Рядові виборчої кампанії

Сьогодні в Україні на «сезонних», а саме передвиборних, роботах уже зайняті сотні тисяч українців, які працюють агітаторами, прапороносцями, мітингувальниками, учасниками масовок та поширювачами листівок.

Усі вони – така собі «нижча політична каста». Втім, без неї велика політика неможлива



Робочий день агітаторів починається однаково. Близько десятої години ранку вони приходять на місце, напинають намет, установлюють стіл, аби розкласти на ньому матеріали свого кандидата у президенти України. Потім курять, п’ють каву або чай. І лише згодом, часто без особливого ентузіазму, починають роздавати листівки, партійні газети, буклети, календарі та прапорці.

Подібні вакансії можна знайти на будь-якому сайті з працевлаштування. Причому Інтернет-сторінки майорять десятками пропозицій. Одним безіменним роботодавцям потрібні лише агітатори до наметів, іншим – учасники мітингів та усіляких акцій. Вимоги: середня освіта, досвід роботи – початковий рівень. Пропозиції: зарплата – 2000–2500 грн, графік роботи – неповний день. Найкращими агітаторами, згідно з оголошеннями, вважають студентів, активістів (здатних повести за собою маси) та, хоч як дивно, пенсіонерів або домогосподарок. Хоча більше роботодавця цікавить не вік чи освіта, а кількість мітингувальників та агітаторів, яких кожна конкретна людина могла б привести на певний захід.

Багато «сезонних працівників» – люди приїжджі. Початківці думають, що робота агітатора нескладна, великого розуму не потребує. До того ж, українці – чи не найбільш заполітизована нація. Інколи хтось порівнює цю діяльність із працею торгового агента. Але насправді агітаторам важко не тільки морально (перехожі інколи у різний спосіб намагаються довести свої політичні переконання), а й фізично – наприклад, цього року президентські вибори припадають на середину зими, тобто кілька місяців агітаторам доведеться мерзнути на вулиці.

Портрет агітатора

За радянських часів агітатори також були. Щоправда, всі вони підтримували лише одну ідею та одного кандидата. Тоді керівники вважали: багато що у роботі агітатора залежить від кадрів. Ідеї марксизму-ленінізму довіряли пропагувати найбільш освіченим комсомольцям – учителям, агрономам, лікарям. У одній «пам’ятці агітатора» радянських часів написано: «Проводити агітацію – справа шанована. Люди люблять хороших агітаторів. Треба тільки, аби бесіди мали щирий, душевний характер, щоб люди розуміли, що все, про що йдеться, стосується їх».

«Поняття “агітатор” прийшло до нас із 1920 років. Тоді це була людина, яка несла щось світле, добре, нове, перебуваючи у негативному, агресивному середовищі, – каже Віктор Небоженко, директор соціологічної служби “Український барометр”. – У сучасному ж розумінні агітатор – це людина, яка у кращому випадку може налагодити контакт із потенційним виборцем, а у найгіршому – лише особа, яка виконує суто технічну функцію передачі пропагандистської літератури виборцю».

«Портрет агітатора, який із широко розплющеними очима бігає містом від квартири до квартири, дзвонить у двері, а потім підставляє ногу, аби перед ним їх не зачинили, нав’язливо пропонує партійні буклети та газети, застарів. Він виглядає доволі маргінально, не сучасно та непереконливо», – упевнений політолог Дмитро Видрін.

Натомість Віктор Небоженко спробував зобразити приблизний портрет сучасного українського агітатора. «Звісно, кандидати прагнуть, аби їх представники перш за все контактували з населенням, – каже політолог. – Тому хочуть бачити у своїх лавах людей із вищою освітою, тобто тих, хто зможе сформувати погляди. Найкращий агітатор – той, хто може пояснити, аргументувати, чому саме їхній кандидат кращий за інших. Вони не бояться говорити про політику. Це – доволі цинічні люди. Така риса дуже важлива для агітатора. Він може не вірити у те, про що сам розповідає, але має закликати до участі у виборах. Краще, аби це робила жінка. Якщо йдеться про чоловіка, то оптимальний вік для них – 25–45 років. А ось зі студентів виходять погані працівники».

«Агітаторів, звісно, набирають не з бомжів, а з людей, які більш-менш пристойно виглядають, – додає Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента”. – Але якогось кастингу, ретельного відбору ніхто не проводить. Як правило, віддають перевагу людям молодим і середнього віку. У нас немає конкуренції між кандидатами в агітатори».

Ні для кого не секрет, що ідейність – аж ніяк не головний фактор при влаштуванні на роботу. Агітатори часто не знають ані нюансів програм кандидатів у президенти, ані головних лозунгів.

«Я часто йду повз намети, у яких люди начебто агітують за одного з претендентів на посаду президента, – продовжує пан Видрін. – Чую, як нешанобливо, іноді навіть нецензурно агітатори говорять про тих, хто найняв їх на роботу. Це свідчить про те, що працюють абсолютно випадкові люди. Коли я не намагався б зав’язати розмову з кимось із тих, хто роздає листівки, – бачив, що вони не можуть і двох слів сказати щодо біографій своїх кандидатів, а надто – їхніх програм».

Досить часто агітатори не є ідейними прихильниками певної політичної партії. Інколи хтось підтримує «найбільш симпатичного» кандидата, а хтось – «земляка». Але навіть такі пропагандисти швидше відбувають повинність, аніж працюють. Тому й не дивно побачити у руках декого з них газету «Пропоную роботу».

100 гривень добових

Цікаво, що є такі люди, які приховують від друзів та близьких, що працюють агітаторами, соромляться промайнути у телевізійному сюжеті. «Я не хочу, аби мої друзі знали, що я працюю агітатором, – каже двадцятидвохрічний Сергій К. – Більше того, я не підтримую ідей “мого” кандидата, але він добре платить».

Так, агітаторами в Україні стають усі, кому заманеться, або точніше – всі ті, хто бачить у цьому економічну вигоду. Проте якщо зірки сцени отримають за свою «роботу» мільйони, рядові агітатори – лише кілька тисяч гривень. Що у кризові часи теж непогано.

«Виборчі кампанії в Україні вже давно перетворилися на певні комерційні підприємства-проекти», – стверджує Віктор Небоженко.

Фінансові проблеми – ось основна причина працевлаштування агітатором в Україні. Стаючи до роботи, люди обговорюють не лише питання тривалості робочого дня, а й розміру заробітної плати та можливої премії у випадку, якщо кандидат переможе. А штаби кандидатів на найвищу посаду в країні (навіть незважаючи на кризу) грошей на вибори не шкодують.

Відтак, учасники усіляких мітингів та акцій вчасно отримують зароблені добові – від 50 до 100 гривень. Приблизно стільки ж заробляють й агітатори щодня. Зарплата зростає, якщо людина виявляє більш глибокі знання «особливостей» кандидата.

«Люди стають агітаторами не від доброго життя, – переконаний Володимир Фесенко. – У нас не може бути волонтерів-агітаторів. Таке явище розповсюджене у розвинутих країнах зі значним прошарком середнього класу. Там люди мають певний достаток. Вони не повинні перейматися тим, як жити, чим годувати свою дитину і взагалі – де отримати додаткову копійку. Тому для них виборча кампанія – це прояв громадської активності й своїх політичних симпатій. Українці ж використовують усі виборчі кампанії як засіб додаткового заробітку».

Політичне волонтерство

«На Заході існує певна квінтесенція корпоративної свідомості, на основі чого й виникає ідеологія, – каже Дмитро Видрін. – Там є династії журналістів, найманих працівників, господарів заправок. Ми ще досить молоде суспільство, у нас не може бути ідеології. Звідки вона виникне, якщо ще нещодавно людина працювала на заправці, потім розбагатіла і стала її власником, збанкрутувала та подалася у журналісти, згодом із причин профнепридатності її звільнили, і вона змушена продавати пилососи... Чию корпоративну свідомість вона захищатиме? Стара соціальна структура зруйнована, а нова – ще не побудована. Тому важко знайти людей, які керуються певною ідеологією. У нас немає людей, які агітують за ідею. Тому що ідей надто багато».

Відомо, що за кордоном за агітацію грошей нікому не платять. Якщо ти хочеш привселюдно підтримувати будь-якого кандидата, то можеш отримати футболку та носити її, таким чином заявляючи свою позицію.

Політичне волонтерство найбільш розвинене у США. Також волонтерів активно залучають під час проведення виборчих кампаній і в Європі. Оскільки така участь є цілком добровільною, то грошова винагорода не передбачена. Незважаючи на це, більш-менш популярні політики завжди можуть залучити до своєї кампанії значну кількість добровольців-ентузіастів, які погодяться використовувати свій час для популяризації політика чи партії, починаючи від наклеювання на конвертах поштових марок та роздачі флаерсів на вулицях до охорони масових заходів за участі підтримуваних політиків.

Нагородою ж для волонтера, особливо у Штатах, є можливість долучитись до політичної кампанії свого кандидата чи партії. Можна також влаштовувати вечірки по завершенні виборів або, якщо пощастить, обід за участі самого політика, якого й підтримували добровольці. Крім того, молоді волонтери розповідають про те, що така робота – це можливість знайти нових друзів та отримати цінний досвід. Для політиків, яким допомагають волонтери, важливість таких кадрів полягає навіть не в тому, що їхні зусилля неоплачувані. Робота волонтерів цінна тим, що вони самі підтримують відповідну політичну силу, а відтак агітують за неї щиро та переконливо.

«Волонтери в Україні – занадто дорогоцінні, – натомість каже Віктор Небоженко. – Адже вони мають певні переконання. А нинішня політична культура не потребує носіїв переконань. Чого ми хочемо від людей, коли самі кандидати не мають певних політичних поглядів».

Вітчизняні політологи вважають, що за ідею в Україні можуть агітувати лише одиниці. Та й ті працюють за копійки, проте щиро. «Незначний відсоток тих, хто йде працювати до тієї чи іншої команди, переймаються ідеями кандидата, – підсумовує Володимир Фесенко. – Тобто такі люди поєднують корисне з приємним. Вони є і у Януковича, і у Тимошенко, і у Ющенка. Свого часу комуністи відрізнялися тим, що мали своїх ідейних активістів. Такі були і у націонал-демократів. Але і ті, й інші останнім часом втратили значну частину прихильників. Ліві партії – з суто демографічних причин, інші – бо їхні прибічники побачили справжню сутність нинішньої політики і зрозуміли, що їх просто використовують».



Кость БОНДАРЕНКО, політолог, керівник Київського інституту проблем управління імені Горшеніна

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Як правило, в агітатори в Україні набирають усіх бажаючих, звертаючи увагу лише на зовнішність. Із ними проводять певні тренінги, якщо дозволяють фінансові можливості кандидата. Після того людей використовують як універсальних солдатів: спершу – як агітаторів, а далі вже – як членів дільничних комісій. І за це все люди отримують гроші. Якщо політики заробляють на народі, то чому народу не заробити на політиках?