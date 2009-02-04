Для Украины наступает критический момент ее новейшей истории, а 2009 год будет определяющим с точки зрения дальнейших перспектив существования нашего государства.

Какие сценарии развития ситуации в Украине возможны в 2009 году? Это обсуждали эксперты во время мозгового штурма в «Главреде», который прошел 29 января.





Юрий Романенко: Рад вас всех видеть в нашем круге. Мы сегодня старались так подобрать экспертов, чтобы они представляли различные области – здесь есть здесь и социологи, и политологи, и даже представители бизнеса. Наша сегодняшняя тема «Украина 2009: сценарии развития ситуации». Формат встречи - мозговой штурм, в ходе которого мы должны попытаться определить базовые сценарии развития ситуации. Поэтому давайте каждый выступит в течение 7-10 минут и даст свое понимание факторов, которые будут оказывать ключевое влияние на развитие ситуации в Украине в 2009 году, определит базовый сценарий как наиболее вероятный, и пару сценариев в порядке убывания, как менее вероятных. После каждого выступления можно задавать вопросы. На правах хозяина первым начну я.



На мой взгляд, определяющую роль в развитии того или иного сценария будет играть экономический кризис. Ход экономического кризиса в Украине, отличие от кризиса 90-х, в первую очередь будут определять внешние факторы. Учитывая огромную вовлеченность Украины в глобальную экономику, те или иные процессы на глобальном уровне будут находить здесь прямое отражение и развитие.



В этом плане Украине ничего хорошего не грозит, поскольку сейчас начинается вторая волна кризиса, которая будет связана с распространением негативных процессов реальном секторе экономики, это первое.



Второе, очевидно, что ко второй половине 2009 года станет очевидной гиперинфляция мировых валют, прежде всего доллара. Евро это коснется в меньшей степени, хотя и он тоже будет обесцениваться. Ключевым моментом будет переход долларовой инфляции в гиперинфляцию, что станет очевидным во второй половине 2009 года. Тот факт, что уже сейчас ФРС понизила ставку до 0.25 %, указывает на то, что идет огромная закачка денег в американскую экономику, чтобы поддержать все эти стабилизационные планы, о которых говорили во время избирательной кампании Обама и Маккейн.



Вбрасывание необеспеченных долларов приведет к его удешевлению. Если рационально подходить к этой ситуации то становится очевидным, что данная стратегия становится оправданной, поскольку американцам позволяет решить много проблем.



Прежде всего, уменьшить долги через сжигание их в гиперинфляции, второе это удешевить стоимость рабочей силы, это в свою очередь позволяет выйти на разрешение третьей проблемы – перезапуская реального сектора, то есть запустить процессы реиндустриализации экономики США. Это приведет к возвращению в реальный сектор производственных мощностей, которые были перенесены на азиатские рынки и в Латинскую Америку.



То есть, если суммировать, то завышенные ожидания, которые существуют в Украине, как со стороны крупного бизнеса, так со стороны среднего класса и простых рабочих, о том, что весной у нас начнется экономический подъем, на мой взгляд, будут разбиты в пух и прах. Хотя, как показывается социология у большинства населения таких иллюзий нет, последний соцопрос R&B Group Евгения Копатько показал, что 53% населения считают, что Украина только входит в кризис.



Итак, когда станет очевидным, что на внешних рынках не происходит улучшения ситуации, деструктивная спираль начнет раскручиваться в Украине с новой силой. В этих условиях фактически единственным условием по преодолению кризиса было развертывание стратегического, хорошо продуманного антикризисного плана с опорой на собственные ресурсы, который позволил бы запустить те секторы экономики, в которых занято наибольшее количество людей, чтобы поддержать хотя бы на минимальном уровне занятость работоспособного населения.





Существенным фактором будет то, что в Украину начнут возвращаться гастарбайтеры.



По оптимистичным данным вернутся 200-300 тысяч человек, а по пессимистичным от полутора миллиона и выше. Это так же будет усиливать социальную турбулентность внутри страны, ведь гастарбайтеры принесут с собой иной тип рабочей этики, у них другие привычки в плане жизненных стандартов и так далее. Это будет дополнительным фактором, негативно влияющим на ситуацию. Соответственно, те действия, которые власть демонстрирует сейчас, показывают, что серьезная работа по созданию антикризисного плана не ведется. Это нереально, потому что власть фрагментирована и распределена между различными промышленно-финансовыми группами, которые контролируют того или иного политического игрока. Поскольку они не могут договориться, то в политической сфере ситуация приобретает все более ярко выраженный характер войны всех против всех. Это означает, что антикризисный план по оздоровлению украинской экономики выработан в ближайший год не будет, со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Вопль, который издал недавно Виктор Пинзеник в виде «тайного доклада для Тимошенко», свидетельствует о том, что ситуация в экономической системе приближается к точке не возврата. Вполне возможно, что эта точка не возврата будет перейдена к осени 2009 года, когда целый ряд системы жизнеобеспечения страны начнет разваливаться и будет утеряна управляемость не только в сфере политического, но и в области инфраструктур. Это приведет к усилению регионализация в политической и экономической жизни. Мы столкнемся с процессами, которые будут напоминать начало 90-х, когда на уровне регионов часто решались проблемы жизнеобеспечения. Разница в том, что мы в кризис входим в без того запаса «жирка», который достался Украине от Советского Союза.



Поэтому, если обозначить базовый сценарий 2009 года, то можно выделить несколько этапов.



Первый этап, мы наблюдаем сейчас и он закончится в тот момент, когда пойдут тотальные неплатежи по бюджету и станет очевидным, что поддерживать социальные выплаты на том уровне, которые были еще осенью 2008 года уже будет нереально.



Скорее всего, этот этап закончится уже во второй половине февраля и к весне начнется хаос. Власти будут суматошно искать ресурсы, которые позволили бы решить проблемы жизнеобеспечения бюджетников. Первые попытки мы видим уже сейчас, когда правительство или местные администрации пытаются найти дополнительные источники финансирования, предпринимая нелогичные и несбалансированные решения – повышением сборов для рыночных торговцев, автомобилистов, за аренду под офисы и т.д. Тем самым деструктивные тенденции только получают дополнительные дыхание.





Вторая фаза начнется весной и будет связанна с обострением экономический процессов, когда у так называемой группы среднего класса закончатся запасы накопленных за предыдущие годы ресурсов. Мы с этим сталкивались, когда ездили по регионам, мелкий и средний бизнес в унисон говорил о том, что денег у них буквально осталось на месяц или два.



Поэтому очевидно, что экономическая ситуация будет подталкивать людей к тем или иным формам спонтанного или организованного протеста. Первая ласточка в этом плане захват рабочими завода в Херсоне.



При этом к весне уже, скорее всего, определятся основные участники избирательной президентской гонки 2009. Очевидно, что они будут использовать эти акции протеста в своих целях, попытаются канализировать и подхватить. Это будет происходить со стороны и Юлии Владимировны, и Януковича, и Ющенко. Это хорошо видно на примере акции «Достали!», когда политические силы организовывают псевдо-акции протеста, мимикрируя внесистемщиков и подавая это, как спонтанное движение масс.





Таким образом, второй этап пройдет под аккомпанемент обострения ситуации в политической сфере, усиливающимся хаосом в экономике и различных спонтанных и организованных бунтов в регионах и Киеве. Я думаю, что эта ситуация затихнет уже к лету, когда народ сможет переориентироваться на приусадебные участки. Основной массе людей вновь придется заняться, как и в 90-е годы, выращиванием продуктов на земельных участках. Поэтому к лету 2009 года произойдет временное затухание протестной активности – это и будет третий этап.



Другими значимые события лета 2009 года будут связанны с турбулентностью теми на макроэкономическом уровне. Вполне возможно, что к лету 2009 года Украина может войти в ситуацию суверенного дефолта, о чем эксперты говорили недавно на круглом столе в Главреде см. http://glavred.info/archive/2009/01/30/191049-4.html . Существует высокая вероятность, что произойдет ряд дефолтов в корпоративных секторах.



Если говорить о банковской сфере, то западные банки не смогут поддержать ряд своих дочек, достаточно вспомнить ситуацию с Укрсоцбанком, где итальянские владельцы уже отказываются от поддержки этого банка. Еще один пример – действия одного из крупных системных банков, который взял жесткий курс на изымание имущества должников, повышение ставок в долларовых кредитах до 21%, что свидетельствует о том, что там понимают приближение краха экономической системы, а, значит, нужно торопиться.





Ухудшение ситуации в экономике будет очень мощным факторов, который приведет к переделу активов и изменит олигархический ландшафт. Начнут уходить в небытие часть семейств, которые определяли до последнего момента экономическую и политическую жизнь Украины. Кто-то обанкротится, какая то часть ослабнет, а кто-то наоборот получит дополнительное влияние, дополнительные рычаги и инструменты, поскольку вошли в кризис на более сильных позициях, либо имеют подпитку из-за рубежа. Таки будет третий, затухающий этап.



Четвертый этап, обозначит резкое обострение ситуации и будет связан с приближением президентских выборов, с традиционно слабой подготовкой Украины к отопительному сезону. Он начнется осенью 2009 года. По всей видимости, Украина столкнется с недостатком ресурсов для покрытия закупок того же газа в России, и это определит характер политической борьбы за президентское кресло. На мой взгляд, начнется распад всех систем связанных с ЖКХ, поскольку все мы знаем характер износа теплосетей, газовых, и тому подобных, который начнется обостряться в условиях нестабильной работы экономики.





Таким образом, президентские выборы пройдут под аккомпанемент тотального хаоса в экономике. При этом ситуацию в Украине будут сильно влиять внешние события, поскольку я думаю, что во второй половине 2009 года резко усилится кризисная составляющая на глобальном уровне. Углубление экономического кризиса, приведет к тому, что в той или иной форме начнут проявляться конфликты по Евразии. В них будут участвовать игроки первого и второго мирового уровня. Учитывая стратегическое положение, Украина наверняка будет вовлечена в противостояние между Россией, США, ЕС, Китаем. В условиях нашего усиливающегося хаоса, это создают опасную для Украины ситуацию, поскольку и со стороны Вашингтона и со стороны Москвы будет существовать большой соблазн относительно того, как использовать эту слабоструктурированную территорию в своей игре. Они будут действовать через тех или иных акторов, усиливая тем самым внутренний паралич.



Поэтому, мое резюме такое - президентские выборы 2010 года закончатся тотальным параличом современного украинского государства. Очевидно, что новый президент не будет иметь высокий уровень легитимности, поскольку в условиях хаоса и обострения конкуренции в политике его победа будет получена с опорой на часть населения и одного из внешнеполитических акторов. Этим актором, скорее всего, будет Россия. В связи с этим высокую вероятность победы будет иметь Юлия Тимошенко, если ничего плохо с ней не произойдет. Если Тимошенко возьмет власть, то она оказывается в ситуации, когда ей чуть ли не с нуля нужно будет подымать систему. В этих условиях, мне кажется, что она неспособна будет осуществить такой мобилизационный рывок, поскольку вся ее деятельность демонстрирует некомандный стиль игры. Она играет как яркий волевой лидер, но у нее нет профессиональной команды, что не позволяет ей играть стратегически. Она великолепный тактик, но плохой стратег. Поэтому первые месяцы для нее будут очень тяжелыми и думаю, что победа на президентских выборах будет пирровой.



Второй альтернативной концовкой базового варианта, при всех составляющих, которые я обозначил выше, когда президентом становится Арсений Яценюк. Это произойдет в том случае, если он консолидирует под себя большую часть крупного капитала, который может испугаться Тимошенко. На мой взгляд, Яценюк, используя поддержку олигархов и имея имидж незапятнанного и перспективного политика, он может побороться с Юлей Владимировной. Однако, проблема Яценюка, как и Тимошенко, заключается в то, что он рассматривает сложившуюся ситуацию сквозь старые очки, предполагая, что, используя старые методы можно будет изменить Украину к лучшему.



На мой взгляд, это нереалистично, потому что момент, в котором оказалась Украина требует мобилизационных подходов характерных для ситуации войны, либо очень серьезного стихийного бедствия. В такие моменты необходима напряжение всех ресурсов данного социума, объединение его вокруг общей цели, концентрация ресурсов на ключевых направлениях, и разрешения первостепенных задач.



Отсюда, независимо от того, кто выиграет выборы 2009 года, ключевым на порядке дня будет изменение характера власти, изменения государства как такового. Или Украины в ближайшее время год-полтора решит вопрос по созданию эффективной дееспособной исполнительной власти, ее концентрации на центральном уровне в том или ином институте, или же Украина превратиться в такой failing state, падающее государство, которое станет большой серой зоной на востоке Европы. В этом случае окончательное разрешение ситуации напрямую будет зависеть от внешних игроков и оно произойдет не ранее чем в пятилетней перспективе, когда уже прояснится картинка нового миропорядка. Вот такой базовый сценарий у нас будет на 2009 год, два альтернативых я постараюсь развернуть в ходе дискуссии, а сейчас хотел бы услышать ваши варианты. Спасибо.



Продолжение следует