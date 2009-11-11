Брань Тимошенко и Ющенко гриппу не помеха

На сегодняшнем заседании Кабмина Тимошенко выглядела крайне злой и нервной. «Мне сегодня очень сложно сдерживать эмоции», - честно призналась она. Причину своей злости премьер-министр назвала прямо - Президент уже восемь дней не подписывает принятый парламентом закон о выделении миллиарда гривен на борьбу с эпидемией и делать этого не собирается в принципе. Более того, Виктор Андреевич приостановил ряд постановлений Кабмина, дающих госгарантии на закупку необходимого медицинского оборудования. «Я хочу сказать, что за каждого человека, который сегодня болеет или умирает, персональную ответственность несет Президент. Я напомню, именно люди из Западной Украины в свое время сделали его Президентом, а теперь он их убивает», - не упустила Тимошенко случая нанести удар по остаткам электоральной базы нынешнего гаранта.Найдя ответ на вопрос «Кто виноват?», Тимошенко начала разбираться с вопросом «Что делать?». А делать действительно что-то нужно – по словам главы правительства, оптимизм, возникший в связи с уменьшением числа заболевших в период с 4-го по 8 ноября, «был слишком рано высказан». Премьер сообщила, что за последние два дня количество заболевших за сутки снова увеличилось в два раза и достигло 90 592 человека.По мнению Тимошенко, для борьбы с эпидемией необходимо обеспечить всех врачей лекарствами и необходимым оборудованием, а также срочно начинать вакцинацию против свиного гриппа, продолжая вакцинацию против гриппа сезонного.Узнав о заявлении премьер-министра, Президент Ющенко тоже «нежничать» и стесняться в выражениях не стал. Памятуя о том, что долг красен платежом, глава государства быстро нанес ответный словесный удар:«Не надо меня шантажировать. У меня есть право Президента, и я им воспользуюсь», - сказал Президент во время горячей линии в «Комсомольской правде в Украине».Объясняя свое решение, сильно разозлившее Юлию Владимировну, Виктор Андреевич заявил: «Премьер-министр, вводя в заблуждение общество, вносит проект закона - взять в Нацбанке 1 миллиард. Как бывший глава Нацбанка могу сказать: НБУ может выделить и 100 миллиардов, и один триллион, только, пожалуйста, называйте вещи своими именами. Если речь идет об эмиссии, то надо говорить правду. Пойти на эмиссию - это значит официально объявить, что сегодня мы начинаем дальнейшую девальвацию национальной валюты».На этом виртуальная словесная перепалка Президента и премьера не закончилась. После намеков о шантаже главы Кабмина с уст гаранта слетели слова, уместные в местах массовых собраний и обмена оценочными суждениями:«Мы говорим об открытом обществе и честной власти... Где берутся сотни миллионов гривен на эту рекламу у премьера, у которого нет ни квартиры, ни кусочка земли, ни машины? Бомж! Как можно в 50 лет быть бомжом в стране? – вопросил Ющенко.И, очевидно для закрепления эффекта, добавил: – Не воспринимайте это как нападку на Юлию Владимировну. Но если в 50 лет у премьера нет ни кола, ни двора, то какой он хочет дать ответ нации, как устроить будущее?»Возвращаясь к заболеванию, вызвавшему эмоциональный всплеск и перебранку первых лиц государства, отметим, что, в соответствии со свежайшей информацией, сейчас в Украине выявлено уже 85 случаев заболевания калифорнийским гриппом. Об этом журналистам сказал главный санитарный врач Александр Биловол. А к эпидемическому порогу приближаются уже и восточные регионы Украины.