После Манифеста. Осмысление

На одном из моих круглых столов политолог Дмитрий Выдрин, как всегда, афористично и емко дал характеристику действующему политическому режиму. Он, в частности, сказал: «Я долгое время не смотрел телевизор, но вчера включил канал «Рада» и наблюдал дебаты в парламенте. Там в течение часа госпожа Ляпина, которую я хорошо знаю, и господин Яворивский, с которым я был в одной фракции, вели дискуссии о сборе и утилизации пустой тары в Украине. Мне кажется это сильный симптом - действующий режим уже готовится к будущему, а в будущем, кроме сбора и утилизации тары, у этого режима других перспектив нет».



Это правда. Суетящиеся на политической авансцене трупы прекрасно осознают, что им недолго осталось мучить страну и самих себя. Они устали, они боятся, они просто не знают что делать. Ощущение безнадежности заставляет этих динозавров беспорядочно метаться, усугубляя по ходу и без того сложное положение, в котором оказалась Украина. Да, формально у них еще есть власть, а реально она от них ускользает. Им не верит никто – ни обозленное «великими» социальными экспериментами население, ни зарубежные партнеры, которых достали вечная неопределенность и хаос, и, в качестве обязательного бонуса к Новому году, очередная газовая война.



В общем, наше государство сейчас напоминает «Титаник» нос которого стремительно уходит под воду. Слышится грохот ломающихся переборок и ледяная вода разливается по палубам, сметая замешкавшихся несчастных. Тем временем, на верхней палубе оркестр Верховной Рады играет безумный туш, правда, его уже давно никто не слушает. Наша «Монсерат Кабалье» поет чудные сладкие арии о блестящих перспективах утопающего судна, а «капитан Смит» закрылся в рубке и рисует на ее окнах красивые трипольские узоры, меланхолично наблюдая за паникой на судне. Ну, и, конечно же, эти смешные региональные бараны, которые рвутся к капитанскому мостику, наивно полагая, что там лежит мешок с бриллиантами, которые можно будет кинуть «на общак».



В этой ситуации наиболее сознательные граждане без лишних телодвижений, отгребают на лодках от тонущего лайнера. Единственный шанс спастись – действовать здесь и сейчас.



Ровно месяц назад, 22 декабря мы провели нашу первую акцию «Достали!». Ее главной целью было выявление людей, готовых действовать. Мы обозначили этих людей как «средний класс». Каста «интеллигенствующих» экспертов и журналистов тут же кинулась рассуждать - есть ли этот самый средний класс или его нет, сколько денег было потрачено на организацию акции и, конечно же, какая «страшная сила» за этим стоит. «Интеллигенствующие» даже в самом страшном сне не могут представить, что в Украине есть люди, готовые за идею, просто из любви к Украине, к нашей Родине делать то, что должен по определению каждый гражданин.



По роду деятельности, находясь рядом с потоком «бабла», физически ощущая его ауру, они привыкли любую деятельность воспринимать сквозь призму «сколько стоит». В их системе координат все имеет цену и поэтому они забыли о ценностях. Поэтому на самом деле между ними и т.н. «элитой» нет никакой разницы. И те, и другие вторичны по своей сути. Они не способны созидать, а только пережевывать созданное другими - это паразиты, вопрос только в размерах и роде деятельности.



В этом и есть первый урок «Достали!» - раковая опухоль паразитизма глубоко окопалась в нашем социальном организме. Она опутала не только «элиты», но и значительную часть прослойки интеллектуалов, которая потеряла способность критически мыслить и воспринимает действительность только сквозь призму «темника». Это опасный вызов для общества, поскольку в сложившейся ситуации именно на интеллектуалов ложится огромная ответственность за формирование нового курса страны.



Однако, не все так плохо, и в этом есть второй и самый главный урок. Так получилось, что Манифест среднего класса, актуализировал революционную микрополитику. Многие люди осознали, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Акция «Достали!» разбудила тысячи деятельных граждан по всей стране, которые начали объединяться в различные ассоциации, комитеты и прочие формы самоорганизации. Все мы в душе всем сердцем слышим это постукивание первых камешков «эпохи перемен», которые увлекают за собой другие камешки, которые неизбежно превращаются в лавину, сметающую на своем пути гниль и упадок старого мира.



Это пугает «элиты». Они чуют, что идет, какой-то процесс, они видят этот процесс, но они НЕ ПОНИМАЮТ ЕГО. Задумайтесь, может ли нормальная власть в условиях кризиса:



Уменьшать и задерживать пенсии, зарплаты и стипендии



Увеличивать налоги и сборы, тем самым, уничтожая бизнес, в котором заняты миллионы людей



Сознательно убивать национальную валюту



Лишать людей жилья и отбирать их имущество



НЕТ! Так ведут себя только мародеры во время войны на захваченных территориях. А еще так ведут себя политические самоубийцы, окончательно потерявшие связь с реальностью.



Однако, большинство украинцев не самоубийцы, потому неудивительно, что на наших глазах пошла ядерная реакция пробуждающегося социума. Ключевой вопрос заключается в том, какие формы она приобретет, но то, что процесс пошел – факт.



В целом ситуация напоминает весну-лето 1917 года, когда в России созрела революционная ситуация – низы не хотели жить по старому, а верхи не могли управлять по-новому. Когда перелистываешь ленинскую «Государство и революцию», то видишь просто потрясающие параллели. Ленин тогда, в сентябре 1917 писал: «Игра в комбинации насчет состава правительства была, в сущности, лишь выражением этого раздела и передела "добычи", идущего и вверху и внизу, во всей стране, во всем центральном и местном управлении. Итог, объективный итог за полгода 27 февраля - 27 августа 1917 г. несомненен: реформы отложены, раздел чиновничьих местечек состоялся, и "ошибки" раздела исправлены несколькими переделами……Такой ход событий вынуждает революцию "концентрировать все силы разрушения" против государственной власти, вынуждает поставить задачей не улучшение государственной машины, а разрушение, уничтожение ее».

Да-да-да, именно так! Мы должны закончить то, чтобы было робко обозначено на Майдане – нужно переформатировать это государство и создать свое, новое. Нынешний Левиафан построенный худшими представителями советской партноменклатуры и в ее же интересах, за 18 лет превратился в гигантского упыря, который, даже уничтожая социум, из тела которого он высасывает все соки, не способен остановиться ни перед чем.

Самый лучший пример углубляющейся государственной некрофилии – решение Черновецкого взымать деньги за въезд на кладбища. В таком государстве даже смерть становится прибыльным корпоративным бизнесом.

Поэтому, если мы хотим изменить нашу жизнь к лучшему, то прежде, чем уступить соблазну действия, непосредственного изменения порядка вещей, важно и нужно поставить под вопрос господствующие идеологические координаты.

Для этого мы должны понимать суть процессов. Как известно, коренная причина развития вещей лежит не вне, а внутри вещей, в их противоречивой природе. И кризисная ситуация, в которой оказалась наша страна, требует осознания ключевых противоречий данного исторического момента в данной стране.

Главное противоречие заключается в том, что общественный базис нынешнего государства значительно изменился, тогда, как само государство закостенело. Оно не является инструментом реализации воли народа, скорее наоборот, инструментом его порабощения.

Второе противоречие заключается в том, что есть конфликтов интересов между крупным капиталом, который контролирует государство и активной прослойкой средней и мелкой буржуазии, которая и есть основой среднего класса, о котором говорилось в Манифесте.

Средний класс - определяется не через доходы, а через самоидентификацию. Представители этой группы обладают набором уникальных характеристик, которые отличают его остальных групп - прежде всего, это способность к созиданию. Опираясь на собственные немногочисленные ресурсы, представители среднего класса вынуждены быть креативными людьми, которые добиваются успеха собственными усилиями.

Крупный капитал за 18 лет независимости демонстрировал только способность к переделу собственности, а здесь творчество не нужно, важна сила и наглость. В свою очередь люмпенизированные слои населения балансируют на грани выживания, что естественным образом заставляет их думать об удовлетворении базовых потребностей. На этом играют олигархи, которые через контроль над государством перераспределяют ресурсы, бросая «дорогим бабушкам» малую часть от того, что воруется на многочисленных «тендерах».

Поэтому и возникло противоречие - средний класс фактически не представлен в политической системе и не имеет рычагов влияния на нее. Если бы украинская политическая система расширялась и вовлекала в себя новые социальные группы, то она был бы устойчивой. Но этого не произошло, даже наоборот, дисбаланс, который проявился еще в 2004 году спустя четыре года только увеличился.

Спрашивается, почему же мелкая и средняя буржуазия не пыталась изменить ситуацию в свою пользу? Потому что, не смотря на все перекосы системы прослойка среднего класса потихоньку росла год от года. Буржуа заняли позицию «моя хата с краю» пытаясь в минимальной степени соприкасаться с государством, которое видит в них дойную корову.

Экономический кризис перечеркнул все эти розовенькие мечты, что можно жить в государстве и не зависеть от него. Первая волна кризиса сразу же ударила буржуа, которые оказалась под угрозой люмпенизации. Социологии уже фиксируют сокращение прослойки тех, кто считает себя средними.

В политологии хорошо известно, что когда средний класс составляет значительную часть населения, то он консервативен по своим ценностям. Однако, чем менее значительную долю занимает средний класс в структуре того или иного общества, тем более радиальным он становится.

Этот момент радикализации среднего класса ложится на третье противоречие – между потребительским образом жизни и невозможностью его дальнейшего поддержания. Оно касается не только Украины, но и всего человечества, которое втягивается в самый мощный за всю свою историю цивилизационный кризис. Этот кризис будет сопровождаться длительной экономической депрессией, войнами и, на выходе, кардинальным изменением геополитической и геоэкономической карты мира.

В условиях этой глобальной перестройки ключевая задача, стоящая перед государством – обеспечение выживания украинского общества. Безопасность сейчас является приоритетом номер один для Украины. Это требует концентрации всех сил общества. В данный момент на переходной период нам нужен мобилизационный тип экономики и государства, если мы вообще хотим в перспективе жить в стране Украина.

Способно ли нынешнее государство обеспечить концентрацию сил в одном фокусе? Нет.

Как это можно сделать? Путем перезагрузки государства.

Что такое перезагрузка государства? Это его модернизация к условиям данного исторического момента.

Кто является субъектом, способным обеспечить такие преобразования? Мелкая и средняя буржуазия, которая всегда имеет национальные интересы и заинтересована в появлении в Украине сильного государства, которое защитит ее от произвола крупного капитала. Только она способна реализовать запрос на модернизационный рывок и это делает ее авангардом украинского общества.

В чем заключается авангардность? В гибкости, в адаптивности к быстро меняющимся условиям, в самостоятельности суждений, владении современными технологиями. Наконец, в наличие человеческого достоинства, которое не позволяет мириться с несправедливостью действующей системы.

Вот почему данный момент представители среднего класса являются передовой группой украинского общества, способной не просто навязать свое мировоззрение остальным, но и стать костяком формирующейся политической нации. Общество или будет спаяно общими задачами, целями или страна будет разорвана внешними силами на куски. Нужно забыть о второстепенных проблемах, чтобы решить первостепенные, прежде всего переформатирование государства к задачам решения глобальных вызовов и рисков.

Это требует не только преодоления различного рода предрассудков, но и сопротивления правящего класса, который навязывает вторичные вопросы в качестве главных для реализации власти над нами.

Отсюда возникает необходимость разрешения ключевой проблемы - возвращение доверия, а это возможно только через действие. Действие и деятельность, в более широком смысле, есть критерием истины в политической практике. Действие может носить различный характер – протест, помощь, информирование и т.д. Его главная цель - выявление и мобилизация, а также защита интересов социальных групп, которые несогласные с политическим и экономическим курсом властей.

Это и есть основная задача Всеукраинской акции «Достали! Досить!» 5 февраля, которую мы в 12-00 мы проводим под Верховной Радой и в 13-00 в регионах (подробнее см http://www.politics.in.ua/index.php?go=News&in=view&id=11305 ).

Ключевой проблемой в этой ситуации является вопрос организации протестной активности среднего класса. Мы прекрасно помним, что политическая активность в отсутствие организации вырождается в массовое движение; организация без участия масс вырождается в персонифицированную клику.

Поэтому, вопрос организации мелкой и средней буржуазии в сильную политическую силу – это ключевой вопрос. Если мы будем раздроблены по маргинальным движениям, то Украина окажется перед выбором двух вариантов – Сциллой беспощадного народного бунта и Харибдой олигархической диктатуры. И тот, и другой вариант есть синонимы гражданской войны и упадка.

В этой ситуации подобное должно объединяться с подобным, что подразумевает наличие общих целей и понимания инструментария их достижения. И вот, каждый из нас неизбежно подходит к вопросу самоопределения - кто мы?

Продолжение следует

