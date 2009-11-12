Кампания-2010: между скандалами и болезнями

«Вона» – спасет нацию, победит кризиc и вылечит от гриппа. Конечно, оппоненты непременно спросят у Леди Ю, где «прорыв», где «юлина тысяча», где «контрактная армия», где Лозинский и действительно ли «пропало все»? Парировать можно, вспомнив, например, замечательное высказывание Черчилля: «Настоящий политик – это тот, кто может объяснить своим избирателям, почему он не выполнил те обещания, которые он давал на прошлых выборах». А чем Леди Ю хуже других «настоящих политиков»?



Виктор Янукович на этих выборах перенял тактику Тимошенко образца 2007 года и при каждом удобном случае рассказывал избирателям, что бы он сделал, будучи у руля страны. Новые амбициозные обещания за десять лет ввести Украину в топ-20 самых развитых стран мира, и увеличить численность населения страны до 50 млн. граждан уже в 2020 году, мило дополняются «нетленкой» - предоставить русскому языку статус второго государственного.



И хотя, по признанию политэкспертов, эта проблема на самом деле волнует от 5% до 8% населения, технология активно обкатана. Главное для Януковича – «не растерять высокий рейтинг и ничего не испортить по дороге», отметил «Главреду» политтехнолог, эксперт в сфере стратегических коммуникаций Денис Богуш. В общем, это тот случай, когда «никак» лучше, чем «как-то не так».



Линия поведения Виктора Ющенко – изменение Конституции вместо отыгранных на прошлых выборах «Десяти шагов навстречу людям». Проблема в том, что получается не слишком удачно. Правильные мессиджи о заботе о нации, почему-то не ослабляют устойчивого впечатления, что избиратель не главное. Главное – отомстить Тимошенко.



Владимир Литвин предложил доверить судьбу ему. И что? Врачу мы тоже доверяем свою судьбу, а еще машинисту метро, фармацевту и т.д. Кого же выбрать? На обещание Владимира Михайловича взять в список партии на следующих выборах каждого, кто хорошо поработает на этих, народ дружно ответил: «Не верю!». Ресурсами для агитации обладают либо местные чиновники (админресурс), либо бизнесмены (деньги), которые находят дорогу в списки и без «чудо-технологии».

Кандидаты второго эшелона «давят» на то, что «люди, приведшие страну к кризису, должны уйти». Или подчеркивают, что за пять лет президентства Ющенко борьба с коррупцией не сдвинулась с места, поэтому страна нуждается в новых, не замешанных в коррупционных скандалах политиках. То есть в них, кандидатах «второго эшелона».

Трюки-2009



И все бы шло своим чередом, если бы не грипп. Превратить обычную сезонную вспышку гриппа в катастрофу до Тимошенко не додумался никто, отдает должное «придумке» Богуш. Пока «ВОНА» борется с вирусами, инфекциями и бактериями, наращивая свой рейтинг, у ее оппонентов в прямом смысле «все пропало»: туры и встречи с избирателями.



Попытки спасти кампанию, переместив ее в Интернет, успехов не принесли. В суперинформационной Америке, где Интернетом охвачено 60-80%, это работает, а в Украине с 17-20% – нет.



Но грипп, скандалы, интриги внутри штабов и конкуренция с российскими «гастарбайтерами» – ничтожный «трабл» по сравнению с отсутствием денег. Девиз нынешней избирательной кампании – «Экономия прежде всего!» – потряс «пиар-ассов». «Это первая кампания, на которой политики не тратят, а хотят зарабатывать на спонсорах», – сострил в комментарии «Главреду» политолог Кость Бондаренко. Дошло до того, что аппарату штаба одного из рейтинговых кандидатов задерживают зарплату.



Еще одна серьезная проблема политтехнологов – нежелание заказчиков понять, что избирателям нужны «горизонтальные» коммуникации в духе Обамы (сложные и дорогие), а не песни и пляски на деньги налогоплательщиков. Увы, политикам проще утром заплатить, чтобы вечером увидеть «себя любимого» на билбордах на всем пути следования от дома к офису, пожаловались «Главреду» опрошенные политтехнологи.



Едва ли не единственный, кто «оторвался на все 100%» и рискнул деньгами своих спонсоров, – Арсений Яценюк. Риск себя не оправдал, но штаб кандидата с упорством, достойным лучшего применения, продолжает провальную кампанию с «вооруженным селом» и «продуктивной армией». Такое впечатление, что российские политтехнологи получили 100% предоплату от Яценюка и убедили его в том, что третье место – это то, что ему надо, шутят украинские коллеги.



К слову, авторы «пограничной» рекламы Арсения – российские политтехнологи Тимофей Сергейцев, Дмитрий Куликов и Искандер Валитов – хорошо известны в Украине. Они обслуживали три кампании – удачную мажоритарную Валерия Хорошковского в Крыму и две неудачных: «Команды озимого поколения» и «Вече». Теперь эта же команда будет «тонуть» вместе с Яценюком.



Впереди зоофилия?



На вопрос «чего еще ждать от кампании» политтехнологи отвечали легко: впереди новые скандалы. Но поскольку банальным «засеванием» или отсутствием диплома у высокопоставленного чиновника сегодня уже никого не удивишь, зрелище должно быть максимально экстраординарным и драматичным. «При таком падении нравственности, при всей ужасности ситуации вокруг «Артека» можно ожидать, наверное, некрофилии и каннибализма» – ударился в мрачные предсказания политтехнолог Сергей Гайдай.



Ближе к первому туру появятся технологии передачи голосов от менее рейтинговых к более рейтинговым, нестандартная мобилизация электората и снижение явки оппонентов, рассказал «Главреду» Тарас Березовец, политтехнолог, близкий к БЮТ. «Кто сможет понизить явку оппонентов и увеличить свою, тот и выиграет выборы», – подчеркнул он.



Параллельно политические силы сознательно будут радикализироваться и «подогревать» свой электорат обещаниями «сильной руки». Агитация «от двери к двери» изжила себя. Расходы на агитаторов будут урезаны в первую очередь, отметил Березовец. Сэкономят и на сувенирной продукции. Это раньше избирателя приводила в трепет футболка с изображением кумира или флажок и ленточка. Сегодня эта бутафория вызывает желание, реализация которого преследуется законом.



Кризис идей компенсируют скупкой голосов, под это уже создаются целые команды, рассказал «Главреду» господин Богуш. На прошлых выборах политтехнолог насчитал 27 способов покупки голосов. С помощью нового Закона о выборах президента, принятого, кстати, силами БЮТ и ПР, поставить заслон этому будет еще сложнее.



Вероятнее всего, что будут также задействованы известные манипуляции с голосованием на дому, с подсчетом голосов, публикацией компромата и пр.





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Политтехнологи – не волшебники, и побороть апатию избирателей, которым «начхать» на власть, демократию и выборы, им сложно. Когда количество негатива «зашкаливает», у людей включается защитная реакция – растет число «идиотов» в классическом смысле. Так в Древней Греции называли тех, кто не участвовал в общественной жизни, не ходил на выборы. Даже Кость Бондаренко признался «Главреду», что хочет примкнуть к этой когорте.В целом же, выборы будут «грязными», скандальными, серыми и относительно дешевыми. Вряд ли стоит ожидать появления нового концептуального содержания. Месседжи будут такими же, и посылать их будут все те же.