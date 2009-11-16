Юрий Чижмарь: «Люди в Тернополе успокоились, паники нет»

Когда государство не дает правдивую информацию, то срабатывает принцип «одна бабка сказала»

Паника стихла, хотя грипп остался. В столичном метро и магазинах все меньше людей в масках, а в пригородных аптеках уже можно без очереди купить еще вчера дефицитные антивирусные препараты. Стабилизировалась ли ситуация в эпицентре эпидемии и как карантин повлиял на политическую жизнь области, «Главред» спросил у руководителя Тернопольской ОГА Юрия Чижмаря.

и> -- «Оборудование получили, деньги на монтаж – нет»

- Господин Чижмарь, сколько людей умерли от гриппа за время эпидемии на Тернопольщине и от какого именно?

- От калифорнийского гриппа в результате вирусной двусторонней пневмонии умер 21 человек, но еще свыше 10 лиц скончались от бактериальной пневмонии, не являющейся следствием вируса гриппа А/Н1N1. Если в начале эпидемии, из-за отсутствия в области соответствующей вирусологической лаборатории, у нас были сомнения относительно окончательного диагноза у умерших, то сегодня, базируясь на клинических признаках болезни, мы убеждены, что все они скончались именно от гриппа А/Н1N1.

К сожалению, в начале эпидемии не только в Тернополе, в Украине не было соответствующей вирусологической лаборатории и первые пробы отвозили на исследование в Лондон, что отразилось на оперативности принятия необходимых решений в государстве.

- Но правительство отправляло в каждую область диагностические лаборатории. Тернополь - исключение?

- Лаборатория поступила, но только в ноябре. Хотя средства на ее монтаж областной СЭС не выделены.

- Выходит, что лаборатория есть, но она не работает?

- Именно так. На селекторном совещании я просил разрешения премьер-министра Юлии Тимошенко использовать на монтаж оборудования 350 тысяч гривен из тех четырех с половиной миллионов, выделенных нашей области на борьбу с гриппом.

Однако постановление Кабинета Министров, принятое в прошлую среду, этого не предусматривает. Деньги идут исключительно на закупку масок, медикаментов и медоборудования. Вот и все.

- Как это, «вот и все». Что будете делать?

- Будем ставить вопрос перед министерством относительно финансирования монтажа этого оборудования.

- А вашей губернаторской власти не хватает на то, чтобы смонтировать лабораторию?

- Власти как раз достаточно, а вот вопрос средств – больной. Конечно, мы не сидим сложа руки. Не ожидая решения Кабмина, мы вместе с ректором Медицинской академии еще в октябре приняли решение на средства Академии приобрести и смонтировать аналогичную лабораторию. Надеюсь, что уже в субботу лаборатория заработает. Хотя на сегодняшний день, когда штамм вируса идентифицирован, вопрос лаборатории не является критическим: она была крайне необходима в начале октября, когда были первые случаи заболевания.

- Ни одной инфекционной больницы в Тернополе нет. Куда госпитализируют больных гриппом?

- Есть инфекционное отделение, не отвечающее современным требованиям.

Оно переполнено. Поэтому мы добавили койко-места в других лечебных заведениях, для того чтобы обеспечить необходимое лечение больных. Ситуация под контролем. Существующая ситуация в который раз подтвердила, что проблемы украинской медицины не в количестве койко-мест, а в необходимой оснащенности лечебных заведений.

-- «Тернополь ожил, люди успокоились»

- В начале эпидемии распространялись слухи о том, что в Тернополе чума, специальные химические впрыскивания или даже применялось бактериологическое оружие. Панические настроения остановить удалось?

- Люди уже успокоились. Того ажиотажа и паники, которая была вначале, нет. Граждане уже прекрасно знают, как себя уберечь и как действовать при выявлении признаков заболевания гриппом. Еще неделю назад в традиционно людных местах были заметны отдельные прохожие, на дорогах не было заторов. А сейчас город ожил. Я, например, замечал, когда утром выезжал на работу, что на перекрестке не было ни одной машины и его очень легко можно было пересечь. А теперь где там – нужно минуту постоять, пока тебя пропустят.

Первоначальные же слухи, о которых вы вспомнили, были порождены замалчиванием. Когда государство не дает адекватную и правдивую информацию, то срабатывает принцип «одна бабка сказала». Вот и начали распространяться слухи о легочной чуме, о брюшном тифе, о каких-то открытых могильниках.

Как только стало понятно, что это за болезнь, мы активизировали информационную кампанию о методах ее предупреждения, о первых симптомах и необходимом поведении в случае возникновения подозрения на этот недуг. Конечно, Украина не может быть уникальной страной, которую не затронет калифорнийский грипп, если он свирепствует во всем мире, но об этих вещах нужно открыто и правдиво говорить.

- Получили ли вы те пятьдесят восемь миллионов гривен на энергоносители, из-за которых поссорились с Юлией Тимошенко?

- Частично. Двадцать три миллиона поступили, и по представлению областной государственной администрации областной совет их готовится распределить. Понятно, что это не вся сумма, необходимая нам, потому что еще тридцати пяти миллионов до конца года не хватает.

- Куда пойдут деньги?

- Распределим их между лечебными и учебными заведениями, для того чтобы не прекращать их деятельность и продлить учебный процесс по окончании карантина.

- На февраль медики прогнозируют вторую волну эпидемии. Успеете ли вы подготовиться до того времени?

- Понятно, что за средства, поступившие нам, – четыре с половиной миллиона гривен из государственного бюджета - мы профинансировали приобретение дорогих медикаментов, необходимых для лечения осложнений, в основном антибиотиков. Более дешевые приобретем за счет собственных бюджетов, тем более в следующем году.

Таким образом мы готовимся сегодня, чтобы наши медицинские заведения были полностью укомплектованы, учитывая недостатки в предыдущих дней.

На этой неделе прогнозируем нормализацию эпидемиологической ситуации и будем просить Кабинет Министров отменить общий карантин в области. Начнем готовить предложения, которые нужно воплотить в жизнь еще до начала второй волны заболевания.

-- «Страна – большая свалка, а информация о грязи в Тернополе – спекуляция»

- Еще один вопрос, касающийся жизни города. Грязью Тернополь не завалило? Лидер оппозиции Виктор Янукович спрогнозировал скорое появление динозавров на улицах городов Западной Украины, потому что мусор там вовсе не убирают.

- Сейчас у многих политиков такое упрощенное понимание. К сожалению, в Украине десять лет никто не занимался утилизацией мусора на уровне правительства. А выводы хотят делать все. Хотя основные кандидаты все были премьер-министрами, но никто не осуществил общегосударственную программу в этом направлении. Проблема, о которой вы говорите...

- Не я, Янукович...

- (Смеется). Так вот, эта проблема актуальна не только для Тернополя, но и для всех городов Украины. И вообще наша страна достаточно большая свалка, но ни один из премьеров не уделял достаточного внимания именно этой экологической проблеме. Хотя на сегодняшний день я бы хотел проинформировать: спекуляции в центральной прессе о том, что мусор у нас не вывозится, это неправда.

Может кто-либо сегодня приехать в Тернополь и увидеть, что у нас отсутствуют переполненные баки, у нас мусор должным образом вывозится на свалку, мы отвели под нее новую территорию и сейчас готовим по европейским стандартам, чтобы там создать полигон.

Соответственно отработали схему упаковки, сортировки мусора, разработали несколько инвестиционных проектов относительно возможности строительства перерабатывающего завода по утилизации мусора. Таким образом при наличии государственных или инвестиционных средств мы готовы предложить технологическую схему, дающую возможность бизнесу заработать. Поэтому, если мы и были первыми в этой проблеме, то первыми из нее выйдем.

- Как карантин отразился на политической жизни области?

- Перевел избирательную гонку в режим телевизионного спора. Для власти спокойнее, когда меньше разного рода митингов, публичных политических предвыборных мероприятий. Хотя я понимаю, что каждый кандидат имеет право донести до избирателя свое мнение, имеет право встретиться с избирателем, чтобы они могли сделать правильный выбор.

Карантин в какой-то степени ограничивает права граждан, но стоит отметить, если бы массовые мероприятия проводились, то ситуация была бы хуже. Поэтому политикам нужно с пониманием относиться к тому, что здоровье граждан намного важнее, чем избирательная гонка.

- Господин Чижмарь, есть ли у вас статистика, кто из кандидатов в президенты сейчас больше нравится тернопольцам — госпожа Тимошенко или господин Янукович?

- Я не провожу социологических исследований на эту тему. Но у меня есть стопроцентное убеждение, что на сегодняшний день в Тернопольской области побеждает где-то на равных Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко. Хотя, я не отрицаю, рейтинг Виктора Януковича значительно вырос по сравнению с уровнем 2004 года.

- Председатель Тернопольской областной организации Партии регионов господин Муц заявил, что «в каждом районе, области чиновники уже штабелями сдаются нам в плен. Поэтому второе место на Тернопольщине для Януковича будет расцениваться как поражение». Прокомментируйте, эти слова, пожалуйста.

— Я не знаю, кто там из чиновников им сдается. Сегодня чиновники работают над существующими проблемами – эпидемия в первую очередь. А кто там им сдается?.. Возможно, чиновники, работавшие до 2005 года…