Стенограмма пресс-конференции

16 ноября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Политическое будущее Владимира Литвина».

В пресс-конференции приняли участие:

- заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий; - эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.





Олексій Голобуцький: Цього разу він не буде президентом – це сто відсотків. У випадку, якщо нинішній Президент зникне, вибори будуть відмінені, то, можливо, це його єдиний шанс, як спікера парламенту, на певний час стати головою держави, президентом країни. Це, здається, його єдина можливість покерувати державою. Це навіть не його проблема, це проблема його історичної спадщини. Багато посткучмівських лідерів претендують на цю посаду, і він далеко не найяскравіший з цих політиків посткучмівського, чи навіть кучмівського періоду.

Як дуже добре про нього висловлювався колись сам Леонід Макарович: «Вольдемаре, не туди снаряди несеш». Це характеризує його з певної сторони, коли він дуже добре знав і, мабуть, знає коли підносити снаряди, але тривати це вічно, все ж таки, не може і не буде. Тому логічно, що людина, яка цим займається, не може бути президентом. Знову ж таки, без всяких емоційних оцінок, він далеко не гірший представник нашої політичної еліти, так само і не найкращий.



Дений Кирюхин: По моему мнению, нынешняя президентская избирательная кампания – это не «час Литвина», это мы все понимаем, и, действительно, шансов победить в этой избирательной кампании у Литвина нет. Но мне кажется, что перспективы Литвина остаться в качестве одного из влиятельных украинских политиков есть.

Другой вопрос, конечно, чтобы претендовать на президентское кресло вряд ли он может не только сейчас, но и в будущем. И это объясняется характером его как политика. Поскольку в Украине есть политики разного происхождения, он из тех людей, который пришел в политику через бюрократический аппарат, через службы в государственных структурах, через карьерный рост в этих государственных структурах. То есть, это не политик, которого породила площадь, это вынужденный политик, возможно, он вынужденно стал политиком.

Мы видим, что на протяжении всей своей политической карьеры он достаточно удачно умеет встраиваться в политические системы. Он сделал хорошую карьеру при Кучме. С приходом к власти Ющенко, одно время его оппоненты из лагеря социалистов говорили, что «все, Литвина мы уже больше не увидим», однако в результате что мы видим? Что в ситуации с Президентом Ющенко Литвин нашел свою нишу, удачно встроился. Это показывает его большие задатки как аппаратчика.

Сегодня, пожалуй, в этой избирательной кампании впервые, по большому счету, он пробует себя в качестве большого самостоятельного политика. Мы не будем вспоминать периоды Кучмы, когда, все-таки он был встроен больше в систему. В какой-то мере мы наблюдаем рождение Литвина как самостоятельного политика именно в эту избирательную кампанию. Но мне кажется, что в конечном итоге, сознательно или бессознательно, цель, которую ставит себе Литвин, то, что его ведет, это удачно найти себя в новой политической системе, новой политической конфигурации, - и на это направлены его основные усилия.



Олексій Голобуцький: Отвечая на вопрос про будущее Литвина, надо исходить из того, чего он может добиться и чего он добился на данный момент. На данный момент он не решил свою главную стратегическую задачу, с которой он шел на президентские выборы: он не стал третьим, и, судя по социологической динамике, и не станет. Хотя, в принципе, в его третьем месте заинтересованы и Янукович, и Тимошенко, хотя бы потому, что с ним есть о чем торговаться. Потому что ни Яценюк, у которого нет фракции, ни Тигипко, не представляют собой интерес с точки зрения голосов в Верховном Совете, поэтому Литвин более интересен с точки зрения того, что он может предложить то, что можно купить.

Для него лучший вариант из того, что есть - это то, чтобы Тимошенко стала президентом. Потому что, в принципе, при таком раскладе он остается спикером парламента. Думаю, что эта слабоживущая коалиция, ну, по крайней мере, не распадется с президентом Тимошенко, думаю, даже усилится, по крайней мере, если не фракционно, - понятное дело: не за кого усиливаться, - а именно по количеству людей, которые голосуют за коалицию. В этой ситуации Литвин не будет лишним в данной конфигурации. И на данный момент, все-таки, увидев свое реальное место в политической картине, он понимает, что вот эта балансировка с тремя процентами, как бы: вчера тебе повезло, завтра не повезет, сегодня ты прошел в парламент, завтра ты не пройдешь. Тем более, что практически большую часть времени пребывания на посту спикера он не мог пользоваться этой площадкой реально. То есть, его главный плюс, с которым он шел на эту должность, не стал плюсом.

При Януковиче, понятно, что ситуация немножко меняется, потому что создавать новую коалицию из коммунистов и Литвина будет, может быть, и просто, но, все равно не хватит голосов. Опять зависеть от непредсказуемой фракции «Наша Украина» тоже не особо хочется, поэтому логично, что Янукович будет заинтересован в проведении как можно быстрее досрочных парламентских выборов.

И, опять таки, учитывая его положение якобы третьей силы, он настолько долго держал этот фактор, что он как бы посредине, что люди просто перестали в нем видеть какого-то нового игрока. Он стал частью этой дуалистической политики. То есть, его и туда можно приделать, и туда можно приделать, но он реально не меняет сам принцип нашей власти. Поэтому люди забыли про Литвина и начали искать логично какую-то другую альтернативу. Это не касается Литвина, но, к сожалению, приходится констатировать, что не нашли ее, реально ее нет. Все, кто претендует на это третье место, такие же порождения этой политической системы, как и основные два кандидата. Литвин потерял всякую новизну, потерял оригинальность, и кроме того чувствуется, что те люди, которые вкладывали в него деньги, уже не так заинтересованы в этом процессе, потому что не видят конкретного результата по дальнейшему обмену политического влияния на экономические преференции.

Первая задача не выполнена: он не будет третьим. У него возникает вторая задача: не будучи третьим, попасть хотя бы в пятерку. Это его вторая минимальная задача, которую он будет решать, наверно, на протяжении этих двух месяцев. И тут у него, с одной стороны, площадка достаточно широкая, с другой стороны - достаточно узкая. Потому что он не может себя пересилить и стать на позиции, скажем так, умудренного опытом, но жесткого политика, который будет говорить правду, - говорить кто такая Тимошенко, кто такой Янукович, кто такой Яценюк, - потому что скажут: кто такой он, в конце концов? Он это ожидает, ему намекают на это, дело Гонгадзе никуда не делось. И только он начинает заикаться о том, что он никак не причастен к этой политической элите, ему напоминают очень быстро, что он очень причастен и как бы тоже далеко не в белых перчатках вошел в эту политику.

Попробовать что-то оригинальное просто времени нет. Это мое личное мнение, я считаю, что он изначально неправильно построил свою кампанию, пытаясь дублировать Тимошенко, этим неперсонифицированным обращением к населению. Плюс о его съезде ничего нельзя сказать кроме того, что он на нем заплакал. Это тоже о чем-то говорит, о многом говорит, в определенной степени.



Дений Кирюхин: Я частично не согласен со своим коллегой, частично я разделяю его позицию. Не согласен я вот в каком вопросе. Прежде всего, мне кажется, что он ошибочно интерпретирует изначальную задачу Литвина как задачу стать третьим на выборах. Без сомнения, в глубине души он бы, конечно, этого хотел, но изначальное условие, еще к началу года его рейтинги и рейтинги других претендентов на этот пост, в принципе, не позволяют надеяться занять ему такое место.

Задача Литвина на этих президентских выборах иная. И мне кажется, в принципе, он ее может выполнить теоретически. Сейчас политическая конъюнктура для его политической силы, на самом деле, довольно благоприятная. Я имею в виду то, что ушел с арены Мороз, на сегодняшний день не сумел получить поддержку в центральной части Украины Яценюк. Для Литвина остается открытой некоторая политическая ниша, та, которую ранее занимал Мороз, и, то, что не сумел подобрать Яценюк. У него сейчас есть политические конкуренты - это Блок левых сил, но у них тоже не всегда пересекается электорат.

Обратим внимание, что до недавнего времени блок Литвина, (вспомним 2006 год, досрочные парламентские выборы), в принципе был достаточно невнятной политической силой по отношению к своей идеологии. Это была апелляция к жителям сел и малых городов, - вот основная референтная группа Литвина.

Сейчас, в этой кампании, мы впервые увидели четкое идеологическое позиционирование Литвина. Даже в пятницу в телеэфире он заявил, что тяготеет к левому центру - эта прямая задача забрать бывший электорат Мороза. Посмотрим его избирательную программу как кандидата в президенты, - процентов на 70% она состоит из социальных обязательств, характерных для левых политических сил. Потом, там традиционно сохраняются обязательства по отношению к жителям деревень и малых городов. И кроме того там есть четкие пророссийские посылы. Это говорит о том, что все-таки он ориентируется на электорат юга, востока, центра страны, - более умеренного в своих геополитических устремлениях, и даже иногда российски ориентированного.

Таким образом, задача Литвина на эту кампанию, по моему мнению, - это собрать, мобилизовать свой электорат, фактически, создать под себя электорат, который до этого времени у него был достаточно разбросан, а сейчас, - за счет слабости Мороза, ошибок и разочарований в Яценюке, - у него появился некоторый шанс мобилизовать свою политическую силу. Возможно, даже ему удастся получить 3-4% голосов на президентских выборах, что, на самом деле, был бы не плохой для него результат. Это то электоральное ядро, которое в случае проведения досрочных парламентских выборов позволило бы его политической силе достаточно уверенно преодолеть 4-% барьер и пройти в парламент. Сумеет ли он справиться с этой задачей? Посмотрим, насколько удачным будет его позиционирование, насколько удачным будет его избирательная кампания. Пока его рейтинг колеблется в районе 3-%, как мы знаем. Покажет время.

Что касается, того, что будет после выборов. После выборов, возможно, сразу после первого тура, более отчетливо после второго тура президентских выборов, будет какой-то момент, который я бы назвал «часом Литвина». Пока мы можем только предполагать, какой будет конфигурация, но, очевидны несколько вещей. Во-первых, в случае договоренности между основными политическими претендентами на пост президента, - это Тимошенко и Янукович, - в случае, если они договорятся, а не устроят между собой войну до победного конца после выборов, пока не пошатнется одна из политических сил, если им удастся договориться, как-то поделить полномочия и распределить свое влияния, создать политическую конструкцию, то весьма вероятно, что будет определенный процент недовольных этим союзом. И мы уже видели один раз, как Литвин, когда все говорили, что вот-вот будут заключены договоренности, как он клеймил эту возможную коалицию. Скорее всего, Литвин опять уйдет в нишу противников этой коалиции, и тогда, возможно, у него даже есть шанс привлечь часть электората. Хотя посмотрим, как будет вести себя в таком случае Яценюк, Ющенко и т.д. Тут он будет для них конкурентом.

На самом деле союз таких основных игроков, как Тимошенко и Янукович, не лишает Литвина пространства для маневра, в котором он большой мастер. Даже сейчас мы видим, что, входя формально в состав коалиции, Литвин ведет самостоятельную игру. И в голосовании по закону о социальных стандартах он голосовал вместе с оппозицией, вместе с Партией регионов. Он подает сигналы и одной, и другой стороне, это его сильная сторона – умение находить свой интерес, свою позицию между двумя крупными игроками. И этот конфликт двух игроков, на самом деле, для него очень выгоден, это возможность для него, его политической силы получать какие-то дивиденды - политические, должностные, в виде должностей для своих людей, - чтобы как-то влиять на ход процесса.

Вспомним даже недавнее блокирование парламента Партией регионов. Верховная Рада ведь заработала не благодаря воззваниям Литвина к депутатам вернуться в зал Верховной Рады, парламент заработал после того, как БЮТ и ПР заключили договоренности по голосованию. Литвин фактически не мог управлять этим процессом, он был в стороне, это его возмущало, но он ничего не мог сделать, пока основные игроки не договорились, на этот процесс он не влиял. Точно так же договоренности крупных политических сил.

Какая-то четкая структуризация политического пространства, когда есть закон про четкое разделение политического поля на оппозицию и коалицию, и когда у нас есть четко прописанные обязанности и той, и другой стороны, то у Литвина на сегодняшний день, и, скорее всего, и в ближайшем будущем, не та политическая сила, которая может претендовать на победу. А, например, в случае вхождения в такую структурированную коалицию он может потерять себя на фоне большого игрока.

В случае оппозиции у него, по сути, распадается политическая сила, потому что у него не та политическая сила, которая ориентирована на профессиональную работу в оппозиции. Вот эта четкая структуризация политического пространства, на самом деле, губительна для таких политических сил. Ему выгодна нынешняя ситуация, когда не поймешь, где он - в оппозиции или в коалиции. Он играет и с теми, и с другими и решает политические задачи.

Поэтому, в случае если после победы один из вероятных претендентов на президентский пост не сумеет договориться со своим оппонентом, в случае продолжения политического противостояния, которое весьма вероятно приведет к досрочным парламентским выборам, как в случае Януковича, так и в случае Тимошенко, конечно, сложно прогнозировать, но Литвин может пойти по своему традиционному пути, а именно - встраивания в новую политическую систему. Он может на самом деле сделать ставку на нового президента и вместе с ним или: А - разгонять парламент, или Б – продолжать функционировать в качестве составного элемента правящей коалиции, оставаясь на должности спикера. Наиболее вероятно, это будет ориентация на более сильного, чтобы найти место себе, место своей политической силы, в новой политической конфигурации, и, возможно, готовиться к следующим парламентским выборам.



«Главред»: Олексію, Ваша думка щодо можливості дострокових парламентський виборів.



Олексій Голобуцький: Експерти люблять казати прогнози, які ніколи не виправдовуються, тому я не буду робити прогнози. Вибори можуть бути, можуть і не бути. Ми моделюємо ситуацію. При ситуації з Тимошенко це не настільки очевидно, як у ситуації, коли президентом стає Янукович.



«Главред»: Как вы оцениваете кампанию Владимира Литвина? Какие ошибки в ней присутствуют, какие находки, и что вы могли бы посоветовать избирательному штабу?



Денис Кирюхин: Достижение этой кампании – четкое идеологическое позиционирование. До этого Народная партия и Блок Литвина были достаточно аморфными идейными образованиями. Уход Мороза позволил Литвину более четко ориентироваться на конкретную нишу на электоральном поле и он четко сформулировал свою задачу.

В своих слабостях Литвин не оригинален. Это отсутствие профессиональной команды. Есть Литвин, есть несколько депутатов, которые пишут новые законы, но в целом нет управленческой команды. Отсутствие реальной разработанной программы действий, потому что за этими лозунгами на самом деле нет ничего. Кроме того Литвин избегает четкого позиционирования по вопросу о том, на какую структуру власти в Украине он ориентирован – парламентскую, президентскую. На этот вопрос нет ответа ни в его программе, ни в его лозунгах.

Это нежелание жесткого позиционирования топит Литвина, делая его несколько неконкретным, нечетким в своих посылах.

Относительно конкретных советов по избирательной кампании – сложно советовать что-то конкретное в плане проведения технологий мероприятий. Он, очевидно, сделал ставку на поездку по регионам, возможно, из-за стесненности средств, а возможно, с ориентацией на будущие выборы в местные советы.

Досрочные парламентские выборы если и будут, то они будут, очевидно, не раньше осени. Но очевидно, что состоятся выборы на местах. Тут у Литвина тоже есть неплохой задел, поскольку, в отличие от многих своих конкурентов, у него уже есть готовые партийные структуры на местах, многолетне апробированные.

Мой совет – хорошо наладить организацию работы на местах, построить хорошую партийную работу, чтобы с этими партийными организациями и с поддержкой фракций в местных советах получить, как минимум, не худший результат, чем он получил в 2006 году на местных выборах.



«Главред»: Как вы оцениваете то, что Литвин включился в игру «вин»-«вона»?



Алексей Голобуцкий: Зарубинский – очень умный как для среднего депутата ВР человек, достаточно грамотный, но он должен понимать, что не может политтехнолог быть внутри. Человек, который заинтересован в результате, потому что он сам является субъектом этой политической силы, это не совсем правильно. Если все рассматривать, как цепочку его конкретной идеи – Литвина, Зарубинского – тогда все становится логичным. Это хуторянство самого низкого пошиба, эти слезы и все остальное.

Они считают, что практически ничего не вкладывая, они сделали параллельную кампанию. Они вначале тоже хотели так сделать: не Литвин, а «народ Украины». Но получался идиотизм. Они поняли, что не может быть народ и принципиальным, и верным самому себе.

Машина запущена, уже остановиться нельзя.



Денис Кирюхин: Втягивание Литвина в игру «вин»-«вона» - на самом деле, он втягивается в чужую игру, для которой он не создавал правила. Он берет на себя чужую повестку дня, и в этом его политтехнологическая ошибка.

По сравнению с прошлой кампанией какой-то процесс намечается, но в целом он остается достаточно безликим. Открываешь его газеты, которые раздают на улицах, и не совсем понимаешь, на какой интеллектуальный уровень людей они рассчитаны. Иногда надо уважать собственных избирателей. настолько заниженные требования к интеллектуальному потенциалу собственных избирателей…



Алексей Голобуцкий: У него такая фишка. Он постоянно говорит про своих безграмотных родителей. Почему-то в 21 веке это признак гордости. Человек абсолютно не понимает, что не родители его добились чего-то, а именно он добился.



Денис Кирюхин: Это реализация в украинском варианте «American dream» - простой парень из фермы становится как минимум губернатором штата. Но у Литвина другая жизненная история, и когда он начинает об этом говорить, слабо верится, что достаточно высокий чин в партийной номенклатуре, а потом в номенклатуре эпохи Кучмы – это такой простой парень из села.



Алексей Голобуцкий: Они берут чужое, не понимая до конца. Сначала я умилился от того, как хитро кто-то придумал, что он заплакал.



«Главред»: Как вы считаете, это было искренне?



Алексей Голобуцкий: Если он увидел свой социологический прогноз, то, наверное, да (смеется).



Денис Кирюхин: Это его первая в жизни избирательная кампания. Я думаю, что он действительно увидел в себе парня из села, которого каким-то чудесным образом забросило на такую вершину. Но я считаю это технологической ошибкой.



Читатель сайта «Главред»: Вервольф (Ukraine, Kiev): За выбор власти отвечают все и каждый отдельно. Такова природа демократии - право выбора и диктатура закона. Сбой в отдельном элементе рождает результат подобный нашему. Проблема Украины как государства проходит по двум критериям - социальная несправедливость и неэффективная модель экономики. Механическая раздача государственной собственности родила 3-4% не знающих что делать "от жира» новых хозяев, а неспособность последних заложить основы промышленной политики, сужают базу социального маневра. "Шагреневая" кожа советского наследства уменьшается, аппетиты хозяев растут, а народу предложить соцпайок, с годами становится все труднее. Значит количество этого народа нужно уменьшить. Литвин - это атавистическое порождение той же среды, которая устроила подобную модель. Позиция - между "красивыми" и "умными", характерна для этого клерка кучмовской эпохи. Примитивная хитрость, словесный понос ни о чем - вот отличительные черты В.М. Естественно это раскрутка диванной партии Литвина, с учетом получить "золотую акцию" на выборах, в т.ч. парламентские.



Денис Кирюхин: Не соглашаясь с резкостью отдельных высказываний, в целом, я думаю, можно поддержать позицию читателя.



Олексій Голобуцький: Я не вижу отличия от других, зачем выделять Литвина несчастного. Я ж говорю, он далеко не самый худший представитель нашей элиты. Есть намного более приятные кадры.



Денис Кирюхин: По крайней мере, если мы вспомним массу наших политический деятелей, которые занимали должности премьер-министра, все они ушли в небытие за это время, а Литвин продолжает действовать достаточно эффективно в этой политической системе, решает свои задачи. Возможно, часть задач своей политической силы, часть своих избирателей но, по крайней мере, он держится и это говорит о его определенных способностях.



Олексій Голобуцький: Литвин, по нашим меркам, достаточно молодой человек, он еще минимум десять лет будет активным политическим деятелем.



Денис Кирюхин: Я думаю, какое-то время мы будем с Литвиным - это точно.



Олексій Голобуцький: Если ничего не изменится к лучшему, то – да, мы еще десять лет будем не только за Литвиным наблюдать.



Читачі сайту «Главред»: Ігор, Дніпропетровськ: Для експертів питання: 1. Кому і для чого потрібен Литвин? 2. Чи відповість він за смерть Ґонґадзе?

Василь (Ukraine, Kharkov): Головна мета його кандидатства це уни кнення вiдповшдальностi по справi Гонгадзе.а його так звана вiдпустка на перiод виборчоi компанii необхiдна для урегулювання цих питань. Я так розумiю?



Олексій Голобуцький: Надо просто посмотреть список депутатов ВР, чтобы понять, кому он нужен с финансовой точки зрения.

Если даже все эти обвинения правдивы, он не главный. В первую очередь, должен ответить бывший президент. Ясно, что Литвин не инициатор.

Учитывая, как работает ГПУ, что она обслуживает интересы нескольких политических кланов… Легче все-таки человека не завалить в этом плане, легче его держать на привязи. Поэтому не думаю, что кто-то заинтересован в раскрытии дела Гонгадзе – слишком уж цепочка длинная пойдет. И тот же Ющенко, который называл отцом родным Кучму…

Как это ни цинично звучит, может, и не надо этого раскрытия. Понятно, что это была политическая провокация. Я на 60-70% уверен, что «московская рука» имеет прямое отношение к этому.

Если власть станет не только ворами, но еще и убийцами, власть не то, что потеряет доверие – она вообще станет не нужна в принципе. А наша страна держится исключительно на нескольких символах государства. Если и этого не будет, мы просто перестанем существовать как единое государство.



Денис Кирюхин: Кому и для чего нужен Литвин? По крайней мере, сегодня Литвин нужен нынешней политической системе. Он немножко нужен Ющенко, он немножко нужен Тимошенко, он немножко нужен Януковичу. В какой-то мере он нужен всем в нынешней политической системе.

Будет ли он нужен в следующей политической системе, которую создаст новый президент – мы этого еще не знаем, но, зная его большие таланты, возможно, он сумеет и там объяснить, что он тоже может быть нужен.

А что касается дела Гонгадзе – сейчас, по большому счету, это дело, пожалуй, никому уже не интересно. Оно было использовано в конкретное время для конкретных целей – слома системы Кучмы.

Я не согласен, что в этом может быть заинтересован наш северный сосед, потому что в конечном итоге пострадали интересы тех политиков, которые с ним связаны. Мы не знаем, что на самом деле стоит за всей этой историей, но мы знаем, о ее последствиях – что ее использовали как политический фактор, как определенный таран. Не исключено, что мы так никогда и не узнаем, что на самом деле за этим стояло, потому что, на самом деле, это уже никому не интересно.



Читатель сайта «Главред» Олег: Як на вашу думку, президентські вибори здатні реально вплинути на перерозподіл політичних сил в Україні, адже , так виглядає , що вони не принесуть чогось кардинально нового? Денис Кирюхін: До певної міри, це може бути, якщо зрештою результатом цих передвиборчих перегонів стане перемога одного кандидата, якщо один залишиться найбільш сильнішим гравцем на цьому політичному полі. І тоді ми зможемо побачити, як політичні сили, лідерами яких є їх політичний опонент, або БЮТ або Партія регіонів, очевидно будуть трансформуватися. Можливо, є певна загроза або розпаду, або розколу, або відколу, або, навіть зміни політичного лідера і це може вплинути на конфігурацію політичних сил в Україні