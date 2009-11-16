Напрасные слезы Литвина

16 ноября 2009, 17:33

Владимир Михайлович может рассчитывать на «почетное» пятое место…

В рамках проекта «Политическое будущее звезд украинского политикума», в «Главреде» состоялось обсуждение будущего спикера Верховной Рады Владимира Литвина.
О предвыборных и поствыборных перспективах Владимира Михайловича рассуждали: заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий и эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

Слезы Литвина были напрасны. Президентом ему не быть

Есть ли у Владимира Литвина шанс стать президентом страны? На этот вопрос Алексей Голобуцкий отвечает: «в этот раз он не будет президентом – это сто процентов». Единственную возможность для Владимира Михайловича «порулить» страной эксперт видит только в случае, если «нынешний Президент куда-то исчезнет и выборы будут отменены».
Так или иначе, но Владимир Литвин – «посткучмовский» политик, - напомнил Алексей Голобуцкий. Причем, в этом ряду спикер ВР немногим отличается от других себе подобных. «Он не наихудший представитель нашей политической элиты, но и не наилучший», - сказал политолог.
Нынешняя президентская кампания – не «час Литвина», - продолжил дискуссию Денис Кирюхин. Несмотря на то, что Владимир Михайлович «не может претендовать на президентское кресло не только сейчас, но и в будущем» ввиду своего «бюрократического» происхождения, эксперт уверен, что политическая перспектива у Литвина есть. «Он достаточно удачно умеет встраиваться в политические системы», и при любой власти Владимир Михайлович умеет «найти свою нишу», - сказал Денис Кирюхин.
«Мы наблюдаем рождение Литвина как самостоятельного политика именно в эту избирательную кампанию», - отметил политолог. Но слезы Владимира Михайловича на съезде Народной партии, благословившем его на президентство, Денис Кирюхин считает «технологической ошибкой». Да, скорее всего, это была искренняя эмоциональная реакция новичка президентской гонки, но, увы, неуместная, считает эксперт.

Литвин должен занять нишу, которую потерял Мороз и не сумел «подобрать» Яценюк

По словам Алексея Голобуцкого, Владимир Литвин не выполнил свою главную задачу – он не стал третьим. Более того, он им и не станет. Владимир Михайлович может рассчитывать лишь на «почетную» роль пятого в рейтинге кандидатов.
Играя роль «третьей силы», время от времени оппозиционной ко всем парламентским силам, Владимир Литвин передержал паузу и «люди перестали видеть в нем нового игрока – он стал частью нашей дуалистической политики», - отметил Алексей Голобуцкий. «Его можно и туда приделать, и сюда, но он не меняет сам принцип нашей власти», - добавил эксперт.
Именно в этом политолог видит причину того, что «люди забыли о Литвине и начали искать альтернативу». Более того – даже спонсоры Владимира Михайловича, которые вкладывают деньги в проект под названием «Владимир Литвин», по словам Алексея Голобуцкого, «не видят конкретного результата по дальнейшему обмену политического влияния на экономические преференции».
Что остается Владимиру Михайловичу? Бороться за «почетное» место в первой пятерке претендентов на президентский пост. Не более.
В свою очередь, Денис Кирюхин не согласился с коллегой в том плане, что изначальной задачей Литвина было третье место. «В глубине души он, конечно, этого бы хотел, но его рейтинги и рейтинги других претендентов на этот пост в принципе не позволяли надеяться на третье место», - сказал эксперт.
По мнению Дениса Кирюхина, задача Владимира Михайловича на этих выборах – «создать под себя электорат», который в лучшем для спикера варианте может составить 3-4% избирателей.
Эксперт отметил, что сегодняшняя политическая конъюнктура благоприятствует спикеру ВР. Так, практически ушел со сцены его давний оппонент – лидер Соцпартии Александр Мороз. С другой стороны, не смог завоевать электорат центральной части Украины еще один соперник Литвина – Арсений Яценюк. Таким образом, «для Литвина остается открытой некая политическая ниша – та, которую ранее занимал Мороз и которую не сумел подобрать Яценюк».
Реальным конкурентом спикера парламента эксперт видит Блок левых сил, но «они не всегда пересекаются электоратом», - отметил он.

Владимир Литвин – мастер политических маневров

«Час Литвина», о котором пишут «боевые листки» кандидата в президенты, наступит либо после первого тура выборов, либо после их окончания, - предполагает Денис Кирюхин.
«Очевидно несколько вещей, - сказал эксперт. – Во-первых, в случае, если Тимошенко и Янукович договорятся не устраивать между собой «войну до победного конца» после выборов, пока окончательно не пошатнется одна из политических сил, если им удастся договориться и поделить сферы влияния, тогда весьма вероятно, что будет определенный процент недовольных этим союзом», - сказал политолог.
Если союз оппонентов состоится, Литвин «уйдет в нишу противников этой коалиции» и прирастит себе часть их электората.
Более того, если Тимошенко и Янукович не договорятся и досрочные парламентские выборы станут реальностью, «Литвин может пойти по своему традиционному пути встраивания в новую политическую систему». С новым президентом Владимир Михайлович может либо «разгонять парламент, либо продолжать функционировать в качестве составного элемента правящей коалиции, оставаясь на должности спикера».
Денис Кирюхин назвал Владимира Литвина «мастером маневров». Эксперт напомнил, что, его фракция, входя в парламентскую коалицию, тем не менее, «ведет самостоятельную игру», что продемонстрировало голосование за законопроект о повышении соцстандартов, предложенный «регионалами». «Это его сильная сторона – находить свой интерес между двумя крупными игроками», - сказал политолог.

Кампания Литвина: зря «он» связался с «ней»

К достижениям избирательной кампании Владимира Литвина Денис Кирюхин отнес «четкое идеологическое позиционирование». Что касается слабостей Владимира Михайловича как политика, то «в своих слабостях он не оригинален», - сказал эксперт. По его словам, это отсутствие команды профессионалов и отсутствие реальной программы действий, «потому что за лозунгами на самом деле нет ничего».
Политолог посоветовал спикеру ВР «наладить организацию работы на местах, построить хорошую партийную работу, чтобы получить, по крайней мере, не худший результат, чем он получил в 2006 году».
По мнению Алексея Голобуцкого, «Литвин изначально неправильно построил свою кампанию, пытаясь дублировать Тимошенко». Но, в отличие от «Вона – це Україна», заменить Литвина на «народ Украины» не получилось. В штабе Владимира Михайловича вовремя поняли, что не может быть народ «принципиальным и верным самому себе».
«На самом деле, Литвин втягивается в чужую игру, в которой он не создавал правила», - прокомментировал историю с «він»-«вона» Денис Кирюхин.
Но, несмотря на все ошибки технологического характера и проблемы с электоральной популярностью, «сегодня Литвин нужен нынешней политической системе: он немножко нужен Ющенко, он немножко нужен Тимошенко, он немножко нужен Януковичу».
«У Литвина еще есть лет десять, как минимум, активной политической деятельности», - сказал Алексей Голобуцкий. «Какое-то время мы будем с Литвином», - согласился с коллегой Денис Кирюхин. Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Предыдущие исследования читайте здесь: Виктор Ющенко Юлия Тимошенко Виктор Янукович Читайте также: Слезы Литвина – технологическая ошибка «Час Литвина» наступит после президентских выборов – эксперт Литвин может стать Президентом, если Ющенко исчезнет?

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