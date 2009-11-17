Необузданное желание отставки

После того, как ПР в октябре отреклась от подготовки переформатирования парламентской коалиции и отставки правительства Тимошенко, «регионалы» смирились с тем, что на выборы их лидер пойдет в качестве главного оппозиционера. Но решение это, как оказалось, было неокончательным. В понедельник на согласительном совете ПР снова заявила о намерениях отправить правительство в отставку. Повод - невыполнение Кабмином закона о повышении соцстандартов. «Если правительство будет нарушать законы, то мы будем вынуждены выйти с проектом постановления об отставке данного правительства», - заявил заместитель главы фракции Александр Ефремов. При этом он выразил надежду, что отставку КМУ поддержат все депутаты, поддержавшие повышение соцвыплат. Надежды Ефремова пока не оправдались – желающих «крови Тимошенко» на поверку не оказалось. БЮТ и коммунисты – априори против, фракция Блока Литвина, по словам спикера «этот вопрос поддерживать не будет». НУ-НС традиционно учтет мнение Виктора Ющенко, акцептировавшего из далеких Арабских Эмиратов: «Я думаю, что до отставки (правительства) доходить не нужно». Зачем Партия регионов сотрясает воздух, грозя Тимошенко изгнанием, если на это нет голосов? Отставка для правительства – Дамоклов меч или манна небесная?

Об этом «Главред» решил спросить у ведущих украинских политологов.

Профессор политологии Алексей Гарань: работа на долгосрочную перспективу

{1-} ПР пытается по максимуму отработать тему соцстандартов, поскольку они в этом вопросе неожиданно получила поддержку не только Литвина и пропрезидентской части «Нашей Украины», но и подпись Президента.

С точки зрения конкретного влияния на политику, думаю, отставка премьера не состоится. Потому, что ПР хочет взять власть в свои руки, а ответственность за результат борьбы с экономическим кризисом и эпидемией - нет. Кроме того, Ющенко сейчас стремится играть на понижение рейтинга Тимошенко. Это – основная задача, стоящая перед Ющенко и ПР.

С формальной точки зрения отправить правительство в отставку можно, но как сформировать новое? Тимошенко все равно останется на должности исполняющей обязанности главы КМУ.

На самом деле меня беспокоит перспектива того, что произойдет после президентских выборов. Допустим, руководство фракции НУНС изменится и они выйдут из коалиции. Новое большинство создано не будет, поскольку НУ-НС накануне выборов не пойдет на создание коалиции с ПР. А вот после выборов пропрезидентская часть «НУ» может поступить следующим образом: либо создать коалицию с Януковичем, либо же Виктор Федорович даст им возможность распустить парламент, поскольку коалиции не будет. И тогда, если Янукович становится президентом, он получает дополнительные возможности по роспуску парламента. Вот такая долгосрочная перспектива тоже фигурирует в расчетах и Банковой, и ПР.

Директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев: Основания для отставки Тимошенко есть



{2-} Основания есть, поскольку закон подписан президентом и с формальной точки зрения он должен выполняться уже с текущего месяца. «Регионалы» аргументируют свою позицию тем, что социальные стандарты являются выражением конституционных прав граждан, которые могут рассчитывать на социальную защиту государства. Тут есть аргументация конституционного уровня.



Но есть и практическая сторона. Даже в случае, если будет организовано обсуждение по голосованию за отставку правительства, существенных изменений в политике не произойдет. Отставка – еще не смена. И состав этого правительства останется работать, по всей видимости, до дня выборов. Поэтому, здесь есть несомненно предвыборно-политический контекст: символический имиджевый удар, ограничение определенных функциональных возможностей правительства. Это все для регионалов сейчас имеет смысл. И последнее: это заявление произошло в ситуации, когда коалиция фактически прекратила существование как политическая единица. У нее несколько кандидатов с самыми разнообразными программами. Поэтому, стимулирование этой дискуссии, кто за что отвечает, все ли готовы поддержать правительство – это, если хотите, рамка для медиа, для парламентской трибуны. Теперь для того, чтобы спорить с «регионалами», необходима точка зрения Литвина, Ивана и Вячеслава Кириленко и иже с ними. Я думаю для «регионалов» есть смысл продемонстрировать избирателям, что в этом курятнике творится. Тут целый ряд задач.



В ближайшее время, не думаю, что этот вопрос будет выноситься в сессионный зал. Не исключаю, что это произойдет ближе к концу сессии. Пока заявление только озвучено. Тема должна сначала пройти политические дебаты, комитеты, должно быть заявлено соответствующее постановление о выражении недоверия, должны быть консультации политических сил, чтобы узнать реальный расклад. У «регионалов» есть и негативный опыт выражение недоверия, что было символическим поражением регионалов. От заявления до голосования здесь большая дистанция.



Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко: Заявления «Регионов» - пропаганда



{3-} Пока это скорее риторическое заявление, элемент пропагандистской игры, чтобы показать своим избирателям: «если мы захотим, то отправим правительство в отставку». Ну, и давление на правительство, чтобы оно выполнило закон о соцстандартах. Думаю, что всерьез эту инициативу об отставке правительства можно будет рассматривать только в том случае, если в секретариате Верховной Рады будет зарегистрировано официальное постановление за подписью не меньше 150 депутатов, что они требуют отставки правительства (голосование за вотум недоверия). Потом вступает в силу процедура, вопрос будет рассматриваться в парламентских комитетах, и в течение десяти дней он должен быть рассмотрен на парламентском заседании ВР.



В чем смысл такого сценария, почему я его не исключаю? Если Тимошенко удастся отправить в отставку, если найдут 226 голосов, то тогда, в принципе, будет заложена предпосылка для досрочных парламентских выборов после выборов президента. Новое правительство после выборов, новый состав коалиции в этом парламенте вряд ли удастся создать.

Пока материал готовился к выходу, лидер Партии Регионов Виктор Янукович «передал правительству привет» из Запорожской области: «Уже сегодня (17 ноября) в парламенте начнется переговорный процесс между фракциями об ответственности Кабинета Министров за невыполнение закона Украины».

Точка зрения Юлии Владимировны остается неизменной: Кабмин не будет выполнять закон о повышении минимальных социальных стандартов до тех пор, пока Конституционный Суд не огласит решение о его конституционности.