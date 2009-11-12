Непреодолимая тяжесть кризиса

Экономический кризис уже многие месяцы является одной из самых обсуждаемых тем в украинском социуме (его не могут затмить даже скандалы с педофилами и эпидемия гриппа). В то же время, смысл многих выступлений политиков на эту тему можно свести к банальному «вот мы победим на выборах, и кризис как рукой снимет».

Пока мысли государственных мужей всецело заняты этими самыми выборами, экономическое положение страны по-прежнему не вызывает оптимизма. За первые девять месяцев текущего года объем ВВП уменьшился на 17,8% (в сравнении с аналогичным периодом года прошлого), промышленное производство упало на 28,4%, реальная зарплата украинцев – на 11,3%, экспорт и импорт товаров сократились примерно вдвое. Некоторое сокращение темпов падения экономики не должно нас успокаивать – до выхода из кризиса еще очень далеко.

Какие меры стоит принять, чтобы это все же произошло как можно скорее, «Главред» выяснил у ряда ведущих украинских экономических экспертов.

Единодушны они были в одном – без сокращения (секвестра) расходной части госбюджета выход из кризиса малореален. «Сокращение расходов госбюджета, перенаправление части средств в инвестиционное русло – ключ к выходу из кризиса», - говорит старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь. По мнению президента Центра экономического развития Александра Пасхавера, структура доходов нашего населения существенно искажена. «Наше население получает из бюджета трансферты в размере зарплаты. Таким образом, бюджет вынужден выполнять несвойственную ему функцию прямого финансирования социальных выплат», - говорит Пасхавер.

В то же время, резкое сокращение социальных выплат неминуемо приведет к падению внутреннего спроса, а в условиях кризиса это совершенно недопустимо. «Важной тактической мерой по преодолению кризиса является стимулирование спроса. Я хочу подчеркнуть – это не раздача денег, а именно стимулирование покупки отечественных товаров», - говорит Пасхавер.

Совместить стимулирование потребительского спроса и сокращение социальных расходов госбюджета Пасхавер предлагает путем глубокого реформирования социального сектора. «В таком случае у нас вполне хватит денег и на модернизацию экономики, без которой развитие страны невозможно», - уверен он.

Именно модернизацию и изменение структуры экономики главным путем выхода из кризиса считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. «Мы должны сделать упор на три направления: финансирование науки, финансирование различных информационных отраслей экономики и повышение эффективности производства уже существующих отраслей», - говорит Лановой.

По его мнению, причиной столь глубокого кризиса в нашей стране являются многочисленные спекуляции, особенно на валютно-финансовом рынке. «До сих пор у нас действует полусоветская экономика. А предприятия должны работать на рыночной основе, иметь равные возможности игры на рынке. Тогда и спекуляции перестанут играть такую роль», - уверен он.

Александр Пасхавер дает еще один рецепт выхода из кризиса: активное инвестирование в инфраструктурные проекты. «Такие проекты помогут сократить безработицу, к тому же для страны это хорошая работа на перспективу», - говорит он. Эффективность такого подхода действительно доказана практикой – ярким примером является борьба с Великой депрессией 30-х годов в США.

Как сэкономить средства, имеющиеся в распоряжении государства сейчас, знает Александр Жолудь. «При формировании расходной части госбюджета надо применить программный принцип. Суть его в следующем: если сейчас, скажем, выделяется определенная сумма денег просто на «улучшение» чего-либо, то нам надо устанавливать четкие параметры, по которым проведенное «улучшение» может быть оценено. И если деньги были использованы нерационально, то такую программу надо сворачивать», говорит Жолудь.

Вполне очевидно, что без активного привлечения инвестиций, в том числе иностранных, выход Украины из кризиса невозможен. Мешают этому как отсутствие защиты прав собственности, так и общий негативный имидж Украинского государства, постоянно имеющего проблемы с платой по своим обязательствам. «Посмотрите, самая обыкновенная экономическая операция – оплата страной использованного природного газа – каждый месяц превращается у нас в настоящую драму, когда деньги изыскиваются едва ли не в последний момент». Для того чтобы этих денег было достаточно, государству придется повысить тарифы на коммунальные услуги, что оно упорно делать отказывается по политическим соображениям – избирательный процесс в Украине почти не прекращается. Кстати, именно желание «понравиться» избирателям, принимая закон о повышении соцстандартов, субсидируя оплату коммунальных тарифов населением, было вероятной причиной временной приостановки сотрудничества Украины с МВФ (как и нежелание проводить структурные реформы, о которых говорилось выше).

К сожалению, в программах Юлии Тимошенко и Виктора Януковича, которые «Главред» анализировал ранее, ни малейшего намека на вменяемую экономическую политику не наблюдается. Из описанных выше мер по преодолению кризиса предлагается лишь снижение налогового бремени и финансирование науки (в программе Тимошенко) или разработка нового Налогового кодекса (у Януковича). В то же время, социальная часть бюджетов раздута непомерно – Тимошенко, в частности, обещает за три года вернуть оставшиеся в Сбербанке сбережения, Янукович обещает существенно повысить выплаты на рождение детей и так далее. Вряд деньги на все это можно будет обеспечить за счет налога на прибыль (еще один программный пункт Тимошенко). Брать кредиты страна уже не сможет – государственный долг и так достиг грандиозных величин. Рано или поздно приватизируют и последнее госпредприятие, тем более «лакомых» для инвестора кусочков осталось не так и много: ОПЗ да «Укртелеком».

Да и о какой продуманной политике можно говорить, если даже бюджет на следующий год вряд ли получится принять? Пока не прекращается борьба вокруг финансирования повышенных соцстандартов, правительство уже разобралось с бюджетом на год следующий, что вызвало мгновенную реакцию со стороны Партии регионов – соратники Януковича обещают оспорить его в Конституционном суде.

Можно сделать вывод, что ни до президентских выборов, ни после них на какие-либо конструктивные, но непопулярные, действия в экономической сфере рассчитывать не приходится. До выборов – потому что мало времени и нельзя терять поддержку избирателей, после выборов – потому что четкой антикризисной программы нет ни у кого из основных кандидатов в президенты. В условиях же перманентной избирательной кампании все силы и ресурсы бросаются на обласкивание электората. До борьбы же с кризисом руки не доходят.