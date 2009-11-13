Украинская европерспектива сквозь призму франко-немецких противоречий

13 ноября 2009, 10:01

12-13 ноября с визитом в Украине находится государственный секретарь по европейским делам Франции Пьер Леллуш.

Вовлеченные в евроатлантическую тематику специалисты сразу могут припомнить, что это именно тот «большой украинский друг» Леллуш, который в сентябре в испанской газете El Pais неожиданно заявил, что решение относительно расширения НАТО на восток и обнадеживание перспективой вступления в Альянс Украины и Грузии было стратегической ошибкой.

Однако на этот раз французский госсекретарь, словно заглаживая свою «оговорку», был подчеркнуто вежлив и обходителен. Может, даже слишком обходителен.

В то же время, несмотря на красивую риторику импозантного француза и «три короба» галльских дифирамбов на счет «европейскости» Украины, причину парижского обхаживания Киева следует искать внутри «староевропейской кухни».

Парижское раздорожье

Специфика нынешней ситуации внутри ЕС заключается в том, что Евросоюз стремительным образом «переформатируется», денационализируется и регионализируется.

В то же время, во главе этого тренда ныне идут традиционно консервативные немцы, а не признанные законодатели мод – французы. Хотя идея формирования в Европе особых региональных единиц, отличных от национальных государств, сформулирована в 1917 году как раз в книге француза Видаля де ла Бланша «Восточная Франция».

Причина этому видится в том, что политические деятели Франции по вопросам евроинтеграции расколоты на два лагеря. Приверженцы первого отстаивают интеграционные процессы в рамках союза национальных государств (Ф. Сегэн, Ж.-П. Шевенман, Л. Жоспен). Ключевым для них является желание сохранить национальную идентичность и самосознание народов Европы.

Сторонники второй позиции являются союзниками «федералистов» Германии (Д. де Вильпен, Ж.-П. Раффарен). Будущее Евросоюза они связывают не с опорой на систему национальных государств, но прежде всего с такими феноменами, как децентрализация и регионализация.

На этом «идеологическом распутье» и принял страну Николя Саркози. Политико-идеологический и культурно-идентификационный раскол во французском обществе не позволяют Франции быть сегодня лидером процесса европейской интеграции. Это побуждает французского лидера на создание различных «экспромтов». Во внутриевропейских делах таковым можно назвать идею Парижа о создании независимого Европейского Центрального банка и, соответственно, выработке странами «зоны евро» общей экономической политики, а во внешнеполитических – нашумевший Средиземноморский Союз, модифицированный ныне в «Союз для Средиземноморья».

Пока особого энтузиазма французские инициативы в странах ЕС не вызывают. Пока у французов нерадужные перспективы: или быть «вторым номером» в проводимой немцами регионализации или федерализации Евросоюза, или же опуститься на «ретроградный» уровень и возглавить «контрреволюцию» под лозунгом – «Защитим Европу наций!».

Или, может, обострить отношения с Берлином? Такому «мастеру пиара», как Николя Саркози – это вполне по силам.

Конец дружбы?

Как во Франции, так и в Германии отношения между двумя странами считают «двигателем» Евросоюза. И на поверхности все выглядит, вроде бы, гладко. 11 ноября Н.Саркози и А.Меркель у Триумфальной арки в Париже впервые совместно отметили День перемирия, который положил конец Первой мировой войне. В понедельник министр иностранных дел Франции принял участие в масштабном световом шоу и концерте на площади Согласия, что было подано как своеобразный «подарок» народу Германии в двадцатую годовщину падения Берлинской стены. В июле, в День взятия Бастилии, по Елисейским полям маршировала новая франко-германская бригада.

Однако, если копнуть глубже, то появляются вопросы. «Стороны утратили ощущение тесных взаимоотношений, - отмечает, в частности, директор Фонда Бертельсманна Йозеф Яннинг, - если раньше Париж и Берлин находились в центре переговорного процесса Евросоюза, то в настоящее время никто по-настоящему не знает, в чем цель этих взаимоотношений».

Главной причиной этому во французском экспертном сообществе чаще всего называется усиление «восточной» политики Германии. Сегодня Польша и Россия предоставляют немцам огромные экономические и даже дипломатические возможности для расширения влияния в восточном направлении. Как следствие, у Берлина снижается потребность полагаться только на Париж как на своего главного партнера на европейском континенте.

Показательно, что недавняя программная речь в бундестаге переизбранной на второй срок Ангелы Меркель касалась, в первую очередь, расширения диалога с Россией по вопросам безопасности и вообще не упоминала Францию и франко-германские взаимоотношения.

Символично также, что в этом году немецкий промышленный гигант Siemens вышел из состава совместного предприятия с французской компанией Areva по строительству атомных электростанций и начал переговоры о создании совместного предприятия в области ядерной энергетики с российским "Росатомом".

Игра на противоречиях

Трудно сказать, что в действительности стало первопричиной франко-немецкого охлаждения – импульсивность и амбициозность Саркози или практичность и прагматизм Меркель, но следствием этого является изменение политики обеих государств по отношению к странам Восточной Европы.

Франция, почувствовав, что ее ближневосточная политика, а также усилия по оформлению под себя Средиземноморья, мягко говоря, «выбиваются из графика», несколько видоизменяет всю свою восточную политику и уже больше говорит о стремлении создать т.н. «санитарный пояс от Украины до Марокко» по всему периметру своей юго-восточной границы ЕС. В Париже это мотивируют необходимостью противодействия нелегальным миграционным потокам в страны ЕС (предлагается проводить политику т.н. «избирательной иммиграции»), а также терроризму и международным преступным организациям.
А это, в свою очередь, повышает роль Украины в глазах Парижа, а также требует более обходительного французского обхождения с Киевом.

С другой стороны, в отличие от пророссийского Г.Шредера, А.Меркель, углубляя связи с Москвой, старается более «диверсифицировано» проводить свою восточную политику. Она начала улучшать отношения с Польшей и пообещала стоять «до победного конца» с США в Афганистане. А самое главное, также гибче подходить к Украине.

В частности, 7 ноября вице-канцлером ФРГ и министром иностранных дел был назначен глава Свободной демократической партии Гидо Вестервелле. Это может иметь большое значение для отношений ЕС и Украины. Ведь немецкие свободные демократы – это единственная партия в Германии, которая в своих декларациях во время летней кампании по выборам в европейский и немецкий парламент открыто заявляла, что Украина может в перспективе получить предложение о вступлении в ЕС. Конкретно это заявление звучало так: «Государства западных Балкан могут в средней и долгосрочной перспективе вступить в ЕС. В долгосрочном плане это относится и к Украине».

Такой неожиданный поворот европейских «снобов» в сторону Украины дает Киеву уникальный шанс провести тонкую психологическую игру с Берлином и Парижем.

Важно только в очередной раз не проспать нынешнее удачное расположение «еврозвезд».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять