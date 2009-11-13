Украинские СМИ поставят в русскую рамку?

Такова суть законопроекта, зарегистрированного главой парламентского комитета по свободе слова Анной Герман (ПР) и депутатом от Компартии Леонидом Грачом.



Чтобы как у людей



Согласно законопроекту, государственные эфирные СМИ в масштабах страны должны распространять «объективную и полную информацию» о деятельности каждой из парламентских партий. Областным телерадиокомпаниям предписывается точно таким же образом освещать работу партий, представленных в региональных советах. Во исполнение же данных требований ТРК должны предоставлять «равный объем эфирного времени в ежедневных информационных выпусках» для освещения деятельности политсил. А также предоставлять равный объем эфирного времени самим этим политсилам.



При этом контролировать соблюдение закона на центральном уровне должен комитет ВР по регламенту и депутатской этике, а на местах – соответствующие комитеты областных советов, Верховного совета Крыма, горсоветов Киева и Севастополя.



Интерес авторов закона бросается в глаза сразу. Фактически, как уже сказано, речь идет об обязанности государственных ТРК предоставлять площадку для агитации политическим силам. Причем только тем, которые уже представлены в органах представительской власти.



По словам Анны Герман, в данном законопроекте развивается ее же давняя идея об обеспечении равного доступа политических сил к эфиру. «Я еще несколько лет назад вносила законопроект о равном доступе всех политических сил к эфиру, в том числе, и негосударственных компаний. Но он тогда не прошел. Сейчас хотелось бы добиться справедливости хотя бы на государственных каналах», - сказала она в комментарии «Главреду».



Необходимость принятия закона госпожа Герман объясняет просто. «В государственных медиа идет абсолютная служба власти. Чтоб донести мнение оппозиции, приходится звонить, просить, «угрожать» - я имею в виду, грозить, что мы поднимем скандал в том же парламенте», - объяснила депутат.



Между тем, предшественник Анны Герман на посту главы комитета по свободе слова, депутат от БЮТ Андрей Шевченко отнесся к проекту коллеги более чем скептически. «Идея очень странная», - сказал он в комментарии «Главреду». По словам депутата, в проекте Герман-Грача налицо признаки нарушения Конституции. Ведь Основной Закон четко определяет полномочия парламента, и в перечне этих полномочий права регулировать текущую работу телерадиокомпаний не прописано – ни для Верховной Рады в целом, ни, тем более, для ее комитетов.



«По-моему, авторы законопроекта проявили тотальное непонимание как сути общественного вещания, так и сути журналистской работы», - резюмировал депутат. – «Я не допускаю даже мысли о том, что этот законопроект может быть принят».



Анна Герман в комментарии «Главреду» заверила, что комитет ВР не будет никого «контролировать» - по ее словам, он должен только собирать факты нарушений закона и предавать их публичности. Однако в законопроекте сказано прямо – «контроль за обеспечением гарантий… возложить на комитет по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады».



Почему именно на этот комитет, а не, скажем, на тот же комитет по свободе слова, госпожа Герман объяснить затруднилась. «Я считаю, это было бы правильно», - только и сказала она «Главреду». В любом случае, регламентный комитет ВР возглавляет тоже представитель «Регионов» - Александр Ефремов…



Интересно, что нормы, подобные предложенным госпожой Герман и товарищем Грачом, весьма смахивают на… нормы соответствующего законодательства Российской Федерации. Именно в России существует законодательное требование предоставлять парламентским (только парламентским!) силам равный эфир в электронных медиа.



При этом, в отличие от наших законодателей, российские депутаты озаботились и механизмом выполнения закона. Мониторинг присутствия партий в эфире (участие блоков в выборах в Думу запрещено) проводит ВГТРК. И ежемесячно подает результаты этого мониторинга в Центризбирком, где их анализирует специальная рабочая группа. Эта самая группа представляет результаты своего анализа общественности. Например, за октябрь месяц данные еще не проанализированы, но уже известно, что российская партия власти – «Единая Россия» - освещалась аж на 10 % меньше, чем некоторые другие партии. Что, в частности, связано со скандалом вокруг фальсификации местных выборов в Москве, против которых резко выступили оппозиционные партии. А раз они выступили, то и деятельность их, по версии российского госТВ, освещалась с перевесом в их сторону.



К сожалению, украинские СМИ толком не освещали ни этих выборов, ни этих выступлений, ни того, что все выступления продолжались только до встречи оппозиционеров с президентом РФ Медведевым (причем никто так и не узнал, что посулил или чем пригрозил оппозиции Медведев). Однако для нас важно необычайное сходство законопроекта Герман-Грача и действующего российского законодательства.



Как и недостатки этого законопроекта по сравнению с тем же российским законодательством. Слишком уж расплывчато наши законодатели прописали многие нормы. Например, как будет определяться «полнота и объективность» информации о деятельности партий? И в каком формате должны ТРК подавать в своих новостных выпусках «равный объем» этой самой информации? До сих пор нечто подобное практиковалось только в печально известное время «темников», когда лояльные к власти телеканалы в новостных выпусках подавали подборку сообщений о разных политических силах (как правило, не указывая автора подборки). Правда, до «полноты и объективности» тем подборкам было более чем далеко.



Но повышенный интерес политиков к масс-медиа в ближайшем будущем неизбежен. Ведь тема свободы слова и «справедливого доступа к СМИ» обостряется в любой предвыборной кампании.



Старая опаска и новые «темники»



Собственно, в нынешней кампании эта тема обострилась уже давно. Достаточно вспомнить сентябрьский скандал на шоу Савика Шустера, когда в эфире с участием премьер-министра Тимошенко «неожиданно» появились депутаты от ПР («Главред» подробно разбирал тот скандал в материале «Скандал в шоу Шустера: у Тимошенко довольны»). Немного ранее оскандалился уже БЮТ, проведя через суд известное решение о запрете контрпропагандистских роликов, отталкивающихся от рекламы Тимошенко «Вона працює».



Кстати, определенный эффект таки был достигнут: как утверждают источники в штабе Януковича, юристы ПР теперь усиленно проверяют контрпропаганду на предмет ее «пригодности» для телеканалов, юристы которых, в свою очередь, рады использовать любую зацепку, чтобы не омрачать отношения своих собственников с пылкой главой Кабмина.



Впрочем, по утверждениям все тех же источников, в конечном итоге все решает не буква закона (или судебного решения), а личные договоренности между собственниками телеканалов и собственниками политических сил (что в ряде случаев одно и то же).



Что касается цензуры как таковой, то она реализуется не решениями судов, а «явочным порядком». Как среди политиков, так и в журналистских кругах распространено мнение, что цензура «темников», процветавшая при президентстве Леонида Кучмы, сегодня заменена «цензурой джинсы» - проще говоря, цензурой денег. Причем за деньги можно не только опубликовать материал в свою пользу, но и добиться, чтобы то или иное СМИ не освещало в выгодном ракурсе вашего оппонента. Грубо, но метко эту ситуацию описывает расхожий сегодняшний афоризм: после Майдана журналистика переселилась из гарема в бордель.



Все это действительно так. Тем не менее, существуют основания говорить и о сохранении прямой цензуры. Так, в середине июня в Интернет попал знаменитый видеоролик, на котором Юлия Тимошенко, готовясь к записи телеобращения, энергично произносит «Пропало все!». Хотя Тимошенко имела в виду всего лишь текст на суфлере, картинка получилась слишком уж яркой. Это осознали и в штабе БЮТ: после того, как ролик показали в эфире программы «Репортер» на Новом канале, шеф-редактор программы Владимир Павлюк получил от руководства настоятельную рекомендацию уйти по собственному желанию. Каковую и выполнил. Правда, руководство канала в публичных комментариях настаивало, что ни малейшего давления правительства или политиков на себе не испытало – мол, решение было, если можно так выразиться, суверенным.



Аналогичная история, но уже с противоположным политическим окрасом, случилась в середине октября. Резонанс в СМИ вызвал отказ высшего руководства телеканалов СТБ и «Интер» выпустить в эфир уже подготовленные сюжеты о том, что музыка песни «Лидер», написанной специально под кампанию Виктора Януковича, украдена из хита Тото Кутуньо. Тогда шеф-редактор информпрограмм СТБ Алексей Мустафин тоже заверял возмущенных журналистов, что принял решение безо всякого стороннего влияния. Но открыто пояснить свои мотивы отказался.



Возвращаясь к попыткам политиков «оформить» информационное поле сообразно своему пониманию свободы слова, нельзя не сказать, что пока эти попытки остаются бессистемными. Так было с тем же судебным запретом критиковать рекламу «Вона». Инициаторы этого решения, помнится, додумались прямо написать в жалобе, что издевательства над «Вона працює» оскорбляют лично Юлию Тимошенко. Тем самым дав оппонентам повод для обвинений в попытках запретить критику премьера вообще. Когда в разговоре с тогдашним главным пиарщиком БЮТ Виктором Уколовым автор этих строк резонно поинтересовался, с чего вообще в БЮТ решили, что «Вона» и Тимошенко – это одно и то же, последовал замечательный ответ: «ну, так ведь считают граждане»… А буквально через пару недель вдруг выяснилось, что «Вона» - это вовсе не Тимошенко, а Украина.



Такая бессистемность в «приручении» СМИ, очевидно, сохранится до конца избирательного процесса. Но совсем иначе ситуация может выглядеть после. И некоторые выступления потенциальных победителей президентской гонки не зря уже сегодня тревожат работников клавиатуры и микрофона. Достаточно упомянуть те же заявления Тимошенко об «антигосударственной» политике некоторых телеканалов, или совет Виктора Януковича «не болтать языком», обращенный к журналисту, посмевшему задать «лидеру» неудобный вопрос.



Правда, пока законодательным обеспечением «свободы слова по-своему» обеспокоился только БЮТ. Именно в программе этой политсилы содержится странное требование «придать силу закона» соглашениям о редакционной политике, смутившее умы, в том числе, и обозревателей «Главреда». Однако, как уверяет Андрей Шевченко, речь идет лишь о том, чтобы журналист, устраиваясь на работу, мог ознакомиться с основами редакционной политики, и, если его заставляют их нарушать, был защищен законом. А о том, что власть будет законодательно утверждать некие правила игры для СМИ, речи не идет.



Остается надеяться, что сама Тимошенко разделяет это мнение своего депутата. Пока, однако, для излишнего оптимизма особых причин, как уже было сказано, нет.



Возможно, ярче всех отношение политиков к СМИ выразила на днях профессиональный журналист и глава подкомитета ВР по телерадиовещанию Елена Бондаренко (ПР). В интервью, размещенном на официальном сайте родной партии, журналистка-депутат посетовала: «Украина получила псевдосвободу… Можно заявить все, что угодно, даже оболгать человека, а никакой ответственности, никакой презумпции невиновности, никакого права адекватно ответить лжецу на самом деле нет». И тут же, абзацем ниже, заявила: «Мы неоднократно сталкивались с тем, что если наши депутаты дают интервью… вдруг каким-то волшебным образом вырезают фразы, критикующие правительство. При этом, ничтоже сумняшеся, объясняют ситуацию тем, что они вообще критику не печатают - как с одной стороны, так и с другой. Это что - у нас какая-то беззубая журналистика получается? А зачем она тогда вообще нужна?».



Действительно, для всякого политика, особенно в Украине, критика – это когда плохо говорят об оппоненте. А когда плохо говорят о тебе – это клевета. Такой подход разделяется всеми без исключения политическими силами нашей страны, и доказательствам этого несть числа.



Соответственно, получив достаточную власть, любая из этих политсил постарается сделать все, чтобы в стране процветала «критика» в ее понимании. И ни в коем случае не «клевета».