18 ноября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Подготовка к выборам Президента Украины: текущее состояние».



В пресс-конференции приняли участие заместители председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная.



«Главред»: Щойно завершилась реєстрація кандидатів в президенти України. Які поточні, нагальні завдання сьогодні стоять перед Центральною виборчою комісією?



Андрій Магера: Ви знаєте, що Центральна виборча комісія практично завершила реєстрацію кандидатів на пост президента України. У нас є вісімнадцять кандидатів на пост президента України, які зареєстровані Центральною виборчою комісією. Щодо п’ятдесяти трьох осіб була прийнята постанова Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації з певних причин, тобто, з певних підстав визначених саме законом.

Зрозуміло, що нас чекають наступні етапи, і багато з них не набагато легші, ніж сама реєстрація. Про що йде мова? Буквально уже днями, а саме в четвер, тобто, часу вже обмаль, Центральна виборча комісія на засіданні проведе жеребкування щодо розподілу ефірного часу і друкованої площі у загальнодержавних ЗМІ. Мова йде про Національну телекомпанію України, Національну радіокомпанію України, газети «Голос України» і «Урядовий кур’єр».

Згодом, після цього жеребкування Центральну виборчу комісію чекає такий важливий етап виборчого процесу, як утворення окружних виборчих комісій. Згідно Закону «Про вибори Президента України» Центральна виборча комісія до 23 листопада включно приймає подання від кандидатів на пост президента України щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій. До 27 листопада включно ми, Центральна виборча комісія, повинні прийняти рішення про формування складу окружних виборчих комісій.

Це наші завдання на найближчий етап. Зрозуміло, є дуже багато поточних питань, але це те, що нас чекає буквально найближчими днями.



Жанна Усенко-Чорна: Крім того, я б хотіла зазначити, що завершення стадії реєстрації кандидатів на пост президента України дозволяє вже сьогодні Центральній виборчій комісії опрацьовувати форму і текст виборчого бюлетеня, і здійснювати всі організаційні заходи щодо проведення відповідних закупівель послуг із виготовлення виборчих бюлетенів. Це також великий процес.

Крім того, Центральна виборча комісія вже на сьогодні очікує надходження відповідних подань щодо реєстрації офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав. Таким чином, решта етапів будуть виконуватися Центральною виборчою комісією відповідно до календарного плану, який був затверджений комісією.



«Главред»: Зареєструвалося вісімнадцять кандидатів, кожен з них вніс суму в 2,5 мільйони гривень. Загальна сума складає 45 мільйонів гривень. Як вона буде використана?



Жанна Усенко-Чорна: Зараз вони знаходяться на спеціальному рахунку Центральної виборчої комісії. Після виборчого процесу кошти будуть перераховуватися до Державного бюджету України.



Андрій Магера: Зрозуміло, за винятком тих двох осіб, які потраплять на повторне голосування.



«Главред»: Центральною виборчою комісією робився розрахунок на тридцять осіб, зараз зареєстровано вісімнадцять. Чи означає це те, що вибори коштуватимуть менше?



Жанна Усенко-Чорна: Це не означає, що вибори коштуватимуть менше, враховуючи ті зміни, які були внесені до Закону України «Про Державний бюджет України» щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Я хочу нагадати, що з 1 січня 2010 року мінімальна заробітна плата буде становити 869 гривень. На сьогодні також збільшено розмір заробітної плати – 744 гривні. Тому Центральна виборча комісія на найближчому засіданні розгляне питання щодо кореляції відповідних показників, які мають бути спрямовані до Верховної Ради для врахування в Законі України «Про Державний бюджет України».

За нашими підрахунками, навпаки, видатки на підготовку і проведення виборів президента України збільшуються на 122 мільйони гривень. Хоча, дійсно, кількість кандидатів, порівняно з тією первісною кількістю, яку ЦВК планувала, зменшилася: замість тридцяти вісімнадцять кандидатів. Але підвищення мінімальної заробітної плати здорожчує відповідні видатки по підготовці проведення виборів на 122 мільйони гривень.



Читач сайту «Главред»: Анатолій Анатолійович (Ukraine, Dnepropetrovsk): Поясніть, будь ласка, чому, коли державі потрібно було створити реєстр платників податків, вона впоралася з цим досить швидко і використовує його досить ефективно? Маємо, також, списки громадян у силових структурах. Є, також, системи прослуховування і т.ін. Маємо гарну спадщину від "совьєтів" систем контроля населення, але реєстр виборців ніяк не створимо? Цікаво!



Жанна Усенко-Чорна: Справа в тому, що Реєстр виборців створено. Створено досить давно. Всі громадяни, включені до бази даних Державного реєстру виборців, отримали іменні повідомлення із роздруком своїх персональних даних, де були зазначені всі ідентифікаційні, персональні відомості громадянина, які дозволяють однозначно ідентифікувати особу виборця. Разом із таким іменним повідомленням громадянину спрямовувались роз’яснення, в якому порядку можна звернутися до органу ведення Реєстру з тим, щоб виправити помилки чи неточності, які сталися при первинному формуванні бази даних.

Я хотіла б наголосити, що і Центральна виборча комісія, і органи ведення Реєстру є заручниками тієї якості інформації, яку подали до органів ведення Реєстру, в свою чергу, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, заходи пенітенціарної системи і т. і.

Тому всі ці відомості оперативно опрацьовуються. Постійно ведеться робота щодо актуалізації бази даних. Закон передбачає, що чотири рази на рік, щоквартально, до органів ведення Реєстру відповідними установами, закладами подається інформація про те, які зміни сталися у громадян України. Зокрема: кому виповнилося вісімнадцять років, хто змінив місце проживання, хто набув громадянства, або навпаки вибув з громадянства. Крім того, хто втратив здатність пересуватися самостійно і т. і.

Тому Державний реєстр виборців створено, органи ведення Реєстру постійно працюють над вдосконаленням, підвищенням якості і достовірності бази даних Державного реєстру виборців.

Однак, ми також сподіваємося, що ті громадяни, які ще не скористалися можливістю і своїм правом внести зміни до своїх персональних даних, все ж таки візьмуть участь у цьому процесі. І спільними зусиллями, з одного боку - держави, з іншого боку – виборців, списки виборців будуть максимально точними і відповідатимуть реальному стану виборців.



Андрій Магера: Я хотів би доповнити. Я неодноразово про це говорив, що держава - не нянька, яка буде за кожним бігати. І не треба очікувати того, що можна прийти в день голосування, напередодні дня голосування і з цього приводу пред’являти будь-які претензії до дільничної виборчої комісії.

Зараз є достатньо часу, більш ніж достатньо часу, для того, щоб з’ясувати, якщо є якісь неправильності завчасно їх усувати. А не напередодні дня голосування і не в день голосування.



Читач сайту «Главред» Alexander (Donetsk): А слабо выложить в интернете Реестр избирателей? Чтобы мы все посмеялись с отсутствующих домов и квартир. И, наоборот, лишних давно умерших людей.



Жанна Усенко-Чорна: Справа в тому, що це категорично не допускається законодавством України. Є відоме всім рішення Конституційного суду України у справі Устименка, яким встановлено, що відомості про особу, такі як місце проживання, дата народження, прізвище, ім’я, по-батькові, - є конфіденційною інформацією, яка підлягає охороні законом. Поширення такої інформації у будь-який спосіб, що не передбачається законом, не допускається. Більше того, особи, які винні в розголошенні такої конфіденційної інформації, притягаються до відповідальності, яка також встановлюється законом.

Списки виборців, які будуть виготовлені для кожної дільниці, які будуть розміщені в приміщенні відповідної виборчої дільниці, будуть доступні для загального ознайомлення. Кожен громадянин зможе ознайомитися із таким списком виборців на дільниці. Натомість, база даних Реєстру, яка містить набагато більше інформації, ніж та інформація, яка включається, відповідно до закону, до списків виборців, є захищеною і не підлягає оприлюдненню, тим більше, в порядку розміщення в Інтернет.

Однак, я хотіла б зазначити, що Закон «Про Державний реєстр виборців» забезпечує здійснення публічного контролю за процесом ведення реєстру. Зокрема, політичні партії, які мають свою фракцію в Верховній Раді, а також ті партії, які входять до блоку, мають право не пізніше як за 60 днів отримати копію бази даних Державного реєстру виборців.

Відповідні суб’єкти виборчого процесу - кандидати на пост президента України - також мають право отримати копію бази даних Державного реєстру виборців. Що, власне кажучи, Центральна виборча комісія і здійснює. Тому забезпечення публічного контролю за веденням Реєстру на сьогодні здійснюється в повному обсязі.

Разом з тим, я хотіла б зазначити, що кожен виборець, відповідно до 21 статті Закону, також має можливість направити запит до органу ведення Реєстру з тим, щоб дізнатися, зокрема, скільки осіб зареєстровано в базі даних Реєстру за його виборчою адресою. Направити інший запит, причому, вказавши свої персональні дані, також відносно того, які особи включені за його виборчою адресою, наскільки правильно внесені відомості про таких осіб до бази даних Реєстру і т. і. Тому в разі, якщо громадян цікавить правильність інформації, яка заноситься до Реєстру, вони можуть звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру із відповідним запитом. Знову ж таки, в порядку, передбаченому 21 статтею Закону.



Читачка сайту «Главред»: Наталка (Ukraine, Kiev): З’явились повідомлення, що "ЦВК дозволила С.Щетиніну подати документи на реєстрацію його кандидатом в президенти", бо спробував подати ввечері 9 листопада документи, проте у ЦВК не було працівників, які могли б їх прийняти. Якщо інші можливі кандидати у президенти (тепер вже всі знають, що ЦВК у вечері 9.11 не працювала) теж принесуть документи, ви і їх зареєструєте?



Жанна Усенко-Чорна: Справа в тому, що слід розрізняти питання про реєстрацію і питання щодо подання документів. Дійсно, Центральна виборча комісія вчора прийняла постанову, в якій звернула увагу, зокрема, громадянина Щетиніна, що він може подати документи до Центральної виборчої комісії. Я б хотіла наголосити, що Центральна виборча комісія приймає в будь-який час, будь-які документи, і жодних перешкод чи відмови у прийнятті документів з боку Центральної виборчої комісії бути не може. Власне кажучи, на цьому наголосила Центральна виборча комісії у своїй постанові.

Проте, абсолютно в іншій площині полягає питання щодо реєстрації. Порядок реєстрації кандидатів на пост президента України абсолютно чітко встановлений законом. Є спеціальний перелік документів, які мають будуть подані до Центральної виборчої комісії. Я б хотіла звернути увагу, що одним із таких документів є документ про внесення грошової застави. Хотіла б повідомити, що на рахунок Центральної виборчої комісії у строки встановлені Законом України «Про вибори Президента України» для перерахування грошової застави, такі грошові кошти іншою особою, іншими громадянами ніж ті кандидати на пост президента України, які були зареєстровані Центральною виборчою комісією не вносилося. Тому, я б хотіла, щоб всі усвідомлювали, що відповідна застава, зокрема, громадянином Щетиніним на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії не перераховувалися. А документи, звісно, будь-який громадянин з будь-яких підстав, з будь-яких мотивів, обставин може подавати до Центральної виборчої комісії у будь-який час.



Андрій Магера: Я хотів би підтвердити ці слова, і сказати, що в тому разі, якщо такі документи будуть здані на реєстрацію до Центральної виборчої комісії, зокрема, і громадянином Щетиніним Центральна виборча комісія буде визначатися. Тобто, рішення обов’язково з цього приводу буде. Але в чому особливість цієї ситуації? Особливість в тому, що є постанова Вищого адміністративного суду України. Це не означає, що будь-який інший громадянин може прийти і подати документи саме зараз для реєстрації його як кандидата на пост президента України. Ні. Мова йде про окремий особливий випадок. В даному разі мова йде про постанову Вищого адміністративно суду України.



«РБК-Україна»: Що буде, якщо Верховна Рада не ухвалить Бюджет-2010 року до кінця поточного року. За якою схемою буде відбуватися діяльність ЦВК? Друге питання, стосовно судових позовів. Чи додадуть суперечки проблем для ЦВК?



Жанна Усенко-Чорна: Ситуація з коштами, які передбачені в Державному бюджеті на підготовку проведення виборів залишається стабільною. Зокрема, на підготовку проведення виборів у цьому році фактично необхідно трошки більше ніж 200 мільйонів гривень. Законом України «Про Державний бюджет на 2009 рік» ці кошти передбачені в повному обсязі, навіть більше. Центральна виборча комісія за наявні зараз кошти, які виділені по програмі №1040 «Підготовка проведення виборів» абсолютно в змозі закупити всі необхідні товари і послуги для організації підготовки та проведення виборів.

Натомість, на 2010 рік, у разі, якщо не буде прийнято відповідного закону, згідно з положеннями Бюджетного кодексу відповідні потреби фінансуватимуться у розмірі 1/12.

Проте, Центральна виборча комісія сподівається, що, все ж таки, бюджет буде прийнято. Оскільки, 80% видатків державного бюджету на вибори становитимуть заробітну плату членів виборчих комісій. Відтак, я думаю, що Верховна рада України, всі народні депутати абсолютно свідомі, що не можуть постраждати від неприйняття Закону «Про бюджет» ті члени виборчих комісій, які дуже напружено будуть працювати під час цих двох місяців.

Хотілося б звернутися до парламенту від імені всієї Центральної виборчої комісії, щоб цей закон був таки прийнятий. Тому що головна складова підготовки проведення виборів - це професійна і віддана праця членів виборчих комісії, а їх буде близько мільйону осіб.



Андрій Магера: Щодо судових позовів до ЦВК. Так, до ЦВК зараз надходять позови. Я не хочу відкривати позивачів, але дуже часто складається враження, що громадяни дуже часто зловживають своїм правом звернення до суду. Є досить кумедні звернення. Скажімо, комусь не подобається відповідь від ЦВК. Наприклад, надходить звернення до ЦВК – «надайте нам поштові адреси кандидатів на пост Президента України». Мені цікаво було б подивитися на цю людину – якби хтось роздав поштову адресу цієї особи всім іншим.

Якщо ця інформація є конфіденційною, то вона є конфіденційною для всіх. Такий дозвіл може дати тільки суд.

Зрозуміло, що ЦВК у таких випадках відмовляє. Є категорія людей, яких цікавить не результат, а сам процес. В даному разі деяких людей цікавить сам процес – заявити про себе рідних, які вони гарні, на весь світ.

Подібні судові позови, звичайно, трапляються, ЦВК в них виступає стороною. Судячи з результатів розгляду таких справ, адміністративні суди стають на сторону ЦВК.



Запитання із залу: Можна уточнення – чи може бути передбачене фінансування виборів окремим законом?



Жанна Усенко-Чорна: Справа в тому, що є чітка вимога Закону України «Про вибори Президента України», яка передбачає джерело фінансування підготовки і проведення виборів – це кошти саме державного бюджету України, які виділяються із спеціальною метою за спеціальною бюджетною програмою. Тобто не може бути зруйноване все бюджетне законодавство.

Має бути закон про державний бюджет України на 2010 рік, грошові кошти для ЦВК не можуть бути виділені окремим законом.



Читач сайту «Главред»: Зайшов на вогник (Ukraine, Kiev): Цікаво, а якщо б подали заявки "кандидати" з псевдофаміліями "протиукраїна" , "протиюля" :) Ні, мабуть ми не самодостатня європейська нація, а просто зборище тупих зажерливих жлобів-мазохістів :(



Андрій Магера: Це досить делікатна матерія, оскільки і я, і Жанна Іванівна не голосували за постанову ЦВК про реєстрацію цього кандидата, але це не означає, що ми зараз будемо критикувати своїх колег.

Абстрагуючись від конкретного кандидата, ті, хто планують собі різні технології на цих виборах, повинні чітко усвідомлювати, який результат з цього буде. Звичайно, можна один день бути Іванович, а другий день взяти прізвище «Непідтримую". Один день бути Іваном, а на другий день назватись «Жодного». Один день бути Івановичем, а на наступний день бути «Кандидата». Тобто «Не підтримую жодного кандидата».

Але треба подивитися, наскільки людина буде нормально виглядати в очах інших. Знову ж таки наголошую: мова не йде про кандидата Противсіх.

В Україні дуже багато різних технологій проходило, але давайте подивимося, що буде 17 січня. Виборець сам дасть відповідь на це питання.



Запитання із залу: Пане Андрію, у попередній президентській кампанії ви також працювали у ЦВК. Як юрист, ви можете порівняти Закон про вибори 2004 року і цього року?



Андрій Магера: Вибори Президента у 2004 році проводилися за чинним на той час законом редакції 2004 року. Донедавна ця редакція закону не змінювалась включно до осінніх змін.

Та редакція, яка діяла в 2004 році, повірте, на той час вона була дуже прогресивна і дуже демократична, але за п’ять років, які пройшли, виборче законодавство не стояло на місці, воно динамічно розвивалося. Якщо залишити у незмінному вигляді закон 2004 року, повірте, він в багатьох моментах вже стає архаїчним і застарілим. Тому і виникає необхідність узгодити чимало тих процедур, які уже виписані і нормально себе зарекомендували на позачергових парламентських виборах 2006 і 2007 року – і в частині процедури голосування, і в частині висування і реєстрації кандидатів, і в багатьох інших питаннях, щоб члени виборчих комісій не жахалися зі сторони в сторону, коли їм на одні вибори треба по одному заповнювати протоколи, а на інших – по-іншому. В цих випадках виникають помилки в роботі виборчих комісій.

Я сподіваюся, що рано чи пізно виборчий кодекс буде прийнятий. Тому я сподіваюсь, що народні депутати зважать усі «за» і «проти», зважать на те, що Україні потрібен якісний виборчий закон і виправлять недоречності закону, який був прийнятий поспіхом.

Коли ми говорили: подивіться на недоречності законопроекту, який розглядається, не поспішайте з цим – тоді ніхто нікого не слухав, бо комусь було дано політичне рішення. І тому хочеться, щоб все-таки у четвер у сесійній залі цей закон був виправлений. Дуже хотілося би, щоб була конструктивна воля всіх без винятку фракцій парламенту.



Жанна Усенко-Чорна: Дійсно, профільний комітет Верховної Ради України на своїх засіданнях схвалив підготовлену до другого читання редакцію з урахуванням пропозицій народних депутатів України, які надходили до прийнятого у першому читанні законопроекту. І ми сподіваємося, що робота комітету, яка здійснювалась абсолютно з урахуванням того позитивного досвіду, протягом якого значно еволюціонувало законодавство України про вибори в напрямку демократичних стандартів, все ж таки в четвер буде прийнята.

ЦВК як організатор виборів, яка стикається з безліччю технічних, організаційних аспектів, які необхідно вдосконалити, також висловлює своє звернення до парламенту з тим, щоб такі зміни були прийняті.



Андрій Магера: Завершуючи тему законодавчого врегулювання, хотів би сказати ще кілька слів. Повірте, ми переконані, що існування грошової застави – це не найкращий запобіжник для так званих випадкових кандидатів, за якими не стоїть підтримка великої кількості виборців.

Є чимало інших запобіжників і нормальних демократичних механізмів, але для цього треба розглядати виборчий кодекс, де є хороші напрацювання.

Я не хочу нікого ображати, але у чималої кількості людей, які звертаються до ЦВК, здається, із психікою не все в порядку. Такі постанови, можливо, треба надсилати не тільки цим особам, але, можливо, у психіатричну лікарню.

До мене звертається одна жіночка: «Я так хочу бути депутатом! Що мені зробити?» Я кажу: «Ви ж знаєте, є Закони. Звертайтеся до партії, можливо, вас висунуть» і т.д.



Жанна Усенко-Чорна: Дійсно, ЦВК була вимушена в одній із своїх постанов зазначити, що заявник зловживає своїм правом. У широкому розумінні цього слова. Тому що дуже відверто і навіть знущального характеру окремі громадяни України надсилали до ЦВК звернення.



«Главред»: Чи вважаєте ви за доцільне проведення психіатричної експертизи кандидатів?



Андрій Магера: Мабуть, до крайнощів не треба доходити, але цілком очевидно, що заслін має бути демократичним. Зокрема, якщо мова йде про вибори президента, це може бути варіант, коли для того, щоб бути зареєстрованим ЦВК, кандидат повинен зібрати заяви на власну підтримку від депутатів місцевих рад, за якими уже стоять виборці, які мають певну суспільну підтримку. Тоді не треба збирати мільйон підписів виборців. Від цього вигравали тільки студенти, які на цьому заробляли. В даному випадку це будуть підписи депутатів місцевих рад. Той же депутат місцевої ради десять разів подумає, чи варто йому підписуватися за того чи іншого кандидата, оскільки він дорожить підтримкою своїх виборців, адже йому завтра йти на вибори в місцеву раду.

Механізмів є багато, і грошова застава – не найкращий спосіб.



«Главред»: Чи могли б ви назвати зміни, які, на вашу думку, доцільно внести у Закон «Про вибори Президента»?



Андрій Магера: В законопроекті, який доопрацював профільний парламентський комітет до другого читання, є дуже багато важливих моментів. Зокрема, мова вже не йде про ці чергові вибори, а про будь-які наступні президентські вибори – щоб виборчі округи утворювалися не з приблизно рівної кількості виборців, як це є зараз, а виходячи з приблизної рівної кількості виборчих дільниць в межах кожного округу.

Мова йде і про висування і реєстрацію кандидатів, мова йде про те, щоб повернутися до тих позитивних надбань, які є у Законі «Про вибори народних депутатів». Зокрема, ви знаєте, що згідно цього закону гранична чисельність виборців на дільниці становить 2,5 тисячі виборців. Натомість у законі №1616 знову чомусь повернулись до 3 тисяч. І це всупереч тим рекомендаціям, які нам давали міжнародні організації – і Рада Європи, і Венеціанська комісія, і ОБСЄ.



Жанна Усенко-Чорна: Я б хотіла зазначити декілька моментів. На жаль, як і під час попередніх позачергових виборів до Верховної Ради України, законодавством не передбачено використання відкріпних посвідчень. Крім того, незважаючи на те, що Закон «Про Державний реєстр» передбачає, що умови тимчасової зміни виборцем свого місця голосування передбачаються профільним законом, відповідні зміни до законодавства також не були внесені.

Але є вихід. Вихід у так званих трудових мігрантів є - змінити свою виборчу адресу. Закон «Про Державний реєстр виборців» демократизує і нівелює необхідність реєстрації місця проживання при реалізації права голосу. Центральна виборча комісія прийняла відповідні роз’яснення для органів ведення Реєструю.

Постанова №131 роз’яснює, яким чином необхідно розглядати заяви виборців про зміну виборчої адреси. Тому кожен громадянин, який без підтвердження, без відповідної реєстрації місця постійного проживання в органах Міністерства внутрішніх справ, зокрема, в місці Києві чи в іншому населеному пункті, може звернутися до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою із мотивованою заявою. До цієї заяви необхідно долучити документи, які підтверджують фактичне, я б хотіла підкреслити, - фактичне - проживання особи за вказаною адресою. Таким документом може бути договір найму житла, шлюбний контракт, довідка із місця роботи, довідка навчального закладу, копія трудової книжки. Для того, щоб засвідчити для органу державного Реєстру, що заявник дійсно проживає в іншому місті. Причому, проживає на постійній основі і є всі підстави визначити місцем його голосування саме відповідний населений пункт.

Центральна виборча комісія у своїх роз’ясненнях окремо акцентувала увагу на пріоритетності прав саме виборця при розгляді органами ведення таких заяв. Тому що, на жаль, наші громадяни поставлені в такі умови, що мусять проживати не там, де вони мають постійну реєстрацію місця проживання. Центральна виборча комісія на сьогодні забезпечила прийняття таких роз’яснень, надаються відповідні консультації органам ведення Реєстру для того, щоб оперативно і максимально ці органи сприяли нашим виборцям.

Разом з тим, я б хотіла звернутися до всіх громадян, які мають таку проблему, не відтягувати з її вирішенням. Ще в цьому році звернутися до органів ведення Реєстру за новою виборчою адресою з такою заявою і потурбуватися про те, щоб уже в попередніх списках виборців вони були включені за тим місцем проживання, де вони реально матимуть змогу проголосувати. Це все можливо, і просимо громадян України не зволікати з вирішенням цього питання.



Запитання із залу: Що таке органи ведення Реєстру?



Жанна Усенко-Чорна: Це нова структура в районних державних адміністраціях, у виконавчих органах міських рад міжобласного значення, в містах, де існує поділ на райони - в районних, створено 755 органів ведення Реєстру. Їх представники є державними службовцями або службовцями органів місцевого самоврядування. І на постійній основі саме цими службовцями здійснюється забезпечення ведення Державного реєстру виборців. Займаються вони тим, що постійно вносять зміни до бази даних Реєстру на підставі відомостей, які надходять в порядку періодичного поновлення бази даних Реєстру, а також опрацьовують звернення, скарги, заяви громадян щодо уточнення відповідних даних, які занесені до Реєстру.

Таким чином, кожен громадянин - чи має він помилку, чи має він потребу змінити свою виборчу адресу, - може в будь-який час, з урахуванням вимог трудового законодавства, звернутися до такого органу ведення Реєстру з тим, щоб його заява була розглянута і відповідно відкорельовані відомості Реєстру про нього.



Запитання із залу: У нас немає практики дебатів. Новий виборчий кодекс передбачатиме таку норму?



Андрій Магера: Якість дебатів залежить від якості політичної культури самих політиків. Якщо політики опускаються нижче рівня плінтуса, така сама буде і якість дебатів. Нехай підлаштовуються під народ, і тоді все буде нормально, і з дебатами в тому числі.

Особисто я за максимальне виведення норм закону щодо регулювання проведення дебатів. Що стосується повторного голосування, то, безумовно, ця процедура має бути розписана, має бути визначений максимально зручний час для кандидатів для проведення цих теледебатів.

ЦВК напрацьовувала і напрацьовує відповідні документи, в тому числі і щодо проведення теледебатів. Виключно в межах закону, який у нас є.



Запитання із залу: Дебати є обов’язковими?



Андрій Магера: Вони є обов’язковими для того, щоб ЦВК їх організувала. А чи прийде кандидат? Ми змусити його не зможемо. Він повинен чудово розуміти: якщо він не приходить на теледебати, він стоїть перед вибором – який буде далі результат і як на це прореагують виборці.