені для розвитку. Законотворча і взагалі будь-яка осмислена діяльність влади майже припинилася. Жодна із започаткованих у попередній період і абсолютно необхідних країні реформ не просунулася й на крок.

Роз’єднана державна еліта, в якій постійно відбувається війна всіх проти всіх, не здатна відповідати на економічні виклики, напрацьовувати і тим більше реалізовувати будь-які антикризові заходи.

Із цього випливає простий висновок: потрібна нова редакція Конституції, в якій буде зафіксована роль президента й підконтрольного йому уряду як реального й незаперечного центру державної та виконавчої влади. Рецепти антикризових дій і модернізаційних реформ відомі. Потрібні тільки три речі: відповідальна державна влада, політична воля й підтримка населення. Це й має стати порядком денним президентських виборів 17 січня 2010 року.

Останнім часом знову постає одвічне питання про оплату російського газу...

Це неминуче. «Нафтогаз України» фактично є банкрутом, а одержувані ним від кінцевих споживачів кошти одразу ж спрямовують на затикання бюджетних дірок. Принизливо, що про нашу країну вкотре Москва та ЄС говорять як про безнадійного боржника, якому треба допомогти, щоб він не зір- вав транзит газу до Європи. І все це відбувається на тлі заклинань деяких українських політиків про енергетичну незалежність, які давно уже набили оскому людям. «Одержав товар – заплати» – без дотримання цього елементарного правила ні про який суверенітет не може бути й мови.

Вирішення цієї проблеми має бути просте і виправдане з економічної точки зору. Йдеться про часткову приватизацію ГТС, за якої Україна зберігає за собою 50-відсотковий пакет акцій, постачальник газу – «Газпром» – отримує 25%, решту – пул з провідних європейських енергетичних компаній або міжнародних фінансових інститутів. Таким шляхом уже пішли прибалтійські держави, Словаччина, Молдова. Хоча, треба визнати, їм теж не вдалось уникнути багатьох проблем через відсутність чітких правил гри.

Спільне володіння й управління газотранспортною системою дозволить розв’язати більшість проблем. По-перше, провести вкрай необхідну модернізацію ГТС, на яку потрібно знайти 10–12 мільярдів доларів. Це дозволить не тільки зменшити втрати й забезпечити безперебійну роботу системи, але також, у разі необхідності, збільшить її пропускну здатність мінімум на чверть. Адже в довгостроковій перспективі споживання газу в Європі зростатиме. Для «Газпрому» це – додатковий прибуток від поставок газу з мінімальними інвестиціями та зміцнення іміджу надійного постачальника.

Тристоронній консорціум мотивує розмежування проблем постачання газу в Україну та його транзиту. Це стане головною передумовою для визначення справедливих цін на газ для України й об’єктивної ставки транзиту. І, нарешті, газове питання перейде з політичної площини в площину суто економічних відносин. Тристоронній консорціум дозволить Україні стати надійним енергетичним партнером не на словах, а на ділі.

Ще одна больова точка російсько-українських відносин – перебування в Севастополі Чорноморського флоту РФ. Як ви вважаєте, після 2017 року ЧФ РФ повинен залишити Україну чи можливі інші варіанти?

Емоції в політиці дорого коштують, а ми не дуже багаті. Я вважаю, що після 2017 року можуть бути різні варіанти. Можливо, Росія запропонує нам таку ціну за перебування Чорноморського флоту, що ми самі не захочемо його відпускати. Можливо, політична ситуація на той час зміниться таким чином, що всі переживання України щодо перебування на її території іноземних контингентів будуть зняті. Словом, я б не поспішав з висновками і прогнозами.