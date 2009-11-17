Ющенко опять нанял американских политтехнологов

Иностранные политтехнологи уже давно перестали быть в Украине диковинкой. Российских пиарщиков, работавших на Виктора Януковича во время президентской кампании 2004 года, сменили их американские коллеги во главе с Полом Манафортом. С недавних пор российские технологи по ведению предвыборной кампании поселились в штабе Арсения Яценюка. Американские же PR-специалисты были ангажированы на этих выборах и штабом Юлии Тимошенко. Кстати, консультировать ЮВТ были приглашены именно те люди, которые год назад привели к победе на президентских выборах Барака Обаму. Хотя, как утверждают источники «Главреда» в штабе БЮТ, американские консультанты так и не освоились в украинских реалиях, их сотрудничество с БЮТ прекратилось.Что касается Виктора Ющенко, то, как удалось выяснить «Главреду», в его избирательной гонке тоже присутствует «американский след».Руководствуясь поговоркой о том, что «лошадей на переправе не меняют», мы вспомнили дела недавно минувших дней и информацию о том, что на досрочных парламентских выборах в Верховную Раду пропрезидентский блок «Наша Украина - Народная самооборона» консультировала команда американских специалистов во главе с небезызвестным Джеймсом Карвиллом (James Carville). Да-да, тем самым господином, знания и умения которого способствовали в 1992 году победе в США Билла Клинтона. По информации некоторых СМИ, команда Джеймса Карвилла трудится над победой Виктора Ющенка и в этом году, а пригласил политтехнолога глава Государственного управления делами и начальник предвыборного штаба Ющенко ИгорьТарасюк.Тем не менее, отвечая на официальный запрос «Главреда», в предвыборном штабе Виктора Ющенко нам сказали, что с заграничными консультантами не работают. Зато неофициально информированные собеседники в СП карты раскрыли – кампанию Ющенко уже несколько месяцев «ведут» пиарщики Burson-Marsteller. Им, мол, очень доверяет первая леди Екатерина Ющенко.Как сообщает официальный сайт Burson-Marsteller, фирма возникла в 50-х гг. в результате объединения двух рекламных агентств. В настоящий момент B-M является одним из основных игроков на американском рынке PR-услуг и для коммерческих организаций, и для политиков. В США эта компания чаще сотрудничает с демократами, хотя поработать на республиканцев тоже не гнушается. Более того, компания давно принимает заказы со всего мира.Репутация Burson-Marsteller неоднозначна. Причина - неразборчивость в заказах и методах работы. «Пенн () продемонстрировал вульгарную нечувствительность к конфликту интересов», – пишет американская Fox News о том, как В-М работал на клиентов с конфликтующими интересами. В популярном американском телевизионном ток-шоу «The Rachel Maddow Show» на телеканале MSNBC ведущая Рейчел Меддоу вообще отозвалась критично о клиентах компании: «Если Злу понадобятся связи с общественностью, то Зло звонит в Burson-Marsteller». А саму B-M охарактеризовала как «PR-фирму из Ада».Британское издание «Гардиан» сообщает, что в советские времена B-M помог Румынии улучшить торговый оборот с США, а также продвигал ее имидж в качестве страны, привлекательной для туризма. Кроме того, в то время румынского диктатора Николае Чаушеску в США воспринимали как самого дружественного из всех лидеров стран Варшавского блока. К нему в Бухарест в 1969 году даже приехал американский президент Ричард Никсон.В свое время именно B-M пытался улучшить имидж работавшей в Ираке американской охранной фирмы Blackwater. В частности, о том, что BKSH, филиал В-М, помогал Blackwater перед слушаниями в Конгрессе по этому делу, в октябре 2007 года ABC News заявил представитель В-М Пол Кордеско. В сентябре 2007 года вспыхнул скандал по поводу убийства работниками этой фирмы в Багдаде 17 иракцев среди мирного населения. «Гардиан» пишет о том, что B-M занимался информационной кампанией для крупного американского промышленника Babcock&Wilcox, на атомном реакторе которого в 1979 году произошло самое большое атомное ЧП за всю историю США. В британском издании также говорится о том, что B-M занимался связями со СМИ после утечки смертоносного газа на одном индийском предприятии, которое производит средства против насекомых, что спровоцировало около 20 тыс. смертей.В конце 70-х и начале 80-х B-M сильно критиковали за то, что они, якобы по заказу последнего аргентинского диктатора, занимались в Аргентине кампанией против организаций по защите прав человека. Во время этих событий, которые стали именовать «Грязной войной», B-M финансировал якобы независимые общественных организации, отрицавшие преступления против человечества, случавшиеся в южноамериканской стране. О последних двух клиентах B-M упоминается в исследовании британской общественной исследовательской организации Corporate Watch. B-M постоянно отрицает тот факт, что его клиенты когда-либо просили их защищать нарушения прав человека.Недоброжелатели B-M приписывают фирме неэтичные методы работы для достижения необходимой заказчику цели. Среди прочего - внедрение в политические группы своих людей для лоббирования бизнес-интересов, а также создание альтернативных групп интересов. Например, для защиты интересов больших табачных корпораций B-M создал в свое время Национальный Альянс Курильщиков, о чем сообщает американское независимое он-лайн издание PR Watch. Активисты этой общественной организации, финансируемой производителями табака, отстаивали право граждан курить в общественных местах; выступали против повышения акцизов на табачные изделия и всячески защищали права курильщиков. Аргумент – курильщик такой же член гражданского общества, как и противник курения.В 90-х годах свой офис у Burson-Marsteller был и в Киеве. Позже его выкупил американец Майкл Виллард, основавший собственную фирму по связям с общественностью. Сейчас у B-M в Киеве есть партнерская фирма по коммуникациям «Михайлов и Партнеры», которая, кроме прочего, представляет их на украинском рынке. Эта информация содержится на официальном сайте В-М, ее «Главреду» также подтвердили и «михайловцы». «Начиная с июня этого года, B-M через нас не выходила на украинский рынок политического консалтинга», - заверили «Главред» в «Михайлов и Партнеры». Но не исключили, что B-M вполне мог зайти на рынок и без посредников.Персоналии, которые, если верить источникам «Главреда», будут помогать Ющенко в этой предвыборной кампании, заслуживают отдельного внимания. По словам наших собеседников в СП, из B-M для этих целей отправили Марка Пенна (Mark Penn) и Карен Хьюз (Karen Hughes).Первый является исполнительным директором B-M и известен тем, что был главным разработчиком предвыборной стратегии Билла Клинтона во время предвыборной кампании в 1996 году, а также принимал участие в разработке предвыборной кампании Тони Блэра в 2002 году. Как известно, в обоих случаях клиенты победили на выборах.Прошлый год для господина Пенна был непростым - выяснилось, что он, работая старшим политтехнологом в избирательном штабе Хиллари Клинтон, параллельно консультировал еще и правительство Колумбии. Скандал разразился после раскрытия деталей контракта, согласно которому колумбийское правительство было в шаге от подписания двустороннего соглашения о свободной торговле с США. Пикантности ситуации добавил тот факт, что госпожа Клинтон как раз активно выступала против подписания такого соглашения. Господина Пенна, работавшего на два фронта, из штаба Клинтон уволили, а Колумбия расторгла контракт с B-M.Не менее известной является и Карен Хьюз. В политический пиар она пришла после того, как довольно долго поработала политическим обозревателем на телевидении. В 2001-2002 годах госпожа Хьюз была советником президента Джорджа Буша по стратегическим вопросам, а в 2005-2007 годах – занимала пост заместителя госсекретаря по вопросам гражданской дипломатии. На этой должности Карен Хьюз занималась «улучшением имиджа США в мире». Иными словами, пыталась преодолеть антиамериканские настроения на Ближнем Востоке. По оценке ряда американских СМИ, Карен Хьюз была одной из самых влиятельных женщин, когда-либо работавших в Белом доме.Привлечение к работе такого опытного кризисного менеджера, как B-M, свидетельствует о намерении действующего Президента не сдаваться, а достичь максимально возможного результата на предстоящих выборах. Судите сами, вопреки всякой финансовой логике Президент подписывает закон о повышении социальных стандартов и – наоборот – ветирует закон о повышении акцизов на табачные изделия, призванный наполнить бюджет. Это можно трактовать в качестве желания Президента вставить палки в колеса правительства. Кроме того, в программных спичах Виктора Андреевича сейчас намного ярче, чем в 2004 году, присутствует «риторика победителя». Хотя многократное уверенное повторение слов о потенциальной победе на президентских выборах общественной поддержки Ющенко не добавляет.Возможно, осознавая мизерность перспектив быть переизбранным на второй срок, действующий Президент стремится «оттяпать» у конкурентов пару-тройку процентов для прохождения в парламент во главе собственной политсилы? Тогда привлечение крупнейшей американской PR-фирмы, неразборчивой в методах работы для достижения желаемого результата, – правильный выбор.