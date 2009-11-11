Янукович – будущий политический пенсионер

11 ноября 2009, 10:36

Не поддержанный Кремлем, Янукович завершит свой политический путь в дворике Киево-Печерской лавры.

«Главред» продолжает цикл пресс-конференций, посвященных политическим судьбам наиболее ярких представителей украинского политикума. Сегодня гости «Главреда» высказывали свою точку зрения относительно политического будущего главного «регионала» и лидера предвыборных соцопросов – Виктора Януковича.
Будущее Виктора Федоровича предсказывали: руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

Виктор Небоженко: Не поддержанный Кремлем, Янукович завершит свой политический путь в дворике Киево-Печерской лавры

По наблюдениям Виктора Небоженко, лидер Партии регионов спокоен, как скала. В отличие от других участников президентской гонки, Виктор Федорович «сохраняет нервные клетки». Может быть, потому что он, как сказал политолог, имеет «опыт мистических религиозных практик»?
В любом случае, сразу после президентских выборов главный «регионал», по мнению Виктора Небоженко, должен сообщить украинцам чрезвычайно важный месидж. О его сути – далее.
Политолог видит в знаках сегодняшнего дня картину грядущего Виктора Федоровича. А оно, увы, печально.
Первый знак – появление на традиционном электоральном поле Партии регионов таких одиозных личностей, как Наталия Витренко и Инна Богословская. По словам Виктора Небоженко, если бы Кремль поддерживал кандидата от ПР, он никогда не позволил бы перечисленным политическим деятелям «пастись» на «региональных» территориях.
Кремль не делает ставку на Януковича – резюмирует Виктор Небоженко. Кроме уже названного знака, эксперт приводит и другие. Один из самых необычных – «послушность» Виктора Федоровича. Как это ни парадоксально, но пророссийский президент не нужен России, поскольку, по словам политолога, сплотить российскую власть и население способен только враг в лице Украины. Янукович такую роль выполнить не способен.
Кроме того, по словам политолога, в Партии регионов, как и в любой другой крупной партии, происходят «сложные процессы», которые неизбежно приведут к расколу. «Партию регионов будут делить по двум принципам: собственно региональной организации, которая, может быть, сохранит название «Партии регионов». И чисто пророссийской. России уже давно нужна открытая, публичная, пророссийская, своя политическая сила», - сказал Виктор Небоженко.
Видимо, осознавая реальное положение вещей, избирательный штаб Виктора Федоровича ведет «пассивную кампанию», которую политолог более склонен называть имитацией. «Да, будут потрачены какие-то донецкие деньги, может быть, до 150 миллионов долларов, но этого недостаточно для того, чтобы во втором туре что-то сделать, и Янукович это прекрасно знает», - сказал Виктор Небоженко.
«Я не вижу ни желания самого Януковича, ни желания самой партии, ни Кремля видеть Януковича президентом», - заявил политолог.
Виктор Небоженко уже сейчас предвидит красивый политический конец главного «регионала». По его словам, «церемония прощания», скорее всего, состоится в знаменитом дворике Киево-Печерской лавры. Там, после обнародования официальных результатов выборов, появится Виктор Федорович и скажет: «Ради мира в Украине и чтобы опять не вспыхнул грипп, я соглашаюсь с результатами этих выборов».

Виталий Бала: Богословская может отобрать у Януковича Партию регионов

Виталий Бала уверен: если говорить о будущем Виктора Януковича, следует «исходить из аксиомы, что Янукович не сам по себе». Будущее Януковича, по словам эксперта, будет корректироваться желанием его окружения «держаться или не держаться за власть».
Виталий Бала отметил, что предвыборная кампания Виктора Януковича еще с 2004 года «катится, как снежный ком, который должен становиться больше, но почему-то становится меньше». «Такое впечатление, что он катится по пустыни», - добавил он. «Нет веры в идеалы», - объяснил эксперт. Вместе с тем, в отсутствии «упорства и ретивости» политолог видит позитивный момент, поскольку в таком случае нет оснований для бурных негативных эмоций, соответственно, нет риска столкновения двух частей Украины, что происходило в 2004 году.
В то же время, эксперт предложил команде Януковича «не жить иллюзиями», а в случае победы на президентских выборах «поработать с нынешними депутатами, у которых инстинкт самосохранения конкретного депутата может сыграть на плюс». Виталий Бала считает, что, исходя из этой логики, некоторые народные избранники будут поддерживать предложенный Партией регионов курс.
С точки зрения эксперта, будущее Януковича связано с его прошлым 2004 года. Руководитель АМС считает, что после 2004 года в команде Януковича нужно было делать «переформатирование». Эксперт заметил, что Янукович образца 2004 года отличается от сегодняшнего только внешне. Виталий Бала добавил, что «не чувствуется того стержня, который бы должен быть, что это его «последний и решительный бой», как это было в 2004 году».
Виталий Бала допускает, что после президентских выборов Партия регионов расколется на «консервативное большинство», где будет задействован крупный бизнес, и «на меньшинство, которое будет искать себе лидера». Бала не исключает, что этим лидером станет Инна Богословская.
Подводя итог, эксперт предложил быть реалистами: «в современном мире, ни Европе, ни, тем более России, Украина с сильной политической властью не интересна», - сказал он. По словам эксперта, эта черта современного мира особенно знаковая в условиях кризиса, когда «кто-то будет пытаться решить свои проблемы за счет своих соседей».
Хочется верить в слова Виталия Балы о том, что «президентские выборы - первая часть попытки Украины выйти из политической периферии, политического хуторянства». В случае, если эта попытка будет неудачной, «Украина будет загнана в состояние политического карантина, и трудно представить, где Украина окажется, когда с нас снимут этот карантин», - сказал эксперт.

Юрий Якименко: Два варианта для Януковича. Третьего не дано

Юрий Якименко объясняет пассивность кампании «регионалов» тем, что штаб ПР в известной степени успокоили высокие рейтинги Виктора Федоровича, – «сколько мы не смотрим на уровни поддержки, мы видим, что Виктор Федорович может ничего не делать и оставаться со своими около 30% голосов. Он стабильно занимает первую позицию и во втором туре со всеми в парах он пока выигрывает», - сказал эксперт.
По мнению политолога, победа в президентской гонке Виктора Януковича как свидетельство того, что «справедливость восстановлена», - лучший вариант. Ведь, по наблюдениям эксперта, оппозиция – не для Януковича. Там Виктор Федорович «чувствует себя не только дискомфортно, а никак», - сказал он.
Вместе с тем, эксперт видит определенные проблемы для Януковича-президента при нынешних конституционных условиях. Если бы он стал президентом до 2004 года, когда президентская власть была действительно полноценной… Но при нынешней конституционной реальности ему придется «сосуществовать с премьер-министром, который является руководителем в полном смысле слова».
Поэтому выход один: «регионалам» нужен такой премьер-министр, «который был бы вторичной фигурой по сравнению с президентом, не был бы ему конкурентом и не был достаточно самостоятельным». Это возможным только в том случае, если бы «Регионы» сами могли сформировать большинство, что, по мнению политолога, невозможно при нынешнем формате парламента.
Юрий Якименко допускает, что Виктор Федорович в глубине души стремится к определенному реваншу. «Он хотя бы с символической точки зрения должен сесть в президентское кресло», - сказал эксперт.
Вместе с тем, политолог считает, что поражение в избирательной гонке «станет началом плавного схождения Виктора Януковича с политической траектории». По мнению эксперта, в случае, если главный «регионал» проигрывает ближайшие выборы, в течение определенного времени он будет оставаться лидером партии - в силу того, что «в настоящий момент у «Регионов» нет реальной альтернативы, которая бы могла занять его место». Тем не менее, в ПР будет происходить процесс поиска нового лидера.
Следовательно, по мнению Юрия Якименко, у Виктора Федоровича небольшой выбор: либо победа и обретение «власти с определенными проблемами ее реализации», либо поражение, временное политическое лидерство и «перспектива последующего завершения политической биографии».

Янукович не политический труп еще как минимум 5 лет

Отвечая на вопрос читателя «Главреда», можно ли назвать лидера Партии регионов «политическим трупом», эксперты рассказали следующее.
По мнению Виталия Балы, «почетной политической пенсией» для Виктора Януковича станет… избрание его президентом. Более того, эксперт подозревает, что президентство Виктора Федоровича – «тайная мечта» тех, кто желает отобрать у него партию.
Виктор Небоженко обнадежил: «и Янукович останется, и Ющенко. Все они останутся еще очень долгое время».
Юрий Якименко добавил, что у лидера «регионалов» есть еще «как минимум 5 лет политической жизни». «При любом варианте», - подчеркнул он.
Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Предыдущие исследования читайте здесь: Виктор Ющенко Юлия Тимошенко Читайте также: Кремлю не нужен президент Янукович Янукович идет на выборы без стержня - эксперт Янукович должен стать президентом ради торжества справедливости Секретариат Президента – «плохое место»

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