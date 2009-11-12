Собачьи радости Луценко

12 ноября 2009, 17:27

«За собачку обидно», - жаловался Луценко на сегодняшнем открытии кинологического центра, рассказывая журналистам об очередном педофильском скандале, опять-таки с политическим окрасом.

Расположенный неподалеку от Киева 40-тысячный городок Ирпень мало чем отличается от других столичных сателлитов – неухоженные полуразвалившиеся домики соседствуют с роскошными дворцами столичной элиты. Мы – киевские журналисты – в прямом смысле слова трясемся в автобусе «Богдан», который мужественно преодолевает огромное количества лежачих полицейских. Представители четвертой власти отправились в Ирпень, преследуя две цели – посмотреть на открытие Кинологического учебно-племенного центра МВД и послушать самого главного милиционера Юрия Луценко.

Пока все ждали министра, который должен был торжественно перерезать ленточку на открытии Кинологического центра, о жизни «лучших друзей милиционера» «Главреду» рассказывал главный кинолог МВД Сергей Житняк.

По его словам, выезд на место преступления кинолога с собакой в 99% случаев гарантирует нахождение преступника «по горячим следам», если только злоумышленник не скрылся на машине. «Вот ограбил кто-то магазин, не успели еще сесть и бутылку открыть, а собака уже: «здрасьте!», - с улыбкой рассказывал Житняк. Вообще, милицейские собаки умеют много: разыскивать взрывчатку, оружие или наркотики, искать пропавших людей, надежно обезвреживать сопротивляющегося преступника, и, конечно, держать след. Оказывается, у собак, как и людей, есть свой темперамент, во многом определяющий их специализацию: «флегматики» специализируются на взрывчатке, «холерики» - на патрульной работе, «сангвиники» – на поиске наркотиков. Обходится все это недешево – на подготовку одного собаки тратят не менее тысячи евро, а на содержание – около двух тысяч евро в год. «Нам дороже собаку готовить, нежели курсанта», - сказал главный милицейский кинолог.

Примерно с получасовым опозданием наконец-то приехал Луценко и немедленно приступил к осмотру построенного кинологического центра. Юрий Витальевич с сопровождающими лицами и охраной переходили от вольера к вольеру (каждая собака живет в отдельной «комнате»), слушая «гида» Сергея Житняка. Тот вкратце сообщал основные «тактико-технические характеристики» каждого животного: кличку, породу, возраст и специализацию. Как рассказал «Главреду» сам кинолог, к визиту министра он готовился прилежно, запоминая особенности трех с половиной десятков свезенных в центр собак самых разных пород: немецкая и бельгийская овчарка, лабрадор, ризеншнауцер, золотистый ретривер, супершнауцер и т.д.

Министр внимательно слушал Житняка, иногда задавая уточняющие вопросы. «А этой собачке, сколько лет?», - спросил Луценко. «Год и несколько месяцев», - ответил Житняк. И зачем-то добавил: «После вашего отъезда будем ее прививать».

Юрий Витальевич пребывал в отличном состоянии духа. Он шутил и рассказывал о собственном четвероногом друге: «Мою собаку зовут сэр Конти-Себастьян, он спаниель. Спаниели вообще очень дружелюбные собаки»

Закончив с обходом вольеров, кинологи начали показывать своих питомцев в деле. На их лицах отображалось явное волнение – собаки не должны были ударить мордой в грязь перед высоким гостем. И своих хозяев они не подвели, доблестно найдя спрятанную взрывчатку, пистолет, наркотики, задержав преступника и пройдя полосу препятствий.

Кинологи были настроены демонстрировать умения своих «напарников» и дальше, но Луценко это зрелище успело поднадоесть. Началась вторая часть мероприятия – пресс-конференция министра. Луценко бодро отчитался о состоянии кинологического дела в Украине и заявил, что готов ответить на все вопросы.

Вполне ожидаемо, задаваемые вопросы касались в первую очередь не кинологии, а разнообразных резонансных дел, находящихся в ведении МВД.

Луценко сообщил, что «дело парламентских педофилов» было передано в ведение Генпрокуратуры, но милиция, по его словам, «располагает неопровержимыми доказательствами» того, что у депутатов вымогали два миллиона долларов. «Я хочу отметить, что видео, на которых отображен факт шантажа, не имеют никакого отношения к тем записям, которые есть в интернете», - отметил министр.

Луценко также рассказал о борьбе с мажорами, совершающими ДТП, о необходимости ужесточить наказание нетрезвым водителям (на лицах отдельных журналистов мелькнула ироническая улыбка) и о том, что все украинские граждане будут обеспечены паспортами. Луценко заявил, что «паспорта получат все шестнадцатилетнее граждане, чтобы иметь возможность принять участие в голосовании», притом, что по действующему законодательству, голосовать можно лишь с 18-ти лет.

Но кульминацией пресс-конференции, безусловно, стал новый педофилический скандал, о котором в деталях рассказал Луценко. Министр сообщил, что ректор Государственной академии водного транспорта им. Сагайдачного в Киеве Василий Михайлов подозревается в организации преступной группировки, причастной к изнасилованиям, педофилии и зоофилии. По словам Луценко, кроме самого ректора, в нее входили его нынешняя сожительница, водитель и два уроженца Гвинеи-Бисау. С нескрываемой иронией Луценко зачитывал фрагменты биографии Михайлова: как оказалось, он является доктором технических наук, имеет массу разнообразных наград и отличий, был номинантом премии «Человек года» и так далее. Что самое пикантное в этой ситуации – в 2004 году Михайлов был доверенным лицом кандидата в Президенты Виктора Януковича (впрочем, перед третьим туром Виктор Федорович его отозвал).

Министра явно зацепила эта тема, и он не гнушался сообщать журналистам все новые и новые подробности дела. По словам Луценко, «Михайлов принуждал свою бывшую жену к половым сношениям с представителями негроидной расы, а нынешнюю сожительницу – к сексу с овчаркой». «С людьми уже все ясно, а собачку жалко», - оценив окружающую обстановку и лающих на заднем фоне собак, пожаловался Луценко.

После таких шокирующих подробностей добавить уже было нечего, и Юрий Витальевич со свитой удалился. Журналисты, в свою очередь, пообщавшись немного с работниками открывшегося центра, погрузились в автобус и уехали обратно в Киев.
После ТАКОГО за страну стало откровенно страшно.



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