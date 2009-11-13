Владимир Пилипенко: бороться с бачунами нужно публично

Карьера народного депутата от БЮТ Владимира Пилипенко в последнее время развивается стремительно.

Молодий юрист, которого причисляют к «юридической группе Андрея Портнова», начал делать себе имя на многочисленных судебных процессах, в которых участвуют БЮТ или Кабинет Министров, и «дослужился» до представителя кандидата в президенты Юлии Тимошенко в Центральной избирательной комиссии. Вместе с другими «портновцами» он один из инициаторов медиа-кампании против скандального судьи Олега Бачуна и даже понятия «бачунация», которому на некоторое время нашлось место на страницах русскоязычной версии Википедии. «Главред» поговорил с народным избранником о «бачунации», об отстаивании победы Юлии Тимошенко на выборах, об отзыве главы фракции НУНС Николая Мартиненко, о выполнении закона о соцстандартах и о многом другом.

-- «Мы защищаем не лично Николая Мартыненко, а правовой порядок в Верховной Раде»

Владимир Филиппович, БЮТ действительно хочет отставки первого вице-спикера Александра Лавриновича?

Давайте дождемся заседания согласительного совета, на котором вы получите исчерпывающий ответ на свой вопрос.

Почему БЮТ зарегистрировал постановление об отзыве господина Лавриновича только через неделю после заявления о намерениях? С ПР советовались?

Никаких консультаций с Партией регионов по этому поводу не было. А что касается постановления, то вам более уместно об этом спросить у его авторов.

Роман Зварыч рассказывал журналистам о том, что протоколы заседания фракции НУНС были фальсифицированы, а народные избранники, которые этим занимались, будут наказаны. Ваша профессиональная оценка – депутаты действительно могут быть привлечены к ответственности за подделку документа?

Как юрист, я не могу этого сказать. Оценку должен дать компетентный орган - Генеральная прокуратура. Но есть вопрос, было ли такое обращение. Мне известно, что было. Поэтому давайте подождем результатов.

На мой взгляд, лица, сфальсифицировавшие протокол заседания фракции, бесспорно, должны быть привлечены к ответственности.

То есть существует теоретическая возможность, что депутаты могут быть привлечены к уголовной ответственности?

Теоретически возможностей много, а на практике я мало в это верю.

Почему фракция БЮТ защищает господина Мартыненко даже больше, чем его коллеги по фракции?

Это вопрос к фракции НУНС, которая показала себя фракцией с девятью векторами. Мы защищаем не лично Николая Мартыненко, а правовой порядок в Верховной Раде.

Как юрист, могу вас заверить, что речь идет не о каких-то обязательствах, взятых на себя по защите господина Мартыненко. Речь дет о том, что Рада должна банально соблюдать регламент в таких вопросах. Это наша официальная позиция.

-- «Олегом Бачуном заинтересовалась международная преса»

Скандал вокруг главы Окружного административного суда Олега Бачуна привлекает пристальное внимание средств массовой информации. Как сейчас развиваются события?

Насколько мне известно, слово «скандал» сюда уже не подходит, тут стоит уже употреблять слова «международный скандал», поскольку у меня есть достаточно информации о том, что этой ситуацией заинтересовались уже международные журналисты, в частности, известная «Газета Польская», опубликовавшая собственный материал по этому поводу. Более того, в данном случае мы говорим, бесспорно, о действиях, содержащих признаки коррупции. Именно поэтому президиум Высшего административного суда в пятницу принял на своем заседании решение обратиться к Квалификационной комиссии судей, возбудить дисциплинарное дело относительно председателя Окружного административного суда Бачуна за нарушение им присяги. И это наилучшая оценка, объективная оценка ситуации, касающейся господина Бачуна. Не депутаты, которых он обвиняет в том, что кто-то из них выполняет заказ, а сами судьи поняли, что нужно что-то делать. Так же, как они поняли, что нужно что-то делать с Игорем Зварычем. Никто ведь не запрещал ему в мантии на пресс-конференции выходить, правда? И никто ведь не запрещал ему «колядовать» в суде? Но сейчас он сидит за решеткой. Так же теперь никто не запрещает на чартере летать, но, я думаю, что результат будет такой же.

Пытается ли председатель Верховного Суда Украины Василий Онопенко, которого, по данным СМИ, связывают с Олегом Бачуном дружеские отношения, как-то его защитить?

А я тогда задам вам вопрос-ответ. А кто-то из судей защищал судью Зварыча?

Судья Зварыч — это отдельный вопрос. Мы сейчас говорим о судье Бачуне.

Я считаю, что Олег Бачун в данном случае Игоря Зварыча переплюнул. Тот «наколядовал» миллион, то есть у «колядника» был всего миллион. А судья Бачун только миллион потратил на чартер. Представьте себе, сколько он «наколядував», если он только миллион потратил на полеты. Я думаю, что у судейского сообщества будет такая же реакция, как и на судью Зварыча. И эта реакция уже есть, уже президиум, в который входят самые уважаемые судьи административной юстиции, обратился к Квалификационной комиссии с соответствующим представлением. Поэтому я пока и не могу утверждать, что какие-то гипотетические друзья Олега Бачуна составляют ему протекцию или защиту. Судейское сообщество само уже начало давать адекватную оценку его действиям. Мы не можем сейчас говорить о том, что его кто-то защищает. Защищать должен адвокат. Я думаю, что, возможно, скоро это произойдет.

На ваш взгляд, насколько была оправданна публичность кампании, ведущейся против господина Бачуна?

Публичность в таких случаях необходима.

Вы не считаете ее методом давления на Бачуна?

Нет, это метод достижения и построения гражданского общества. Публичность в данном случае необходима. Дело в том, что публичность дает возможность судьям выказать определенную реакцию на подобные действия. Что у нас на данный момент известно об административных судах публично? Что там работал Зварыч. Теперь то, что там работает Бачун; что административный суд запрещал приватизацию Одесского припортового завода; что он принимает, мягко говоря, решения, относительно которых некоторые юристы говорят, что они не юридические, а политические. Но это более чем триста судей, работающих в системе административной юстиции. И говоря об одном судье, который переступил рамки, мы привлекаем внимание самих судей к этому, чтобы они приняли соответствующее решение, чтобы они не боялись и не молчали. Поскольку в данном случае судьи сами должны отреагировать на сложившуюся ситуацию. Я думаю, что так и будет.

Давление - метод достижения необходимого результата. Нам ничего не нужно ни от судьи Бачуна, ни от суда, который он пока возглавляет. Зачем в таком случае мы будем на него давить? Мы показываем обществу, что в действительности происходит, мы привлекаем внимание к фактам. А дальше уже этими делами занимается прокуратура, занимается судейское самоуправление.

-- «Ни три, ни два президента не будет»

Готова ли команда Юлии Тимошенко, в случае необходимости, отстаивать свою победу на президентских выборах в судах?

Здесь нужно говорить о политической и об юридической плоскости отстаивания интересов кандидата в президенты в случае его победы. Юридически команда готова. Отстаивать победу мы будем исключительно в правовом поле, законными методами. Для этого у нас есть все основания, у нас есть закон о выборах, который дает возможность юридически чисто провести избирательную кампанию. Мне кажется, что изменения, которые сейчас будут вноситься в закон, даже могут нарушить его сбалансированность.

Возможна ли, на ваш взгляд, ситуация, когда после выборов в стране будет три президента - получивший больше всего голосов избирателей, выигравший суд, и действующий Президент? Тем более, что несколько генеральных прокуроров или министров уже делили одну должность...

Давайте скажем так: в соответствии с законом о выборах ЦИК оформляет один протокол, а в нем один человек признается президентом. В случае обжалования результатов выборов, первой и окончательной инстанцией является Высший административный суд Украины. Следовательно, тот кто не доволен результатами выборов, может, при условии достаточной правовой базы, оспаривать это в соответствующей судебной инстанции. Я лично уверен, что ни три, ни два президента не будет.

2004 год ярко продемонстрировал довольно значимую роль уличной политики, в хорошем понимании слова. Готовы ли вы, наравне с потенциально возможным планом отстаивания победы Юлии Тимошенко в правовом поле, вывести своих сторонников на улицу, если будете иметь неопровержимые факты фальсификаций?

Есть достаточно правовых механизмов бороться с фальсификациями не постфактум, то есть после установления результатов выборов, когда везут мешки доказательств в суд, а во время избирательной кампании, во время установления результатов на участках, установления результатов в округах. Для этого есть, скажем так, «армия» наблюдателей, в том числе и от других государств, у которых есть достаточно правовых рычагов, чтобы предотвратить и пресечь фальсификации, а также соответственно отреагировать. Решение Конституционного суда создало еще более широкие возможности обжаловать нарушения в день выборов в Центральной избирательной комиссии – это тоже одна из гарантий честных выборов.

Скажите, Анатолий Писаренко принимает участие в заседаниях комиссии? Известно, что легитимность его работы обжалуется в суде, ведь по возрасту он не может быть госслужащим...

Анатолий Аркадиевич Писаренко - действительный член комиссии, бесспорно, он присутствует на заседаниях комиссии. Дело в том, что юридически не установлено противоположное. Насколько мне известно, Партия регионов обратилась с судебным иском о том, чтобы признать незаконным его присутствие на заседаниях комиссии. Первую инстанцию, будем так говорить, выиграли представители Партии регионов, на сегодняшний день решение в законную силу не вступило, поскольку оно обжаловано, как мне известно, самим Анатолием Аркадиевичем. Таким образом, мы все как законопослушные граждане должны дождаться вступления решения в законную силу. И я убежден, что Писаренко будет действовать согласно судебному решению. Если есть судебное решение, подтверждающее его законность нахождения на должности, бесспорно, что все, и Партия регионов в том числе, будут выполнять это решение. Если суд скажет, что Анатолий Аркадиевич не имеет права участвовать в заседаниях, я убежден, что после того, как решение вступит в законную силу, юридического конфликта не будет. На сегодняшний день он пользуется полномочиями, предписанными Законом о Центральной избирательной комиссии, правовых оснований недопуска его к заседаниям нет.

Член ЦИК Михаил Охендовский не исключает, что эта правовая коллизия может быть одним из оснований для обжалования решений Центризбиркома, в частности результатов выборов президента. Вы разделяете его мнение?

Михаила Охендовского я знаю лично как профессионального юриста. Бесспорно, что определенные юридические «опасения» есть у всех законодателей, поскольку они переживают именно за чистоту процесса. Но хочу обратить ваше внимание, что выборы уже идут не первую неделю, господин Писаренко принимал участие во всех заседаниях комиссии, соответственно его голос учитывался при принятии решений. И обратите внимание, все решения действуют, никто из субъектов избирательного процесса не обжаловал ни одного решения на подобном основании.

Может, это «мина» замедленного действия, которая сработает в определенное время?

В данном случае уже есть факты, подтверждающие юридическую правоту моей позиции. Поэтому если в конце концов кто-то захочет упразднить результаты выборов лишь на том основании, что Анатолий Писаренко не имел право участвовать в заседаниях, то что делать с десятками решений, которые были приняты до этого при участии господина Писаренко?

Собственно, поставить их под сомнение.

Их уже не поставишь под сомнение. По закону исключительно в пятидневный срок можно обжаловать решение. Если этого не произошло, суд даже не может возобновить срок, это мы прописали в законе, и это правильно. И вы видите, этого не происходит, никто не бежит в суд, ломая голову, чтобы это обжаловать. Юридическая чистота этой ситуации уже подтверждена самими действиями и решениями комиссии. Поэтому давайте дождемся решения суда, и все наши юридические опасения будут сняты.

-- «У Президента должны быть широкие возможности при выборе кандидатуры на должность Генерального прокурора»

Вы автор законопроекта, смягчающего требования к лицу, которое может быть Генеральным прокурором Украины, в частности, отменяет необходимость стажировки в органах прокуратуры на протяжении года. Вы не считаете, что Генеральным прокурором Украины должен быть человек, имеющий практический опыт работы в этой структуре, чтобы должность Генперокурора не превратилась в чисто политическую?

Я вам так скажу, у Президента должны быть широкие возможности при выборе кандидатуры на должность Генерального прокурора.

Но есть ведь достаточно профессиональных юристов...

Так я и не говорю, что должен быть не юрист.

Имеется в виду юрист, владеющий опытом работы именно в Генеральной прокуратуре.

Это мое видение ситуации, и я изложил его в законопроекте. Я считаю, что Президент, я не говорю о будущем, я говорю еще и о нынешнем, должен иметь более широкий выбор. А что касается того, что кандидат обязательно должен работать в прокуратуре, так обратите внимание на бывших министров обороны - гражданских, которые не были кадровыми военными. Нет такого критерия и при подборе министра внутренних дел. Я не хочу отождествлять должность министров с должностью руководителя Генпрокуратуры, но считаю, что возможности Президента при назначении таких ключевых должностей должны быть достаточно широкими, он просто обязан иметь выбор.

Прокоментуйте рекомендацию, которую исполняющий обязанности министра финансов господин Уманский дал правительству, - не выполнять закон о повышении социальных стандартов. По мнению оппозиционеров, это тотальный правовой нигилизм.

Я не хочу комментировать слова Уманского, это его видение ситуации. Мое видение как юриста следующее: решение Кабмина коллегиальное. Поэтому, учитывая мнение определенных лиц, считающих, что данный закон противоречит нынешней ситуации, - он фактически приведет к огромной дыре в бюджете - правительство все-таки примет обдуманное решение и не будет вступать напрямую в противоречие с Конституцией.

Закон суров, но это закон?

Бесспорно. Мы можем в рамках правового поля его обжаловать или подвергнуть сомнению, в частности, подав представление в Конституционный суд. Думаю, именно это и будет сделано.

На каком этапе развитие конфликта вокруг 14 указов Президента о назначении глав местных администраций – известно, что они оспариваются в судах? Как известно, вы являетесь представителем Кабмина в этом процессе...

В настоящий момент эта ситуация на стадии судебного разбирательства. Напомню, что действует решение суда, которое приостанавливает соответствующие указы и распоряжения Президента. Хочу напомнить всем лицам, которых Президент назначил руководителями местных государственных администраций, но на сегодняшний день они таковыми не являются. Предупреждаю о том, что за невыполнение решения суда наступит ответственность. Это дело не утихло, дело продолжается, и мы будем отстаивать свою правовую позицию до конца.