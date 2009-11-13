«Бронзовый» забег

13 ноября 2009, 13:49

Кроме борьбы за первенство в президентской гонке, внимание экспертов привлекает и третье место в марафоне за высший государственный пост.

Его обладатель имеет неплохие шансы получить премьерский портфель. За «бронзу» борются политики, прекрасно знающие друг друга – Сергей Тигипко и Арсений Яценюк.

Арсений Петрович стал заместителем председателя правления Национального банка Сергея Тигипко в 2003 году. Его тогдашний начальник при Леониде Кучме пользовался репутацией молодого и перспективного политика (эти качества приписывают ему и сегодня). Тигипко носился с передовыми экономическими идеями, пытался проявить себя, но не смог подобрать заветные ключики к сердцу Леонида Даниловича. Да и «донецкие» тогда набирали силу день ото дня, конкурировать с ними было чрезвычайно непросто. Потешно-левоцентристская партия «Трудовая Украина», олигархи-основатели которой наняли Тигипко на работу ее вождем, не сумела стать достойной опорой для политика и экономиста. Пришлось Сергею Леонидовичу ограничить свои амбиции местом начальника избирательного штаба Януковича в надежде на получение заветного премьерского портфеля. Но после второго тура, когда будущее поражение Виктора Федоровича стало очевидным, Тигипко покинул большую политику. Как оказалось, на время.

Зато Арсений Яценюк в полном объеме использовал полученный шанс: ему удалось стать «спасителем гривни» во время революционных событий на Майдане, и с этой репутацией начать свою карьеру «политического кузнечика». Яценюк крайне редко задерживается на одной должности дольше года. Зато он карабкается к вершинам власти упорно, словно человек-паук, и неудивительно, что за ним не поспевает политическая команда. Арсений Петрович сегодня обладает таким послужным списком при «оранжевом» режиме, что его оппозиционная риторика выглядит, мягко говоря, не всегда уместной и искренней.

На официальный старт президентской кампании наши герои вышли в неравных условиях. Бывший спикер и лидер «Фронта перемен» Яценюк на протяжении доброго полугода купался в повышении своей популярности и демонстрировал готовность вмешаться в борьбу Тимошенко и Януковича. Тигипко лишь недавно вернулся в большую политику, не успел обрасти внушительными политическими мышцами, а потому сделал ставку на постепенное наращивание популярности. Арсений Петрович и Сергей Леонидович, хотя и позиционируют себя как представителей «третьей силы», борются преимущественно за «оранжевый» и «бело-голубой» сегменты электората. Обоим оказалось не по зубам предложить такую программу и план предвыборных действий, чтобы реально сшить страну, разорванную предыдущими выборами.

Тактика участия в избирательной кампании у наших героев также различна. Арсений Яценюк рванул вперед после расставания со спикерским креслом, но после этого увлекся публичными поисками своего наиболее приемлемого визуального образа. На вооружение молодого политика была взята наступательно-агрессивная риторика, словно 17 января голосовать будут за будущего командира спецназа, а не за главу государства в парламентско-президентской республике. Расплатой за это стало падение в среднем на треть рейтинга популярности Яценюка в течение последних месяцев и слухи о заметном недовольстве спонсоров проекта развитием кампании. Тигипко, наоборот, попытался избавиться от имиджа технического кандидата Тимошенко, после чего повел кампанию технологически грамотно. Сергей Леонидович прогнозирует обвал рейтингов фаворитов, хотя ему куда более полезно было бы задуматься о наращивании собственной популярности.

Любопытное совпадение: и Яценюк, и Тигипко планируют в ходе избирательной кампании обзавестись собственными партийными проектами. Арсений Петрович уже прикупил партию «Демократический фронт», которая переименована во «Фронт перемен», и обещает ее яркую презентацию с «настоящими героями». Сергей Леонидович планирует, отряхнув пыль с либеральных идей своей политической молодости, строить правоцентристскую партию. Для обеих политических сил испытанием станут местные выборы и, возможно, досрочные парламентские. Пока же Тигипко и Яценюк решительно опровергают предположения о возможности снятия своих кандидатур в пользу фаворитов гонки.

Подобная последовательность и нацеленность на результат не удивительна. Оба политика имеют основания побороться за третье место, получение которого позволит претендовать на премьерский портфель. Роль шефа исполнительной власти в заведомо непростом для украинской экономики 2010 году будет не только хорошим испытанием на обоснованность амбиций, но и может стать пропуском на политический олимп. С другой стороны, новому президенту вполне может понадобиться энергичный «экономический терминатор», который примет на себя львиную долю критических выпадов в адрес власти. И отсутствие проверенной в электоральных боях собственной партии для потенциального премьера является скорее преимуществом, чем недостатком.
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