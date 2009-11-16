17 ноября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Политическое будущее Арсения Яценюка».



В пресс-конференции приняли участие:



-руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев;

-руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.



«Главред»: Чи стане Арсеній Петрович президентом?



Володимир Фесенко: Зараз шансів навіть не на те, щоб стати президентом, а навіть на те, щоб вийти в другий тур президентських виборів, у Арсенія Петровича менше, ніж було, наприклад, навесні. Всі бачать, обговорюють тенденції останніх місяців - падіння рейтингів Яценюка. Саме ця тенденція, яка дала результат не тільки з точки зору зменшення його рейтингу, а і збільшення відриву від Тимошенко - це суттєво зменшує його шанси вийти до другого туру президентських виборів.

Проте, це не перекреслює його політичні перспективи і його політичних шансів на майбутнє. Є навіть така точка зору, така версія, що справжня мета Арсенія Яценюка на цих виборах - це не стільки посада президента, скільки посада прем’єр-міністра. Така версія існує, інша річ, наскільки вона ґрунтовна, наскільки вона відповідає дійсності. Я думаю, що все ж таки, завдання-максимум - поборотися за президентське крісло - у команди Яценюка було. Інша річ, що зараз шансів на це дійсно мало.

Від чого залежить майбутнє Яценюка? Думаю, що від декількох чинників. Перший чинник очевидний - це його результат на президентських виборах. Звичайно, що в першому турі президентських виборів. Якщо він залишається на третьому місці, якщо його результат в першому турі виборів буде достатньо високим, хоча б не менше нинішнього рейтингу, не менше 8-9%, а ще краще, якщо результат більше 10%, тоді він отримає статус, хоча б на найближче майбутнє, третього гравця. Я не хочу казати «третьої сили», мені не дуже подобається цей термін, він не зовсім коректний. Але він може стати тоді третім гравцем. І тоді з ним будуть загравати обидва фаворити президентських виборів. Будуть домовлятися з ним, можливо, і пропонувати посаду прем’єра після президентських виборів. Такий варіант тоді можливий. Звичайно, це тоді зберігає для нього дуже непогані шанси і на наступних парламентських виборах.

Якщо ж результат в першому турі президентських виборів буде не дуже високим, близьким до 5%, а не дай Бог, ще і менше 5%, тоді шанси і перспектива зберігаються. Думаю, будуть інвестори, але коли негативна динаміка, то інтерес інвесторів падає, і тоді він переходить в статус зірки, яка стухає, яка вже втрачає свою перспективу. Я думаю, що це найбільш небажаний варіант для Арсенія Петровича. Як будуть далі розвиватися події і його рейтингова ситуація, побачимо, думаю, що в найближчі місяці. Раніше грудня не буде нових соціологічних даних, в зв’язку з епідемією. Проте, так чи інакше, вирішуватиме перший тур президентських виборів.

Ще декілька чинників, які також можуть вплинути на його подальшу долю. Це з ким і на яких умовах він домовиться - з Януковичем, чи з Тимошенко. Більш популярною є версія, що він буде домовлятися з Януковичем. Хоча я не виключаю, враховуючи той факт, що більшість виборців Яценюка - це представники постпомаранчевого електорату, що з ним буде домовлятися і команда Тимошенко. Тут для Арсенія Петровича важливо буде переступити через певні образи, певне негативне ставлення до Юлії Володимирівни, яке у нього сформувалося за останній рік і особливо за останні місяці. Якщо це вдасться, якщо він домовиться з Тимошенко, тоді він може повернутися в постпомаранчевий табір і, можливо, навіть трохи відновитися як представник саме постпомаранчевого електорату.

Якщо він буде домовлятися з Януковичем, то в даному випадку багато залежатиме від того, як це буде. Якщо публічно, то це може перекреслити його кар’єру як політичного гравця. Думаю, що він сам це розуміє, якщо такі домовленості будуть, то, скоріше за все, вони будуть не публічними. І результатом таких домовленостей буде просто відмова підтримувати когось з кандидатів в другому турі президентських виборів. Можливо, він може закликати голосувати проти обох кандидатів. Так чи інакше, це також може сприяти підвищенню шансів Януковича. А далі, про що вони домовляться і наскільки ці домовленості будуть виконуватися.

Не думаю, що шанси Яценюка стати прем’єр-міністром такі високі саме зараз. Тому що, насправді, ні Тимошенко, ні Янукович не зацікавлені в тому, щоб прем’єр-міністром стала людина достатньо самостійна, яка дбає про власну політичну перспективу, яка на посаді прем’єр-міністра буде піклуватися про те, щоб його політична сила набула статусу одного із впливових гравців в наступному складі парламенту. Це не потрібно ні Тимошенко і, думаю, не дуже потрібно і Януковичу. І тому, якщо будуть домовлятися, то можуть щось пообіцяти, але не факт, що потім виконають ці обіцянки.

Думаю, що кар’єра Арсенія Петровича також значною мірою залежатиме від того, де він буде і в якому статусі він буде після президентських виборів. Якщо в опозиції, то, знов-таки, це буде новий досвід для Арсенія Яценюка, у справжній опозиції він не був. Тут треба проявляти трохи інші політичні якості, ніж зараз під час президентських перегонів або на посаді спікера Верховної Ради. Тут важко прогнозувати. Якщо він опанує і цю сферу політичної діяльності, то тоді, знов-таки, у нього може зберегтися перспектива. Якщо ж це буде важкими випробуванням для нього і його політичних спонсорів, то тоді також це може негативно вплинути на його подальшу політичну кар’єру.

Думаю, що найкращим варіантом для Арсенія Петровича на перспективу може буду повернення у виконавчу владу. Тут, як досвідчений, як вдалий, достатньо ефективний менеджер, він зможе повернути до себе увагу засобів масової інформації, громадськості і може відновитися як політик. Тому що в країні існує кадровий голод. Якраз на високих адміністративних посадах Арсеній Яценюк може зберегти для себе політичну перспективу.

Коли в тієї чи іншої людини реалізується модель швидкого політичного старту, коли він уже в молоді роки досягає високих посад, це не завжди добре, як виявляється. Краще поступово йти по щаблях політичної і адміністративної кар’єри. Ми знаємо багато прикладів, коли людина вже в молоді роки мала високі посади, а потім починалося сходження по цих посадах, певний занепад - політичний і адміністративний. Такий ризик є і перед Арсенієм Петровичем. Є також приклади, коли політична зірка швидко з’являлася на нашому небосхилі, а потім так же швидко згасала. Таких прикладів багато, вони були і в 1990-ті роки, і в 2000-ні роки.

Зараз для Арсенія Петровича певним прикладом для «неподражания» є політична доля Юрія Луценка, який ще два-три роки вважався майже спадкоємцем Віктора Ющенка, головно зіркою нового покоління. Зараз таких оцінок щодо Луценка ми не чуємо. Зараз він, навпаки, дбає про те, щоб вижити, політично зберегтися. Але шукає продовження своєї політичної кар’єри в іншій команді, скоріше за все, в команді Юлії Тимошенко. Для Яценюка зараз також важка дилема: зараз треба, можливо, зробити певну роботу над помилками останніх місяців, помилками виборчої кампанії, і подумати про те, щоб на майбутнє бути самостійним політичним гравцем, а не думати про те, як вижити, можливо, в чужій команді.



Андрей Ермолаев: Действительно, на политическом небосклоне очень часто яркие звезды, как мы знаем по законам небесных тел, превращаются или в красных карликов, а некоторые даже в черные дыры. Такова трагедия некоторых небесных тел, и политики не исключение. Главная проблема Яценюка состоит в том, что он действительно стал политическим игроком, но не превратился в политическую силу. На каждом этапе политического, социально развития, у каждого ключевого момента в истории страны есть силы активные, движущие, которые поддерживают ту или иную политическую программу, они выступают носителем неких новых инновационных или просто прогрессивных идей, ведь общество не стоит на месте. Политик способен превратить и себя, и свою команду в политическую силу тогда, когда он в состоянии четко отразить наиболее прогрессивные и актуальные интересы и проблемы наиболее активных социальных сил. Тогда он становится на гребне волны, и способен выступить уже не просто как политический игрок, а и как политический национальный лидер.

Вообще особенность президентских выборов в том, что кандидаты, не много не мало, претендуют на роль национальных лидеров, в этом особенность президентского формата.

Арсений Яценюк, ворвавшись в такую большую политику благодаря стремительной, знаковой карьере, нашел много ключевых позиций в политической власти. Достаточно вспомнить его деятельность на посту министра иностранных дел - одна из самых интересных, фокусных позиций в исполнительной власти. Затем спикерство от имени президентской команды. Пришел на пост спикера, будучи одним из лидеров пятерки президентской силы в 2007 году, которую вообще рассматривали как образ обновленной команды Ющенко, вспомните эту пятерку.

Но после того, как он занялся самостоятельной политической карьерой, очень быстро проявилась некоторая неадекватность его позиций, его интересов и тех процессов, которые реально происходят в обществе. Например, Арсений Яценюк многими воспринимался как рафинированный Ющенко, Ющенко без неизвестного прошлого, Ющенко без ошибок. Он по всем параметрам подпадал под условные представления о новом поколении в политике, которое, с одной стороны, имеет хорошее образование, некий политический драйв, хорошие организаторские способности, а с другой стороны не обременено практиками, обязательствами, темными историями украинского младо-капитализма и способного действительно взять на себя роль новых модернистов.

Соответственно, ожидалось, что главной чертой нового поколения будет способность организовывать людей, предлагать им некие общие платформы. Избиратель очень долго следил за тем, способен ли Арсений Яценюк кого-то повести за собой. Но уже первые полгода его активной паблисити показали, что его фронт это на самом деле блиндаж, в котором только один боец и рядом несколько автоматчиков. Это было хорошо заметно и, наверное, это была одна из первых причин, по которым избиратель начал разочаровываться в потенциале Арсения Яценюка как лидера.

Он остался интересным политиком, за ним следят, и мы симпатизируем, но это лидерское качество оказалось неподтвержденным. Этому тоже есть объяснение. Есть объективная сторона этих неудач и субъективная. Объективная сторона - методологическая проблема, связана с легендированием политиков. Там тоже есть свои законы жанра. Арсений Яценюк ведь вырос не в политической пробирке, он максимально воспользовался тем позитивным имиджем «помаранчевого» наследия, «помаранчевой» команды. То есть характеристиками той политической силы, которая дала небольшой плюс, связанный с романтическими ожиданиями и общим сюжетом «помаранчевого» мифа, который был связанный с приходом прогрессивной политической силы на смену старого режима. Старый порядок революции и революционера в восприятии избирателя, должны были предложить стране новый проект, новые подходы и новые прорывы. И в этом отношении, многие молодые политики Украины, выросшие из этой «помаранчевой» волны, активно пользовались этим капиталом.

Другое дело, что у всякого мифа есть сюжетная канва. Представим себе на минуту, если бы в истории еврейского народа вместо Великого Исхода, который отождествляется с миссией Моисея, завершился не итоговым спасением, а какой-то социальной катастрофой. Оказалось бы, что Моисей не просветленный египтянин, а либо сам заблудившийся и решавший свои проблемы, либо наоборот бывший на службе у египетских властей. Представьте, какую роль сыграл этот поворот сюжета в истории еврейского народа, у которого миф Исхода является одним из базовых типических.

Примерно такая же метаморфоза произошла с «помаранчевым» мифом. Когда оказалось, что вожди, которые совпали с ожиданиями общества к переменам, и готово было платить любую социальную цену за эту перемену, вдруг на глазах начали превращаться в меркантильных карьеристов и олигархов. Здесь было очень важно для политиков, которые считали себя новым поколением утвердить позитивное ожидания.



Яценюк сделал очень серьезную ошибку, когда начал приспосабливаться к политическому процессу. Это начало отражаться в его взглядах, в его определенной политической эклектике. И коллега совершенно прав - у Яценюка была достаточно четкая электоральная ниша. Он действительно собирал симпатии в тех социальных средах, где избиратель сохранял еще свои надежды на «помаранчевую» победу, но разочаровался в старых вождях, и был готов поддержать новое поколение, которое казалось более последовательным. В этом смысле Яценюк переиграл сам себя. Он начал устанавливать легенду некоего универсального политического игрока, который может понравиться всем, он выпрыгнул из сюжета, он оказался просто неинтересным и непонятным. Мы видим на примере последних двух-трех месяцев, когда Яценюк при яркости характера, прекрасных дискуссионных способностях, оказался не в состоянии навязать в политической дискуссии свою повестку. Все, что звучит из его уст, и из уст его коллег остается вне игры.

По всей видимости, показатель, который сейчас показывают социологи последние два-три месяца, говорит, что есть реальный вес и реальное влияние Арсения Яценюка. В него действительно верят, условно говоря, 7-8% избирателей, которые не хотят отказаться от своих старых надежд, представлений, возможно, в какой-то степени иллюзий, но вместе с тем, не в состоянии организоваться в какую-то новую социальную силу. Поэтому они занимают пассивную позицию.

«Фронт перемен» не стал движением, а электорат Яценюка остается не мобилизованным идеологическим, а скорее, симпатическим, то есть тем, который голосует, но занимает осторожно нейтральную позицию.



В отношении будущего, я думаю, что очень серьезно будут сказываться личная амбициозность и экзистенциальная агрессивность Яценюка. У него очень много жизненной энергии, он хочет новых побед. Поэтому в политике, конечно же, он останется. Вместе с тем, действительно, шанс на серьезные политические торги, мне кажется, он потерял. Прежде всего, потому что в нем его главные конкуренты, конкуренты-лидеры, не видят серьезной угрозы. Опять же, именно потому, что он не смог стать лидером политической силы, а остался политическим игроком-одиночкой. Там не с кем договариваться, кроме него самого и его ближайшего окружения. То есть, нет проблем с чем-то считаться, по большому счету.

А во-вторых, все-таки любой победитель на будущих президентских выборах будет вынужден, прежде всего, думать об общей конфигурации элит, - в этом будет главная задача. И в этой связи Арсений Яценюк не является аргументом, он не стал серьезным фактором связи элит, он остался одиночкой, которого можно использовать с имиджевой целью, с целью выстраивания какой-то перспективной конфигурации, но он не является несущим элементом нынешних конструкций межэлитных, бизнесовых и политических отношений.

Я не исключаю, что через четыре-пять лет, возможно, самой интересной и перспективной будет пара Арсений Яценюк и Тигипко. Но для этого и Яценюку, и Тигипко, который тоже остается политиком-фермером с теми же проблемам, что и у Яценюка, нужно доказать, что они не случайно в этой политике, что они не просто очередные оригиналы, которые загорелись на телешоу и создали свою карьеру только благодаря поддержке своих прошлых патронов (в случае с Яценюком это Виктор Ющенко, в случае с Сергеем Тигипко - Леонид Кучма), а что они действительно способны стать во главе новых прогрессивных социальных движений и оформить это в новой политической конфигурации, как архитекторы новой политической архитектуры Украины. Тогда у этих политиков есть шанс действительно в следующей пятилетке быть одними из наиболее ярких политических фаворитов. Но это очень сложное условие. Посмотрим, смогут ли они это сделать.



Читательница сайта «Главред» Александра (Ukraine, Odessa): Как Вы считаете, увеличатся ли шансы Яценюка победить на выборах, если он предложит Тигипко возглавить правительство после своей победы?



Владимир Фесенко: Для первого тура выборов это не актуально, тем более, если бы у Яценюка были реальные шансы выиграть президентские выборы, тогда он мог бы выступить с таким предложением, но только после первого тура выборов.

А до первого тура, как правило, такие договоренности не озвучиваются, потому что они не работают. Это повестка дня для второго тура выборов.



Андрей Ермолаев: Я не думаю, что есть такая проблема у Тигипко и Яценюка – соединяться и что-то создавать. Мы пока сравниваем по совершенно формальным, условным характеристикам новизны в политике, личных амбиций и условно новому поколению, хотя на самом деле Тигипко и Яценюк – это разные поколения. Тигипко – это пятидесятилетние, это то поколение политиков и бизнесменов, которое в свое время было призвано в качестве инструмента модернизации старой номенклатурной власти.

На самом деле, еще в 2003-2004 году Тигипко входил в пятерку самых влиятельных политиков этой страны – он руководил Национальным банком, он прошел школу вице-премьерства. И по формальным, и по неформальным признакам это была очень влиятельная фигура того режима, в отличие от Арсения Яценюка, который сделал стремительную карьеру в возрасте 30 лет, благодаря кадровым революциям эпохи Ющенко. Сложно сравнивать их карьеры. Тигипко имеет серьезную опору в олигархических раскладах, он один из лучших менеджеров группы «Приват», а сейчас является одним из самых влиятельных состоявшихся украинских банкиров. Тигипко – это, скорее, новая номенклатура, которая, возможно, имеет какие-то источники бизнес-заработка.

У каждого из этих поколений свои изъяны. Изъян пятидесятилетних политиков состоит в том, что у них всегда был комплекс несостоятельности. А проблема «сверхновых» состоит в том, что они часто волюнтарны и не учитывают определенных условий и традиций украинской политики. Очень простой пример – специфическая предвыборная программа Арсения Яценюка. По формальным признакам там очень много интересных положений, но они никак не связаны с тем, что представляет собой Яценюк. Он не воспринимается как носитель этих идей.

Эти моменты делают Яценюка и Тигипко не только непохожими, но и вряд ли возможными союзниками. В плане идеологических взглядов Яценюк все-таки будет тяготеть к национал-либеральному формату, а Тигипко – постсоветский технократ, которому ближе левоцентризм, социалдемократия. Наверное, в этой нише он и будет самоутверждаться.



Владимир Фесенко: На самом деле, это очень интересная дискуссия. Такие парные сравнения мне напомнили Плутарха. Это очень интересный жанр, сейчас забытый, но в нем есть смысл – сравнивать отдельные исторические и политические фигуры. Несмотря на то, что Тигипко и Яценюк принадлежат к разным поколениям, они иногда выглядят как близнецы-братья. Яценюк выглядит как молодой Тигипко, а Тигипко – как немножко постаревший Яценюк (смеется).

Они очень схожи карьерно, даже были точки пересечения – тот же Нацбанк, тяготение к макроэкономике и к банковскому сектору. Сейчас у них схожи программы. Что касается идеологии, тут тоже есть нюансы. Каждый из этих политиков сейчас эволюционирует, причем, неизвестно, какой образ будет у них завтра, но по сути своей и тот, и другой – либералы.

Я имею личный опыт общения и с тем, и с другим, и могу сказать, что и тот, и другой имеет ядро либеральных убеждений. Яценюк уходит от этого либерализма, боится его, а Тигипко почему-то решил, что самая оптимальная идеологическая ниша в Украине – социалдемократия. Это миф.

Между прочим, личностные отношения у них были очень хорошие. Не знаю, разведет ли их нынешняя избирательная кампания, но оба они достаточно договороспособны. Весь вопрос в том, чтобы ориентироваться на выход из своей узкой ниши. Я согласен с оценкой Андрея – чтобы превратиться из политического игрока в политическую силу. Здесь мало быть игроком-одиночкой, настоящий лидер проявляется в формировании больших команд и в умении договариваться с другими.

Я согласен с оценкой Андрея, что и поколение Яценюка, и поколения Тигипко оказались немного в тени – в тени другого поколения – тех, кому сейчас от 40 с небольшим до 50. К этому поколению сейчас принадлежит Юлия Тимошенко, к этому поколению принадлежит Ринат Ахметов. Тигипко остался также в тени поколения, к которому принадлежат Янукович и Ющенко. Те выступили в роли прямых наследников Кучмы, а поколение Тигипко было, скорее, в обслуге на тот момент и не играло самостоятельной роли.

Теперь задача и Тигипко, и Яценюка заключается в том, чтобы все-таки попытаться побороться за самостоятельную политическую роль – и для себя, и для своих поколений.

И тому, и другому можно пожелать, чтобы они не стали ни потерянными поколениями, ни потерянными политиками.



Читательница сайта «Главред» Татьяна, Днепропетровск: Вопрос к обоим экспертам: Многие считают, что Яценюк, как и Ющенко, является техническим кандидатом Януковича и призван отобрать голоса на выборах у Юлии Тимошенко, а его проэкт "Фронт перемен" спонсируется Фирташем. На ваш взгляд, это правда?



Владимир Фесенко: Мы частично уже ответили на этот вопрос, что касается спонсирования. А по поводу технического кандидата, я вообще очень критично отношусь к использованию этого термина на нынешних президентских выборах. Мы уже много сказали о том, что у Арсения Петровича есть самостоятельная политическая роль, самостоятельная политическая перспектива и ему нет смысла играть в чью-то чужую игру. Думаю, что он с конца прошлого года пытается как раз сформировать свою собственную политическую игру. Другое дело, с каким успехом.

По поводу технических кандидатов, я вам скажу, посмотрите на нынешний список: абсолютное большинство – это самостоятельные люди с самостоятельными политическими целями на этих выборах.

Из чисто технических кандидатов абсолютно стопроцентно технический кандидат, это, конечно, Протывсих. Можно гипотетически предположить по поводу некоторых кандидатов, что они могут предложить свои услуги в качестве технических кандидатов фаворитам. Потому что собственный рейтинг очень маленький, и они могут предложить свои услуги кому-то. Определенная техничность есть у Пабата, например. Потому что он на самом деле – симулятор, большая обманка для избирателей. Но его раскручивают спонсоры, в Киеве достаточно успешно прокрутили проект ГАК, теперь они хотят запустить его на общенациональную орбиту. То есть, игра: кто лучше обманет украинских избирателей - она продолжается, к сожалению.

Яценюк в ней не участвует, потому что у него собственная игра с собственными политическими задачами.



«Интерфакс-Украина»: Если рассматривать, что Яценюк поддержит кого-то из будущих президентов, кто это может быть?



Владимир Фесенко: Не так все просто, на самом деле. Я не отбрасываю варианта поддержки Тимошенко, если Яценюк с Тимошенко договорится, если Тимошенко будет убеждена в том, что ей будет критично важна публичная поддержка Яценюка, что эта поддержка может сыграть мобилизационную роль.

Насколько я понимаю, некоторые люди в команде Тимошенко считают, что в принципе надо будет договариваться с Яценюком. Например, такой точки зрения придерживается Томенко.

Но есть и точка зрения, согласно которой у Яценюка несколько разноплановый электорат. Там примерно 20% людей, которые готовы проголосовать за Януковича, часть будет голосовать ни за Тимошенко, ни за Януковича. Может быть, оставшуюся половину нужно просто убедить проголосовать за Тимошенко, а точнее, против Януковича без лишнего участия самого Арсения Петровича. Но, тем не менее, вариант договоренности с Тимошенко не исключается. Если эти договоренности будут и если Яценюку пообещают нечто, что вызовет его интерес и побудит публично поддержать Юлию Владимировну, тогда он сделает это публично.

В случае с Януковичем все гораздо сложнее. Я сомневаюсь, что он публично поддержит Януковича. Скорее, если будут какие-то договоренности с командой Януковича, он может либо вообще никого не поддерживать, либо просто уклониться от своей позиции, намекнет, что для него неприемлема ни одна, ни другая кандидатура, но мобилизационных посылов делать не будет.

Это два варианты его возможных действий между первым и вторым туром.



Андрей Ермолаев: Его избиратель не такой мобилизированный, как избиратель, например у Януковича, Тимошенко или Симоненко. Поэтому даже если господин Яценюк будет призывать, специфика его избирателя такова, что вряд ли избиратель его услышит. Мне кажется, что Яценюк не будет никого никуда призывать и займет нейтральную позицию.

Единственный поворот событий, на который он может отреагировать после первого тура, может быть связан с некими объединительными инициативами. То есть, грубо говоря, может отреагировать не на кандидатуру, которую готов будет поддержать, в этом не будет ни электорального, ни политического смысла, но он может участвовать в комбинациях, связанных с продвижением идей неких новых компромиссов после выборов. Что имиджево для него выгодно, и без потерь. А с точки зрения тех самых непубличных договоренностей, это как раз способ подтвердить, что такие договоренности возможны. Поэтому, скорее всего, после первого тура он будет сторонником неких конструктивных совместных диалоговых действий, будет без персон ориентирован и публично поддерживать какой-то исход после победы одного из кандидатов.