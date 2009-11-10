БЮТ и ПР оставят суды в покое?

Обоим нужен председатель ВАСУ Пасенюк.

От договоренностей БЮТ и ПР зависит не только, кто займет кресло председателя Высшего административного суда Украины (ВАСУ) на ближайшие пять лет, но и как сработают админсуды во время избирательной гонки.



Соблазн «подмять» Фемиду велик, особенно если учесть, что экс-судья Зварыч регулярно передает «приветы» главе ВАСУ Александру Пасенюку через Интернет. Но ни одна из политических сил не имеет решающего голоса, чтобы усадить на его место «своего» человека. В этой ситуации усилия Пасенюка по налаживанию хороших отношений с кандидатами от ПР и БЮТ не пропали даром.



В год передачи власти суды играют особую роль. На нынешних выборах большую часть жалоб, например, на неточности в списках избирателей, будут рассматривать общие суды. Не менее загруженными окажутся и апелляционные административные суды, на которые возлагается ответственная миссия принять окончательное решение по жалобам ко дню выборов, а также в первой инстанции рассмотреть жалобы на действия Центризбиркома, за исключением установления результатов.



В этом ряду особого упоминания заслуживает Высший административный суд Украины (ВАСУ). Принятым на прошлой неделе законом «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины» (относительно устранения неточностей в процедуре обжалования результатов общенациональных выборов) установлено, что только в ВАСУ могут быть обжалованы результаты выборов президента. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.



И без того непростое положение ВАСУ усугубляется тем фактом, что у его главы – Александра Пасенюка в декабре заканчивается 5-летний срок полномочий в статусе председателя суда. И можно только вообразить, сколько часов раздумий провели лидеры наиболее рейтинговых сил и руководство Верховного суда Украины, выбирая, кого поставить на самый ответственный участок.



Все пути ведут в Высший админсуд



Здесь следует сделать небольшой экскурс в новейшую историю административной юстиции. Последняя создавалась при активном участии Виктора Балоги и его зама, курирующего юридический блок, – Игоря Пукшина. Последним было выгодно создать подконтрольную себе вертикаль административного судопроизводства. По информации сайта «ОРД», глава Высшего админсуда Украины Пасенюк был назначен при личном содействии Балоги и в противовес мнению главы Верховного Суда Украины Василия Онопенко.



Балоге и Ко долгое время удавалось обыгрывать команду Онопенко. Во-первых, админвертикаль судов получила достаточную автономию от Верховного Суда: собственный совет судей и квалифкомиссии, занимающиеся подбором судей.



Во-вторых, ВСУ мог пересмотреть решение ВАСУ всего в двух случаях: при неодинаковом применении одной и той же нормы и в контексте решений Европейского суда по правам человека. Админпалата ВСУ во главе с Виктором Кривенко, пересматривающая решения ВАСУ, стала своеобразным оппозиционным центром по отношению к Василию Онопенко. Позднее Кривенко по президентской квоте стал членом Высшего совета юстиции.



В-третьих, «яблоком раздора» между Пасенюком и Онопенко стал и вопрос назначения судей на административные должности. Как известно, в мае 2007-го Конституционный суд лишил Президента права назначать руководителей судов, а парламент до сих пор не нашел в себе силы урегулировать этот вопрос.



Каждый пытался решить проблему по-своему. Совет судей решением №50 «застолбил» это право за собой. Пасенюк прибег к практике назначения и. о. председателей админсудов ВАСУ по согласованию с главой Государственной судебной администрации. Так, в статусе и.о. работает председатель Киевского окружного административного суда Сергей Штогун.



Однако вскоре в немилость к юристам Секретариата Президента времен Виктора Балоги попал и сам Пасенюк. Прокол случился в 2008 году, когда возглавляемая им вертикаль не сумела защитить указ Президента о роспуске парламента. Круговая оборона в админсудах, организованная бютовцами, привела к срыву досрочных выборов. Пасенюк начал стремительно терять влияние.



Но настоящим подарком судьбы для руководства ВСУ стало задержание в марте текущего года судьи Зварыча. Согласно его показаниям, коррупция, взяточничество и «откаты» за назначение на должность – обычное дело в админсудах.



Пасенюк, по данным еженедельника «Зеркало недели», не только приложил руку к назначению Зварыча на должность председателя суда якобы за 150 тыс. «зеленых», но и добился для него звания «Заслуженный юрист Украины». При этом в ходатайстве на имя Президента Пасенюк охарактеризовал Зварыча как «высококвалифицированного, работящего и принципиального судью», издевалась пресс-служба ВСУ.



Пасенюк, естественно, от всех обвинений открестился, списав все на пресловутое политическое преследование. «Сообщения, постоянно появляющиеся в СМИ относительно этого дела, в большинстве своем направлены не на объективное освещение хода расследования, а на очернение всех, кто прямо или косвенно имеет хоть какое-либо отношение к самой фамилии Зварыч», – пожаловался шеф «засевателя».



Помимо огромной симпатии к профессиональным качествам Зварыча, правоохранители, по информации «ЗН», выявили у главы ВАСУ и непомерную страсть к путешествиям, особенно в рабочее время. География туров Пасенюка обширна и включает, в общей сложности, 15 путешествий за два года в Цюрих, Милан, Софию, Лиссабон, Австрию и Сицилию. Плюс еще кое-что «по мелочи» – номера стоимостью 6 тыс. грн. в сутки, недвижимость в Болгарии, тендеры на покупку служебных «тойот» по завышенным ценам, ремонт суда и т.п.



Воспользовавшись моментом, Онопенко начал массово «трясти» админсуды. Была создана рабочая группа по анализу деятельности четырех админсудов: ВАСУ, Львовских апелляционного и окружного админсудов, а также Ивано-Франковского окружного админсуда.

По ее результатам судам дали срок до 1 сентября для устранения недочетов. Но ликвидировать завал из сотен тысяч дел (больше 750 тыс. в семи апелляционных судах) небольшим судейским корпусом – дело практически безнадежное. Отставка Пасенюка стремительно приближалась.

В сентябре глава ВСУ намекнул на скорое рассмотрение этого вопроса по результатам повторной проверки ВАСУ. Влияние Онопенко основывалось на его непосредственном участии в процедуре: главу ВАСУ назначает Совет судей Украины (ССУ) по представлению председателя ВСУ. Причем ССУ сегодня в основном поддерживает политику Онопенко.

Однако вместо обещанной кадровой бури наступил полный штиль. Назначенное на 16 октября заседания президиумов ВСУ и ССУ для заслушивания отчета руководства админюстиции отменили. Пасенюк в интервью для СМИ намекнул, что никаких повторных проверок в руководимом им ведомстве не будет.



Более того, спасать его бросились сразу две политические силы – БЮТ и ПР. Две крупнейшие фракции проголосовали за закон, которым передали многочисленные дела по социальным выплатам (пенсиям, зарплатам и т.д.) из административной юстиции в общую. Этим они значительно «разгрузили» административную вертикаль.

Дальше – больше. В октябре президиум Высшего административного суда Украины отказал ГлавКРУ в проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности ВАСУ «в связи с отсутствием правовых оснований». И даже глава СБУ Валентин Наливайченко на днях «расписался» в невозможности проверить все счета, ячейки, открытые в украинских банках на имя Пасенюка.

«Я отвечу так: никакого сотрудничества со следствием. Более того, они (руководители суда) не допускают проверку. Поэтому сейчас вместе с Генеральной прокуратурой собранная следственно-оперативная группа определяет меры», – обиделся Наливайченко.

Сплочение коррупцией

Как же Пасенюку удалось отбиться от обвинений и продемонстрировать чудеса политической эквилибристики? Как выяснил «Главред», никаких проверок доходов и расходов Пасенюка Комитет ВР по вопросам правосудия в ближайшее время не планирует.

Ситуация удивительная: с председателем ОАС Киева Олегом Бачуном бютовцы разобрались оперативно после приостановления им приватизации «Одесского припортового завода». А тут – никакой реакции на «мемуары» Зварыча.

«Невнимательность» к «шалостям» судьи бютовцы объясняют договоренностью с ПР – «не трогать» суды на выборах. Соответственно, не имеет значения и тот факт, что срок полномочий Пасенюка, как председателя суда, истечет к моменту выборов. И это обоюдное решение двух фракций – БЮТ и ПР – заверили «Главред» бютовцы Святослав Олийнык и Валерий Писаренко.

Договоренность есть, подтвердил «Главреду» «регионал» Юрий Мирошниченко, – «не множить» жалобы и не побуждать к этому своих «технических» кандидатов. Но не более того. Судья, уличенный в связях с коррупционером, может быть объектом провокации и шантажа со стороны БЮТ, «но для этого есть оппозиция, которая не позволит власти давить на судей», – заявил Мирошниченко, не уточнив при этом, кто в случае необходимости защитит судей от самой ПР.

Впрочем, есть и более прозаическое объяснение вынужденного молчания Онопенко в отношении Пасенюка. Сегодня в комитете Рады по правосудию, возглавляемом Сергеем Киваловым, активизировались процессы по законодательному закреплению процедуры назначения руководителей судов. «И Онопенко сейчас поступает как дипломат, пытаясь получить компромиссную формулу назначения руководителей суда», – пояснил Олийнык.

Правда, один из авторов законопроекта – Елена Шустик (фракция БЮТ) – сильно сомневается, что к декабрю председателей судов, в том числе главу ВАСУ, будут назначать по иной схеме, призналась она в комментарии «Главреду».

Причина – баталии в Комитете. Лавринович и Кивалов предлагают делегировать указанное право коллективам судов, бютовцы – Совету Судей, который будет назначать председателей судов и их замов по представлению председателя ВСУ (Василия Онопенко) и на основании рекомендации соответствующего совета судей.

Минимум надежд, что с 1 января заработает автоматизированная система распределения дел в админсудах, призванная уменьшить «человеческий фактор». По словам Шустик, причины банальные – нет денег, Закон о введении автоматизированной системы документооборота «сырой» и остаются возможности для манипуляций. «Кто поручится, что одна из политических сил не договорится с программистом, который «подтасует» результаты так, чтобы дело о выборах попало нужному судье?» – интересуется депутат. Тем более, если на кону кресло президента.

Вот и получается, что в сложившейся ситуации легче закрыть глаза на «белые пятна» в биографии Пасенюка, чем поставить на его место «темную лошадку». Даже если он освободит кресло, то обязанности будет исполнять первый замглавы ВАСУ Николай Сирош, который тоже не в большом почете у ВСУ.

При этом можно предположить, но не утверждать, что Пасенюк у бютовцев «на крючке». В свою очередь, «регионалы» наладили с ним более конструктивные отношения, чем бютовцы. Пасенюк, как известно, даже был замом Лавриновича в бытность его руководства Минюстом. Кроме того, приятельские отношения с ним сложились и у Сергея Кивалова. В этой ситуации, даже если Пасенюку не дадут «зеленый свет» еще на пять лет в должности председателя, то, по крайней мере, позволят «красиво уйти».

Вертикаль конфликта интересов



Дележом кресла Пасенюка борьба за Фемиду не исчерпывается. Мишенью для критики стал также Киевский апелляционный административный суд, которому Кабмин в октябре «отвалил» 2,5 млн. грн. из Стабфонда. Любопытно, что именно в указанном суде рассматриваются иски против Кабмина.



В Партии регионов отдали должное хватке Кабмина и разразились гневной тирадой на счет коррупции. Как сообщил первый вице-спикер Александр Лавринович, в ближайшее время этот суд планирует рассмотрение вопроса о законности пребывания в должности члена ЦИК, пенсионера Анатолия Писаренко, «который поддерживает БЮТ». Ранее ОАС Киева принял решение о незаконности пребывания Писаренко в составе ЦИКа.



Раскрыть судейскую бухгалтерию «Главреду» согласилась Елена Шустик. Во-первых, Кабмин выделил средства не только Киевскому апелляционному административному суду, но и другим инстанциям. Во-вторых, людям в мантиях из указанного суда досталась «огромная конюшня, не похожая на суд» по ул. Московской в Киеве. Помещение, по ее словам, абсолютно непригодно для осуществления правосудия. Наконец, Кабмин выделил данному суду в 100 раз меньше денег, чем Апелляционному суду Киева, который имеет аналогичный метраж и является «образцовой» инстанцией.



Чтобы выжить, изо всех сил приходится напрягаться и Конституционному суду. Последний не играет на выборах «роль первой скрипки». Но нескончаемые попытки БЮТ и ПР «упорядочить» порядок обращения президента в КСУ, включая дачу заключения о соблюдении процедуры импичмента, не исключают нового пинг-понга с участием Виктора Ющенко. Главное, чтобы после выборов у нового президента – Тимошенко или Януковича – не появилось желание повернуть закон вспять.

*** Если на прошлых выборах нервы участникам изрядно потрепали члены комиссий, которые в самый ответственный момент начинали болеть, уезжать к родственникам в село и т.д., то ныне уже очевидно, что исход кампании во многом будет определяться судами. Правда, с одной существенной разницей: если в 2004 году последней инстанцией был ВСУ, то теперь – ВАСУ. «Контрольным пакетом» в нем ни действующая власть, ни оппозиция ЕЩЕ не владеют.



Все остальные игроки – Секретариат Президента, парламентские фракции – вынуждены поддерживать ту или иную команду в вопросе избрания нового главы ВАСУ. До признания факта, что исход выборов решат те, кто владеет судами, избирателей отделяет один шаг.