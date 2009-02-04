Решение Гаагского суда по «делу о Змеином» (текст)

Делимитации морских просторов Черного моря (Румыния против Украины)

Мотивація судового рішення





Международный суд – главный судебный орган Организации Объединенных Наций – вынес сегодня решение по делуЭтим решением, которое является окончательным, обязательным для выполнения и не подлежащим обжалованию, Суд единогласно постановил:«Из Точки 1, о чем договорились Стороны в Статье 1 Договора о режиме украинско-румынской государственной границы 2003 года, линия единой морской границы делимитации континентального шельфа и исключительные экономические зоны Румынии и Украины в Черном море будут проходить в зоне территориального моря Украины, которая охватывает 12 морских миль вокруг острова Змеиный, до Точки 2 (координаты: 45° 03' 18,5? с.ш. до 30° 09' 24,6? с.д.), причем зона пересекает линию, равноудаленную от прилегающих берегов Румынии и Украины. Из Пункта 2 линия делимитации будет равноудаленной, проходя через Пункт 3 (координаты: 44° 46' 38,7? с.ш. и 30° 58' 37,3? с.д.) и Пункт 4 (координаты: 44° 44' 13,4? с.ш. и 31° 10' 27,7? с.д.) до Пункта 5 (координаты: 44° 02' 53,0? с.ш. и 31° 24' 35,0? с.д.). Из Пункта 5 линия морской границы проходит вдоль линии, равноудаленной от противоположных побережий Румынии и Украины, на юг, начиная с геодезического азимута 185° 23' 54,5? до зоны, где могут затрагиваться интересы третьих сторон.Красная линия – линия морской границы, на которую претендовала РумынияСиняя линия – линия морской границы, на которую претендовала УкраинаРозовая линия – линия морской границы, определенная по решению СудуСуд бере до уваги, що суперечка між Румунією та Україною стосується визначення єдиного морського кордону делімітації континентального шельфу та виключних економічних зон між двома Державами в Чорному морі (параграф 17-19 Рішення).Суд відзначає, що Румунія звернулася до Суду на основі Статті 36, параграфу 1 Статуту Міжнародного Суду та компромісного положення параграфу 4 (h) Додаткової Угоди, укладеної відповідно до Статті 2 Угоди про добросусідство та співробітництво від 2 червня 1997 року. З компромісного положення випливає, що дві умови повинні бути виконані для того, щоб якась із Сторін могла передати справу до Суду. Перша умова – жодної угоди про делімітацію, укладеної «протягом достатнього періоду часу, але не більше 2 років» після початку переговорів. Друга умова – Договір про режим державного кордону повинен набрати чинності. Суд відзначає, що ця умова була також дотримана, вищезгаданий Договір набрав чинності 27 травня 2004 року. Однак Суд відзначає, що Сторони мають розбіжності стосовно межі юрисдикції Суду в цій справі (параграф 22). Суд звертає увагу, що всупереч заявам України, немає жодних перешкод для юрисдикції Суду – таким чином зона проведення кордонів може підлягати делімітації між з одного боку – виключною економічною зоною та континентальним шельфом однієї Держави – та з іншого боку – територіальним морем іншої Держави біля її берегового кордону (параграф 30).Далі Суд переходить до закону, що застосовується до цієї справи. Суд визначає: з огляду на те, що принципи, перераховані в підпараграфах 4 (а)-(e) Додаткової Угоди, можуть взяті за основу, оскільки вони є частиною відповідних норм міжнародного права. Принципи морської делімітації, які застосовуватиме Суд у цій справі, визначені в параграфі 1 Статей 74 та 83 Конвенції ООН з морського права (UNCLOS) 1982 року (параграф 41).Суд відзначає, що Сторони не можуть дійти згоди стосовно того, чи дійсно існує вже узгоджений морський кордон навколо острову Зміїний. Вони також не погоджуються стосовно вихідного пункту делімітації, який має визначитись Судом. Суд стверджує, що з цією метою розгляд справи повинен починатися з «визначення вихідного пункту делімітації за принципом сухопутних кордонів та територіального морського кордону, про який Сторони домовилися раніше». Відповідно: «у 1949 році було укладено угоду про те, що на основі прикордонної лінії 1439 року кордон між Румунією та СРСР проходить зоною, що охоплює 12 морських миль навколо острова Зміїний, причому кінцевий пункт не було чітко визначено». На додаток: «відповідно до статті 1 Договору про режим українсько-румунського державного кордону 2003 року кінцевий пункт державного кордону між Сторонами було встановлено в точці перетину територіального морського кордону Румунії та України». Це питання розглядається в Пункті 1 Рішення Суду (параграф 66).Далі Суд переходить до питання про те, чи – відповідно до заяв Румунії – кордон делімітації виключних економічних зон та континентального шельфу за Пунктом 1 навколо острову Зміїний був визначений положеннями 1949 року (параграф 69). Суд зазначає, що в цьому випадку застосовується параграф 4 Статей 74 і 83 UNCLOS, адже передбачає, що у випадках, коли є діючий договір між зацікавленими Сторонами, питання стосовно делімітації виключних економічних зон та континентального шельфу «повинні вирішуватися відповідно до умов договору» (параграф 69). Суд відзначає, що в положеннях 1949 року «нічого не згадується про виключні економічні зони та континентальний шельф» (параграф 70). Суд також зазначає: з огляду на те, що Додаткова Угода 1997 року – єдиний договір, який безпосередньо стосується делімітації виключних економічних зон та континентального шельфу - «визначає не кордон, а радше процес його визначення» (параграф 70). Відповідно: «положення 1949 року стосуються лише демаркації державного кордону між Румунією та СРСР – навколо острову Зміїний в 12-мильній зоні територіального моря» (параграф 76). У результаті, за Рішенням Суду, «між Румунією та Україною немає жодного діючого договору про делімітацію між ними виключних економічних зон та континентального шельфу» (параграф 76).Суд починає з визначення про те, що з правової точки зору релевантні узбережжя можуть відігравати подвійну роль в делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони: «По-перше, необхідно визначити релевантні узбережжя для того, щоб означити, в чому полягає сутність у цій справі суперечливих претензій на ці зони. По-друге, релевантні узбережжя необхідно встановити для того, щоб перевірити на третій та останній стадії процесу делімітації (Див. нижче «Методологія делімітації»), чи існує диспропорційність у співвідношенні між довжиною прибережних зон кожної Держави та морських зон, які виходять за межі делімітаційної лінії кожної зі Сторін (параграф 78).Суд відзначає, що відповідно до договору між Сторонами, все румунське узбережжя – це узбережжя, релевантне для делімітації. У результаті – довжина релевантного узбережжя Румунії сягає приблизно 248 кілометрів (параграф 88).Суд здійснює подальше зауваження, що обидві Сторони вважають «узбережжя Кримського півострова між мисом Тарханкут та мисом Сарич, а також українське узбережжя біля їхнього спільного територіального кордону, що простягається на невелику відстань на північ і потім у північно-східному напрямку до гирла Дністра (Румунія позначає цю точку Точка S) невід’ємною частиною українського узбережжя». Суд висловлює спостереження, що їхня непогодженість тут стосується тієї частини узбережжя, що простягається від цієї точки до мису Тарханкут (параграф 98). Суд дотримується думки, що узбережжя Каркінітської затоки не формують частину релевантногоузбережжя, оскільки не входять до зони, яка підлягає делімітації; берегова лінія Ягорлицької затоки та гирла Дніпра повинні бути виключені з тієї ж причини. Проте Суд відзначає важливість секторів українського узбережжя між Точкою S та мисом Тарханкут, оскільки їхні лінії перетинаються із морським лініями румунського узбережжя. В результаті цього, довжина релевантного українського узбережжя становить приблизно 705 км.Суд відзначає, що «на основі визначення того, що таке релеватні узбережжя, співвідношення довжини узбережжя між Румунією та Україною становить приблизно 1:2,8» (параграф 104).Суд висловлює спостереження, що Сторони мають різні погляди на те, чи потрібно включати південно-західний та південно-східний «трикутники» (див. опис у параграфах 107 і 109) до релеватної території. Суд відзначає, що в обох трикутниках морські права Румунії та України перетинаються. Суд визнає доречним в обставинах даної справи включити як південно-західний, так і південно-східний трикутники у свої розрахунки релеватної території (параграф 114).Суд встановлює методологію делімітації в даному випадку. Суд розпочне із накреслення тимчасової рівновіддаленої лінії між суміжними узбережжями Румунії та України, яка потім слугуватиме серединною лінією між протилежними узбережжями. На другій стадії Суд розгляне, чи існують фактори, які вказують на потребу коректування чи зміни тимчасової рівновіддаленої лінії з метою досягнення справедливого результату (параграф 120). По-третє, Суд засвідчить, що вищезгадана лінія не призводить до несправедливого результату з огляду на виявлену непропорційність між співвідношенням довжини відповідних прибережних зон та співвідношенням між релевантною морською територією кожної Держави через лінію делімітації.Суд зазначає, що його завдання передусім полягає в ідентифікації «відповідних точок на відповідних узбережжях Сторін, які змінюють прибережну зону таким чином, що геометрична фігура, яку формують лінії з’єднання усіх цих точок, відображає загальну область узбережжя» (параграф 127). Детально вивчивши характеристики кожної точки, яку Сторони вважають доцільною для проведення приблизної рівновіддаленої лінії, Суд вирішив використати півострів Сакалін та прибережний кінець дамби Суліна на румунському узбережжі (параграф 141) та острів Циганка, мис Тарханкут і мис Херсонес на українському узбережжі (параграф 148). Суд вважає неприйнятним вибирати точку на острові Зміїний (параграф 149).Суд бере до уваги, що, згідно з принципами його юрисдикції, він може у деяких випадках вирішувати не враховувати дуже малі острови чи вирішити не надавати їм повноцінних прав у морських зонах, якщо такий підхід має нерозмірні впливи на лінію делімітації, про яку йдеться (параграф 185). Суд зазначає, що всі території, які підлягають делімітації, розташовані у виключній економічній зоні та на континентальному шельфі материкових узбереж Сторін, і, крім того, знаходяться на відстані 200 морських миль від материкового узбережжя України. Суд зазначає, що острів Зміїний розташований на відстані приблизно 20 морських миль на схід від материкового узбережжя України у зоні дельти Дунаю. Враховуючи таку географічну конфігурацію та в контексті делімітації з Румунією, будь-які права на континентальний шельф та виключну економічну зону, імовірно створену островом Зміїний, не можуть поширюватися далі прав, які виникають через материкове узбережжя України з огляду на південну межу делімітації, як визначено Судом. Будь-які можливі права/юридичні титули, які виникають через острів Зміїний у східному напрямку, повністю зараховуються до прав, які виникають через західне та східне материкове узбережжя самої України. Суд також відзначає, що сама Україна, навіть попри те, що вона вважає, що острів Зміїний підпадає під параграф 2 Статті 121 Конвенції ООН з морського права, не розширювала відповідну територію за межі лінії материкового узбережжя внаслідок наявності острова Зміїний у зоні делімітації. У світлі цих факторів, Суд дійшов висновку, що наявність острова Зміїний не є аргументом для коректування тимчасової рівновіддаленої лінії (параграф 187). Суд нагадує, що територіальні води завдовжки 12 морських миль були приписані острову Зміїному згідно із домовленостями між Сторонами. Суд ухвалює, що в контексті нинішньої справи, острів Зміїний не повинен у даному випадку впливати на делімітацію іншим чином, крім тих випадків, які випливають із його ролі зони завдовжки 12 морських миль у територіальних водах.Окрім наявності острова Зміїний у зоні делімітації, Суд розглядає п’ять інших факторів: можливе неправильне співвідношення довжини узбереж (параграфи 158-168), замкнутий характер Чорного моря та делімітації, які раніше проводилися у регіоні (параграфи 169-178), поведінка Сторін (концесія на видобуток нафти та газу, рибальство та морські патрулі) (параграф 189-198), перешкоджання отриманню результату (параграфи 199-201) та певні міркування Сторін з приводу безпеки (параграфи 202-204). Проте Суд не вбачає у цих різноманітних факторах причини, яка б виправдовувала коректування приблизної рівновіддаленої лінії.Визначена Судом лінія делімітації, для якої основоположною точкою не було вибрано ні дамбу Суліна, ні острів Зміїний, таким чином розпочинається у Точці 1 та проходить зоною завдовжки 12 морських миль навколо острова Зміїний до перетину із лінією, рівновіддаленою від суміжних узбереж Румунії та України; звідси, до цієї точки лінія визначається точками на протилежних берегах Румунії та України. З цієї поворотної точки лінія делімітації проходить уздовж лінії, рівновіддаленої від протилежних узбереж Румунії та України (параграф 206). Суд вважає, що лінія делімітації співпадає із рівновіддаленою лінією до точки, за якою можуть бути порушені інтереси третіх Держав (параграф 209)Суд зрештою перевіряє, чи результат, якого вдалося досягти, наскільки це передбачено визначеною лінією делімітації, не викликає жодної серйозної непропорційності у довжині відповідних прибережних зон та пропорційному розподілі прилеглих територій (параграф 210). Суд вказує на те, що така перевірка може бути тільки приблизною (параграф 212). Зазначивши, що співвідношення довжини відповідних прибережних зон для Румунії та України, згідно з підрахунками Суду, становить приблизно 1:2,8, а співвідношення відповідної території між Румунією та Україною становить приблизно 1:2,1 (параграф 215), Суд не вважає, що накреслена лінія потребує будь-яких змін (параграф 216).До складу Суду увійшли: президент Хіггінс; віце-президент Аль-Хасауна; Судді Рандзева, Ши, Корома, Бюргенталь, Овада, Томка, Абраам, Кіт, Сепульведа-Амор, Беннуна, Скотніков; тимчасові судді Кот, Осман; секретар Суду Куврер.